Принимал ли Плотников допинг? Ерыкалов и Панышев – читателям «Чемпионата»

Журналисты хоккейного отдела «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов и Павел Панышев в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» ответили на вопросы читателей прямиком из Астаны, порассуждав на тему трансферов, прояснив ситуации с Зариповым и Плотниковым, а также рассказав о «деле Рыспаева», непростой обстановке в «Авангарде» и удачном выступлении «Нефтехимика» на Кубке президента Республики Казахстан.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»

— Кто возглавит Восток в следующем сезоне?

Панышев: Виталий Меньшиков мне в интервью уверенно заявил, что «Авангард». Я в этом сезоне меньше всего рассчитываю на «Магнитку». Сильно обновилась команда, ушли три защитника из двух первых пар. Теперь нет в Магнитогорске и Зарипова.

Ерыкалов: У «Авангарда» всё плохо. Пришедший Петерссон будет набирать форму несколько месяцев. Проблема в том, что у Омска неигровые легионеры. Сундстрём, Эверберг – это не слишком креативные игроки. Не видно системы, которая была у Скабелки в «Сибири». Поэтому ставлю на «Салават»: с Вестерлундом и хорошими легионерами.

— Правда ли, что у нападающего «Авангарда» Артура Лауты есть проблемы в коллективе?

Ерыкалов: Определённые проблемы есть. У него был один случай со Скабелкой. Посмотрим, как развернётся ситуация. Применят к Лауте санкции или замнут эпизод. Парень талантливый, ершистый.

— Есть ли шансы у Джона Нормана оказаться в «Сибири»?

Ерыкалов: Думаю, нет. Он Скудре не подошёл в «Торпедо». Скорее всего, он не найдёт себе работу в КХЛ.

Губарев: Бэйлена было непросто уговорить, помог Щехура Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев рассказал, как челябинская команда готовится к 10-му сезону КХЛ.

— Помогут ли «Трактору» новички команды?

Панышев: Прежде всего хочу сказать по Жильберу Брюле. Из «Нефтехимика» он ушёл по определённым причинам. В Челябинске на него рассчитывают. Я думаю, что это будет первый или второй центр команды. Неплохо в прошлом году смотрелся в «Нефтехимике» Полыгалов, а вот Рыбаков пока немножко выбивается из состава, не хватает взаимопонимания, о чём говорил и главный тренер команды. Рыбаков не проходил предсезонку с командой, может, ещё и Кокуёва ему не хватает. Но Семёна в команде, скорее всего, не будет. Шикарным приобретением назову защитника Ника Бэйлена, от которого зачем-то отказались в Минске.

Ерыкалов: Брюле — игрок дорогой, плюс в плане здоровья не подошёл Назарову. Но в «Тракторе» эти моменты не посчитали критичными. Что касается Рыбакова, то он хочет видеть рядом с собой Кокуёва, много играли вместе. Но Кокуёв – не снайпер, а «Трактору» не хватает именно такого человека. Ждут результативность от Виделля, Брюле, Щехуры.

— Каково ваше мнение относительно ситуации с Данисом Зариповым?

Панышев: После расторжения контракта с «Ак Барсом» два варианта: полная реабилитация через арбитраж в Лозанне или попробовать себя в Северной Америке.

Ерыкалов: Я знаю, что у Даниса было предложение из НХЛ. Но я не знаю, как Зарипов может подписаться там, когда работу не могут найти Доан, Игинла, Ягр. Это будет хорошая, но нелогичная история.

Панышев: Параллели с Рыспаевым неуместны. Граборенко долго играл в АХЛ, набирал там очки, всю жизнь выходит в большинстве.

— Возможен ли обмен Ежова из «Нефтехимика» в «Торпедо» на Лисутина?

Панышев: Нет, невозможен. Это первый вратарь «Нефтехимика», Андрей Назаров очень на него рассчитывает. На него планируют сделать ставку в сезоне. Ежов привык быть первым вратарём в Тольятти, его брали на роль первого и в Нижнекамск.

— Кого из легионеров вёл «Авангард» и кого не взял? Почему в команде так много шведов?

