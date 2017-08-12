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Хоккей. Итоги дня. 12 августа 2017 года
Текст: Владислав Уткин
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Энлунд осваивается в «Сибири», а Кинэн вернулся в Магнитогорск

В последний день Кубка президента Республики Казахстан «Адмирал» превзошёл хозяев, а Кинэн приехал с «Куньлунем» в Магнитогорск.
12 августа 2017, суббота. 22:15 Хоккей

«Сибирь» обыграла «Трактор» в первом матче мемориала Ромазана

В Магнитогорске стартовал традиционный предсезонный мемориал имени Ивана Ромазана. В первом матче сошлись «Сибирь» и «Трактор». Победу в овертайме со счётом 2:1 одержали сибиряки.

Уже на третьей минуте игры Игорь Левицкий вывел «Сибирь» вперёд. На последней минуте основного времени Илья Зиновьев сумел забросить шайбу в ворота Александра Салака и перевести встречу в овертайм. В дополнительное время Александр Шаров забил гол, который принёс команде Павла Зубова первую победу на турнире. Правда, соперники сибиряков играли отнюдь не в оптимальном составе.
После игры и.о. главного тренера «Трактора» Олег Давыдов отметил челябинскую молодёжь, которая, по его словам, дала достойный бой «Сибири».

«Матч с «Сибирью» мы играли с листа. «Трактор» вернулся из Астаны только в два часа ночи. К молодым ребятам из основной команды присоединились игроки «Челмета». Утром собрались и поехали в Магнитогорск. Все справились, дали достойный бой «Сибири». В первом периоде входили в игру, всё-таки в составе много молодых парней. Потом разбежались, и стало всё нормально.

Вратарь всегда должен быть лучшим. Так случилось и сегодня. Влад Сухачёв много вытащил, очень здорово сыграл. Виталий Кравцов играет очень нестандартно. При хорошем отношении к делу должен вырасти в мастера», — сказал Давыдов журналистам после матча.

А наставник «Сибири» Павел Зубов рассказал о процессе адаптации в команде форварда Йонаса Энлунда, который уже выступал за команду с 2010 по 2015 год.

«Энлунд уже с командой, но форма ему не подошла. Планируем, что он сыграет в следующем матче на мемориале Ромазана. Что касается физической формы, то он будет её навёрстывать через игры. Другого выбора у нас нет. Мы тестировали Йонаса в Финляндии, всё нормально. Естественно, это не то, когда тренируешься с командой, поэтому ему нужна игровая практика. Нам нужны такие игроки, которые могут и забить, и отдать, и в меньшинстве сыграть. Будет ли Энлунд играть в центре? Мы его приглашаем как универсального игрока», — заключил наставник новосибирцев.

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«Барыс» уступил «Адмиралу»

В то время как мемориал Ромазана в Магнитогорске только начался, Кубок президента республики Казахстан уже завершился. Победитель был определён накануне – им стал нижнекамский «Нефтехимик». А в последнем матче турнира сразились «Барыс» и «Адмирал», и хозяева уступили всухую — 0:3.

В первом периоде «Адмирал» вышел вперёд благодаря заброшенной шайбе Николая Глухова. Во втором периоде гол Максима Кицына упрочил преимущество команды Александра Андриевского. На последней минуте встречи Николай Глухов оформил дубль.

Кубок президента Республики Казахстан
12 августа 2017, суббота. 14:00 МСК
Барыс
Астана
0 : 3 0:1, 0:1, 0:1
Адмирал
Владивосток
0:1 – Глухов (Воронин) – 07:22 (5x5), 0:2 – Кицын (Сергеенко, Воронин) – 23:38 (5x5), 0:3 – Глухов (Казаков, Жафяров) – 59:51 (en)

«Авангард» оказался сильнее «Давоса»

Омский «Авангард» одержал победу над швейцарским «Давосом» в рамках предсезонного Кубка президента Республики Казахстан, встреча завершилась со счётом 3:2.

В первом периоде «Авангард» забросил две шайбы усилиями Петра Хохрякова и Евгения Медведева, на что «Давос» отметил голом Энцо Корви. Во второй 20-минутке Хохряков забил ещё один гол, но шайба Дарио Симьона сократила отставание, установив окончательную разницу в счёте.

Команда Андрея Скабелки выиграла два матча на турнире из пяти.

Кубок президента Республики Казахстан
12 августа 2017, суббота. 10:00 МСК
Авангард
Омская область
3 : 2 2:1, 1:1, 0:0
Давос
Давос
1:0 – Хохряков (Березин, Михеев) – 04:09 (5x4), 1:1 – Корви – 07:51 (5x5), 2:1 – Медведев (Петерссон) – 09:54 (5x5), 3:1 – Хохряков – 22:07 (5x4), 3:2 – Симьон (Шнебергер, Корви) – 35:38 (5x4)

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«Магнитка» одержала волевую победу над командой Кинэна

Магнитогорский «Металлург» одержал волевую победу над «Куньлунь Ред Стар» на мемориале Ромазана. Встреча завершилась со счётом 3:2. В первом периоде Матиас Мюттюнен открыл счёт, реализовав большинство «Куньлуня», а после перерыва Войтек Вольски увеличил преимущество.

«Магнитка» не только отыгралась, но и вышла вперёд ещё во втором периоде, забив трижды подряд, — отличились Томаш Филиппи, Мэтт Эллисон и Николас Шаус. Третий период прошёл без заброшенных шайб.
«У меня здесь много хороших друзей, один даже сидит сейчас рядом со мной. Конечно, у тебя всегда остаются тёплые чувства по отношению к людям, с которыми работал, с которыми побеждал. У меня сохранились такие чувства по отношению и к игрокам, и к тренеру, и к персоналу клуба — всем, кто работает здесь, в этой великолепной организации. И уборщики, и заливщики льда – помню всех и ко всем испытываю тёплые чувства», — поделился чувствами о возвращении в Магнитогорск Майк Кинэн.

Мемориал имени Ивана Ромазана
12 августа 2017, суббота. 17:15 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
3 : 2 0:1, 3:1, 0:0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 – Мюттюнен (Йюнге) – 17:21 (5x4), 0:2 – Вольски (Хлыстов, Кинрейд) – 20:34 (5x5), 1:2 – Филиппи (Коварж) – 26:20 (4x4), 2:2 – Эллисон (Косов) – 31:11 (5x5), 3:2 – Шаус (Мозякин, Коварж) – 32:48 (5x4)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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20:34 И. Воробьёв: уже давно думали попробовать Филиппи в первом звене «Магнитки»
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16:53 Андриевский: позитива хватало и до матча с «Барысом», плюсов больше, чем минусов
16:51 П. Зубов: Энлунд уже с «Сибирью», но ему не подошла форма
16:49 Сухачёв: олимпийская сборная подготовила меня к матчу с «Сибирью»
16:43 П. Зубов: форвардам «Сибири» углы нравятся больше, но забивать там некуда
16:35 О. Давыдов: «Трактор» играл с листа, Сухачёв много вытащил
16:23 «Барыс» проиграл «Адмиралу» в заключительном матче домашнего турнира
15:49 Энрот: первый раз минское «Динамо» выходило на меня ещё шесть лет назад
15:14 «Сибирь» в овертайме обыграла «Трактор» в первом матче мемориала Ромазана
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