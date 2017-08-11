Принимал ли Плотников допинг? Ерыкалов и Панышев – читателям «Чемпионата»

Журналисты хоккейного отдела «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов и Павел Панышев в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» ответили на вопросы читателей прямиком из Астаны, порассуждав на тему трансферов, прояснив ситуации с Зариповым и Плотниковым, а также рассказав о «деле Рыспаева», непростой обстановке в «Авангарде» и удачном выступлении «Нефтехимика» на Кубке президента Республики Казахстан.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»
— Кто возглавит Восток в следующем сезоне?
Панышев: Виталий Меньшиков мне в интервью уверенно заявил, что «Авангард». Я в этом сезоне меньше всего рассчитываю на «Магнитку». Сильно обновилась команда, ушли три защитника из двух первых пар. Теперь нет в Магнитогорске и Зарипова.
Ерыкалов: У «Авангарда» всё плохо. Пришедший Петерссон будет набирать форму несколько месяцев. Проблема в том, что у Омска неигровые легионеры. Сундстрём, Эверберг – это не слишком креативные игроки. Не видно системы, которая была у Скабелки в «Сибири». Поэтому ставлю на «Салават»: с Вестерлундом и хорошими легионерами.
— Правда ли, что у нападающего «Авангарда» Артура Лауты есть проблемы в коллективе?
Ерыкалов: Определённые проблемы есть. У него был один случай со Скабелкой. Посмотрим, как развернётся ситуация. Применят к Лауте санкции или замнут эпизод. Парень талантливый, ершистый.
— Есть ли шансы у Джона Нормана оказаться в «Сибири»?
Ерыкалов: Думаю, нет. Он Скудре не подошёл в «Торпедо». Скорее всего, он не найдёт себе работу в КХЛ.
— Помогут ли «Трактору» новички команды?
Панышев: Прежде всего хочу сказать по Жильберу Брюле. Из «Нефтехимика» он ушёл по определённым причинам. В Челябинске на него рассчитывают. Я думаю, что это будет первый или второй центр команды. Неплохо в прошлом году смотрелся в «Нефтехимике» Полыгалов, а вот Рыбаков пока немножко выбивается из состава, не хватает взаимопонимания, о чём говорил и главный тренер команды. Рыбаков не проходил предсезонку с командой, может, ещё и Кокуёва ему не хватает. Но Семёна в команде, скорее всего, не будет. Шикарным приобретением назову защитника Ника Бэйлена, от которого зачем-то отказались в Минске.
Ерыкалов: Брюле — игрок дорогой, плюс в плане здоровья не подошёл Назарову. Но в «Тракторе» эти моменты не посчитали критичными. Что касается Рыбакова, то он хочет видеть рядом с собой Кокуёва, много играли вместе. Но Кокуёв – не снайпер, а «Трактору» не хватает именно такого человека. Ждут результативность от Виделля, Брюле, Щехуры.
— Каково ваше мнение относительно ситуации с Данисом Зариповым?
Панышев: После расторжения контракта с «Ак Барсом» два варианта: полная реабилитация через арбитраж в Лозанне или попробовать себя в Северной Америке.
Ерыкалов: Я знаю, что у Даниса было предложение из НХЛ. Но я не знаю, как Зарипов может подписаться там, когда работу не могут найти Доан, Игинла, Ягр. Это будет хорошая, но нелогичная история.
Панышев: Параллели с Рыспаевым неуместны. Граборенко долго играл в АХЛ, набирал там очки, всю жизнь выходит в большинстве.
— Возможен ли обмен Ежова из «Нефтехимика» в «Торпедо» на Лисутина?
Панышев: Нет, невозможен. Это первый вратарь «Нефтехимика», Андрей Назаров очень на него рассчитывает. На него планируют сделать ставку в сезоне. Ежов привык быть первым вратарём в Тольятти, его брали на роль первого и в Нижнекамск.
