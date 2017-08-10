Завгородний, Гуськов, Ротенберг ведут россиян к победе на мемориале Глинки

Мемориал Глинки в кулуарах называют неофициальным чемпионатом мира для игроков не старше 18 лет. Только на этом турнире собираются все сильнейшие в этой возрастной группе, так как на апрельский чемпионат мира, который в грядущем сезоне состоится в Челябинске и Магнитогорске, не смогут приехать игроки из CHL (Канадской хоккейной лиги), чьи клубы будут ещё бороться за Мемориальный кубок. В такой ситуации может оказаться и главная российская звезда этого возраста Андрей Свечников, которому прочат первое место на ближайшем драфте НХЛ.



Свечников на этом турнире не играет из-за повреждения, полученного ещё во время последнего чемпионата мира в Словакии. Также не играет второй сильнейший россиянин по этому возрасту – Александр Хованов. Проблемы те же – здоровье. Но главный тренер нашей сборной Александр Зыбин ещё перед турниром не отчаивался, подчёркивая, что это возможность для других ребят примериться к бремени лидерства и раскрыться в полной мере. Уже сейчас можно сказать, что ребята с этим грузом ответственности справляются.

Шоу Мифтахова и Исхакова

В стартовом матче турнира сборной России выпало сразиться с канадцами, неизменными главными фаворитами этого турнира. В следующем году мемориал Глинки пройдёт в Эдмонтоне, годом ранее «кленовые» сенсационно не вышли из группы, поэтому желания реабилитироваться у них было хоть отбавляй. Команды на равных провели всю встречу, которая перешла в овертайм. За 42 секунды до старта буллитной серии канадцы получили возможность для штрафного броска, но голкипер россиян Амир Мифтахов вышел победителем из этой ситуации.

Свечников на этом турнире не играет из-за повреждения, полученного ещё во время последнего чемпионата мира в Словакии. Также не играет второй сильнейший россиянин по этому возрасту – Александр Хованов.

Серия буллитов получилось увлекательной, обе команды не реализовали первые два броска, но затем индивидуальным мастерством блеснули Руслан Исхаков и Джо Велено. Они же вышли и на следующую попытку. Если россиянин не стал обыгрывать голкипера, а прицельно бросил, то Велено не смог переиграть Мифтахова и принёс россиянам такую важную в психологическом плане победу.

«С первой и до последней секунды матча я находился в игре, поэтому сложно выделять какие-то самые напряжённые отрезки встречи. Разве что буллит в овертайме, сначала немного поволновался, ведь если бы канадцам удалось забить, мы бы проиграли. Но старался не думать об этом. В концовке, когда судьи пошли смотреть повтор буллита, был уверен, что шайба лежала подо мной. Канадцы хотели видеопросмотр, убедиться, не пересекла ли шайба линию ворот, но я даже не переживал, на сто процентов знал, что гола там не было», — сказал после матча Мифтахов официальному сайту ФХР.

«В концовке, когда судьи пошли смотреть повтор буллита, был уверен, что шайба лежала подо мной. Канадцы хотели видеопросмотр, убедиться, не пересекла ли шайба линию ворот, но я даже не переживал, на сто процентов знал, что гола там не было».

Фото: fhr.ru

Разгром словаков и уверенная победа над финнами

На следующий день команда Зыбина играла с хозяевами турнира словаками. Для россиян встреча началась очень неудачно – уже на 34-й секунде сборная Словакии вышла вперёд. Однако затем хозяева получили в авоську шесть шайб, и итогом встречи стала победа со счётом 9:3. Воспитанник омского «Авангарда» Дмитрий Завгородний набрал в этой встрече 4 (1+3) очка, а дублем отметился его партнёр по звену Павел Ротенберг, сын председателя правления ФХР. В этой встрече не принимал участия один из главных защитников команды – Данила Галенюк, получивший повреждение в прошлой встрече.

Заключительная игра группового этапа предстояла против сборной Финляндии. В последние годы представители страны Суоми стали очень неудобным соперником для сборных России всех возрастов. Российские юниоры одержали уверенную победу, забросив две шайбы уже в первом периоде. Здесь стоит отметить точный кистевой бросок Ротенберга при игре в большинстве, а также умение отрабатывать Завгороднего. Дмитрий обокрал в чужой зоне защитника, а затем спокойно переиграл голкипера. Точку в матче поставил самый молодой хоккеист команды Матвей Гуськов – сын известного защитника Александра Гуськова.



«Сегодня мы провели отличный матч против хорошего соперника. Амир Мифтахов, как обычно, показал хорошую игру и сильно помог команде. В позиционной атаке ребята тоже сегодня сыграли очень прилично, молодцы. Могу сказать, что они полностью выполнили игровое задание. Тройка Завгородний — Гуськов — Ротенберг в трёх прошедших встречах показала хорошую игру, сегодня на их счету три шайбы. Здорово была заброшена вторая. Вот что значит оборона на возврате: Дима Завгородний до конца доработал, поднял клюшку, украл и забил. Это как раз то, что нужно от нападающих», — рассказал после встречи Александр Зыбин.

По итогам группового этапа лучшим бомбардиром всего турнира является Завгородний с 9 (4+5) очками, на третьем месте расположился Ротенберг, на его счету 6 (3+3) результативных баллов.

В полуфинале 11 августа россияне сыграют против ещё одних хозяев турнира чехов, которые в прошлом году сотворили главную сенсацию, добившись победы. Чехи в своей группе переиграли швейцарцев и американцев, но уступили шведам, которые сыграют в другом полуфинале с канадцами. По итогам группового этапа лучшим бомбардиром всего турнира является Завгородний с 9 (4+5) очками, на третьем месте расположился Ротенберг, на его счету 6 (3+3) результативных баллов.