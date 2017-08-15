175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Алексей Касатонов, Кирилл Капризов и Павел Буре
Текст: Владислав Уткин
Фото: cska-hockey.ru

10 лучших нападающих нового сезона КХЛ

Неувядающие Дацюк и Мозякин, перспективный Капризов и опытный Ковальчук – в списке 10 лучших нападающих наступающего сезона КХЛ.
15 августа 2017, вторник. 10:15 Хоккей

По ходу текущего межсезонья в КХЛ распалось несколько крайне интересных и самобытных атакующих звеньев, которые некогда определяли лицо лиги. Речь прежде всего о тройках Коваржа, Шипачёва и Доуса. Впрочем, многие из людей, игравших в них, остались в нашем чемпионате и отныне будут искать своё бомбардирское счастье по отдельности. «Чемпионат» составил рейтинг 10 лучших нападающих стартующего сезона КХЛ.

Илья Ковальчук (СКА)

Прошедший сезон получился великолепным для 34-летнего форварда. Илья смог вернуть себе утраченные лидерские позиции в СКА и вновь стал настоящим вожаком команды. Как итог – он привёл её ко второму в истории кубку Гагарина. Ещё до окончания чемпионата в прессе активно начали муссироваться слухи о возвращении Ковальчука в НХЛ. Интрига в этом вопросе держалась долго, сказано было немало, но в конце концов руководство питерских «армейцев» объявило, что нападающий останется в команде как минимум ещё на год, а значит, сможет сыграть на Олимпиаде в Корее. А следующим летом Ковальчуку уже будет 35, что означает для него возможность беспроблемного переезда за океан, без опроса всех клубов НХЛ относительно возражений против этого.

Павел Дацюк и Илья Ковальчук

Павел Дацюк и Илья Ковальчук

Фото: Андрей Голованов, photo.khl.ru

Павел Дацюк (СКА)

Розыгрыш Кубка Гагарина в прошлом сезоне для именитого нападающего был омрачён травмой, полученной в серии с московским «Динамо». Но это никак не отменяет того, что весь остальной сезон был проведён Павлом на высоком уровне. Да, в отличие от Ковальчука, разговоров о возвращении Дацюка в НХЛ уже не ведётся, но здесь и сейчас он лидер СКА и потенциальный капитан сборной на Олимпиаде. Хоккейный интеллект, чувство партнёра и техника по-прежнему при нём. Совсем недавно Павел сыграл свой первый матч после травмы – в нём он помог своим партнёрам по СКА обыграть «Сочи» в рамках турнира имени Николая Пучкова.

Никита Гусев (СКА)

После ухода Шипачёва и Дадонова у тренерского штаба СКА появилась новая головная боль – найти подходящих партнёров для Никиты Гусева, столь ярко солировавшего в прошлом году в сочетании с Вадимом и Евгением. Пока пробуются разные варианты, но, судя по турниру в Сочи, ещё ни один из них в должной мере не сработал. В прошлом сезоне Гусев стал одним из лучших бомбардиров «регулярки». Контракт с Никитой заключён до 2019 года, что позволяет на время отсрочить разговоры о его возможном отъезде в НХЛ.

Вряд ли, даже несмотря на солидный возраст Мозякина, у кого-то могут возникнуть сомнения в том, что и следующий сезон он проведёт на своём высочайшем уровне.

Сергей Мозякин («Металлург» (Магнитогорск)

Безусловно, с уходом Зарипова магнитогорская тройка заметно осиротела, но остальные её действующие лица по-прежнему в строю. Сергей Мозякин в прошлом сезоне побил все мыслимые и немыслимые бомбардирские рекорды отечественных чемпионатов, и в этом году он будет их делать всё более недосягаемыми. Можно много говорить, что Мозякин – лицо и герой КХЛ, что это пример для подрастающего поколения, и всё это так и есть. Вряд ли, даже несмотря на солидный возраст Сергея, у кого-то могут возникнуть сомнения в том, что и следующий сезон он проведёт на своём высочайшем уровне.

Марков, Киселевич и ещё шесть лучших защитников нового сезона КХЛ
Гавриков улучшит свою игру в Питере, Робинсон и Киселевич станут ведущей парой в ЦСКА, а Марков покажет, почему он так долго играл в НХЛ.