Ерыкалов: В прошлом году вариант с Фонтейном, которого сейчас взял Минск. Есть слух, что после турнира в Астане могут убрать Пережогина. Медленный, не хватает остроты.

Панышев: Может, шведов так много, потому что «Авангард» становится российским аналогом «Детройт Ред Уингз»?

— Где будет играть Александр Сёмин?

Панышев: Я задавал этот вопрос его агенту Марку Гандлеру, но он человек тяжёлый, необщительный. Поэтому сейчас ситуация с карьерой Сёмина покрыта мраком.

Ерыкалов: Зато он развивается в жизни, поступив в Сибирский федеральный университет.

— Кого уберут из ЦСКА и вернётся ли Константин Окулов в «Сибирь»?

Ерыкалов: Он начинал забивать одну шайбу за другой. Говорили, что он может вернуться в скрытую аренду в «Сибирь». Но против такого развития событий выступает высшее руководство «армейцев».

Панышев: В скрытую аренду наверняка отправятся Воробьёв, Сергеев.

Граборенко: в АХЛ мне зарядили в голову, и я «уснул», очнулся в раздевалке Игра с Кучеровым, Гусевым и Ожигановым, опыт АХЛ и знакомство с Назаровым – в интервью с защитником «Нефтехимика» Романом Граборенко.

— Граборенко провёл две драки на турнире в Астане. Шоу Назарова возвращается?

Панышев: Я бы так не сказал. Роман и главный тренер команды подчёркивают, что хоккеист приехал в команду в первую очередь играть. Параллели с Рыспаевым неуместны. Граборенко долго играл в АХЛ, набирал там очки, всю жизнь выходит в большинстве. Да, он может подраться. Один раз даже побывал в нокауте. Правда, не из-за драки, а после удара в голову при проведении силового приёма.

Ерыкалов: Конечно, он не будет постоянно сидеть на дисквалификациях, тем более будучи легионером. Но в плане подраться он в полном порядке.

— Как вы думаете, пригодился бы «Сибири» Глазачев?

Ерыкалов: Его однажды убрал Скудра из «Сибири». Не думаю, что он вернётся в Новосибирск. Тем более он не очень хочет уезжать из московского региона.

Панышев: У Константина проблемы со здоровьем. В последнее время он больше лечится, чем играет. Пропустил едва ли не весь прошлый сезон. Это одна из основных причин, почему его убрали из «Спартака».

— Каковы перспективы «Кузни» в ВХЛ?

Панышев: Думаю, что хорошие. Я вообще считаю поступок КХЛ бездумным. Скорее всего «Кузня» будет в первой пятёрке Высшей лиги. Состав у неё неплохой.

Ерыкалов: В первой пятёрке у них выступает Штайгер, который давно не должен был играть в хоккей. Сложно оценивать перспективы, но я тоже думаю, что они будут в пятёрке.

— Тяжело ли будет «Нефтехимику» пробиться в плей-офф?

Панышев: Будет непросто, но команда, судя по турниру в Астане, очень хорошая. Молодая, бежит. Многие победы одерживаются нижнекамцами в концовках. Это говорит о хорошей физической готовности. Думаю, Нижнекамск будет пятым или шестым по итогам «регулярки».

Ерыкалов: Согласен, что это быстрая и голодная команда. За ней будет очень интересно наблюдать. Но я бы не стал переоценивать результаты предсезонных турниров. Мне кажется, что в августе они готовы лучше, чем это требуется. Вряд ли «Нефтехимик» будет так бежать на протяжении всего сезона.

Панышев: После расторжения контракта с «Ак Барсом» у Зарипова два варианта: полная реабилитация через арбитраж в Лозанне или попробовать себя в Северной Америке.

— Ковальчук или Малкин?

Ерыкалов: Малкин. А на Илью очень много наговаривают, рассматривают каждую его ошибку. Забывая, что это один из лучших снайперов и бомбардиров лиги.

Панышев: Я из этих двух игроков тоже выберу Малкина.

— Почему Зарипова наказали, а Плотникова нет?

