Неделя до старта чемпионата КХЛ. Кто станет чемпионом предсезонки?

ЦСКА идёт без поражений и почти не пропускает, «Локомотив» оступился лишь в восьмой игре, «Нефтехимик» выиграл турнир в Астане.

21 августа стартует юбилейный, 10-й, регулярный чемпионат КХЛ, и на этой неделе клубы завершат свою предсезонную подготовку. Разбираемся, какие клубы успешнее других проводили матчи этим летом.



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«Локомотив»: 7 побед, 1 поражение

Ярославский «Локомотив» этим летом решил пойти по совершенно оригинальному пути. Сначала он сыграл с «Северсталью» матч, состоявший из четырёх периодов – так тренеры смогли проверить в деле максимум соискателей мест в основном составе. Затем провёл с «Амуром» овертайм не до первой заброшенной шайбы, а по футбольному формату – все пять дополнительных минут.

Первые семь матчей «железнодорожники» провели без поражений, в том числе заняв первое место на первом предсезонном турнире – Кубке Минска. Первое — и единственное — поражение случилось в Риге на традиционном Кубке ЛЖД от казанского «Ак Барса». Часть подготовки команда провела без Егора Коршкова, Александра Полунина, Павла Красковского, Рушана Рафикова, Ильи Любушкина, Брэндона Козуна и Максима Тальбо. Все они выступали за свои национальные команды на Sochi Hockey Open.

Первые семь матчей «железнодорожники» провели без поражений, в том числе заняв первое место на первом предсезонном турнире – Кубке Минска.

У команды не было серьёзного усиления этим летом, но внутренние резервы клуба богаты. «Локомотив» входит в сезон с убойной пятёркой легионеров: Накладал – Кронвалль, Козун – Тальбо – Контиола и молодой тройкой Полунин – Красковский – Коршков. К ним будут стараться подтянуться Апальков, Мосалёв и Аверин, а также Денис Алексеев и Артур Каюмов, которые своей игрой заслужили место в команде КХЛ.

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«Витязь»: 6 побед, 1 поражение

Подмосковная команда проводит это лето на неплохом уровне. На сборе в Италии она смогла обыграть «Авангард» и дважды разгромить сборную Италии, но уступила магнитогорскому «Металлургу». Затем последовала победа на Wingas Cup, где соперниками были «Слован», рижское «Динамо» и местная команда «Кассель Хаскиз», выступающая во втором немецком дивизионе.



В прошлом году в Подольске блистала тройка Копейкин – Аалтонен – Кемпе. Кажется, что руководители клуба сумели найти замену этим иностранцам в лице финнов Яакко Риссанена и Ессе Манкинена. Пока не лучшим образом проявляют себя легионеры-защитники чех Войтек Мозик и швед Никлас Бурстрём, но времени до старта сезона ещё достаточно. Не исключено, что об их полезности заговорят после ближайшего Кубка мэра Москвы. 37-летний Максим Афиногенов вновь доказывает, что ему ещё далеко до завершения карьеры.

ЦСКА: 5 побед

Московские «армейцы», в отличие от прошлого сезона, немного изменили свою подготовку. Сборы в Лапландии и Швейцарии никто не отменил, но вместо Sochi Hockey Open «армейцы» приняли участие в турнире в Швейцарии, где легко переиграли все местные команды. К трём победам в альпийской стране москвичи добавили два успеха против новосибирской «Сибири», которая пока в межсезонье не блещет.



Реальную силу «армейцев» мы сможем увидеть на этой неделе на Кубке мэра Москвы, где в теории им ничего не должно помешать одержать ещё три убедительные победы — над «Витязем», «Спартаком» и «Динамо». Удачно в состав ЦСКА влился Константин Окулов, за которого больше всех переживали при переходе в московский клуб из «Сибири». Кирилл Капризов и Михаил Григоренко толком не успели показать себя в составе красно-синих, но выступление за олимпийскую сборную убедило, что и они сейчас в хорошей форме.

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«Салават Юлаев»: 5 побед, 1 поражение

Уфимцы, как и ЦСКА, играют очень надёжно в обороне — обе команды сыграли по три сухих матча этим летом. По словам главного тренера команды Эркки Вестерлунда для «Салавата Юлаева» важнее всего наладить свою игру в обороне – на это и делается основной прицел во время предсезонной подготовки. Слаженные действия в защитной линии, а также помощь других команд помогли клубу одержать победу на Кубке губернатора Нижегородской области.

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Вратарский тандем Бен Скривенс – Андрей Кареев имеет все шансы стать одним из лучших в лиге. Не забываем и об ударной тройке Умарк – Кемппайнен – Хартикайнен. Линус сейчас далёк до оптимальных кондиций, но это не мешает ему показывать свои трюки. Стоит ждать прогресса от Артёма Фёдорова, который пропустил первый турнир уфимцев из-за участия в играх олимпийской сборной России. Пока же лучший бомбардир команды защитник Денис Куляш, набравший 4 (2+2) очка.

Для «Салавата Юлаева» важнее всего наладить свою игру в обороне – на это и делается основной прицел во время предсезонной подготовки.

«Нефтехимик»: 6 побед, 2 поражения

С самого начала лета «Нефтехимик» Андрея Назарова дал понять, что эта команда будет всерьёз бороться за плей-офф. По прошествии месяца можно судить о том, что нижнекамцы могут попасть в пятёрку сильнейших на Востоке. «Нефтехимик» одержал победу на представительном турнире в Астане, где проиграл лишь «Адмиралу». Ещё одна неудача случилась в середине июля, когда нижнекамцы в Финляндии уступили «Сочи».



В отличной форме находятся американец Дэн Секстон, а также чехи Робин Ганзл и Андрей Нестрашил. Последний присоединился к команде уже перед турниром в Казахстане, и, попав с корабля на бал, сразу же смог стать лучшим бомбардиром турнира. К легионерам тянутся и россияне, Андрей Сергеев является незаменимым игроком при игре в большинстве, а молодой Павел Порядин продолжает радовать публику своими финтами и эффектными шайбами.