Капризов подписал трёхлетний контракт с ЦСКА, Назаров продолжает побеждать

Капризов подписал новый контракт с ЦСКА на три года

Президент ЦСКА Игорь Есмантович объявил о подписании нового контракта с Кириллом Капризовым и рассказал об ожиданиях от грядущего предсезонного турнира в Москве.



«Приятно участвовать в юбилейном Кубке мэра. Для ЦСКА это всегда окончательный этап подготовки к сезону, просматриваем кандидатов, испытываем удовольствие от болельщиков. Что касается наших будущих игр и тренерских новинок, то турнир будет очень интересным и насыщенным. Капризов подписал контракт час назад на три года», — сказал Есмантович.

Президент «армейцев» отметил также, что Капризову ещё предстоит доказывать свою «звёздность».



«Любимов, Нестеров, Окулов, Кузьменко, Шалунов, Шумаков — какое из них незначимое подписание? Не надо из хоккеистов делать идолов. Капризова в ЦСКА ещё не увидели, звезда он для вас, сейчас он простой российский хоккеист, пусть доказывает свою «звёздность». Не стал бы петь дифирамбы, спорт — гибкая вещь.

Есмантович: Не надо из хоккеистов делать идолов. Капризова в ЦСКА ещё не увидели, звезда он для вас, сейчас он простой российский хоккеист, пусть доказывает свою «звёздность»

Тесты, которые показали «сборники» в Сочи, выше оценки «хорошо», ближе к оценке «отлично». По прессе тренерского корпуса отзывы слышал пока только о Григоренко. Мне как руководителю клуба все ребята понравились», — пояснил функционер.

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«Нефтехимик» близок к победе на турнире в Астане

Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над омским «Авангардом» в рамках предсезонного Кубка президента Республики Казахстан, встреча завершилась со счётом 3:2.



В составе команды Андрея Скабелки заброшенными шайбами сумели отметиться Семён Кошелев и Юхан Сундстрём. У «Нефтехимика» голы на свой счёт записали Ильдар Шиксатдаров, Дэн Секстон и Олег Пиганович.



Омская команда в четырёх проведённых на турнире матчах одержала победу в одном. Подопечные Андрея Назарова выиграли все четыре противостояния, они близки к победе на Кубке президента республики Казахстан.

Омская команда в четырёх проведённых на турнире матчах одержала победу в одном, подопечные Андрея Назарова выиграли все четыре матча

«Трактор» уверенно победил «Давос»

В другом матче дня «Трактор» одержал победу над «Давосом» Встреча, проходившая на «Барыс-Арене», завершилась со счётом 3:1. В первом периоде челябинская команда забросила три шайбы, что предопределило исход матча. Отличились Пол Щехура, Виталий Кравцов и Линус Виделль. Во второй двадцатиминутке Роберт Коусал реализовал большинство «Давоса», сделав счёт 1:3, но большего швейцарская команда не добилась. Третий период прошёл без забитых шайб.

Меньшиков: из «Сибири» я ушёл не из-за Скабелки, он хотел меня сохранить Уход из «Сибири», работа со Скабелкой и драки с Рыспаевым – в интервью с защитником «Авангарда» Виталием Меньшиковым.

«Витязь» победил «Слован» в рамках Wingas Cup и выиграл турнир

Подмосковный «Витязь» одержал победу над братиславским «Слованом» в рамках предсезонного турнира Wingas Cup, встреча завершилась со счётом 4:2. Таким образом, «Витязь» с тремя победами в трёх матчах стал победителем турнира.



В первом периоде «Витязь» вышел вперёд, удачным броском отметился Александр Денежкин. Во втором периоде команды забили по два гола: у «Слована» отличились Радек Смоленяк и Павол Скалицки, а в команде Валерия Белова заброшенные шайбы на свой счёт записали Алексей Копейкин и Максим Афиногенов. В концовке заключительной двадцатиминутки Александр Никулин укрепил преимущество «Витязя».

«Поговорили с Зариповым и решили, что так будет правильно для всех»

Генеральный директор казанского «Ак Барса» Шамил Хуснутдинов прокомментировал расторжение контракта с Данисом Зариповым.

Хуснутдинов: Почему именно сейчас решили расторгнуть контракт с Зариповым? Это был оптимальный вариант, потому что Данис находится в режиме дисквалификации

«Почему именно сейчас решили расторгнуть контракт с Зариповым? Это был оптимальный вариант, потому что Данис находится в режиме дисквалификации. Мы сели, поговорили и решили, что для всех это будет правильным решением. Больше этот вопрос не имеет смысла обсуждать.

Легионерская вакансия? Вакансия у нас есть, идёт предсезонная подготовка, поэтому нам надо получить ответ от тренерского штаба касательно позиций, которые надо усилить. Будем искать», — цитирует Хустнутдинова «Спорт Бизнес Online».



Высказал своё мнение по поводу расторжения контракта с Зариповым и заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов.



«Для того чтобы что-либо сказать по данной ситуации, нужно знать, как проходит апелляция со стороны Зарипова. Думаю, что любой другой клуб, зная, что игрок не сможет выступить в тех сезонах, на которые заключён контракт, не будет просто так платить ему деньги. Не знаю, какие выводы из этого следуют. Зарипов уже не сможет помочь. Ничего положительного в этой ситуации нет. Всё это вытекает из того, что контракт расторгнут», — сказал Гуськов.