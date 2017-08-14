Кравчук: в юниорской сборной не было скаута, Зуба нашёл методом тыка

Справка «Чемпионата»



Игорь Александрович Кравчук



Родился 13 сентября 1966 года в Уфе.



Выступал на позиции защитника за «Салават Юлаев», ЦСКА, «Чикаго», «Эдмонтон», «Сент-Луис», «Оттаву», «Калгари», «Флориду».



Олимпийский чемпион Калгари-1998 и Альбервиля-1992, серебряный призёр Нагано-1998, обладатель бронзы Солт-Лейк-Сити-2002. Чемпион мира 1990 года.



Участник Кубка Канады — 1987, 1991.



С 2011 по 2014 год был скаутом сборной России в Северной Америке.



В качестве тренера возглавлял юниорскую сборную России на чемпионате мира 2013 года в Сочи. Работал ассистентом главного тренера в «Северстали». С 2017 года — тренер «Куньлуня».

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук большую часть карьеры провёл за океаном, выступая за различные клубы в НХЛ. Завершив карьеру, прославленный защитник остался жить в Монреале. С российским хоккеем Кравчук соприкасался эпизодически, а этим летом вошёл в тренерский штаб «Куньлуня», став помощником Майка Кинэна. Мы встретились с Игорем Александровичем в Магнитогорске на мемориале Ромазана и поговорили о китайском клубе и особенностях работы с Железным Майком.

«Помимо Кинэна, без раздумий поработал бы с Кенневиллем»

— Известно, что в «Куньлунь» вас пригласил Майк Кинэн. Когда поступило предложение?

— Мы с Майком знакомы давно — он мой первый тренер в НХЛ. Часто с ним пересекались. Ещё когда он получил предложение из Магнитогорска, я сказал ему: если что – готов работать. Всё это время мы были на связи, а в декабре прошлого года встретились с Кинэном в Москве на международном хоккейном форуме, пообщались, а ближе к весне он мне позвонил и обрисовал ситуацию.



— Есть ли тренер, помимо Кинэна, к которому вы бы пошли без раздумий?

— В России я особенно ни с кем не работал, так что какие-то фамилии назвать не могу. А если говорить в целом, это, естественно, Джоэль Кенневилль. Мне с ним довелось поработать в «Сент-Луисе». Безусловно, он один из самых умных и продвинутых тренеров в современном хоккее. С ним бы я с удовольствием поработал.



— Российским помощникам Кинэна в «Магнитке», в частности Илье Воробьёву, приходилось сложнее, чем вам. Приходя в «Куньлунь», Майку не приходится знакомиться с КХЛ.

— Естественно, он уже знаком и с правилами лиги, и с тем, как здесь строятся отношения. Более того, он многое понимает по-русски.

«Наша цель — быть одной из лучших команд КХЛ». Кинэн о «Куньлуне» Главный тренер «Куньлуня» Майк Кинэн и генеральный менеджер клуба Владимир Кречин рассказали, какой будет команда в новом сезоне КХЛ.

— Какова ваша роль в тренерском штабе «Куньлуня»?

— Моя роль достаточно простая — я работаю с защитниками. Кроме того, занимаюсь большинством. Впрочем, говорить о разделении в тренерском штабе не совсем правильно. Мы с Бобби Карпентером и Майком работаем сообща и помогаем друг другу. Что касается ребят, им я сразу сказал, что открыт для диалога. Для меня в «Куньлуне» нет российских игроков, канадских или китайских — все равны. Я говорю свободно на английском языке, так что языкового барьера нет.

«Кинэн остался таким же требовательным, но стал более терпеливым»

— «Куньлунь» существует второй год, но, по сути, вы строите команду с чистого листа.

