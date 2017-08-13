Марков дебютировал за «Ак Барс». Билялетдинов доволен

«Ак Барс» обыграл «Локомотив»на Кубке ЛЖД

В Риге стартовал очередной предсезонный турнир – Кубок Латвийских железных дорог. И в первом его матче между собой сошлись казанский «Ак Барс» и ярославский «Локомотив». Встреча увенчалась победой подопечных Зинэтулы Билялетдинова со счётом 2:1.

На старте второго периода «Ак Барс» открыл счёт, заброшенной шайбой сумел отметиться Джастин Азеведу. Через пять минут форвард «Локомотива» Петри Контиола забил гол, восстановив равновесие. На 48-й минуте удачный бросок Фёдора Малыхина установил окончательный счёт в матче.

Есмантович: В 2019 году могут сократить потолок зарплат? Будем выходить из ситуации согласно регламенту. Я хорошо читаю, хорошо считаю. Есть регламент, и я буду выполнять его, как все.

Эта встреча стала дебютной для защитника Андрея Маркова в составе казанцев. Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями от его игры.

«Полезная игра и для нас, и для «Локомотива». Команды сейчас на таком этапе, когда надо показывать хорошую игру. Не всегда всё получается, хотя, в целом, нормально. Не порадовала игра в большинстве, но этому есть объяснение – мы не так давно собрались в таком составе и впервые играем все вместе. Сделали всё, что на сегодняшний день смогли сделать. Выглядим неплохо, но хотелось бы лучше. Дебютный матч Маркова? Он сыграл правильно, чисто и надёжно. Опытный игрок, по нему всё видно», — отметил Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Фёдоровым.

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«С Киселевичем поговорим, постараемся оставить своих игроков в клубе»

В Москве состоялась презентация команды ЦСКА, на которой болельщикам и журналистам были представлены как те игроки, которые уже были в её составе, так и новички. После мероприятия президент клуба Игорь Есмантович рассказал, почему с большей частью новобранцев были заключены контракты сроком на три года, а также заявил, что «армейцы» постараются сохранить своих лидеров.

«Адаптация игрока в коллективе должна пройти определённые вещи. Игрок, попадающий в ЦСКА, несёт на себе бремя побед и регалий клуба, которые были в прошлом. Поэтому ему нужно время на адаптацию. Второй вопрос в том, что каждый контракт стоит финансов. Если ты подписываешь на один год – это одни деньги, а если на три – то немножко другие. И здесь вступает в силу роль экономики. Конечно, экономнее подписать хоккеиста на три года, чем на год. И ещё у нас есть стратегия развития клуба до 2020 года, она просматривается мной, как руководителем, именно в таком ракурсе. Если подписывать хоккеистов на три года, они раскроют себя в лучшем качестве. В 2019 году могут сократить потолок зарплат? Будем выходить из ситуации согласно регламенту. Я хорошо читаю, хорошо считаю. Есть регламент, и я буду выполнять его, как все.

Планируем ли подписывать новый контракт с Киселевичем, который в следующем сезоне станет ограниченно свободным агентом? У нас в такой же ситуации находится Михаил Науменков. Последний год ещё и у Игоря Ожиганова. Будем прорабатывать эти вопросы, вести переговоры и стараться своих хоккеистов задержать в клубе», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Своими впечатлениями о приходе в новую для себя команду активно делились её новички. Так, например, Сергей Шумаков отметил, что подбор хоккеистов в ЦСКА настолько хорош, что ему всё равно, с кем и в каком сочетании играть.

«Коллектив хороший, больше половины ребят я знал по сборной, так что адаптация далась легко. Здесь такая хорошая команда, что без разницы, с кем ты будешь играть. Естественно, у ЦСКА и «Сибири» разные задачи, соответственно и требования разные. Сейчас меня наигрывают с Шалуновым и Любимовым, мы понимаем друг друга. Со Светлаковым всякие заготовки делаем. Конкуренция меня не пугает. Наоборот, команде от этого будет лучше.Ожидания от олимпийского сезона? Всё зависит от тренеров и от того, как себя покажешь. Естественно, каждый из нас ставит цель поехать на Олимпиаду», — сказал Шумаков журналистам.

А Роман Любимов отметил, что перед командой в сезоне стоят высокие задачи.

«Атмосфера на презентации была хорошей, было очень тепло. Всё прошло хорошо. Когда я пришёл в раздевалку, моя табличка висела на прежнем месте. Ребята и персонал почти не поменялись, а тех, кто пришёл, я уже знал по «Красной Армии», по сборной. Резво играем в товарищеских матчах? Хотелось бы, чтобы мы так же играли и в регулярном чемпионате, у нас есть такая цель, а там будет видно. Нужно быть настроенным на серьёзную борьбу и не сдаваться до победы. Новичков у нас много, со всеми общаюсь. С кем буду играть? Это к Никитину вопрос», — сказал Любимов.

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Сборная России U17 уступила в выставочном матче финнам

В третьем выставочном матче в финском городе Виерумяки юниорская сборная России U17 уступила сверстникам из Финляндии, встреча завершилась со счётом 1:2.

Счёт в матче на 18-й минуте открыл Пуйстола. Второй период прошёл без заброшенных шайб, а вот в самом начале третьей двадцатиминутки Туомала удвоил преимущество хозяев льда. В самом конце встречи россияне одну шайбу смогли отыграть – сделал это Никишин. Но на большее их не хватило. Итоговый счёт – 2:1 в пользу сборной Финляндии.