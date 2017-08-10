Кугрышев: Смолов разбирается в хоккее, теперь будет следить за «Авангардом»

Справка «Чемпионата»



Дмитрий Дмитриевич Кугрышев



Родился 18 января 1990 года в Балаково



Воспитанник ЦСКА. Нападающий.



Выступал за ЦСКА (КХЛ), «Квебек» (QMJHL), «Южную Каролину» (ECHL), «Херши» (AHL), «Сибирь» (КХЛ).



Серебряный призёр ЮЧМ-2008, бронзовый призёр МЧМ-2008, бронзовый призёр МЧМ-2009. Участник Матча звёзд КХЛ в сезоне-2014/15.

Одной из самых громких сделок этого межсезонья стал обмен между ЦСКА и «Авангардом», в результате которого Антон Бурдасов перешёл в московский клуб, а Семён Кошелев и Дмитрий Кугрышев перебрались в Омск. Тем самым Кугрышев воссоединился с Андреем Скабелкой¸ под руководством которого успешно выступал за «Сибирь». В интервью «Чемпионату» нападающий рассказал о взаимоотношениях с Дмитрием Квартальновым, хоккейных познаниях своего друга Фёдора Смолова, музыкальных вкусах и многом другом.

Самые ожидаемые сделки на старте открытия трансферного окна в КХЛ Серьёзное пополнение в ЦСКА, усиление «Автомобилиста», война за Бурдасова и новые центры «Салавата» — какие сделки ожидаются в КХЛ

«Смотрю «Ballers», но в КХЛ нет таких космических контрактов, как в американском футболе»

— У вас на юзерпике в WhatsApp стоит персонаж сериала «Ballers» Рикки Джеррет. По сценарию он «закусывается» за свой игровой номер и платит большие деньги, чтобы партнёр по команде его ему уступил. Вы бы так могли?

— Трудный вопрос (смеётся). У меня, как и у Рикки, 18-й номер, но я в такой ситуации ещё не оказывался. В ЦСКА и в «Авангарде», к счастью, он был свободен. Надеюсь, и в будущем таких ситуаций как в сериале у меня не будет.

— В «Ballers» показывают жизнь игроков в американский футбол: агентский бизнес, дорогие тусовки, отношения внутри команды. Много ли там похожего на жизнь российского хоккеиста?

— На самом деле, очень мало общего. Совсем другая жизнь. Тем более в американском футболе крутятся совсем другие деньги. Как ни почитаешь, игрокам дают совершенно космические контракты.



— Нередко зарплаты в NFL доходят до $ 20 млн.

— О том и речь, с доходами в КХЛ сложно сравнивать. Впрочем, мне всё-таки кажется, что в сериале реальность приукрашена.



— Игры NFL смотрите или только сериал?

— Смотрел игры, конечно. Но я всё же фанат не американского, а нашего футбола. Ну, то есть, не нашего, а европейского (смеётся).

«В Омске соскучились по победам, для меня это хороший стимул»

— «Авангард», как и ЦСКА, считается топ-клубом, но уже давно не проходил дальше второго раунда. Считаете это понижением?

— Как понижение этот переход я точно не рассматриваю. «Авангард» всегда был и остаётся топ-клубом. Да, результаты последних лет – это не то, чего ждут болельщики. Они явно неготовы к тому, что их любимая команда каждый год вылетает после первого или второго раунда. В Омске все соскучились по победам. Для меня это хороший стимул.



— Сейчас, за пару недель до старта сезона, можно понять, на что будет претендовать «Авангард»?

— Я вспоминаю сезон, когда мы с «Сибирью» дошли до финала конференции и выиграли бронзовые медали. На нас тогда никто не ставил, но мы не жаловались, работали и получали удовольствие от игры. Отсюда и пришёл результат. Если вы почитаете интервью тренеров, игроков или генменеджеров, то все говорят, что их цель – Кубок Гагарина. Иначе зачем собирать команду? Если про «Авангард», то говорить можно много, но лучше дождаться сезона. Причём не начала, а его окончания.



— Вы вернулись в Сибирь. В Омске, как и в Новосибирске, полные трибуны. Соскучились по ажиотажу?

— В ЦСКА иногда всё же собиралась полная арена, но это было не так часто, как хотелось бы. Спросите у любого хоккеиста: для каждого поддержка болельщиков – это важно. Причём зачастую даже не так важно, за тебя болеют или против. Главное – ощущать атмосферу праздника.