Ерыкалов: Да, у Плотникова было запрещённое вещество в крови. Но есть большая разница между дисквалификацией на два года и предупреждением. Зарипова дисквалифицировали за диуретик, мочегонное средство для вывода допинга. Конев по ошибке выпил напиток партнёра по команде. С Плотниковым очень деликатная тема. Я бы даже сказал, интимная. Он принимал то, что никак не может повлиять на его спортивные результаты. Это легко доказывается. Не надо здесь искать след СКА. Это совсем другая история.

«Вступление клуба из Алма-Аты в КХЛ облегчило бы задачу «Барысу» Канадские новички «Барыса», Неделя звёзд в Астане, «дело Рыспаева» — в интервью с президентом клуба Аскаром Шопобаевым.

— Не стоит ждать в ближайшее время в КХЛ новых клубов?

Панышев: Почему не стоит? В Астане я беседовал с президентом «Барыса» Аскаром Шопобаевым. В Казахстане настроены на вступление в лигу команды из Алма-Аты. Там прошла Универсиада, три арены, шикарный аэропорт.

Ерыкалов: Актуальны три направления: Алма-Ата, английский след в лице «Эдинбурга» и шведский «Краунс». В этом сезоне КХЛ должна сократиться на три команды, а уже потом возможны замены и новые заявки.

— Реально ли Ганзлу и Нестрашилу поехать на Олимпиаду?

Панышев: Вполне реально. Посмотрим, в какой физической форме будет Нестрашил. Ганзл – один из лучших легионеров «Нефтехимика», играет первого центра. Кстати, Нестрашила брали и для того, чтобы два чеха чувствовали себя уютнее.

Ерыкалов: Ганзла я пока не могу понять. По сути, Олимпиада будет подобием Евротура. Попасть туда они могут.

— Что скажете о перспективах «Барыса»?

Панышев: Пришла неприятная новость о переломе ключицы у Романа Старченко. Посмотрим, как себя проявят легионеры Диц и Вей. Оба готовы к натурализации. Сезон покажет, на что они способны.

Ерыкалов: Мне интересно, насколько продуктивен будет Доус без Боченски и Бойда и с новыми легионерами. Важно, чтобы он был в порядке. Интересно посмотреть и на второго вратаря Кудрявцева, который вряд ли будет играть много. Моя ставка: «Барыс» будет вне плей-офф.

— Дмитрий Квартальнов будет без работы или скоро её найдёт?

Панышев: Моя ставка: Квартальнов окажется в Екатеринбурге вместо Крикунова. Я слышал такие разговоры.

Ерыкалов: Согласен. Квартальнов самый трендовый тренер из свободных, а «Автомобилист» располагает большими финансами, но не кажется фаворитом. Квартальнов в «Автомобилисте» угадывается, но не факт, что так и будет.

— Чего ждать от «Локомотива»?

Панышев: Сильнейшая молодёжь в нашей лиге. Ждать как минимум выхода в плей-офф и дальнейших сюрпризов. Вроде недавнего, когда был обыгран грозный ЦСКА. Видна работа главного тренера Алексея Кудашова. Президент клуба Юрий Яковлев его удержал и правильно сделал. Упущение ярославского менеджмента в том, что не продлили контракт с Локтионовым. Зато сохранили всех легионеров.

Ерыкалов: Не понимаю, почему «Локомотив» разбрасывается Локтионовым и не хочет подписывать контракт с Кадейкиным. Ему предлагают не очень хорошие условия в Ярославле. Игроков не ценят и легко с ними расстаются. Надеюсь, много игрового времени получат Каюмов и Алексеев, проявивший себя в «Адмирале».

— Как вам работа «Сибири» на предсезонке и тренер по физической подготовке Эдуард Рабе?

Ерыкалов: У «Сибири» была жёсткая предсезонка, ребята еле выползают. Рабе молодец, он сплачивает команду. Правильный в плане поведения в коллективе. Его работу оценим по ходу сезона.

— Кто лучше: Рейзвих или Красиков?

