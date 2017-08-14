Корешков: стараемся, чтобы уход Боченски и Бойда не сказался отрицательно

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков рассказал об обновлённой казахстанской команде, потере Боченски и Бойда, приходе Вейя и Дица, консультациях брата. Также 47-летний специалист отметил, что клуб заинтересован в отмене бессрочной дисквалификации Дамира Рыспаева, а совмещение постов в сборной и «Барысе» Корешкова-младшего не пугает.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»

«Рано или поздно потери Боченски и Бойда случились бы»

— В каком состоянии находится команда?

— Уже начался игровой микроцикл. Закончился втягивающий, прошёл тяжёлый ударный двухнедельный сбор, который мы провели в Алма-Ате. Состоялся турнир в Астане, а совсем скоро предстоит сыграть в Омске. Но мы не убрали нагрузку полностью, продолжаем поддерживать физическую форму.

— Готовились к сезону в горах?

— Да, в условиях среднегорья. Тяжелейшие нагрузки, по четыре тренировки в день. Потихоньку втягиваемся, активно готовимся к регулярному чемпионату.



— Как оцените трансферную кампанию «Барыса»?

— Команда изменилась на 50%. Взяли курс на омоложение, стараемся привлекать в большей степени доморощенных казахстанских игроков. Смотрим различные сочетания, даём ребятам шанс проявить себя через матчи. Играем в пять-шесть звеньев, смотрим на всех. В чемпионате заниматься этим будет некогда, а предсезонные турниры для того и созданы.



— Активно задействуете все команды из системы?

— Да, подключаем молодёжь из «Снежных Барсов», есть чемпионы Казахстана из «Номада». Делаем ставку на них.



— Потерей Бойда и Боченски сильно разочарованы?

— Конечно, ведь это большие мастера. Они и в человеческом плане очень хорошие люди. Эти парни стали любимцами казахстанской публики. Болельщики и весь наш коллектив к ним привыкли. Расставаться было тяжело, но рано или поздно это всё равно бы случилось. Кто-то заканчивает, кто-то хочет сменить обстановку. Абсолютно нормальное явление. Постараемся, чтобы уход Боченски и Бойда не сказался на «Барысе» слишком болезненно.

Играем в пять-шесть звеньев, смотрим на всех. В чемпионате заниматься этим будет некогда, а предсезонные турниры для того и созданы.

«Вижу у Вейя и Дица большой потенциал»

— Что можете сказать о канадских новичках – Вейе и Дице?

— Вижу у них большой потенциал. Но нельзя забывать, что они только приехали. Здесь, в отличие от Канады, большие площадки. Оба сильно стараются, стремятся проявить себя. Я не могу сказать, что они ещё не вписались в коллектив. Просто есть объективные причины, да и рано выходить на определённый уровень. Они адаптируются к новым реалиям, сыгрываются, налаживают «химию» в звеньях. Вей и Диц – позитивные и общительные люди.



— Довольны, что продлили контракт с Кевином Даллмэном?

— Безусловно. Переговоры о новом сотрудничестве были тяжёлыми. Кевин лидер в раздевалке, на льду, на скамейке. Он является связующим звеном для молодёжи, для канадских лидеров. Здорово, что у нас есть такие люди, как Даллмэн. И, разумеется, как наш капитан Найджел Доус.



— Доус так и будет наигрываться с другими иностранцами?

— Да, мы хотим создать мощное первое звено. В защите Диц и Даллмэн, в нападение Доус, Сен-Пьер и Вей. Эти парни хорошо понимают друг друга. Сейчас делаем скидку на то, что они не отошли от предсезонных сборов, ноги тяжёлые. Сыграются плотнее, и всё будет замечательно.

«Всех зову на годовщину дисквалификации». Рыспаев – читателям «Чемпионата» Дисквалификация в КХЛ, желание поиграть за океаном, благодарность Назарову, бои MMA – тафгай Дамир Рыспаев ответил на вопросы читателей.

«Вопрос с Рыспаевым сильно затянулся, хотим видеть его в «Барысе»

— Тяжёлая травма Романа Старченко сильно ударила по команде?

— Мы очень рассчитывали на Романа в этом сезоне. Старченко находился в приличной форме, тащил на себе второе звено. Это ещё один наш лидер, поэтому его потеря нанесла существенный удар по коллективу. Ищем замену.

