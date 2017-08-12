Бои Граборенко, травма Старченко, дебют Жердева. Главное о турнире в Астане

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Назаров выиграл Кубок, сидя в самолёте

«Нефтехимик» впервые одержал победу на Кубке президента Республики Казахстан, досрочно завоевав трофей сразу после того, как «Барыс» потерял очко в своём предпоследнем матче с «Трактором». Всерьёз омолодившаяся команда Андрея Назарова выглядела энергичной и физически крепкой, регулярно дожимая соперников в концовках.

Исключением стал разве что матч с Челябинском, когда нижнекамцы упустили победу за несколько секунд до окончания третьего периода, но всё равно оказались сильнее в овертайме. Проиграл «Нефтехимик» только последний матч «Адмиралу», но, как сказал Назаров, нужно было немного «спустить колёса». Много побежать на подготовительном этапе негоже, надо и на сезон удачу приберечь. Примечательно, что главный тренер и его команда официально стали победителями турнира в тот момент, когда летели в самолёте из Астаны домой в Нижнекамск. Именно тогда стало известно, что «Барыс» не выиграл у челябинцев в основное время, что и предопределило итоговый расклад. Кстати, Назаров никак не мог выиграть этот Кубок, будучи главным тренером «Барыса». А вот с новой командой получилось с первого раза.

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Две драки Граборенко и бой Мнацян – Пушкарёв

Не обошлось и без драк. Главным нарушителем спокойствия стал новый защитник «Нефтехимика» Роман Граборенко. Белорус в матче с «Трактором» умудрился дважды схлестнуться с соперниками в кулачных поединках. Сперва не поздоровилось защитнику Алексею Петрову, а позднее за партнёра заступился нападающий Сергей Сентюрин. Граборенко, который по габаритам выглядит впечатляюще, разобрался с обоими. Однако хоккеист отметил, что приехал в Нижнекамск именно играть и набирать очки. Ну, а с драками как получится. Именно таких игроков любит Андрей Назаров. В защитной линии нижнекамцев все как на подбор. Увидела местная публика драку и в последней встрече с участием хозяев. Защитник «Адмирала» Самвел Мнацян и форвард «Барыса» Константин Пушкарёв скинули перчатки и устроили непродолжительный бой. Опытный Мнацян сходу повалил оппонента на лёд, а затем оба отправились в штрафные боксы.

«С Мнацяном спросили друг у друга, будем драться или нет. После чего приступили к бою. У нас с ним давняя история. Мы с ним поиграли вместе, просто на льду иногда эмоции перехлёстывают. Он всегда играет жёстко против меня», — сказал после игры Пушкарёв.

В концовке встречи за капитана Доуса заступился канадец Диц, сцепившийся с Мищенко, но боем это едва ли можно назвать.

Всерьёз омолодившаяся команда Андрея Назарова выглядела энергичной и физически крепкой, регулярно дожимая соперников в концовках.

Серьёзная травма Старченко

Главным негативным моментом в целом великолепно организованного турнира стала тяжёлая травма форварда «Барыса» Романа Старченко. В матче с «Авангардом» в единоборстве с Анселем Галимовым один из ведущих нападающих «барсов» сломал ключицу, в результате чего выбыл из строя на 10 недель. Это стало ударом для команды Евгения Корешкова, сейчас Старченко в срочном порядке ищут замену, так как он являлся системообразующим человеком для второго звена команды. После травмы Старченко оно заметно сбавило обороты. Партнёры Романа по клубу также отмечают его важность для коллектива и желают нападающему скорейшего выздоровления. Мы присоединяемся к пожеланиям.

Дебюты Григоренко, Жердева и Петерссона

Несколько дебютов удалось лицезреть в рамках Кубка президента Республики Казахстан. Остановим внимание на наиболее интересных. В составе «Адмирала» на лёд вышел Евгений Григоренко, от которого отказались в «Ак Барсе». Форвард, отпраздновавший 11 августа своё 25-летие, находится на просмотровом контракте. Забросить Евгению не удалось, а вот голевой пас на Саболича в матче с «Нефтехимиком» он отдал. В этой же игре впервые в свитере «Нефтехимика» появился на льду Николай Жердев, постепенно набирающий форму. Андрей Назаров отметил, что поставил Жердева в состав на удачу, так как думал, что он забьёт. Увы, не вышло. Николай не проходил предсезонку с командой, пока не набрал оптимальных кондиций и, как и Григоренко, находится на просмотровом контракте. А вот шведский новичок «Авангарда» Андре Петерссон, присоединившийся к омичам в Астане, подписал полноценное соглашение с клубом. Дебют скандинава за «ястребов» пришёлся на последнюю игру коллектива Андрея Скабелки с «Давосом». Петерссон вышел в первой тройке с Эвербергом и Сундстрёмом, в целом выглядел неплохо. В актив Андре голевая передача.

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Впечатляющий Бэйлен и «сырой» «Авангард»

Сильное впечатление произвёл новоиспечённый защитник «Трактора» Ник Бэйлен. До сих пор непонятно, почему в минском «Динамо» отказывались от этого хоккеиста. Американец сходу вписался в игровую модель Анвара Гатиятулина, прекрасно закрывал большинство, постоянно угрожал воротам соперников от синей линии. Как итог – гол и две результативные передачи. Думается, что в сезоне Бэйлен принесёт челябинцам немало пользы. Это лучшее приобретение «Трактора» в межсезонье. Большего хотелось увидеть от «Авангарда», но «ястребы» не впечатлили. Частично с этим согласился и главный тренер команды Андрей Скабелка. «Неплохие фрагменты были в каждой игре, но цельной игры добиться не удавалось», — отметил специалист после заключительной встречи с «Давосом». Действительно, проблемы у омичей видны едва ли не во всех линиях. Сильнее должны играть шведы, совсем сник Пережогин, нет стабильности в обороне. Работы у тренерского штаба непочатый край.