Панышев: Коллега Ерыкалов мне говорил, что Рейзвих пока в одну калитку переигрывает Красикова.

Ерыкалов: Затронем здесь и Омск. Шилин опять переигрывает Костина. Ну а Рейзвих сейчас чистый второй номер. Либо в «Ермак», но там есть возобновивший карьеру Борисов. Либо третий номер. Посмотрим.

— Как оцените трансферную кампанию «Автомобилиста»?

Панышев: Не без пробелов. Зачем-то подписывали большой контракт с Игорем Григоренко, от которого вскоре отказались.

Ерыкалов: Да, «Автомобилист» стал сильнее. Но я сомневаюсь, что приобретения грамотные в соотношении «цена/качество». «Автомобилист» будет в районе восьмёрки.

Ерыкалов: Не понимаю, почему «Локомотив» разбрасывается Локтионовым и не хочет подписывать контракт с Кадейкиным. Ему предлагают не очень хорошие условия в Ярославле.

— Как оцените серую игру Анатолия Голышева в «Автомобилисте» и яркую игру в сборной России? Возможен ли его обмен в СКА?

Панышев: Надеюсь, что никакого обмена в СКА не будет, хотя такие разговоры ходят и он возможен. Ведь не зря с Анатолием подписывали долгосрочный контракт, чтобы потом заработать больше денег. Голышев и в сборной нормально играл, и в «Автомобилисте» он один из лидеров команды. В «Спутник» его ссылали при Андрее Разине, но там могло быть всё, что угодно. Думаю, у Крикунова Голышев будет играть в первом или втором звене.

Ерыкалов: Касаемо контракта. Удивлён отвратительной работой агента Голышева. Он подписал длительный контракт с зарплатой около 20-25 млн рублей. В ЦСКА таких денег не получают в принципе, если это не игрок ВХЛ. В СКА вообще такса от 50 млн рублей.

— Что пошло не так в переговорах Квартальнова и «Авангарда»?

Панышев: Действительно, шли серьёзные переговоры. Квартальнов был одной ногой в Омске.

Ерыкалов: Был разговор с Дыбалём на самом верху. Не договорились по зарплате. Я не думаю, что была бы кардинальная разница со Скабелкой и изменился бы подбор игроков.

— Какие перспективы у «Торпедо» и способна ли команда на что-то большее, чем выход в плей-офф?

Панышев: Каждый год в Нижнем Новгороде ставят задачи пройти как можно дальше. В этом году Скудра постарается её решить. Петерис давно в команде, подстраивает её под себя. Единственное, что меня немного смущает: постоянно идёт активная трансферная кампания, глобальные изменения состава, новые легионеры, игроки. Хотя я общался со Скудрой и в клубе очень рады, что вернули Паршина, Костицына, Кондратьева. Тех людей, которых хорошо знают. Желаю «Торпедо» удачи.

— Главный тренер «Сибири» Павел Зубов – первый кандидат на увольнение?

Ерыкалов: Если судить по имени, межсезонью, известности фамилии, то да. Если судить по стратегии Фастовского и его поведению с тренерами, то нет.

— Что скажете о перспективах Эркки Вестерлунда в Уфе?

Панышев: На мой взгляд, они очень хорошие. Не просто так он регулярно обыгрывал сборную России на крупных соревнованиях. Посмотрим, как он впервые сработает в российском клубе и как привыкнет к нашему менталитету и культуре. Это важно.

— Возможен ли конфликт между Зубовым и Беляковым?

Ерыкалов: Возможен. Я не понимаю, почему Беляков, будучи лидером по блокированным броскам в прошлом сезоне, сейчас играет в четвёртой паре.

— «Куньлунь» — это улучшенная версия «Медвешчака»?

Панышев: Главное отличие в том, что «Медвешчак» был клубом-донором. Мне он никогда не нравился. Постоянно всех распродавали вплоть до главного тренера, доигрывали сезон тремя звеньями. Такие команды не должны играть в КХЛ. Это издевательство надо болельщиками и лигой.

Ерыкалов: Согласен с коллегой. «Куньлунь» таким не будет.

