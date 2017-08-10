На горящем стуле. Генменеджеры НХЛ, которых могут уволить

Генеральных менеджеров меняют не так часто, как тренеров, но и такие отставки иногда бывают. С кем из клубных боссов НХЛ могут попрощаться?

Генеральный менеджер клуба НХЛ – фигура знаковая и почти всесильная. Именно клубный босс за океаном формирует состав, предлагая главному тренеру работать с теми хоккеистами, которые есть в наличии. Именно генменеджер делает окончательный выбор в пользу того или иного игрока на драфте, ведёт всю политику обменов и проводит переговоры с другими клубами, от генерального менеджера во многом зависит и отношение команды с болельщиками. Однако при всей полноте власти в деле оперативного управления генменеджер также является зависимым лицом и работает по найму. Увольнения на должностях подобного уровня бывают нечасто, а большинство людей, работающих на этих постах, находятся у клубного руля более десятка лет – достаточно вспомнить хотя бы Дэвида Пойла («Нэшвилл»), Кена Холланда («Детройт») или Дуга Уилсона («Сан-Хосе»).



При этом, когда подобные увольнения всё же происходят, это становится очень значимым событием. Кто из клубных боссов в нынешней НХЛ сидит на «горящем стуле»?



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Приступил к работе 21 мая 2014 года



Результаты команды под его руководством: 109 побед, 110 поражений, 27 проигрышей вне основного времени (246 очков). 6 матчей в плей-офф (2 победы, 4 поражения).



Бенниг руководит «Кэнакс» лишь три сезона, но успехов у босса «Ванкувера» почти нет. За это время команда лишь один раз вышла в плей-офф, проиграв в первом же раунде, и за эти три сезона клуб из Британской Колумбии превратился в вялый, аморфный коллектив без чёткой стратегии и линии развития. Сам Беннинг проявил себя не самым умелым руководителем и предпринял крайне малое количество шагов, чтобы выправить курс корабля.



С самого начала Беннинг не принял явного решения о том, что он будет делать с командой, нуждавшейся в обновлении. На коренную перестройку состава он так и не решился, развитие молодых талантов из системы клуба поместил в конец списка своих приоритетов, а главной задачей почему-то сделал заключение контрактов со звёздными ветеранами. К примеру, в 2014-м году он выписал голкиперу Райану Миллеру трёхлетний договор на $ 6 млн за сезон, хотя 34-летний вратарь к тому моменту уже прошёл пик своей карьеры и вполне мог быть отпущен на вольные хлеба ради прогресса Эдди Лака или пришедшего чуть позднее Якоба Маркстрёма. Особой надёжности Миллер не продемонстрировал, хотя играл неплохо, но в результате этого решения Маркстрём откровенно «пересидел» в запасных, став твёрдым первым номером только сейчас, когда ему исполнилось 27 лет.



Ещё хуже ситуация сложилась с соглашением нападающего Луи Эрикссона, который в сезоне-2015/16 выдал отменную для себя статистику – 63 очка в 80 матчах. Беннинг, впечатлённый успехами шведа, расщедрился на шестилетний контракт на $ 6 млн за сезон, что было почти на $ 2 млн больше предыдущего оклада Эрикссона. А включённый пункт о невозможности обмена сделал из форварда не слишком полезный актив (лишь 24 очка в прошлом году), который исключает любые перемены. Откровенной неудачей стал и обмен Лака в «Каролину» на два поздних раунда драфта и отсутствие нормальной политики в отношении молодёжи.

Граборенко: в АХЛ мне зарядили в голову, и я «уснул», очнулся в раздевалке Игра с Кучеровым, Гусевым и Ожигановым, опыт АХЛ и знакомство с Назаровым – в интервью с защитником «Нефтехимика» Романом Граборенко.

На драфтах новичков боссу «Кэнакс» также откровенно не везло. Брок Бозер, Тэтчер Демко или Олли Юолеви продолжают оставаться хоккеистами с большим потенциалом, но почти ни один из 17 парней, выбранных Беннингом за три года, не оправдал ожиданий. Даже «готовый товар» в лице Никиты Трямкина генменеджер «Ванкувера» не смог удержать у себя, хотя россиянин продемонстрировал явный прогресс и возможность за пару лет вырасти в защитника первой-второй пары.



В настоящее время «Ванкувер» всё же решился на коренные перемены в составе, но в сводках новостей всё больше мелькают слова президента клуба Тревора Линдена, нежели Беннинга. Его нерешительный характер завёл «Кэнакс» в тупик, выходом из которого может стать назначение нового клубного начальника.

Марк Бержевен («Монреаль»)

Приступил к работе 2 мая 2012 года



Результаты команды под его руководством: 210 побед, 128 поражений, 38 проигрышей вне основного времени (376 очков). 40 матчей в плей-офф (19 побед, 21 поражение).



