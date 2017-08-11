Энлунд вернулся в «Сибирь», а Зарипов обратился в арбитраж

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Энлунд – в «Сибири»

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» подтвердил возвращение финского форварда Йонаса Энлунда. Об этом информирует официальный сайт новосибирской команды. С 29-летним игроком, в прошлом сезоне выступавшим за ЦСКА и «Куньлунь», заключён однолетний контракт. Энлунд выступал за новосибирскую команду с 2010 по 2015 год и является лучшим бомбардиром (177 очков) и снайпером (76 голов) клуба за время его выступлений в Континентальной хоккейной лиге.

«Южный Урал» — фарм-клуб «Адмирала»

Владивостокский «Адмирал», выступающий в Континентальной хоккейной лиге, и орский клуб ВХЛ «Южный Урал» заключили соглашение о спортивном сотрудничестве, информирует официальный сайт команды из Орска. Несколько игроков «Адмирала» будут командированы в «Южный Урал». В прошлом сезоне «Адмирал» вышел в плей-офф КХЛ, в первом раунде уступил «Авангарду». «Южный Урал» занял 21-е место по итогам минувшего сезона.

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Женский МЧМ-2018 пройдёт в Дмитрове

Изменились место и время проведения чемпионата мира среди женских молодёжных команд. Турнир примет подмосковный город Дмитров с 6 по 13 января 2018 года.

Изменились место и время проведения чемпионата мира среди женских молодёжных команд. Турнир примет подмосковный город Дмитров с 6 по 13 января 2018 года

О выборе России страной — хозяйкой турнира было объявлено на ежегодном майском конгрессе IIHF. Тогда местом проведения был назван Нижний Новгород. Однако затем Международная федерация хоккея приняла решение о переносе мероприятия в Московскую область. Официально Дмитров будет утверждён в конце сентября на полугодовом конгрессе.



Участники ЖМЧМ будут разделены на две группы по четыре команды. Согласно прошлогоднему рейтингу, в группе А, помимо российской сборной, сыграют Канада, США и Швеция. В группе В – сборные Финляндии, Чехии, Швейцарии и Германии. Два лидера группы А выйдут в полуфинал напрямую, а сборные, занявшие третью и четвёртую строчки, встретятся в матчах за выход в полуфинал с лидерами группы В (А3 – В2, А4 – В1).

Зарипов пошёл в CAS

Нападающий Данис Зарипов и его представители подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на решение ИИХФ о дисквалификации на два года, информирует «БИЗНЕС Online». Ранее «Ак Барс» объявил о расторжении контракта с хоккеистом по взаимному согласию сторон.

Зарипов в июле был дисквалифицирован КХЛ и ИИХФ на два года из-за положительной допинг-пробы. Хоккеист является единственным четырёхкратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010 — с «Ак Барсом», 2014, 2016 — с магнитогорским «Металлургом»). В 56 матчах прошедшего регулярного чемпионата за «Магнитку» он набрал 45 (16+29) баллов за результативность, в 18 играх плей-офф отметился 15 шайбами и семью передачами. В КХЛ на его счету 565 (254+311) очков в 603 матчах.

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«Динамо» теряет Казионова

Второй контрольный матч с хабаровским «Амуром» не принёс московскому «Динамо» ничего хорошего. В первой встрече бело-голубые уступили по буллитам со счётом 1:2 и потеряли форварда Михаила Анисина. Сейчас они вновь проиграли (0:4) и потеряли из-за травмы нападающего Дмитрия Казионова. При этом стоит отметить, что в этой встрече голкипер команды Александр Ерёменко был удалён до конца матча за удар головой Никиты Камалова.

«Ерёменко меня всю игру бил клюшкой в спину, я отреагировал, мол, если ещё раз ударишь, то… Слово за слово, случилась потасовка, подъехал ко мне, начал угрожать»

«Ерёменко меня всю игру бил клюшкой в спину, я отреагировал, мол, если ещё раз ударишь, то… Слово за слово, случилась потасовка, подъехал ко мне, начал угрожать. Не знаю, специально ли он меня ударил головой. Я его не провоцировал, я его даже не трогал, у него своя площадь, у меня — своя», — сказал Камалов.

«Нефтехимик» выиграл Кубок президента Республики Казахстан

«Нефтехимик» досрочно одержал победу на Кубке президента Республики Казахстан. Это стало возможным после того, как встреча «Барыса» с «Трактором» перешла в овертайм и завершилась победой хозяев по буллитам.



«Нефтехимик», проведя все пять матчей на турнире, набрал 11 очков. Лучший результат могла показать только казахстанская команда, у которой в запасе есть матч с «Адмиралом» и шесть очков в активе, но после потери одного балла «Барыс» уже не сможет подняться на первое место.