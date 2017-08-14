Вольски: в больнице я плакал, но был счастлив остаться в живых

10 октября 2016 года Войтек запомнит на всю жизнь. На 48-й минуте матча с «Барысом» Вольски прыгнул за шайбой, а соперник упал сверху, в результате чего нападающий «Магнитки» въехал головой в борт. Хоккеист лежал без движения, сразу же подбежали доктора и увезли его на носилках со льда. Позже Войтек оказался в реанимации. У него были сломаны 4-й и 7-й позвонки. Спустя 11 месяцев он вновь играет в хоккей. О том, как пережить период восстановления и где найти мотивацию, чтобы вернуться, — в истории Войтека Вольски.

Войтек Вольски

Родился 24 февраля1986, в г. Забже, Польша

В 2004 году выбран в 1 раунде драфта под общим 21-м номером клубом «Колорадо Эвеланш»

В НХЛ выступал за «Колорадо», «Финикс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Флориду», «Вашингтон»

В КХЛ с сезона 2013/14, играл в «Торпедо», «Металлург» Мг

8 июня 2017 заключил двухлетнее соглашение с «Куньлунем» 24 февраля1986, в г. Забже, ПольшаВ 2004 году выбран в 1 раунде драфта под общим 21-м номером клубом «Колорадо Эвеланш»выступал за «Колорадо», «Финикс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Флориду», «Вашингтон»с сезона 2013/14, играл в «Торпедо», «Металлург» Мг8 июня 2017 заключил двухлетнее соглашение с «Куньлунем»

В больнице Магнитогорска я провёл около недели. Помню первый день после того, как получил травму. В госпитале я совсем не был уверен, что когда-нибудь смогу ещё играть в хоккей. Старался убедить себя, что нужно двигаться дальше. Я знал, что буду ходить, но не был уверен, что смогу продолжать заниматься спортом. Только спустя месяцы понял, что способен вести нормальную жизнь, слова врачей внушали оптимизм. Так здорово, что я вновь могу играть. Но это был долгий путь.

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***

После пары недель в больнице меня отпустили домой — в мою квартиру в Магнитогорске. Затем я уехал в Канаду, несколько месяцев провёл в Торонто, где продолжал восстанавливаться под наблюдением врачей, носил специальную шину на шее, которая напоминала воротник. Доктора надеялись, что кости срастутся и операция не потребуется, но этого, к сожалению, не произошло. Так что в январе пришлось лечь на хирургический стол. Мне должны были вставить титановую пластину и закрепить сломанные кости. Следующие несколько месяцев я медленно шёл на поправку, помимо обычной терапии в ход шли аккупунктура, хиропрактика и всё, что в принципе могло помочь. В июне я вышел на лёд и начал потихоньку тренироваться с командой. С каждой неделей я чувствовал себя всё лучше и лучше. Определённо я видел прогресс, даже несмотря на то что по утрам бывает тяжело вставать. Я счастлив, что готов к новому сезону и чувствую себя сейчас на сто процентов.

Конечно, я помню тот злополучный момент. Первые 20 секунд я находился в шоке, не мог чувствовать пальцы на руках. Испугался не на шутку. Почувствовал страх из-за того, что не могу шевелить руками и ногами. Когда я вновь сумел почувствовать своё тело, испытал огромное облегчение. В больнице начались боли, но я осознал, что могу двигаться, так что ощутил себя живым и понял, что смогу преодолеть все трудности.

Я знаю, что некоторые люди не могут пересматривать видео, где они получили серьёзные травмы. Я не такой, когда смотрел, то всякий раз прокручивал в голове, как такое могло произойти. Некоторые друзья не смогли посмотреть это видео, даже доктора, увидев ролик один раз, больше просили не показывать. Меня даже забавляло это немного.

В больнице я плакал. Я не знал, что будет дальше, как сложится моя жизнь, моя команда была далеко. Это тяжело. Но такие моменты делают тебя сильнее, я понял, как мне повезло остаться в живых. Всё могло быть гораздо хуже, так что я благодарен судьбе, что всё сложилось именно так. Это мотивировало меня двигаться дальше.

Я получил столько писем, имэйлов и звонков от болельщиков и друзей, писали ребята из НХЛ. Так много людей, с которыми мы играли в прошлом, откликнулись. Определённо, поддержка такого количества народу помогла мне. Первые недели в больнице я не мог ничем особенным заниматься, поэтому читал все сообщения. Мне была очень важна поддержка окружающих. В основном мне писали люди из мира хоккея — действующие игроки, тренеры.

Когда я получил травму, моя жена была беременна. Но она сумела справиться с этой ситуацией, держалась. Думаю, моя мама гораздо больше нервничала, чем супруга. Жена — особенный человек в моей жизни, она заботилась о наших детях и поддерживала меня в самые трудные моменты.

Лучший совет в тот период дал мне мой отец. Он всегда много работал и делал всё для нашей семьи. Когда я оказался в больнице, оставшись без хоккея, он не дал мне упасть духом. После того как меня выписали из больницы в Магнитогорске и мне стало чуть лучше, мы вернулись домой в Торонто. У меня неожиданно оказалось огромное количество свободного времени. Я пошёл в школу, в университет. Подумал, что нужно срочно навёрстывать упущенное, ведь до этого у меня не было времени на учёбу. Я не был уверен, что смогу вернуться на лёд, поэтому нужно было думать о будущем. Надо было быть готовым к обычной жизни, вникнуть в бизнес. Я никогда не проводил столько месяцев дома, так что это была отличная возможность пожить. Не знаю, чем займусь по окончании карьеры, но сейчас хочу продолжать тренироваться и играть в хоккей.