— Кого из легионеров вёл «Авангард» и кого не взял? Почему в команде так много шведов?
Ерыкалов: В прошлом году вариант с Фонтейном, которого сейчас взял Минск. Есть слух, что после турнира в Астане могут убрать Пережогина. Медленный, не хватает остроты.
Панышев: Может, шведов так много, потому что «Авангард» становится российским аналогом «Детройт Ред Уингз»?
— Где будет играть Александр Сёмин?
Панышев: Я задавал этот вопрос его агенту Марку Гандлеру, но он человек тяжёлый, необщительный. Поэтому сейчас ситуация с карьерой Сёмина покрыта мраком.
Ерыкалов: Зато он развивается в жизни, поступив в Сибирский федеральный университет.
— Кого уберут из ЦСКА и вернётся ли Константин Окулов в «Сибирь»?
Ерыкалов: Он начинал забивать одну шайбу за другой. Говорили, что он может вернуться в скрытую аренду в «Сибирь». Но против такого развития событий выступает высшее руководство «армейцев».
Панышев: В скрытую аренду наверняка отправятся Воробьёв, Сергеев.
— Граборенко провёл две драки на турнире в Астане. Шоу Назарова возвращается?
Панышев: Я бы так не сказал. Роман и главный тренер команды подчёркивают, что хоккеист приехал в команду в первую очередь играть. Параллели с Рыспаевым неуместны. Граборенко долго играл в АХЛ, набирал там очки, всю жизнь выходит в большинстве. Да, он может подраться. Один раз даже побывал в нокауте. Правда, не из-за драки, а после удара в голову при проведении силового приёма.
Ерыкалов: Конечно, он не будет постоянно сидеть на дисквалификациях, тем более будучи легионером. Но в плане подраться он в полном порядке.
— Как вы думаете, пригодился бы «Сибири» Глазачев?
Ерыкалов: Его однажды убрал Скудра из «Сибири». Не думаю, что он вернётся в Новосибирск. Тем более он не очень хочет уезжать из московского региона.
Панышев: У Константина проблемы со здоровьем. В последнее время он больше лечится, чем играет. Пропустил едва ли не весь прошлый сезон. Это одна из основных причин, почему его убрали из «Спартака».
— Каковы перспективы «Кузни» в ВХЛ?
Панышев: Думаю, что хорошие. Я вообще считаю поступок КХЛ бездумным. Скорее всего «Кузня» будет в первой пятёрке Высшей лиги. Состав у неё неплохой.
Ерыкалов: В первой пятёрке у них выступает Штайгер, который давно не должен был играть в хоккей. Сложно оценивать перспективы, но я тоже думаю, что они будут в пятёрке.
— Тяжело ли будет «Нефтехимику» пробиться в плей-офф?
Панышев: Будет непросто, но команда, судя по турниру в Астане, очень хорошая. Молодая, бежит. Многие победы одерживаются нижнекамцами в концовках. Это говорит о хорошей физической готовности. Думаю, Нижнекамск будет пятым или шестым по итогам «регулярки».
Ерыкалов: Согласен, что это быстрая и голодная команда. За ней будет очень интересно наблюдать. Но я бы не стал переоценивать результаты предсезонных турниров. Мне кажется, что в августе они готовы лучше, чем это требуется. Вряд ли «Нефтехимик» будет так бежать на протяжении всего сезона.
Панышев: После расторжения контракта с «Ак Барсом» у Зарипова два варианта: полная реабилитация через арбитраж в Лозанне или попробовать себя в Северной Америке.
— Ковальчук или Малкин?
Ерыкалов: Малкин. А на Илью очень много наговаривают, рассматривают каждую его ошибку. Забывая, что это один из лучших снайперов и бомбардиров лиги.
Панышев: Я из этих двух игроков тоже выберу Малкина.
— Почему Зарипова наказали, а Плотникова нет?