— Два года прошло с тех пор, как вы работали с Андреем Скабелкой в «Сибири». Он изменился?

— Что-то за это время в тренировочном процессе изменилось, что-то осталось. Но я, если честно, не очень понимаю такие вопросы. В чём он должен был измениться?



— Считается, что в топ-клубе тренер должен вести себя по-другому. По-другому себя ставит: кто-то «закручивает гайки», другие выстраивают отношения со звёздами.

— Ничего такого я не заметил. Может быть, просто не вглядывался. Никаких проблем нет. Надеюсь, и не будет, и мы сохраним ту рабочую волну, что есть сейчас.



— То, что вы один из немногих игроков «Авангарда», с которым Скабелка ранее уже работал, отражается на вашей роли в команде?

— Я – хоккеист, он – тренер. Всё зависит от моей игры. Если говорить о личном общении, то нет ничего специфического, обычные рабочие отношения.

«Когда не играл в плей-офф за ЦСКА, весь Балаково расстраивался»

— С Квартальновым вы тоже были знакомы до прихода в ЦСКА, но вам это не помогло. Казалось, что он напротив, придирчив к вам.

— Здесь могу повторить тоже самое. Я – игрок, Квартальнов – тренер. Какие у нас могут быть отношения? Все тренеры разные, со своими характерами, но какие у нас отношения были в «Сибири», такие остались и в ЦСКА. Рабочие. В целом я считаю, что это были нормальные два года.



— Вы говорите, что для вас это были два нормальных года в ЦСКА. Если посмотреть на регулярный чемпионат, то ещё можно согласиться. Но что происходило с наступлением плей-офф? Вы либо вовсе не играли, либо играли очень мало.

— Я работал так же, как и в регулярном чемпионате. Но не я же себя ставлю в состав. Я приезжал на стадион, смотрел в состав и себя там не находил. Не могу же я сам себя туда вписать? Это всё прерогатива тренера. Конечно, я хотел играть в плей-офф, и не по 2-3 игры. Но что было, то было.



— Вы как-то говорили, что ваш самый главный критик – это отец. С ним эту непростую ситуацию как-то обсуждали?

— На самом деле, весь мой родной город Балаково эти два года расстраивался. Все смотрели игры, ждали плей-офф, а я не играл. Ничего весёлого в этом, конечно, нет, но значит так должно было быть.

Если был ЦСКА играл прямолинейно, мы бы не занимали первое место в регулярном чемпионате.

— Создавалось впечатление, что в ЦСКА хоккей Квартальнова стал ещё более силовым и прямолинейным, чем в «Сибири». Согласны?

— Как можно с этим соглашаться, если мы выигрывали 80-90% матчей? Если был ЦСКА играл прямолинейно, мы бы не занимали первое место в регулярном чемпионате. Понятно, что где-то мы упрощали игру, но при этом в команде было достаточно исполнителей, которые могли исполнить момент.



— Когда Александр Радулов уехал в НХЛ, а у ЦСКА были проблемы с атакой, вокруг все только и твердили «Радулов, Радулов, Радулов». Это бесило?

— Нет. На это никто внимания не обращал. Вообще. Внутри команды не было разговоров на эту тему. Об этом только в прессе писали.

Заменить рядового Радулова. Кто станет новым вожаком ЦСКА? Бросок Да Косты, универсальность Холлоуэя, новый шанс Кугрышева, статус Телегина и перезагрузка Попова. Кто заменит Радулова в ЦСКА?

«Было предложение от СКА, но на то, что «Сибирь» обменяла в ЦСКА, не обижен»

— Правда ли, что когда в 2015 году «Сибирь» вас меняла ЦСКА, было предложение от СКА?

— Да, предложение было.



— Вы хотели пойти к Быкову и Захаркину, чей хоккей вам подходит?

— Не вижу сейчас смысла об этом говорить. Много времени прошло. Не получилось с Питером, зато перешёл в свой родной клуб. Я видел в этом только плюсы. Выходил на лёд в форме ЦСКА и получал удовольствие.

Не по зубам. Кошечкин, Кугрышев и другие, кого не смог купить СКА СКА приобрёл Артёма Зуба, чтобы он не достался конкурентам. Кого в разное время не смог заполучить самый богатый клуб КХЛ?

— Была ли обида на «Сибирь», которая так распорядилась вашей судьбой?