— Когда приехал в Пекин в конце апреля, на доске висел список с четырьмя фамилиями с прошлого сезона. Так что, можно сказать, Кинэн строил команду с нуля. Мы перелопатили кучу фамилий. Другой вопрос, что не всегда удавалось подписать игрока, на которого мы претендовали. Есть бюджет, а исходя из него — ограничения, сколько ты можешь заплатить хоккеисту. Мы могли подписать топового игрока, но что бы мы с ним одним делали? Нам была нужна команда, поэтому Майк очень рационально подходил к комплектованию.

Когда приехал в Пекин в конце апреля, на доске висел список с четырьмя фамилиями с прошлого сезона

— Смена финского костяка, который был при Владимире Юрзинове, на канадский — инициатива Кинэна?

— Мы обязаны иметь в составе определённое количество русских и китайских игроков, при этом китайцы должны быть этническими: родители, дедушки или бабушки должны быть из Китая. В остальном мы не смотрели на гражданство. Если находили подходящего игрока в Швеции, то, конечно же, брали его. Другое дело, что работать с североамериканцами несколько проще: и тренировочный стиль, и видение игры совпадает с Кинэном.



— Вы говорите о видении игры. С 90-х годов, когда вы играли под руководством Кинэна, оно у него изменилось?

— Кинэн как был требовательным, так и остался. Он очень пунктуальный. Майк уделяет большое внимание деталям. Наверное, он стал более терпеливым. Если раньше он мог сразу отправить игрока в фарм-клуб, то сейчас даёт второй, а то и третий шанс. Отчасти это связано с тем, что в КХЛ нет такой конкуренции за место в составе, как в НХЛ. Также стоит отметить, что за годы работы в России Кинэн адаптировался к большому льду, и это отразилось в нюансах.



— Принципы построения команды у Кинэна в том же вашем «Чикаго» и в сегодняшнем «Куньлуне» сильно отличаются?

— Майк чётко понимает, какие исполнители находятся в его распоряжении. Если бы в нашем распоряжении были Малкин с Кросби, то и команда играла бы по-другому. Конечно, у Кинэна есть определённые принципы, шаблоны игры в меньшинстве и большинстве, но у него вполне трезвые ожидания от игроков. Он не ждёт, что нападающий, который всю жизнь забивает по десять шайб, вдруг забьёт сорок. Что у Кинэна точно осталось неизменным со времён работы в НХЛ, так это «bench management» — в управлении командой на «лавке» он очень хорош.



— Давно стал плюшевым «Витязь», покинул лигу «Медвешчак». Готов ли «Куньлунь», где много канадцев, занять нишу самой жёсткой команды КХЛ?

— Жёсткость, конечно, присуща североамериканским игрокам, которых немало в «Куньлуне», однако размеры площадки забирают какой-то процент силовой борьбы. Тем не менее мы должны идти в столкновения и выигрывать их.

«В Китае поразили размеры дорог и площадей. Там очень чисто»

— Вы уже успели побывать в Китае?

— Пока был только в Пекине. Но не на арене, а в офисе клуба.



— Что-то удивило?

— Китай во многом — обособленная страна. Если в России каждый второй или третий человек говорит по-английски, то там доминирует китайский язык. Поразили неимоверные размеры дорог и площадей. А ещё там очень чисто. Китай произвёл приятное впечатление.

Китайская перестройка. Каким станет «Куньлунь» в новом сезоне Китайский «Куньлунь» в межсезонье решил провести серьёзную перестройку, став из русско-финской команды североамериканской.

— Развитие молодых китайских хоккеистов для вас – вызов?

— Я не имею отношения к Федерации хоккея Китая. Ко всем игрокам отношусь одинаково. Что-то объяснить, показать готов всем: китайцам, русским ребятам или канадцам.



— «Адмирал» недавно провёл два контрольных матча со сборной Южной Кореи. По итогам этих встреч игроки дальневосточного клуба рассказывали, что корейцы очень дисциплинированные, системные, но при этом не креативные. Заметили такие черты в китайцах?

