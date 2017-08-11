Время играть. Капризову пора доказать свою звёздность в ЦСКА

Кирилл Капризов в это межсезонье был обменян в ЦСКА, с которым заключил контракт до конца сезона-2019/20.

Пробиться вопреки. Есть ли Капризову место в ЦСКА? ЦСКА взорвал бомбу, выкупив Кирилла Капризова у «Салавата Юлаева». Но есть ли место талантливому форварду в составе «армейцев»?

Среди многочисленных приобретений ЦСКА этим летом особенно стоит выделить приход форварда Кирилла Капризова. Причин в этом несколько. Одна из них заключается в том, что в прошлом сезоне Кирилл был не остановим в регулярном чемпионате КХЛ и на молодёжном чемпионате мира, где помог россиянам выиграть бронзовые медали. Вторая причина – ЦСКА заполучил этого хоккеиста не у бедной «Кузни», а у «Салавата Юлаева».

В Уфе Капризова всё устраивало, он и хотел поиграть там ещё один сезон, чтобы уже летом 2018 года отправиться спокойно в «Миннесоту Уайлд». Но данная ситуация была не во власти самого Кирилла, как сказал его прошлогодний партнёр по уфимской команде Линус Умарк. «Кирилл сам не решал, где продолжит свою игровую карьеру». ЦСКА сразу же захотел заключить с Капризовым новый трёхлетний контракт.

Контракт на три года – это фишка этого сезона от ЦСКА. Так они заключили соглашения с Михаилом Григоренко, Романом Любимовым, Сергеем Шумаковым, Максимом Шалуновым, Никитой Нестеровым, Константином Окуловым и даже с голкипером Ильёй Сорокиным. Три года – это реальная возможность обезопасить будущее своей команды и работать на перспективу. Но при этом это не 100-процентная гарантия того, что в один момент хоккеист не уедет от вас в НХЛ. Уже давно источники в США уверяют о том, что Максим Шалунов приедет в «Чикаго Блэкхоукс» до завершения своего контракта с ЦСКА.

Капризов: хочется играть в НХЛ, и «Миннесота» звала в гости Кирилл Капризов рассказал о контракте с ЦСКА, приглашении «Миннесоты», «звёздной» болезни, развлечениях и о том, чем Алтай лучше Мальдив.

На Капризова контрактная ситуация влияла не лучшим образом, в первых матчах предсезонки с «Сибирью» он не находил взаимопонимания с партнёрами. Оказавшись в сборной у хорошо знакомых Олега Браташа и Валерия Брагина, Кирилл смог раскрыться и показать неплохую игру. Теперь ему нужно доказывать свой статус в ЦСКА, сейчас давление с него упадёт.

«Не надо из хоккеистов делать идолов, Капризова в ЦСКА ещё не увидели, звезда он для вас, сейчас он простой российский хоккеист, пусть доказывает свою звёздность. Не стал бы петь дифирамбы, спорт — гибкая вещь», — так прокомментировал подписание нового контракта с игроком президент ЦСКА Игорь Есмантович.

Главное, чтобы тренеры московской команды доверяли Кириллу так же, как и доверяли ему в новокузнецком «Металлурге» и уфимском «Салавате Юлаеве». В каждой из этих команд он играл в первом звене и показывал результат, выходя в одной тройке с более взрослыми мастерами, будь это Райан Стоа, Алексей Косоуров, Максим Казаков или Линус Умарк. Пока в ЦСКА его наигрывали лишь с такими же молодыми Андреем Кузьменко и Андреем Светлаковым.

Когда подошла к концу эпопея с продлением контракта с ЦСКА, Капризову необходимо переключиться на то, чтобы показывать эффективность в составе клуба, зарабатывать больше игрового времени. Пора просто играть и получать удовольствие от процесса, ведь впереди борьба за Кубок Гагарина и возможность поездку на Олимпиаду в Пхёнчхан. Ну а «Миннесота» подождёт.

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