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Андрей Василевский
Текст: Максим Замятин
Фото: Reuters

Время Василевского. Станет ли Андрей звёздным голкипером?

Впервые в своей карьере Андрей Василевский начнёт сезон в роли твёрдого стартёра клуба НХЛ. Подарит ли это ему статус звёздного вратаря?
14 августа 2017, понедельник. 12:00 Хоккей

Впервые – полноценный номер один

Перед стартом нового сезона в НХЛ многие болельщики «Тампы» ждут от российского вратаря нового прорыва. 23-летний Василевский впервые будет начинать чемпионат, имея статус безоговорочного номера один в составе «молний», которые жаждут взять реванш за крайне неудачный прошлый сезон. Вряд ли Андрей, отыгравший в прошлом году 50 матчей, излишне волнуется по этому поводу, так как большую часть минувшего сезона ему уже пришлось выполнять функции стартёра, но это положение уфимец обрёл уже по ходу матчей. Стоит напомнить, что долгое время Василевский сидел за широкой спиной Бена Бишопа, который лишь в конце февраля 2017 года был обменян в «Лос-Анджелес», а генеральный менеджер «Лайтнинг» Стив Айзерман выдал кредит доверия молодому российскому голкиперу. Так или иначе, но для российской вратарской школы это тоже является важным моментом: в НХЛ вновь появился перспективный страж ворот, чей талант был по достоинству оценён заокеанскими специалистами и прессой. Этот путь Василевский прошёл достаточно быстро и уверенно, начиная от драфта 2012 года, на котором Айзерман взял россиянина под общим 19-м номером.

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Ситуация, в которой оказался наш вратарь, попав в «Тампу», была достаточно непростой. Имея такого железобетонного первого номера, как Бишоп, который дважды был номинирован на «Везину» и переписал на своё имя все клубные рекорды «молний», руководство команды имело возможность подкидывать Василевскому немного игрового времени, не требуя мгновенных результатов. Даже если молодой голкипер вдруг занервничает и сыграет неуверенно, у «Тампы» был надёжный стартёр, на долю которого приходилась основная нагрузка. С самого Андрея это снимало психологическое давление, но оставляло очень небольшой коридор возможностей, поскольку даже великолепной игрой россиянин не приблизил бы себя к реальной борьбе за позицию основного вратаря, а всё в совокупности могло притормозить его прогресс.

Волшебная сила доверия

Косвенную помощь Василевскому оказал потолок зарплат, из-за которого переговоры Бишопа и «Тампы» о новом контракте сначала затянулись, а затем зашли в тупик. Прошлый сезон получился для команды очень непростым из-за огромного количества травм и отсутствия стабильного результата. Бишопа почти обменяли в «Калгари», но сделка сорвалась, после чего сценарий мог повернуться в любую сторону. В конце концов американский конкурент был отправлен в «Кингз», после чего Андрей сполна продемонстрировал все грани своего таланта.

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Как только Василевский стал первым номером «молний», его игра приобрела новые краски, подтвердив правильность выбора Айзермана. В 18 матчах, сыгранных после обмена Бишопа, Андрей одержал 12 побед, пропуская в среднем 2,27 шайбы за матч и отражая 92,9% бросков – это лишь немногим хуже, чем показатели Сергея Бобровского, завоевавшего приз лучшему голкиперу. Очень удачным получилось и сотрудничество Андрея с ветераном Петером Будаем, который стал частью компенсации за обмен Бишопа: опытный словак не пытался давить на россиянина, а уверенно работал в тандеме, что дало ему возможность получить в июне новый контракт.

Цель – возвращение в статус фаворитов

Предстоящий сезон будет для Василевского самым серьёзным испытанием за всю заокеанскую карьеру – Андрей должен сам стать той «лошадью», которая тянет за собой всю команду. Ему впервые предстоит столкнуться с нагрузкой в 60 матчей за регулярный чемпионат, в которых за результат и стабильность будут спрашивать уже по всей строгости. Кроме того, уязвлённое прошлыми неудачами самолюбие болельщиков и руководства будет требовать непременного возвращения «Тампы» в ранг фаворитов и борьбы с «Питтсбургом» и «Вашингтоном» за звание лучшей команды Восточной конференции. Для человека, которому лишь недели назад исполнилось 23 года, эта нагрузка может оказаться очень тяжёлой, ведь ещё в прошлом году Василевский входил в шестёрку самых молодых вратарей лиги. В то же время это прекрасный шанс сделать новый шаг в своей карьере и поддержать традиции, установленные Набоковым и Хабибулиным.

Несмотря на молодость, отношение к Василевскому со стороны журналистов носит самый уважительный характер. Так, эксперт NHL Network Кевин Уикз (бывший в прошлом вратарь, также защищавший цвета «Тампы») поставил Андрея на пятое место в своём рейтинге лучших голкиперов, отметив его прекрасные перспективы. «Я действительно думаю, что Василевский может стать суперзвездой лиги. У него есть всё для этого: хорошие габариты, технический диапазон, а его отношение к работе просто невероятно», — заявил Уикз.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Тампа-Бэй Лайтнинг Андрей Василевский
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