— Конечно же нет. У игроков свои задачи, у генерального менеджера – свои. Это бизнес. Регламент таков, что до 28 лет мы себе, по сути, не принадлежим. Какие могут быть обиды, тем более на Кирилла Валерьевича Фастовского, которого я давно знаю и уважаю?



— Если не считать выступлений за ЦСКА-2, вы два раза приходили в «армейский» клуб, но каждый раз что-то шло не так. Вы перелистнули эту страницу или допускаете, что когда-то ещё наденете форму со звездой?

— Как вообще какую-то страницу можно закрыть или перелистнуть, когда ты занимаешься профессиональным спортом? Тем более что ЦСКА – это мой родной клуб. Он им был и остаётся. Сейчас я игрок «Авангарда», а что будет – посмотрим.

ЦСКА – это мой родной клуб. Он им был и остаётся. Сейчас я игрок «Авангарда», а что будет – посмотрим.

«Не согласен, что в «Авангарде» мало снайперов, но чувствую, что от меня ждут голов»

— Вернёмся к «Авангарду». Когда узнали, что вам впервые удастся поиграть за один клуб с Михаилом Фисенко, с которым дружите в жизни?

— Почти сразу после того как меня обменяли в «Авангард», Миша сказал, что у него есть предложение из Омска. Всё это было независимо друг от друга. Мы оказались в одном клубе чисто случайно, не договариваясь вместе перейти в «Авангард».



— Фисенко частый гость в вашем «инстаграме». Вы даже в Омск прилетели вместе. На площадке найти взаимопонимание не проблема?

— В матче против «Адмирала» нас поставили в одно звено, но о сочетаниях пока говорить рано. На предсезонке тренеры пробуют разные тройки. Обычно же тесное общение за пределами льда переносится на игру.

— В основном вы тренировались с Юханом Судстрёмом и Деннисом Эвебергом. Они ещё не адаптировались?

— Это хорошие высококлассные игроки. Иначе бы их не пригласили в такую команду «Авангард». В чём заключается их адаптация? В том, что они пока не забивают? Это только начало, все важные игры впереди.



— В «Авангарде» много форвардов-работяг, а вот снайперов раз-два и обчёлся. Понимаете, что на вас ложится особая роль?

— Я не согласен, что в «Авангарде» мало снайперов. Есть как иностранцы, так и русские ребята, которые на протяжении всей карьеры отличались высокой результативностью. Тем не менее я чувствую, что от меня здесь ждут голов. Я и сам от себя этого жду. Хочется внести свой вклад в успехи команды.

«Когда смотрел эфир с Гимаевым-младшим, меня переполняла гордость»

— Когда-то, после вашего возвращения из Америки, Сергей Гимаев говорил, что всё у Кугрышева хорошо, но вот с броском – проблемы. Сейчас такое про вас не скажешь.

— Сергей Наильевич, царство ему небесное, наверное, имел в виду, что у меня нет какого-то убийственного броска. Он таким действительно никогда не был. Хотелось бы бросать, как Овечкин. Я от сезона к сезону работаю над этим компонентом. Проблема только в том, что график тренировок плотный и не всегда остаётся время, чтобы отточить какие-то отдельные моменты.



— Как хоккеисты реагировали на критику Гимаева? Правда, что это был чуть ли не единственный эксперт, к которому прислушивались?

— Я с этим согласен на сто процентов. Если честно, других экспертов я в нашем хоккее и не знаю. Если чью-то фамилию и знаю, то только из-за того, что человек каждый день даёт интервью и постоянно мелькает. Сергей Наильевич был №1. Сравнивать его с кем-то другими, считаю, даже некорректно. По сравнению с ним эти люди другого уровня.

— Вы дружите с его сыном – Сергеем Гимаевым-младшим. Как отреагировали, когда он через нескольких дней после смерти отца занял его место в эфире?

— Серёга вообще красавец. Много кто этот эфир смотрел. Я был очень горд за него. Это по-настоящему крутой мужской поступок. Он хорошо держался. Если честно, я смотрел на него, и меня переполняла гордость. До мурашек.

«Когда увидел живьём Роналдо, то чуть с ума не сошёл, а Смолов неплохо разбирается в хоккее»

— У вас в «инстаграме» есть фото с Роналдо, Марио Балотелли. Почему там нет, скажем, звёзд НХЛ?