Ян Коварж («Металлург» (Магнитогорск)

Верный партнёр Мозякина по тройке на протяжении последних нескольких сезонов, Коварж – один из сильнейших легионеров «Магнитки» за всю её историю. С уходом нескольких ключевых лиц, определявших погоду в уральском коллективе, на его с Сергеем плечи упал ещё больший груз ответственности за команду и партнёров, но эти способны его выдержать. Загвоздка для руководителей «Магнитки» состоит в том, что у Яна по действующему контракту остался всего один сезон в клубе и, учитывая возможный интерес к нему со стороны клубов НХЛ, удержать его будет крайне тяжело. Сам Ян также не прочь попробовать свои силы за океаном. «Пока рано говорить об отъезде в НХЛ. У меня действующий контракт с «Магниткой». О том, что произойдёт дальше, остаётся только догадываться. Если будет интересное предложение, почему бы не попробовать себя в НХЛ?» — так оценил перспективы своего отъезда Коварж в интервью “Hokej.cz».

Без привычных партнёров, конечно, Доусу будет тяжелее, но он мастеровитый форвард, и ему под силу найти взаимопонимание с новыми партнёрами по тройке.

Найджел Доус («Барыс»)

Также очень интересно будет посмотреть на то, как в наступающем сезоне без своих привычных партнёров – Боченски и Бойда – проявит себя форвард «Барыса» Найджел Доус. И, судя по Кубку президента Республики Казахстан, эта притирка идёт неплохо. В последних трёх сезонах Найджел неизменно забивал более 30 шайб за регулярный сезон. Продолжит ли он и в этом чемпионате эту добрую традицию? Без привычных партнёров, конечно, ему будет тяжелее, но Доус мастеровитый форвард, и ему под силу найти взаимопонимание с новыми партнёрами по тройке.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «Вконтакте»

Дастин Бойд («Динамо» (Москва)

Прошлый сезон у Дастина совсем не задался. Причина – перелом ноги, полученный в ходе предсезонного матча с «Куньлунем». Тем не менее до этого на протяжении нескольких лет подряд Бойд был одним из лидеров «Барыса» и составной частью одной из самых интересных и играющих троек нашего чемпионата вместе с Боченски и Доусом. По своему потенциалу Дастин – игрок первого звена в московском «Динамо».

11 друзей Капризова. ЦСКА забыл о жёстком потолке в 2019 году?
Кирилл Капризов стал 12-м игроком ЦСКА, чей контракт рассчитан до 2020 года. Как «армейцы» будут соблюдать жёсткий потолок зарплат?

Кирилл Капризов (ЦСКА)

История с подписанием Капризовым контракта с ЦСКА тянулась довольно долго, но теперь последние формальности утрясены, и следующие три годы Кирилл, если не случится ничего непредвиденного, проведёт в «армейской» форме. Для него это прежде всего шанс выиграть первый во взрослый карьере клубный титул. Других задач, кроме как победа в Кубке Гагарина, красно-синие перед собой и не ставят. Впрочем, конкуренция в составе команды Никитина настолько сильна, что Капризов, во всех своих прежних командах игравший в лидирующих сочетаний, выходил в товарищеских матчах за пределами первых двух троек. Понятно, что это пока ещё предсезонка и картина более-менее определится в стартовых играх регулярного чемпионата, но с таким подбором исполнителей, какой сейчас имеется в ЦСКА, Капризову придётся очень сильно постараться, чтобы стать одним из лидеров в команде.

Брендон Козун

Брендон Козун

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Брэндон Козун («Локомотив»)

Так называемая легионерская пятёрка в «Локомотиве» образца прошлого сезона было одним из наиболее запоминающихся сочетаний во всём нашем чемпионате. В таком же составе оно сохранилось и к началу текущего сезона, что даёт определённые надежды ярославским болельщикам. Можно сказать, что среди этой мощной группировки Козун – самый креативный и фонтанирующий интересными идеями игрок. Из двух проведённых в КХЛ сезонов прошлый, проведённый в «Локомотиве», выдался для канадца наиболее результативным. В этом году Ярославль так же держит в уме высокие цели, а Козун будет одним из лидеров команды, с помощью которого в первую очередь она будет их достигать.

