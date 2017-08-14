Марченко может вернуться в КХЛ, Основин перешёл в «Сибирь»

«Торонто Мэйпл Лифс» отказался от Марченко, и теперь он может вернуться в КХЛ, а в «Автомобилист» приехал обладатель Кубка Стэнли.

Алексей Марченко выставлен на драфт отказов

«Торонто Мэйпл Лифс» выставил российского защитника Алексея Марченко на драфт отказов, сообщил агент 25-летнего хоккеиста Дэн Мильштейн.

Практически сразу же в Интернете появилась информация, согласно которой Алексей может вернуться в Россию и, таким образом, принять участие в Олимпиаде. Об этом написал обозреватель Sporting News Canada Майкл Оджелло. «Ходят слухи, что Марченко может подписать соглашение с клубом КХЛ. Это сделает его доступным для сборной России, Алексей сможет сыграть на Олимпиаде», — написал он на своей страничке в «Твиттере».

В феврале россиянин был выставлен на драфт отказов «Детройтом», откуда его забрали «кленовые листья», но сыграл за «Торонто» только 11 матчей в регулярном чемпионате и не выходил на лёд в плей-офф.



Права на Марченко в Континентальной хоккейной лиге принадлежат ЦСКА. За сборную России Алексей последний раз выступал на Кубке Мира осенью 2016 года.

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«Сибирь» подписала Воробьёва и Основина

Продуктивным получился день у «Сибири». Клуб объявил о подписании контрактов с двумя игроками ЦСКА — состав команды пополнили Кирилл Воробьёв и Вячеслав Основин, причём Воробьёв прошлый сезон отыграл в Новосибирске, а вернулся в стан «сибиряков» после прохождения предсезонки в «армейском» клубе.



Основин же перешёл в ЦСКА из челябинского «Трактора» и провёл 45 матчей за московский клуб, забросил 7 шайб и отметился 8 голевыми передачами, заработал 28 минут штрафа. Показатель полезности нападающего составил «+15». Также Основин сыграл 13 матчей за «Звезду» в Высшей хоккейной лиге, набрав 13 (9+4) очков, 10 минут штрафа и заработав показатель полезности «+2». Комментарием о его подписании поделился генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский.

Продуктивным получился день у «Сибири». Клуб объявил о подписании контрактов с двумя игроками ЦСКА — состав команды пополнили Кирилл Воробьёв и Вячеслав Основин

«Основин – активный, напористый центральный нападающий. Как раз для нашей команды сейчас это очень важный элемент. Нам нужны такие нападающие.



Особенно учитывая, что вся линия атаки новая, «скамейка» нужна подлиннее из таких активных ребят. С одной стороны, наше нападение было укомплектовано, но количественно. Вопрос качества. Нам нужен был центр такого плана, но мы долго не могли его найти. Подъехать Вячеслав должен уже завтра, к матчу с «Магниткой». С ЦСКА мы играем в одном стиле, он прошёл «предсезонку», так что проблем возникнуть не должно», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Никита Квартальнов покинул «Нефтехимик»

«Нефтехимик» по своей инициативе расторг контракт с нападающим Никитой Квартальновым. Ранее тренерский штаб нижнекамцев принял решение о переводе форварда в ВХЛ.



В сезоне-2016/17 23-летний Квартальнов выступал за ЦСКА и «Нефтехимик». Он провёл за нижнекамскую команду 27 матчей и набрал 4 (2+2) балла за результативность. В составе «армейцев» на счету игрока два гола в 16 матчах. Также на счету форварда четыре матча в ВХЛ за «Звезду» и 0 очков.

Марков — в «Ак Барсе», а Петерссон – в «Авангарде»! Таблица трансферов КХЛ Андрей Марков перешёл в «Ак Барс», Андре Петерссон стал новичком «Авангарда», а «Нефтехимик» расстался с Андреем Первышиным.

Состав «Автомобилиста» пополнил двукратный обладатель Кубка Стэнли

«Автомобилист» подписал соглашение с нападающим Дуайтом Кингом. 28-летний игрок приехал в уральский клуб из «Монреаль Канадиенз».

С 2010 по 2017 год он выступал в «Лос-Анджелес Кингз», с которым завоевал два кубка Стэнли. В сезоне-2016/17 был обменян в «Монреаль». В прошлом регулярном чемпионате Кинг провёл 80 матчей и набрал 16 (9+7) очков. В шести матчах плей-офф не отметился результативными действиями. В НХЛ на его счету 109 (53+56) очков в 365 играх.

«Локомотив» обыграл минское «Динамо» на Кубке ЛЖД

В Риге продолжается розыгрыш Кубка Латвийских железных дорог. В рамках второго дня турнира встречались ярославский «Локомотив» и минское «Динамо». Игра завершилась со счётом 4:2. Защитник ярославцев Илья Любушкин и нападающий Егор Аверин набрали по три очка. В первом периоде Александр Китаров вывел «зубров» вперёд. Во второй двадцатиминутке Илья Любушкин сравнял счёт, но вскоре Александр Матерухин реализовал большинство «Динамо». Решающим стал третий период, в котором «Локомотив» забросил трижды — отличились Егор Коршков, Егор Аверин и Дмитрий Лугин.

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«Магнитка» проиграла «Трактору» на мемориале Ромазана

Магнитогорский «Металлург» потерпел поражение от «Трактора» на мемориале Ивана Ромазана. Встреча завершилась со счётом 1:4.

Магнитогорский «Металлург» потерпел поражение от «Трактора» на мемориале Ивана Ромазана. Встреча завершилась со счётом 1:4

Артём Пеньковский в первом периоде вывел «Трактор» вперёд, реализовав большинство. За минуту до перерыва хозяева отыгрались благодаря голу Яна Коваржа. Во второй двадцатиминутке Иван Вишневский вновь наказал соперника за удаление и сделал счёт 2:1. В заключительном игровом отрезке челябинцы отличились в меньшинстве — гол на счету Юрия Петрова. Окончательный результат установил Максим Якуценя, поразив пустые ворота.