Ерыкалов: Да, у Плотникова было запрещённое вещество в крови. Но есть большая разница между дисквалификацией на два года и предупреждением. Зарипова дисквалифицировали за диуретик, мочегонное средство для вывода допинга. Конев по ошибке выпил напиток партнёра по команде. С Плотниковым очень деликатная тема. Я бы даже сказал, интимная. Он принимал то, что никак не может повлиять на его спортивные результаты. Это легко доказывается. Не надо здесь искать след СКА. Это совсем другая история.
— Не стоит ждать в ближайшее время в КХЛ новых клубов?
Панышев: Почему не стоит? В Астане я беседовал с президентом «Барыса» Аскаром Шопобаевым. В Казахстане настроены на вступление в лигу команды из Алма-Аты. Там прошла Универсиада, три арены, шикарный аэропорт.
Ерыкалов: Актуальны три направления: Алма-Ата, английский след в лице «Эдинбурга» и шведский «Краунс». В этом сезоне КХЛ должна сократиться на три команды, а уже потом возможны замены и новые заявки.
— Реально ли Ганзлу и Нестрашилу поехать на Олимпиаду?
Панышев: Вполне реально. Посмотрим, в какой физической форме будет Нестрашил. Ганзл – один из лучших легионеров «Нефтехимика», играет первого центра. Кстати, Нестрашила брали и для того, чтобы два чеха чувствовали себя уютнее.
Ерыкалов: Ганзла я пока не могу понять. По сути, Олимпиада будет подобием Евротура. Попасть туда они могут.
— Что скажете о перспективах «Барыса»?
Панышев: Пришла неприятная новость о переломе ключицы у Романа Старченко. Посмотрим, как себя проявят легионеры Диц и Вей. Оба готовы к натурализации. Сезон покажет, на что они способны.
Ерыкалов: Мне интересно, насколько продуктивен будет Доус без Боченски и Бойда и с новыми легионерами. Важно, чтобы он был в порядке. Интересно посмотреть и на второго вратаря Кудрявцева, который вряд ли будет играть много. Моя ставка: «Барыс» будет вне плей-офф.
— Дмитрий Квартальнов будет без работы или скоро её найдёт?
Панышев: Моя ставка: Квартальнов окажется в Екатеринбурге вместо Крикунова. Я слышал такие разговоры.
Ерыкалов: Согласен. Квартальнов самый трендовый тренер из свободных, а «Автомобилист» располагает большими финансами, но не кажется фаворитом. Квартальнов в «Автомобилисте» угадывается, но не факт, что так и будет.
— Чего ждать от «Локомотива»?
Панышев: Сильнейшая молодёжь в нашей лиге. Ждать как минимум выхода в плей-офф и дальнейших сюрпризов. Вроде недавнего, когда был обыгран грозный ЦСКА. Видна работа главного тренера Алексея Кудашова. Президент клуба Юрий Яковлев его удержал и правильно сделал. Упущение ярославского менеджмента в том, что не продлили контракт с Локтионовым. Зато сохранили всех легионеров.
Ерыкалов: Не понимаю, почему «Локомотив» разбрасывается Локтионовым и не хочет подписывать контракт с Кадейкиным. Ему предлагают не очень хорошие условия в Ярославле. Игроков не ценят и легко с ними расстаются. Надеюсь, много игрового времени получат Каюмов и Алексеев, проявивший себя в «Адмирале».
— Как вам работа «Сибири» на предсезонке и тренер по физической подготовке Эдуард Рабе?
Ерыкалов: У «Сибири» была жёсткая предсезонка, ребята еле выползают. Рабе молодец, он сплачивает команду. Правильный в плане поведения в коллективе. Его работу оценим по ходу сезона.
— Кто лучше: Рейзвих или Красиков?
Панышев: Коллега Ерыкалов мне говорил, что Рейзвих пока в одну калитку переигрывает Красикова.
