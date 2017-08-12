Марков, Киселевич и ещё шесть лучших защитников нового сезона КХЛ

Гавриков улучшит свою игру в Питере, Робинсон и Киселевич станут ведущей парой в ЦСКА, а Марков покажет, почему он так долго играл в НХЛ.

Современный хоккей таков, что обычно лучшими защитниками команд или каких-либо турниров считаются игроки обороны, приносящие большую пользу своему клубу в нападении и набирающие не меньше результативных баллов, чем некоторые форварды. Но порой несправедливо обделены вниманием те защитники, которые великолепно справляются со своими прямыми обязанностями, но при этом не так активны у чужих ворот.

В нашем рейтинге лучших защитников КХЛ предстоящего сезона есть представители обеих категорий, а также универсальные солдаты, полезные по всему периметру хоккейной площадки.

Антон Белов – это самый полезный игрок предыдущего регулярного чемпионата, действующий победитель Кубка Гагарина в составе СКА и железобетонный кандидат на поездку в Корею на Олимпиаду. Один из лучших российских защитников, как раз из тех представителей своего амплуа, кто надёжен у своих ворот и незаменим в атакующей игре, особенно при позиционном нападении.

Карьера Белова пошла в гору со времён выступления в омском «Авангарде», где Антон и вырос в защитника уровня сборной России. Сезона в НХЛ было достаточно уроженцу Челябинска, чтобы понять, что наибольшая польза от него будет на российских площадках. Попав в СКА, Белов сразу же стал ведущим защитником питерского клуба, играя заметную роль как в команде Вячеслава Быкова, так и в коллективе Олега Знарка. Белов не самый результативный защитник даже в своём клубе, но он блестяще дирижирует атаками партнёров от синей линии, имеет в арсенале хороший бросок, а его коэффициент полезности говорит о том, что, когда Антон на льду, вероятность пропустить шайбу минимальна. Белову 31 год, и его лучший сезон в карьере ещё наверняка впереди.

Его коэффициент полезности говорит о том, что когда Белов на льду, вероятность пропустить шайбу минимальна.

Со следующего сезона партнёром Белова по команде станет Владислав Гавриков, чей переход из «Локомотива» в СКА был одним из самых резонансных трансферов этого лета. Гавриков провёл отличный сезон в Ярославле, утвердился в сборной России, а на чемпионате мира был в числе самых полезных игроков турнира.

Гаврикова отличает нацеленность прежде всего на надёжную игру возле своих ворот, а вот ходить в атаку Владислав не большой любитель, и в прошлом сезоне за весь регулярный чемпионат он набрал всего 7 (3 + 4) очков за результативность. Однако выступление защитника-«домоседа» было по достоинству оценено в высших кругах российской общественности, и теперь Гавриков будет играть за СКА, одновременно готовясь к Олимпиаде.

Уроженец Ярославля всю карьеру играл в родном городе, после прошлого сезона его хотел видеть в составе «Коламбус», но Гавриков решил задержаться в КХЛ. Под чутким руководством Олега Знарка Владислав в следующем сезоне должен только улучшить свою игру, а на Олимпийских играх молодой защитник наверняка приобретёт бесценный международный опыт.

Якуб Накладал, ХК «Локомотив» Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

На протяжении последних лет бриллиантом обороны «Локомотива» был Стаффан Кронвалль, один из лучших защитников-легионеров в истории российского хоккея. Стаффан по-прежнему остаётся в обойме ярославцев и наверняка принесёт ещё немало пользы клубу, но по ходу прошлого сезона у него появился достойный конкурент за звание лучшего игрока обороны «железнодорожников».

Якуб Накладал впервые появился в КХЛ ещё в 2012 году, но тогда рассмотреть в чешском защитнике большой потенциал было проблематично. За два года в «Спартаке» и пражском «Льве» Накладал практически не проявил себя, что не помешало ему транзитом через финскую лигу оказаться в НХЛ, где чех безуспешно пытался закрепиться в составе сначала «Калгари», а затем «Каролины». Именно из стана «ураганов» Накладал перешёл в «Локомотив» по ходу прошлого сезона, закрыв позицию защитника-легионера ярославцев, освободившуюся после ухода Патрика Херсли, и с ходу стал ведущим оборонцем «Локомотива», выходя в первой паре вместе с Кронваллем.

В регулярном чемпионате Накладал не раскрыл всех своих козырей, а вот плей-офф был звёздным временем для чеха. За 15 игр Якуб настрелял 11 (6 + 5) очков и стал важнейшей частью ударного легионерского звена «Локомотива» Кронвалль — Накладал, Козун – Контиола – Тальбо. Эта пятёрка в полном составе осталась в Ярославле ещё как минимум на год, поэтому от Накладала мы вправе ожидать в следующем сезоне ещё более яркой и результативной игры.

Робинсон практически не проваливается при оборонительных действиях, работая просто и надёжно, а его показатель полезности за время выступлений в КХЛ ни разу не опускался ниже «+18» по итогам сезона.

Филипп Ларсен («Салават Юлаев»)

На Востоке в следующем сезоне также будет немало интересных защитников, и один из них – новичок «Салавата Юлаева» Филипп Ларсен. Датчанин впервые появился в КХЛ три года назад в составе «Югры», а затем провёл сезон в «Йокерите». В обеих командах Ларсен был на ведущих ролях, набирал много очков, а сезон в финской команде, в котором он заработал 36 (11 + 25) очков, стал для Филиппа самым результативным в карьере.