«Всех зову на годовщину дисквалификации». Рыспаев – читателям «Чемпионата» Дисквалификация в КХЛ, желание поиграть за океаном, благодарность Назарову, бои MMA – тафгай Дамир Рыспаев ответил на вопросы читателей.

— Что скажете о возможном снижении дисквалификации Рыспаева?

Панышев: Мы общались с читателями «Чемпионата», Дамир отвечал на ваши вопросы. Дисквалификацию, безусловно, надо снимать. Нарушаются права человека: с какой стати его связали по рукам и ногам и не дают играть в хоккей? Это просто бред. Плюс в регламенте нет пункта о бессрочной дисквалификации. Рыспаев отправлял письмо о покаянии в лигу, прошёл уже год. Дисквалификация не даёт права ему играть и за сборную Казахстана, он пропустил Универсиаду и много важных турниров. За Рыспаева поручился президент хоккейного клуба «Барыс» Аскар Шопобаев.

Ерыкалов: Лига поступила жёстко, хотя никому он травмы не нанёс. Не было таких санкций и по отношению к тафгаям «Витязя». Но при этом я не считаю, что он необходим КХЛ. По своему уровню это игрок чемпионата Казахстана.

Ерыкалов: Да, у Плотникова было запрещённое вещество в крови. Но есть большая разница между дисквалификацией на два года и предупреждением.

— Что нужно сделать, чтобы «армейцы» не могли собрать всех игроков в одной команде?

Ерыкалов: Всё просто: жёсткий потолок зарплат. Но у того же ЦСКА много игроков на трёхлетних контрактах. К тому времени должен действовать жёсткий потолок зарплат. Впишутся ли в него ЦСКА и СКА? Вряд ли, если только не будет выведено по три человека за его пределы.

— Приживётся ли Жердев в «Нефтехимике»?

Панышев: Будем надеяться. Предсезонку он не прошёл, нагрузок не получил. У Назарова в этом плане всё жёстко. Но пока Жердев с командой. В отличие от Никиты Квартальнова, командированного в ВХЛ.

— Как оцените игру Бурмистрова в НХЛ?

Панышев: Плохо. Может играть сильнее, уже докатился до «Аризоны». Но и в Казань к Билялетдинову он возвращаться не хочет.

Ерыкалов: Свой потенциал плеймейкера он не реализовал. Мы давно не видели его лучшей игры.

— Уйдёт ли Мозякин после этого сезона?

Ерыкалов: Я думаю, что нет. «Магнитка» будет его последним клубом. Важный фактор: сын Сергея – капитан «Металлурга» по своему году. Думаю, Мозякин, как и волейболист Тетюхин, исполнит мечту и сыграет вместе с сыном.

— Что думаете о Бойде?

Панышев: Прошлый сезон был тяжёлый, помешала травма. Посмотрим, как заиграет в московском «Динамо» без Доуса и Боченски. Для бело-голубых это сильное приобретение.

Ерыкалов: Это центр, независимый хоккеист. Он хорош на пятаке и в распасовке. Бойд будет первым центром в «Динамо». Главное, чтобы его не ставили с Анисиным, потому что это смешно.

— Где Артюхин?

Ерыкалов: Ситуация затаившаяся. Был вариант с «Динамо», слышал я и про «Торпедо». Не каждая команда хочет себе много штрафного времени, да и в деньгах Артюхин не желает сильно двигаться.

— Правильно ли «Барыс» переподписал Даллмэна?

Панышев: Да. Это легенда клуба, как и Боченски. Пользу принесёт, лишним не будет.

Ерыкалов: Им плотно интересовались в «Динамо», это о чём-то говорит. «Барысу» помимо Доуса нужен был человек-мостик между поколениями. Ну и в большинстве он хорош.

— Сделайте свой прогноз на победителя в чемпионате и в Кубке Гагарина.

Панышев: Регулярный чемпионат выиграет «Салават Юлаев», а кубок Гагарина завоюет ЦСКА.

Ерыкалов: «Регулярку» выиграет СКА, а Кубок Гагарина – «Салават Юлаев».