Несмотря на то что Бержевен достаточно успешно «рулил» командой на протяжении пяти лет, многие из его решений оказались достаточно спорными, а общий курс по развитию «Монреаля» принёс ему немалое количество проблем. С попаданием в плей-офф трудности у «канадцев» возникли лишь один раз за пять лет работы под началом Марка, но ожидавшегося болельщиками прорыва так и не случилось. После достижения финала Восточной конференции в сезоне-2013/14 последовал шаг назад, в результате которого «Монреаль» выбывал в первом и втором раундах.

Великий, но не страшный. Сидни Кросби – 30 лет Малыш Сид празднует 30-летие – серьёзный рубеж для любого человека, а уж для хоккеиста – тем более. Чего добился Кросби к этой дате?

Главными недостатками в комплектовании, проводимом Бержевеном, стала малая глубина состава в нападении и отсутствие качественной молодой подпитки. Атака «Монреаля» на протяжении пяти последних сезонов выглядела одинаково нестабильной, а решения Бержевана относительно защитников сделали линию обороны достаточно хрупкой. Обменяв любимца публики Пи Кей Суббэна, босс «Канадиенс» сам себя поставил под шквал критики, а отправка Михаила Сергачёва в «Тампу» и отсутствие взаимопонимания в переговорах с Андреем Марковым ещё больше ослабили состав обороны, в результате чего клуб был вынужден скупать ветеранов-середняков. Также спорной выглядела сделка, в результате которой «Монреаль» лишился молодого защитника Натана Болье, который в прошлом сезоне получал по 20 минут игрового времени и показал карьерные максимумы по статистике.

Не улучшила репутацию Бержевена и ситуация с Александром Радуловым, который был готов остаться в «Монреале» за аналогичный контракт, который подписал в «Далласе», но из-за странностей поведения клубного начальства «канадцев» оказался связан обещанием со «звёздами». Без сомнения, «Монреаль» останется конкурентоспособной командой в предстоящем сезоне, но в дальнейшем клуб ждёт неопределённость и трудное будущее, к которому привели некоторые из решений Марка. Проблемы в обороне и немолодое нападение делают непростым поддержание нынешнего уровня, и долго оставаться на плаву «Канадиенс» будет проблематично. Соответственно и сам Бержевен может оказаться под ударом, тем более что в «Монреале» традиционно особо важную роль играет общественное мнение.

Джо Сакик («Колорадо»)

Приступил к работе 19 сентября 2014 года



Результаты команды под его руководством: 100 побед, 126 поражений, 20 проигрышей вне основного времени. В плей-офф не выходила.



Если сказать, что в прошлом сезоне «Колорадо» испытывал серьёзные проблемы, это значило бы значительно преуменьшить степень кризиса, в котором оказался прославленный клуб. 29,3% выигранных матчей – абсолютно худший показатель за всю историю «лавин», которые, несмотря на своё молодое «ядро», не выглядят единым коллективом. За три года под руководством Сакика «Эвеланш» не только не приблизился к решению имевшихся проблем, но и нажил новые трудности. К настоящему времени «Колорадо» требуется усиление абсолютно всех линий, утверждение генеральной управленческой линии и разумные шаги по исправлению ситуаций, но легендарный в прошлом капитан Сакик не выдержал свалившегося груза ответственности.

На глубине каньона. Почему «Колорадо» не пытается выбраться со дна? Некогда славные «лавины» нынче влачат жалкое существование. Но судя по отсутствию мер нахождение на дне вполне устраивает боссов «Эвеланш».

Критика, в которой Джо не испытывает недостатка, иногда бывает незаслуженной. К примеру, когда Сакик пришёл к руководству, состав «Колорадо» был переполнен возрастными игроками на краткосрочных контрактах, но соглашений с Ландескогом, Дюшейном, Маккинноном и Бэрри оказалось слишком мало для укрепления потенциала. Работа генменеджера на драфте может дать свои плоды в будущем – тот же Микко Рантанен должен сыграть значительную роль в команде уже в предстоящем сезоне, а Кэйл Макар, Тайсон Джост и Коннор Тимминс обещают «дозреть» чуть позже. Главной же ошибкой Сакика, без сомнения, остаётся обмен Райана О'Райлли в «Баффало», где тот заблистал всеми гранями своего таланта, а полученные взамен Никита Задоров, Михаил Григоренко и Джей Ти Комфер славы «Колорадо» не прибавили.



До наступления хоть какого-то просветления «Эвеланш» придётся пережить очень непростое время, поскольку на бумаге именно «Колорадо» является главным аутсайдером предстоящего чемпионата. Несмотря на вотум доверия от президента клуба Джоша Крёнке, Сакик явно находится под угрозой увольнения, если результаты команды останутся на уровне сезона-2016/17.