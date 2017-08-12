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Евгений и Анна Малкины
Текст: Дарья Тубольцева
Фото: instagram.com/anna_kasterova

Малкин — на Сардинии, а Овечкин приступил к тренировкам

Тарасенко тренировал брата, Ковальчук показал жену, Бобровский провёл мастер-класс, а Зайцев устал отдыхать — в обзоре аккаунтов хоккеистов.
12 августа 2017, суббота. 11:45 Хоккей

Тарасенко продолжает тренировать
В Сент-Луисе Владимир много занимался на льду со старшим сыном, а в Новосибирске уделил внимание и младшему брату Валентину. «Команда мечты», — написала Яна, жена Тарасенко.

Бурмистров с Зариповым
Нападающий «Ванкувера» проводит лето в Казани. На стадионе Александр встретился с Данисом Зариповым, который из-за дисквалификации вынужден смотреть хоккей с трибуны.

Энлунд вернулся в «Сибирь», а Зарипов обратился в арбитраж
Энлунд вернулся в «Сибирь», «Динамо» проиграло «Амуру», а Данис Зарипов обратился в спортивный арбитраж – в итогах дня.

Анисимовы ждут старта сезона
Забавное видео выставил форвард «Чикаго» у себя в «инстаграме». На ролике маленькие Адриана и Артемий Анисимовы танцуют на трибунах и отчаянно болеют за папу. С такими болельщиками «Блэкхоукс» должны только побеждать!

Малкины на Сардинии
Пока игроки КХЛ во всю готовятся к сезону, энхаэловцы продолжают наслаждаться отпуском. Евгений Малкин вместе с женой, например, укатил на Сардинию.

Якупов с легендой Нижнекамска
И нет, это вовсе не хоккеист. «Это — Люба. Самый преданный уважаемый человек Старого Ледового дворца города Нижнекамск», — написал с гордостью Наиль у себя в «инстаграме».

Мастер-класс Бобровского
Этим летом голкипер «Коламбуса» успел провести мастер-класс для молодых хоккеистов в родном Новокузнецке. «Надеюсь увидеть его в НХЛ в будущем!» — написал Сергей. Все заметили, что у мальчишки кепка не «Блю Джетс», а «Кэпиталз»? Непорядок!

Ковальчук показал жену
Илья Ковальчук тщательно скрывает свою личную жизнь. Однако на днях форвард СКА выставил фотографию со своей женой Николь. В комментариях сразу посыпались комплименты в адрес девушки. Повезло же Илье!

Шестёркин и «Дневник Хача»
Организаторы предсезонного турнира Sochi Hockey Open в качестве почётного гостя позвали известного видеоблогера Амирана Сардарова, который вместе со своими коллегами раздавал билеты на матч олимпийской сборной России и Канады. На игре был аншлаг, а россияне порадовали победой.

Ворота на замке. Лучшие голкиперы будущего сезона КХЛ
Команды этих голкиперов будут переживать только за заброшенные шайбы.

Зайцевы проездом в Голливуде
Жена защитника «Торонто» под последней фотографией в своём «инстаграме» призналась, что мечтает вернуться к «сезонной» рутине. «Так непривычно сначала иметь в распоряжении только месяца полтора отпуска, а сейчас целых четыре-пять. Но мы держимся», — написала Маргарита. Зайцевы отметились и в Голливуде.

«Мафиози» из СКА
После Sochi Hockey Open игроки СКА получили несколько выходных. Хоккеисты решили собраться небольшой компанией и покататься по питерским рекам и каналам. Заодно «армейцы» примерили маскарадные маски.

Гавриков: в СКА целая очередь выстраивается собирать шайбы
Владислав Гавриков, перешедший из «Локомотива» в СКА, рассказал о предсезонных сборах, карьере, цели на Олимпиаде и поездке в Коламбус.

Овечкин вспомнил о спорте
Кажется, Александр Овечкин закончил с гулянками и начал тренироваться. Отпраздновав свадьбу, проведя медовый месяц на Мальдивах и в Италии, капитан «Вашингтона» приступил к занятиям. Сезон не за горами!

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Овечкин Артём Анисимов Владимир Тарасенко Данис Зарипов Евгений Малкин Игорь Шестёркин Илья Ковальчук Наиль Якупов Никита Зайцев Сергей Бобровский Фото
Новости. Хоккей
12 августа 2017, суббота
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