— Вас не беспокоит вратарский вопрос? Есть Карлссон и все остальные. Случись что со шведом – будет тяжко.

— Мы смотрим и на других ребят, в том числе на Кудрявцева. Я бы не стал делать резкие выводы.

— В случае если с Дамира Рыспаева снимут бессрочную дисквалификацию, он впишется в вашу игровую модель?

— Да, мы держим место под Рыспаева и ждём его. Его вопрос сильно затянулся, но Дамир продолжает находиться в нашей системе. Хотим его видеть в «Барысе».



— В команде есть игроки, способные заступиться за партнёров случае необходимости?

— Конечно. Есть и другие габаритные ребята, в обиду лидеров «Барыса» никто не даст.

Мы держим место под Рыспаева и ждём его. Его вопрос сильно затянулся, но Дамир продолжает находиться в нашей системе. Хотим его видеть в «Барысе».

«Доволен, как Маклюков и Шевченко работали на предсезонных сборах»

— Прогресс Никиты Михайлиса вас не удивляет?

— В этом сезоне решили попробовать его. Свой парень, с казахстанским паспортом. В прошлом году он стал лучшим хоккеистом страны. Внимательно смотрим за ним, парень прогрессирует.



— На вас сильно давит тот факт, что есть совмещение постов главного тренера «Барыса» и сборной Казахстана? Всё-таки двойная ответственность.

— На данный момент не давит. Сейчас все эмоции, силы и планы сконцентрированы только на «Барысе». Сборная начнёт играть только ближе к Новому году.



— Но задачи по сборной поставлены?

— Да, постепенно будем всё это обсуждать. Тем более что «Барыс» — это базовый клуб сборной Казахстана. В нём собраны четыре звена для национальной команды.



— Довольны игрой российских хоккеистов «Барыса» в лице Маклюкова и Шевченко?

— Доволен ребятами, они здорово себя проявили на предсезонных сборах. выдержали все нагрузки, старались. Сейчас проходят контрольные матчи, мы задействуем их и внимательно за ними наблюдаем. Оба оставляют положительные впечатления.

«Вступление клуба из Алма-Аты в КХЛ облегчило бы задачу «Барысу» Канадские новички «Барыса», Неделя звёзд в Астане, «дело Рыспаева» — в интервью с президентом клуба Аскаром Шопобаевым.

«Я обеими руками за включение в КХЛ второго клуба из Казахстана»

— Чем занимается ваш брат Александр?

— Он трудится в системе клуба на должности спортивного директора. Его задача – связывать друг с другом «Барыс», «Номад», «Снежных Барсов», детскую школу. Большой и серьёзный фронт работы. Ещё ему нужно отслеживать всех перспективных хоккеистов в чемпионате Казахстана. В общем, выстраивать вертикаль, чтобы она работала в полную силу.

— Он вас консультирует по хоккейным делам?

— Мы с ним часто обсуждаем хоккей. И с утра на работе, и до тренировки, и после матчей. Постоянно идут консультации, точечные подсказки с его стороны. На предсезонке такие вещи важны, его опыт тоже помогает.



— Президент «Барыса» Аскар Шопобаев сказал, что в КХЛ может появиться клуб из Алма-Аты. Вы приветствуете такой шаг?

— Я обеими руками за этот шаг. У нас большое желание, чтобы торой клуб из Казахстана вступил в КХЛ, но всё решает высшее руководство.



— С бывшими главным тренерами «Барыса» — Андреем Назаровым и Эдуардом Занковцом – вы не общались?

— С предыдущими тренерами у меня прекрасные отношения. Они таковыми были, таковыми и остались.



— Нынешним составом тренерского штаба вы довольны, усиление не требуется?

— Как главного тренера меня всё устраивает, присутствует взаимопонимание по общим вопросам. У нас есть большой макет, на котором всё рисуется. Есть видеопросмотры, активно ими пользуемся.

Сейчас все эмоции, силы и планы сконцентрированы только на «Барысе». Сборная начнёт играть только ближе к Новому году.

— Иностранцы всё понимают, дополнительные объяснения им не требуются?

— Они всё прекрасно понимают. Тем более когда речь идёт о хоккейных терминах.