Ерыкалов: Затронем здесь и Омск. Шилин опять переигрывает Костина. Ну а Рейзвих сейчас чистый второй номер. Либо в «Ермак», но там есть возобновивший карьеру Борисов. Либо третий номер. Посмотрим.
— Как оцените трансферную кампанию «Автомобилиста»?
Панышев: Не без пробелов. Зачем-то подписывали большой контракт с Игорем Григоренко, от которого вскоре отказались.
Ерыкалов: Да, «Автомобилист» стал сильнее. Но я сомневаюсь, что приобретения грамотные в соотношении «цена/качество». «Автомобилист» будет в районе восьмёрки.
Ерыкалов: Не понимаю, почему «Локомотив» разбрасывается Локтионовым и не хочет подписывать контракт с Кадейкиным. Ему предлагают не очень хорошие условия в Ярославле.
— Как оцените серую игру Анатолия Голышева в «Автомобилисте» и яркую игру в сборной России? Возможен ли его обмен в СКА?
Панышев: Надеюсь, что никакого обмена в СКА не будет, хотя такие разговоры ходят и он возможен. Ведь не зря с Анатолием подписывали долгосрочный контракт, чтобы потом заработать больше денег. Голышев и в сборной нормально играл, и в «Автомобилисте» он один из лидеров команды. В «Спутник» его ссылали при Андрее Разине, но там могло быть всё, что угодно. Думаю, у Крикунова Голышев будет играть в первом или втором звене.
Ерыкалов: Касаемо контракта. Удивлён отвратительной работой агента Голышева. Он подписал длительный контракт с зарплатой около 20-25 млн рублей. В ЦСКА таких денег не получают в принципе, если это не игрок ВХЛ. В СКА вообще такса от 50 млн рублей.
— Что пошло не так в переговорах Квартальнова и «Авангарда»?
Панышев: Действительно, шли серьёзные переговоры. Квартальнов был одной ногой в Омске.
Ерыкалов: Был разговор с Дыбалём на самом верху. Не договорились по зарплате. Я не думаю, что была бы кардинальная разница со Скабелкой и изменился бы подбор игроков.
— Какие перспективы у «Торпедо» и способна ли команда на что-то большее, чем выход в плей-офф?
Панышев: Каждый год в Нижнем Новгороде ставят задачи пройти как можно дальше. В этом году Скудра постарается её решить. Петерис давно в команде, подстраивает её под себя. Единственное, что меня немного смущает: постоянно идёт активная трансферная кампания, глобальные изменения состава, новые легионеры, игроки. Хотя я общался со Скудрой и в клубе очень рады, что вернули Паршина, Костицына, Кондратьева. Тех людей, которых хорошо знают. Желаю «Торпедо» удачи.
— Главный тренер «Сибири» Павел Зубов – первый кандидат на увольнение?
Ерыкалов: Если судить по имени, межсезонью, известности фамилии, то да. Если судить по стратегии Фастовского и его поведению с тренерами, то нет.
— Что скажете о перспективах Эркки Вестерлунда в Уфе?
Панышев: На мой взгляд, они очень хорошие. Не просто так он регулярно обыгрывал сборную России на крупных соревнованиях. Посмотрим, как он впервые сработает в российском клубе и как привыкнет к нашему менталитету и культуре. Это важно.
— Возможен ли конфликт между Зубовым и Беляковым?
Ерыкалов: Возможен. Я не понимаю, почему Беляков, будучи лидером по блокированным броскам в прошлом сезоне, сейчас играет в четвёртой паре.
— «Куньлунь» — это улучшенная версия «Медвешчака»?
Панышев: Главное отличие в том, что «Медвешчак» был клубом-донором. Мне он никогда не нравился. Постоянно всех распродавали вплоть до главного тренера, доигрывали сезон тремя звеньями. Такие команды не должны играть в КХЛ. Это издевательство надо болельщиками и лигой.
