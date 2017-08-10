Меньшиков: из «Сибири» я ушёл не из-за Скабелки, он хотел меня сохранить

28-летний защитник Виталий Меньшиков рассказал, как уходил из «Сибири» в «Авангард», поделился впечатлениями от совместной работы с Андреем Скабелкой и заявил, что мечтает попробовать свои силы в НХЛ.

Виталий Анатольевич Меньшиков



Родился 15 июля 1989 года в Челябинске.



Рост – 190 см, вес – 97 кг.



Воспитанник челябинского хоккея, обладатель бронзовой медали чемпионата КХЛ сезона-2014/15 в составе «Сибири». С 23 декабря 2016 года является защитником «Авангарда», в который был обменян на денежную компенсацию.

«Болельщики «Сибири» всегда в моём сердце, «Авангард» — моя новая семья»

— Каковы ваши впечатления от турнира в Астане?

— Я на нём играю в первый раз. Турнир здорово организован, команды сильные. Все мотивированы, хоккеисты доказывают и зарабатывают место в составе. Постепенно становится ясно, кто и что будет собой представлять в сезоне.



— Предсезонные нагрузки сказываются?

— Они были очень серьёзными. Плюс после сбора в Германии у нас была акклиматизация. Из-за снижения нагрузок всё это чувствовалось, появился небольшой упадок сил. С тренерским штабом и докторами делаем всё, чтобы постепенно выходить на пик формы.

— Вы начнёте свой первый полноценный сезон в Омске. Какие ожидания?

— Верно, ведь в «Авангард» я пришёл в декабре 2016 года перед самым завершением дозаявки. Отъехал недалеко от Новосибирска, на полпути от родного Челябинска. Наша команда максимально мотивированна, средний уровень высокий. Задачи поставлены соответствующие. Тренерский штаб во главе с Андреем Скабелкой умеет побеждать.



— Новосибирские болельщики на вас обижались, когда вы целовали эмблему «Сибири», а затем перешли в «Авангард».

— Для меня Новосибирск стал родным городом. Очень благодарен руководству, генеральному менеджеру Кириллу Фастовскому. Всем, кто в меня поверил и дал дорогу в большой спорт. Хочу передать через вас болельщикам «Сибири», что я их помню и они навсегда в моём сердце. Но в данный момент я являюсь хоккеистом «Авангарда», это моя новая семья. Каждый игрок в этой команде для меня как родственник. Буду биться за этот клуб.



— Вы поняли, что нужно идти на повышение и пробовать свои силы в команде, которая сможет побороться за кубок Гагарина?

— Не мне судить, вырос я как игрок или нет. Но у меня максимальные задачи по жизни. Конечно, нужно повышать уровень, расти самому.



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«С Назаровым работал в 18 лет, гонял нас по полной программе»

— Многие челябинцы – вы, Шалунов, Шумаков, — не заиграли в родном «Тракторе». Почему?

— Наверное, многое зависит от характера хоккеиста, от мотивации. Все челябинцы со стержнем внутри. Никогда не сдаются, какие бы ситуации ни складывались. Всему своё время. Не получилось раскрыться сразу, сделали это позднее.

Хочу передать через вас болельщикам «Сибири», что я их помню и они навсегда в моём сердце. Но в данный момент я являюсь хоккеистом «Авангарда», это моя новая семья.

— Следите за успехами других уроженцев вашего города: Максимом Карповым, Валерием Ничушкиным, Евгением Кузнецовым?

— Разумеется. Мы все друг друга знаем, с кем-то встречаюсь на льду, общаемся. С Женей Кузнецовым мы не близкие друзья, но достаточно близко знакомы.



— Есть и ещё один известный челябинец – главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров.

— Я с ним поработал, когда мне было 18 лет, проходил предсезонку с «Трактором».

— Он сильно изменился?

— Конечно, он вырос как специалист, тогда ведь был совсем молодым тренером. Выбрал другую методику работы. Как сейчас помню, что у него были неимоверные нагрузки. Гонял нас по полной программе, получалось жёстко. Для меня это был первый опыт подобной интенсивной работы.



— С юмором у него уже тогда не было проблем?

— Он всегда был весёлым человеком. Реализовался как хоккеист, а теперь реализуется как тренер. Назаров уверен в себе и в своих силах.



— Качества силового защитника, способного подраться, вы приобрели позднее?

— На момент работы с Назаровым я вообще только перешёл в защиту. Особых навыков не было.

Фото: ХК «Авангард»

«У нас отличные отношения со Скабелкой, к моему уходу из «Сибири» он отношения не имел»

— От Андрея Скабелки вы уходили, будучи хоккеистом «Сибири». Сейчас вместе работаете в Омске. Как ваши отношения?