— Не могу так сказать. Дело в том, что в составе «Куньлуня» нет игроков, которые прошли китайскую школу. Все наши китайцы, так или иначе, прошли через североамериканский хоккей. Видимо, проживание за океаном откладывает отпечаток на мышление и восприятие тренерского задания.

«Берард вернулся после потери зрения, Вольски нужно перешагнуть барьер»

— В «Куньлуне» нет не только Кросби с Малкиным, но и Мозякина с Зариповым, с которыми Кинэн работал в «Магнитке». На кого вы рассчитываете как на лидеров?

— Естественно, это Костицын. Андрей прошёл большую школу НХЛ. Он играл за такой знаменитый клуб, как «Монреаль». Его тройка с Ковалёвым и Плеканецем была одной из лучших в лиге. Конечно, мы рассчитываем на его опыт. Он может повести за собой команду, способен выигрывать всю борьбу и показывать на своём примере, как должны действовать другие ребята.



— Войтек Вольски был капитаном в «Торпедо». Он тоже потенциальный лидер команды?

— Для начала Вольски должен перешагнуть некий барьер, неизбежный после такой тяжёлой травмы, которую он получил. Боязнь травмы – серьёзный психологический момент. Надеюсь, он сможет играть расслабленно и не думать об этом.

Для начала Вольски должен перешагнуть некий барьер, неизбежный после такой тяжёлой травмы, которую он получил

— Помните случаи, когда игроки возвращались после настолько тяжёлых травм?

— В 2000 году я был на льду, когда травму глаза получил Брайан Берард — Мариан Госса случайно попал ему клюшкой. Насколько знаю, после того случая у него сохранилось всего 30% зрения, но он нашёл в себе силы вернуться в хоккей. Это яркий пример того, что насколько человек – сильная личность. Нужно найти в себе силы преодолеть барьер.

«Написал Вайсфельду СМС, на этом контакты с «Салаватом» закончились»

— Долгое время вы были оторваны от российского хоккея, а в 2014 году вошли в тренерский штаб «Северстали». За тот сезон вы не разочаровались в нашей действительности?

— Хоккей – везде хоккей. Всегда всё упирается в уровень мастерства. Если клуб-середняк не может позволить себе высококлассных игроков, то и качество хоккея будет соответствующим. Но, в любом случае, можно что-то наработать. Если нельзя взять индивидуальным мастерством, то можно компенсировать командными действиями.

«Непростой характер Бучневича? Паша повзрослел» Тренер «Северстали» Игорь Кравчук – о «Северстали», Владимире Ткачёве, Илье Сорокине, Игоре Шестёркине и размерах хоккейных площадок.

— Вы говорили, что работа в «Северстали» дала вам опыт работы с Николаем Соловьёвым. Вы правда считаете, что можете чему-то научиться у тренера старой школы, который даже видеоразбором игр не пользуется?

— Соловьёв много лет работал в хоккее. Не обязательно же перенимать что-то из системы и тактики. Это ещё и внутренние отношения в коллективе. Можно почерпнуть, как они должны строиться, а как не должны. На примере тренера можно увидеть, какие ходы дают сплочённость, а какие – разлад в коллективе. Всему этому я и учился. В книжках такое не напишут.



— В «Салавате Юлаеве» в это межсезонье сменился тренер. Эркке Вестерлунду нужен был англоязычный помощник. Было ли предложение из родного клуба?

— Контакт был с Вайсфельдом всего один раз. Ещё до предложения от Кинэна я написал ему СМС: «Если есть интерес, то я готов». Он сказал, что сообщит об этом тренеру. На этом все контакты закончились. Говорят, что у меня была большая возможность войти в тренерский штаб «Салавата Юлаева», но это не так. Возможности не было. Как не было и предметного разговора.

Говорят, что у меня была большая возможность войти в тренерский штаб «Салавата Юлаева», но это не так

— Илья Воробьёв стал главным тренером «Магнитки», поработав до этого несколько лет помощником Кинэна. У вас есть амбиции пойти по такому пути?