После нескольких месяцев физиотерапии, пройдя множество тестов, я начал понимать, что есть шанс вернуться. Шесть месяцев я ждал пока все позвонки правильно срастутся, чтобы выйти на лёд. Даже когда в июле я отправился в тренировочный лагерь, то не был до конца уверен, что всё получится. Впервые после травмы я вышел на лёд в июне. Я не испытывал страха, просто понимал, что меня ждёт долгий путь. Временами впадал в отчаяние, думал, что ничего не выйдет. С другой стороны, я был счастлив, что у меня вообще появился шанс играть.

Самое важное для меня было — вернуться домой и провести время со своими детьми. Они ещё маленькие и не совсем понимали, что случилось с папой. Когда я смог впервые взять сына на руки — это был совершенно особенный момент. Сопротивлялся ли мой мозг, когда я начал кататься? Нет, всё было нормально. Сегодня на льду ребята мне закричали: «Что ты делаешь? Ты же шею сломал, аккуратней!» Стараюсь об этом не думать и отключать такие мысли. Я чувствую себя хорошо, прибавляю с каждой неделей. Ко мне постепенно возвращается моя скорость, думаю, мне ещё нужно позаниматься в спортзале, чтобы подтянуть физическую форму.

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«Семья не хотела возвращаться в Магнитогорск»

Я благодарен «Металлургу» за оказанную помощь. Клуб взял на себя все расходы по лечению и в течение всего периода восстановления не оказывал на меня давления. Когда стало понятно, что я смогу вернуться в хоккей, «Магнитка» сделала мне предложение по контракту. Я спросил у своего агента, есть ли варианты с другими клубами. Я дал слово «Куньлуню», что перейду в их команду, поэтому предложение «Металлурга» уже не рассматривал.

Семья была главной причиной, почему я не продлил соглашение с «Магниткой». Моя жена и дети не хотели возвращаться в Магнитогорск. До него тяжело добираться, это не Москва, не Санкт-Петербург и не Сочи. Там очень холодно, нет детских программ на английском языке, соответствующих школ, практически не с кем разговаривать на родном языке. Больше пяти месяцев жена и дети вынуждены жить в Магнитогорске, где им некомфортно. Но, несмотря на это, годы, проведённые в «Металлурге» навсегда останутся у меня в памяти. На турнире в Сочи я встретился со своей бывшей командой, было приятно увидеть ребят, ведь мы так много времени провели вместе, выигрывали Кубок Гагарина. Эти воспоминания мне очень дороги.

«Шанс сыграть за сборную Канады — вершина моей карьеры»

Сыграть на Олимпиаде — мечта. Когда стало известно, что игроки НХЛ не поедут в Корею, я подумал, что у меня может появиться шанс. Я даже ретвитнул запись одного журналиста о том, что у меня есть возможность сыграть за сборную Канады.

Когда я узнал об этом шансе, поверил, что смогу вернуться в хоккей. Я сразу подумал об Олимпийских играх, когда врач заявил, что у меня есть возможность снова играть. Отличная мотивация! Я готов работать в поте лица, не жалея себя, чтобы добиться заветной мечты. Даже несмотря на то что в Пхёнчхане не будет энхаэловцев, у Канады всё равно очень много игроков из Европы и России. У нас прекрасный тренерский штаб и менеджмент. В любом случае будет работать система. Канадская сборная имеет шансы выиграть золото, мы будем к этому стремиться. Матчи Россия — Канада — всегда война, даже на предсезонных турнирах. Каждый мечтает победить. На Олимпиаде будет непросто, ведь обе команды грезят о золоте.

Я родился в Польше и теоретически мог выступать за польскую сборную, однако на практике это нереально. Мне нужно два года отыграть в Польше, чтобы получить возможность попасть в национальную команду. Мне 31, и надо трезво смотреть на вещи. Следующие два года я проведу в КХЛ, сомневаюсь, что после этого поеду играть на родину. А шанс сыграть за сборную Канады мне может больше никогда не представиться. Это просто грандиозно, это вершина моей хоккейной карьеры. Это что-то особенное, даже не описать словами. Я по-настоящему счастлив. 10 лет я играл в Северной Америке, потом ещё пять лет в России. Посмотрим, что будет дальше…

Чувствую себя ли я больше канадцем или поляком? Ох, так сразу и не скажешь. Моя семья и родители из Польши, мы говорим дома на польском. Но в то же время я счастлив был вырасти в Канаде, именно там я начал играть в хоккей и добился всех успехов. Мои дети ещё слишком маленькие, чтобы говорить по-польски, но в будущем надеюсь, что они его выучат. Хотя, может быть, им теперь стоит начать учить китайский? Поглядим.

***

Когда случаются такие травмы, как была у меня, по сути есть два пути, два типа людей. Одни считают, что они самые счастливые на планете, потому что остались живы, а другие — что самые невезучие. Я отношусь к первому типу людей, я никогда не терял позитива, знал, что будет тяжело. В то же время понимал, что некоторые после таких травм оказывались прикованными к кровати, я же смог вернуться на лёд! Это потрясающе! Мне до сих пор бывает страшно, но я смотрю вперёд и двигаюсь шаг за шагом.