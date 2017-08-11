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Евгений Губарев
Текст: Дмитрий Ерыкалов
Фото: Пресс-служба ХК «Трактор»

Губарев: Бэйлена было непросто уговорить, помог Щехура

Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев рассказал, как челябинская команда готовится к 10-му сезону КХЛ.
11 августа 2017, пятница. 12:30 Хоккей

Предстоящий сезон станет для «Трактора» юбилейным — челябинскому клубу исполняется 70 лет. Мы встретились с генеральным менеджером уральцев Евгением Губаревым в Астане, где проходит Кубок президента Республики Казахстан, и поговорили о подготовке к чемпионату.

— Каковы итоги сбора в Паюлахти?
— Финский сбор был направлен прежде всего на физическую подготовку. Были очень серьёзные нагрузки. Мы брали в Финляндию 37 человек, в том числе максимальное число молодых игроков. Хоккеисты проделали очень большой объём работы. Это было самым важным на первом этапе предсезонки.

— Стоит ли обращать внимание на результаты матчей в Финляндии? И насколько показательно то, что мы видим в Астане?
— Мы придаём значение всем матчам, но нужно делать поправку на то, в какой момент предсезонной подготовки они проходят, а также в каком составе играет команда, под нагрузкой она или нет. Так, в Финляндии в матчах с «Нефтехимиком» и «Северсталью», например, мы играли по сути экспериментальным составом. Здесь, в Астане, наш состав уже ближе к оптимальному – в каждой игре. И выводы из матчей Кубка президента Казахстана можно сделать другие.

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— Сразу после Кубка президента Республики Казахстан вас ждёт мемориал Ромазана. Причём последний матч в Астане и первый в Магнитогорске разделяет меньше суток. Как «Трактор» будет выходить из этой ситуации?
— Оба турнира, как в Астане, так и Магнитогорске, очень важны для «Трактора». Мы благодарим организаторов за приглашение. Но турниры действительно немного накладываются друг на друга. Наш последний матч на Кубке президента Республики Казахстан – 11 августа, поздно вечером, а стартовый на мемориале Ромазана – меньше чем через день. Поэтому мы приняли решение выйти из этой ситуации следующим образом: на первый матч в Магнитогорске мы выставим молодёжный состав. В него войдут пять-семь человек из того состава, который работал в Паюлахти и Астане, а также три пятёрки из «Челмета». Первым номером сыграет Владислав Сухачёв. Руководить командой в этом матче будет главный тренер «Челмета» Олег Давыдов. Два других матча мемориала Ромазана «Трактор» сыграет основным составом и под руководством тренерского штаба Анвара Гатиятулина. Команда приедет в Магнитогорск 14 августа, в день игры.

Я не буду идти напролом, если вижу, что у чехов именно в Челябинске не складывается.

— Владислава Сухачёва не было с командой в Астане. Теперь он вернулся из олимпийской сборной России. Какую роль отводите этому молодому вратарю в следующем сезоне?
— Всё в его руках. Судя по тому, как он прогрессирует, я не удивлюсь, что он составит конкуренцию Францоузу и Демченко. Но в его возрасте, естественно, нужна игровая практика. Владислав будет играть за «Челмет». К тому же он вратарь молодёжной сборной России, а значит будет отлучаться на различные турниры. Проблем с игровой практикой у него не предвидится, что меня очень радует. Если Сухачёв не перестанет прогрессировать – двери в основной состав «Трактора» для него открыты.

— На турнире в Астане вы вынуждены были обходиться без Жильбера Брюле, который уехал в сборную Канады. На следующий турнир, в котором примут участие канадцы, отправится Пол Щехура. Для «Трактора» это серьёзная проблема или вы к этим вызовам относитесь спокойно?
— На мой взгляд, это действительно проблема, ведь, по сути, у нас сейчас не наигрываются звенья. Но это реальность, под которую любой клуб должен подстраиваться. Кроме того, для «Трактора» это ещё и престижно, что наши игроки задействованы в сборных. В том числе в канадской. Это говорит об их уровне.

— Состав «Трактора» выглядит сформированным, но всё-таки игрока какого плана вы хотели бы видеть в команде?
— Конечно, работа на трансферном рынке ведётся постоянно, но на данный момент наш состав укомплектован. Считаю, что у нас хорошие легионеры, которые были лидерами в своих прежних командах, а также талантливая молодёжь, от которой все мы ждём серьёзного прогресса.

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— В прошлом сезоне за «Трактор» играли Ржепик, Бирнер и Новотны. Теперь сделана ставка на североамериканцев. Разочаровались в чехах?
— Нет, ни в коем случае. Но я не буду идти напролом, если вижу, что у чехов именно в Челябинске не складывается. Мы сделали выводы, сменили направление. Надеюсь, что ребята, которые пришли в это межсезонье, нам обязательно помогут.

— Считается, что именно североамериканские легионеры лучше приживаются в российских клубах группами по несколько человек. Учитывали это, когда приглашали Бэйлена и Щехуру?
— Конечно. Бэйлена очень непросто было уговорить приехать в Челябинск. Это удалось во многом благодаря Щехуре. Сейчас Ник уже адаптировался в команде, берёт на себя роль лидера, раскрывается в игре.

— На старте сезона «Трактор» играет два дерби с «Магниткой»? Как вам такой календарь?
— Обычный старт. В прошлом сезоне мы, например, начинали матчами против СКА и ЦСКА. Что касается двух игр с «Металлургом», думаю, они получатся интересными.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Трактор Евгений Губарев Жильбер Брюле Ник Бэйлен Пол Щехура
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