— Время покажет. Я учусь. Можно вспомнить время, когда я был тренером юниорской сборной. Тогда у меня не было ровным счётом никакого опыта, но я согласился на эту работу. Хочу сказать спасибо Игорю Тузику и Валерию Брагину — они мне очень помогали. Я и тогда учился, и сейчас продолжаю учиться. У человека по имени Железный Майк огромный опыт. Он всегда удивляет нестандартными решениями.

— Каков главный принцип Майка Кинэна?

— Во главу угла он ставит профессионализм, отношения в коллективе, самоотдачу и готовность как игрока, так и тренера. Всё остальное приходит с опытом, количеством выигранных или проигранных кубков, но эти принципы стоят во главе угла. Ему важна дисциплина как со стороны игроков, так и со стороны людей и персонала команды. Прежде всего потому, что он сам очень дисциплинированный человек.



— Насколько нынешние российские хоккеисты профессиональны?

— Что такое профессионализм? Это умение себе отказать. Надо в себе что-то задушить и пойти вовремя лечь спать. Пойти к врачу, даже если тебе лень, а не думать, что само пройдёт. Ребята молодые, они этому только учатся. У нас в команде есть молодой защитник Павел Воробей. Талантливый парень, но профессионал ли он? Нет. Он только учится им быть. Имея Кинэна в качестве тренера, для него это хорошая школа.



— Можно ли нашим игрокам доверять самостоятельную подготовку к сезону, как принято в НХЛ?

— Есть такая поговорка — в семье не без урода. Доверять, конечно, можно. Многое зависит от цели и внутреннего стержня. Если человеку надо, он будет готовиться сам, несмотря на внешние факторы. Можно игрока сторожить, держать на базе, а он всё равно нарушит режим. К слову, в НХЛ тоже не всё отдаётся на откуп игрокам. Во время плей-офф не редкость, когда команда в полном составе заезжает в отель за день-два до игры. По сути, та же база.

«Знарок говорит, что, как Зуб, даже ветераны не подкатываются»

— С какими чувствами вы смотрели последний чемпионат мира, где в составе сборной России выходил на лёд Артём Зуб? Четыре года назад вы открыли этого защитника, взяв в Сочи на ЮЧМ-2013.

— Когда только принял юниорскую сборную России 1995 г.р., увидел в списке игроков только Питер, Москву, Казань и одного игрока из Ярославля. Спрашиваю: «А этих смотрели?» Отвечают: «Да кто туда поедет?». «А скаут сборной есть?» — «Скаута нет». Пришлось искать игроков методом тыка: смотришь статистику, звонишь людям, интересуешься. Евгений Попихин, на тот момент главный тренер «Амура», рассказал о Зубе. Взяли парня на один сбор, на другой, потом включил в состав на чемпионат мира. Потом из-за травмы он на какое-то время пропал с радаров, но, к счастью, дорос до первой сборной. Я разговаривал на его счёт со Знарком — он удивлялся, что, так же как Зуб при отборе шайбы, даже ветераны не подкатываются. Я очень рад и за Артёма, и за Влада Гаврикова, и за Рушана Рафикова, и за других ребят, которые играют на высоком уровне. Не у всех получается, но всё зависит от целеустремлённости. Тренер всегда желает игроку добра, однако кто-то усваивает, а кто-то пропускает мимо ушей.

— Вы долго живёте в Монреале, играли в НХЛ. У вас есть понимание, почему до Сергея Гончара за океаном долгое время не было наших тренеров?

— НХЛ меняется. В моё время не было тренеров по защитникам. Сейчас есть отдельные специалисты по разным амплуа. Появляется больше рабочих мест. Не думаю, что НХЛ – закрытая лига. Нужно знать язык, термины. Европейцы работают в лиге, тот же Ульф Самуэльссон помогает Джоэлю Кенневиллю в «Чикаго». Есть ребята, просто их не много. Быть может, Гончар протопчет дорогу в НХЛ для других российских тренеров. Я за Сергея очень рад.