— У нас отличные рабочие отношения. Никаких проблем нет. Из «Сибири» я ушёл не из-за Скабелки, там были другие причины. В прессе об этом много писали, у каждого своя правда. Андрей Владимирович ко всему этому никакого отношения не имел.



— Он наоборот хотел вас сохранить?

— Да. Повторюсь, у нас с ним замечательное отношения. Приятно работать со Скабелкой в одной команде. Рад, что «Авангард» поверил в меня. Приложу максимум усилий, чтобы оправдать доверие.

Из «Сибири» я ушёл не из-за Скабелки, там были другие причины. В прессе об этом много писали, у каждого своя правда.

— Его методы работы отличаются от тех, которые проповедовал бывший главный тренер «ястребов» Фёдор Канарейкин?

— У Канарейкина больше импровизации, можно развернуть атаку в зоне обороны, сделать реверс. У Скабелки тактика направлена на упрощение. Как можно меньше играть в обороне, побыстрее выезжать из своей зоны, доставить шайбу в зону атаки. Минимизировать лишние передачи.



— Чувствуете, что хоккей Скабелки носит более оборонительный характер?

— Да, в нём больше системы и дисциплины.

«Всех зову на годовщину дисквалификации». Рыспаев – читателям «Чемпионата» Дисквалификация в КХЛ, желание поиграть за океаном, благодарность Назарову, бои MMA – тафгай Дамир Рыспаев ответил на вопросы читателей.

«Самая зрелищная драка – первый бой с Рыспаевым»

— Как обустроились в новом городе в плане быта?

— У меня в Омске друзья, которые связаны с хоккеем. Помогли найти дом. Сразу арендовал его, привёз семью.



— От Новосибирска город отличается сильно?

— Если честно, то да. Более рабочий, похож на Челябинск. Болельщики замечательные, всегда поддерживают нас, живут командой. Впечатляет и организация клуба. Высокого уровня все, начиная от точильщика и массажиста.



— Легионеры «Авангарда» уже обжились в команде? Новичок Андре Петерссон уже приехал?

— Да, он с нами. Всех приняли нормально. Петерссону гораздо проще, у нас пять шведов в команде. Анелёв, правда, травмирован. Через игры будет доказывать свою состоятельность. Так вырабатывается единство. Как работаешь на льду, так команда тебя и принимает.



— Тафгай Дамир Рыспаев регулярно передаёт вам привет.

— Ему тоже большой привет передавайте. Хороший парень.

— У вас было два боя?

— Да.



— Оба запоминающиеся?

— Инициатором всегда являлся он. В первый раз мы крупно выигрывали, оставалось провести пару смен. Проехал мимо меня, зацепил. Я такой человек, что не даю себя и команду в обиду. Второй раз случился на старой астанинской арене. Он предложил подраться, я не отказался. Если так нужно, то буду драться. Главное – не во вред команде.



— То есть прежде всего вы намерены играть, а драки – по ситуации?

— Разумеется, ведь в первую очередь для меня важна игра и результат команды.



— Рыспаев назвал своим самым зрелищным боем драку со Свитовым, а вы что можете вспомнить?

— А я назову первый бой с Рыспаевым в Новосибирске. Это была самая серьёзная кулачная схватка.

«Моя цель – играть в НХЛ. При первой возможности я попробую свои силы»

— Если рассуждать о задачах на сезон, то реально ли конкурировать с такими СКА и ЦСКА?

— Однозначно возможно. Главное – всем понять систему главного тренера, чтобы всё доходило до автоматизма, как можно меньше играть в своей зоне, искать счастье у чужих ворот.



— Кого бы назвали главным фаворитом Восточной конференции?

— Отмечу нашу команду. В целом же на словах это делать бессмысленно, игра всех расставит по своим местам. Про других говорить не буду, они сами всё за себя скажут.



— Довольно сильно изменился состав «Магнитки»…

— Там есть Геннадий Величкин, один из сильнейших функционеров российского хоккея. Думаю, что он сформирует боеспособный состав. Есть и главный тренер Илья Воробьёв, способный найти подход к любому хоккеисту.



— У вас есть желание попробовать себя в НХЛ?

— Конечно. Моя цель – играть в Национальной хоккейной лиге. При первой же возможности я попробую осуществить задуманное и попробовать свои силы за океаном. Ну а пока у меня контракт с «Авангардом».

Я с Назаровым поработал, когда мне было 18 лет, проходил предсезонку с «Трактором». У него были неимоверные нагрузки. Гонял нас по полной программе, получалось жёстко.

— Будете ждать, что главный тренер сборной России Олег Знарок обратит на вас внимание?

— Да, очень хочу играть за сборную, попасть в неё. Сделаю для этого всё возможное. У меня самый расцвет сил, для защитника всё только начинается.