Ерыкалов: Согласен с коллегой. «Куньлунь» таким не будет.
— Что скажете о возможном снижении дисквалификации Рыспаева?
Панышев: Мы общались с читателями «Чемпионата», Дамир отвечал на ваши вопросы. Дисквалификацию, безусловно, надо снимать. Нарушаются права человека: с какой стати его связали по рукам и ногам и не дают играть в хоккей? Это просто бред. Плюс в регламенте нет пункта о бессрочной дисквалификации. Рыспаев отправлял письмо о покаянии в лигу, прошёл уже год. Дисквалификация не даёт права ему играть и за сборную Казахстана, он пропустил Универсиаду и много важных турниров. За Рыспаева поручился президент хоккейного клуба «Барыс» Аскар Шопобаев.
Ерыкалов: Лига поступила жёстко, хотя никому он травмы не нанёс. Не было таких санкций и по отношению к тафгаям «Витязя». Но при этом я не считаю, что он необходим КХЛ. По своему уровню это игрок чемпионата Казахстана.
Ерыкалов: Да, у Плотникова было запрещённое вещество в крови. Но есть большая разница между дисквалификацией на два года и предупреждением.
— Что нужно сделать, чтобы «армейцы» не могли собрать всех игроков в одной команде?
Ерыкалов: Всё просто: жёсткий потолок зарплат. Но у того же ЦСКА много игроков на трёхлетних контрактах. К тому времени должен действовать жёсткий потолок зарплат. Впишутся ли в него ЦСКА и СКА? Вряд ли, если только не будет выведено по три человека за его пределы.
— Приживётся ли Жердев в «Нефтехимике»?
Панышев: Будем надеяться. Предсезонку он не прошёл, нагрузок не получил. У Назарова в этом плане всё жёстко. Но пока Жердев с командой. В отличие от Никиты Квартальнова, командированного в ВХЛ.
— Как оцените игру Бурмистрова в НХЛ?
Панышев: Плохо. Может играть сильнее, уже докатился до «Аризоны». Но и в Казань к Билялетдинову он возвращаться не хочет.
Ерыкалов: Свой потенциал плеймейкера он не реализовал. Мы давно не видели его лучшей игры.
— Уйдёт ли Мозякин после этого сезона?
Ерыкалов: Я думаю, что нет. «Магнитка» будет его последним клубом. Важный фактор: сын Сергея – капитан «Металлурга» по своему году. Думаю, Мозякин, как и волейболист Тетюхин, исполнит мечту и сыграет вместе с сыном.
— Что думаете о Бойде?
Панышев: Прошлый сезон был тяжёлый, помешала травма. Посмотрим, как заиграет в московском «Динамо» без Доуса и Боченски. Для бело-голубых это сильное приобретение.
Ерыкалов: Это центр, независимый хоккеист. Он хорош на пятаке и в распасовке. Бойд будет первым центром в «Динамо». Главное, чтобы его не ставили с Анисиным, потому что это смешно.
— Где Артюхин?
Ерыкалов: Ситуация затаившаяся. Был вариант с «Динамо», слышал я и про «Торпедо». Не каждая команда хочет себе много штрафного времени, да и в деньгах Артюхин не желает сильно двигаться.
— Правильно ли «Барыс» переподписал Даллмэна?
Панышев: Да. Это легенда клуба, как и Боченски. Пользу принесёт, лишним не будет.
Ерыкалов: Им плотно интересовались в «Динамо», это о чём-то говорит. «Барысу» помимо Доуса нужен был человек-мостик между поколениями. Ну и в большинстве он хорош.
— Сделайте свой прогноз на победителя в чемпионате и в Кубке Гагарина.
Панышев: Регулярный чемпионат выиграет «Салават Юлаев», а кубок Гагарина завоюет ЦСКА.
Ерыкалов: «Регулярку» выиграет СКА, а Кубок Гагарина – «Салават Юлаев».