— Хоккеисты, пусть это даже звёзды НХЛ, мои коллеги. А футболисты такого калибра – это те, на кого я смотрел с детства. Когда я увидел живьём Роналдо, то чуть с ума не сошёл! Такие встречи – это всегда неожиданность. Мне всегда как футболист нравился Балотелли. И тут я его встречаю в Ницце, в том же заведении, где мы праздновали день рождения моего друга. А у них, буквально за соседним столиком, проходил командный ужин. Получилось так, что защитник «Ниццы» Данте – друг одного француза, который с нами сидел. Тусовка перемешалась, все были на позитиве.

— Есть легенда о том, что однажды в «Нефтехимик» на просмотр приехал легионер, он вроде бы даже устроил тренеров, но оказалось, что легионер – хоккеист, а «Нефтехимик» — футбольный. Как думаете, на уровне какой лиги вы могли бы играть в футбол?

— Всерьёз об этом рассуждать, наверное, глупо. Я обычный любитель. Такой же, как те, кто собираются во дворе погонять мяч. Я не играю в футбол каждый день, а то, что было 15 лет назад – это уже несерьёзно. Каждый должен заниматься своим делом. В футбол, видимо, мне играть не дано.



— В футболе вы разбираетесь отлично. А ваш друг Фёдор Смолов в хоккее хоть что-то понимает?

— Между прочим, он довольно неплохо разбирается.



— Благодаря вам?

— Да нет, почему? Многие спортсмены интересуются каким-то другими видами спорта. Хоккеисты играют на приставке в футбол, футболисты – в хоккей. Поначалу он у меня какие-то вопросы про хоккей спрашивал, а теперь знает достаточно многих игроков.



— За кого болеет Смолов?

— За какую-то одну команду, если я не ошибаюсь, он не болеет. Скорее следит за друзьями. Теперь, уверен, будет следить за «Авангардом». Я, в свою очередь, сейчас в России болею за «Краснодар».

Уверен, что Смолов будет следить за «Авангардом». Я, в свою очередь, сейчас в России болею за «Краснодар».

«Электро-поп от «Каспийского груза» — это более неожиданно, чем дерущийся Кугрышев»

— Смолов как-то бежал в Париже за рэпером A$AP Rocky, чтобы сфотографироваться с ним. Какого артиста не хватает в вашем «инстаграме»?

— От фотки с A$AP Rocky я бы, конечно, тоже не отказался бы. Но если выбирать кого-то одного, пусть будет P.Diddy. Много кого видел, но если делать сэлфи, то с ним. Diddy — суперлегенда.

— Из последнего, появившегося в вашем плеере, что самое крутое?

— 21 Savage. Нравится Travi$ Scott, но его альбом уже сложно назвать новым.



— Kendrick Lamar? Есть мнение, что он сейчас №1 в индустрии.

— «HUMBLE» — хороший альбом, но я отношусь к нему спокойно. У Jay-Z ещё сильная вещь «4:44» вышла. Meek Mill могу выделить, но вне конкуренции всё-таки Migos. Их альбом «Culture» — самое крутое, что я слышал за долгое время.

— Бывало, что, когда жили в Москве, срывались в Европу на чей-то концерт?

— Нет, такого ни разу не было. Во время сезона каждый выходной – на вес золота. Желание больше отдохнуть, отлежаться. Так срываться – это не очень профессионально.



— Вы признавались, что слушаете «Каспийский груз». Как, собственно, и Смолов. Как отреагировали на их последний трек, где вместо тюремной тематики чуть ли не электро-поп?

— Ну, так…Что-то не очень понял, если честно.

— Что более неожиданно: электро-поп от «Каспийского груза» или дерущийся Дмитрий Кугрышев?

— Наверное, всё же электро-поп от «Каспийского груза».



— Помните, когда последний раз дрались?

— В «Квебеке» или в «Херши». То есть очень давно. Да и то это была потасовка пять на пять, где невольно становишься участником драки. Я, честно говоря, не особо сторонник этого.

— Учитывая, что у вас в партнёрах Виталий Меньшиков и Михаил Фисенко, дерущегося Кугрышева мы и в «Авангарде» не увидим?

— Моменты на льду разные бывают. Мне никто никогда не предлагал драться, и я тоже не предлагал. Но всё возможно, у нас такой вид спорта.



— Вы стали первым хоккеистом КХЛ, который во время празднования гола исполнил дэб. Какой жест сейчас в тренде?

— Жестов можно придумать много, главное, чтобы голы были.