Прошлый чемпионат универсальный защитник провёл в «Ванкувере», но закрепиться в НХЛ не удалось, и теперь датчанин будет играть в Уфе. Ларсен – умный, креативный, подвижный защитник, хорошо владеющий шайбой и крайне полезный в атакующих действиях. Главный тренер уфимцев Эркка Вестерлунд наверняка не поставит творческого игрока обороны в жёсткие рамки, позволит ему много подключаться в нападение, и Ларсен может провести яркий и результативный сезон.

Возвращение Андрея Маркова в Россию – знаковое событие межсезонья КХЛ, на знаменитого Генерала наверняка будут собираться стадионы, и у Маркова просто нет другого выхода, кроме как наглядно продемонстрировать российскому зрителю, за что его нарекли живой легендой «Монреаля».

Марков – это жёсткий, крепкий, надёжный лидер обороны, проводник идей тренера в раздевалке и пример для молодёжи. В «Ак Барсе», куда перешёл Марков, игроков с подобными качествами не было со времён Ильи Никулина и Евгения Медведева, а хоккеисты с таким, как у Маркова, авторитетом в хоккейном мире и опытом игры за океаном и вовсе редкое явление для нашего хоккея.

Экс-лидер «Монреаля» уже находится в ветеранском возрасте для хоккея, в последние сезоны в НХЛ результативность Маркова упала, а у него за плечами, помимо гигантского опыта, немало травм. Но хоккей в КХЛ разительно отличается от заокеанского, и на больших площадках при менее жёсткой и контактной игре легендарный российский защитник может провести свой очередной выдающийся сезон.

Хоккеисты с таким, как у Маркова, авторитетом в хоккейном мире и опытом игры за океаном и вовсе редкое явление для нашего хоккея.

«Авангард» летом провёл масштабную селекцию, практически полностью обновив линию нападения, и пока непонятно, кто из форвардов будет вести омский клуб за собой в новом сезоне. А вот защитная линия «ястребов» осталась без изменений, и лидером «Авангарда» в будущем сезоне должен стать Евгений Медведев, капитан команды и один из лучших защитников омичей образца прошлого чемпионата.

Уроженец Челябинска сделал себе имя в российском хоккее, выступая за «Ак Барс», в позапрошлом сезоне попытался пробиться в НХЛ, но после года в «Филадельфии» вернулся в Россию, в Омск, где получил капитанскую нашивку. Медведев – лидер по духу, человек, способный сплотить коллектив и повести его за собой. Так и было в прошлом сезоне в «Авангарде», где Медведев, когда было нужно, мог переквалифицироваться в нападающего и стать в новом для себя амплуа лучшим игроком матча.

Евгений далеко не самый забивной защитник, а сильный и точный щелчок – не его козырь. Но он берёт своё отменным контролем шайбы, спокойствием и хладнокровием на льду, а также умением сделать тонкий пас или молниеносно начать атаку из своей зоны.

Следующий сезон станет вторым для Медведева в Омске, и в его силах не только продолжать быть капитаном и ведущим игроком «Авангарда», но и стать одним из лучших в своём амплуа во всей лиге.

Евгений Медведев, ХК «Авангард» Фото: Максим Широков, photo.khl.ru

Мэтт Робинсон (ЦСКА)

Этим летом в ЦСКА Киселевич получил нового партнёра по паре, и это также защитник топ-уровня, канадец Мэт Робинсон. Для него это будет уже пятый сезон в КХЛ, и Робинсон с первого же года, проведённого в рижском «Динамо», зарекомендовал себя как защитник-бомбардир.

Не самый крупный Робинсон обладает отличным катанием, прекрасным голевым чутьём и хорошим броском с правого хвата, что делает его, по сути, полузащитником на льду. Стоит ли говорить, что с таким набором полезных качеств Робинсон – незаменимая фигура своих команд при игре в большинстве, при розыгрыше которого Мэтт занимает не привычную для защитников позицию на синей линии, а ищет счастья непосредственно вблизи ворот соперника. При этом Робинсон практически не проваливается при оборонительных действиях, работая просто и надёжно, а его показатель полезности за время выступлений в КХЛ ни разу не опускался ниже «+18» по итогам сезона.

Нынешним летом канадский защитник перешёл из проблемного «Динамо» в жаждущий завоевать кубок Гагарина ЦСКА, и это повышение должно дать новый импульс карьере одного из лучших атакующих защитников лиги.

Приход Робинсона в ЦСКА, возможно, поспособствует ещё большему прогрессу российского защитника Богдана Киселевича, который начнёт свой четвёртый сезон в составе ЦСКА. Долгое время карьера Киселевича развивалась без резких взлётов, но в прошлом сезоне он был безоговорочным лидером команды в обороне, а затем проявил себя на чемпионате мира.

На турнире, проходившем в Кёльне и Париже, Киселевич показал блестящую игру, а их пару с Гавриковым уже сейчас называют готовым сочетанием для олимпийской сборной. Оба этих игрока прежде всего сосредоточены на игре у своих ворот, не бегут в атаку четвёртым нападающим, аккуратны при выборе позиции и сводят к минимуму лишние действия на площадке. Также Киселевич нередко выходит на лёд в тех ситуациях, когда ЦСКА играет в большинстве, и пусть Богдан не обладает убойным щелчком от синей линии, в позиционной атаке при «армейском» численном перевесе он очень хорош. Вице-капитан ЦСКА в свои 27 лет должен продолжать прогрессировать, его взлёт только начался.