Линус Умарк («Салават Юлаев»)

Имеет давно подтверждённый статус одного из самых умных и изобретательных нападающих в лиге. Прошлый сезон у «Салавата» не задался, но теперь позиции уфимской команды перед стартом сезона выглядят довольно многообещающими. Линус зажигает на площадке, умеет он это делать и вне её – чего только стоят его слова об уничтожении праздника 70-летия отечественного хоккея после победы шведы на московском этапе Евротура в прошлом году! Настроения относительно следующего сезона у Линуса отличные. «Болельщикам нашей команды стоит ожидать успешного сезона, более успешного, чем нынешний. В клуб пришёл отличный тренер, целый штаб финских тренеров, а это значит, что мы будем играть в действительно системный хоккей», — сказал Умарк ещё во время чемпионата мира. Как всё сложится на самом деле – посмотрим по ходу чемпионата.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Брэндон Козун Дастин Бойд Илья Ковальчук Кирилл Капризов Линус Умарк Найджел Доус Никита Гусев Павел Дацюк Сергей Мозякин Ян Коварж
Новости. Хоккей
15 августа 2017, вторник
12:16 КХЛ: «Куньлунь» и «Трактор» исполнили вторую по продолжительности серию буллитов
12:07 Лихотников и Акользин подписали годичные двусторонние контракты с «Барысом»
11:42 «Амур» и «Автомобилист» назвали составы на стартовый матч мемориала Блинова
11:37 Турнир в Магнитогорске: «Куньлунь» по буллитам обыграл «Трактор»
11:31 Шикин: к сезону ХК «Сочи» подойдёт во всеоружии
11:14 Директор «Автомобилиста»: Кинг не успевает на мемориал Блинова
11:05 Вайсфельд считает, что Денис Хлыстов может стать хорошим тренером
10:49 «Барыс» заключил с Жайлауовым пробный контракт, игрок поедет на турнир в Омске
10:28 Дэйли: появление команды в Канзас-Сити остаётся одним из интересов НХЛ
10:13 Тренер ХК «Сочи»: мы удовлетворены игрой команды, это не для самоуспокоения
10:05 Попихин: мне очень интересно и слушать Петра Воробьёва, и учиться у него
09:45 Борисов: не хочу загадывать про КХЛ, cейчас я в «Ермаке»
09:31 Ткачёв: «Ак Барсу» надо было просто забивать, рижанам больше повезло
09:30 Лингле: белорусский паспорт помог мне вернуться в «Динамо»
09:15 «Бостон» может обменять нападающего Пастрняка
09:14 Вайсфельд: в «Миннесоте» не дураки — выбор большой, а подписали Сведберга
09:00 Огурцов: не думаю, что «Нефтехимик» стал слабее. Намерены пошуметь в КХЛ
01:11 Раск: Худобин заслужил место в составе «Бостона», в конце сезона он хорошо играл
00:43 Фил Кессел поел хот-догов из кубка Стэнли
00:33 Питерс: все в рижском «Динамо» готовы играть так, как требует Озолиньш
00:27 Марков: «Ак Барсу» надо забивать, большинство должно лучше работать
14 августа 2017, понедельник
23:48 Вратарь «Питтсбурга» Мюррей покормил свою собаку из кубка Стэнли
23:34 Озолиньш: доволен, что рижское «Динамо» весь матч играло с полной самоотдачей
23:28 Билялетдинов: главный недостаток «Ак Барса» — игровая дисциплина
22:46 Нападающий «Айлендерс» Принс перенёс операцию и выбыл на 4-6 месяцев
22:28 Карпов: в бригаде большинства СКА выполняю свои функции, а не Шипачёва
22:17 Знарок: Дацюку было тяжело с «Сочи», но в сезоне он будет готов на 100 процентов
21:59 СКА взял верх над ХК «Сочи» на турнире Пучкова
21:47 «Ак Барс» потерпел поражение от рижского «Динамо» на Кубке ЛЖД
21:17 Китаров: поначалу «Динамо» Мн игра удавалась, но на третий период нас не хватило
21:02 В. Денисов: минское «Динамо» играет с перепадами, это настораживает
20:32 Рукавишников перезаключил контракт со СКА, «Торпедо» рассталось с Кондратьевым
20:24 Э. Галимов: перемены всегда к лучшему, спасибо Ярославлю за веру и поддержку
20:13 Защитник Сорокин и нападающий Пачин покинули систему «Нефтехимика»
20:08 Источник: Марченко заключит контракт в КХЛ и сможет сыграть на Олимпиаде-2018
20:06 Гатиятулин: у «Трактора» появляется движение, это радует
20:03 Мосалёв, Коршков, Красковский и Полунин перезаключили контракты с «Локомотивом»
19:59 Воробьёв: недонастрой «Магнитки»? Тимкину надо учиться говорить с журналистами
19:58 Тимкин: «Магнитка» не реализовала моменты и недооценила «Трактор»
19:55 «Магнитка» проиграла «Трактору» на мемориале Ромазана
19:40 «Локомотив» продлил контракт с Александром Кадейкиным на два года
19:34 «Торонто» выставил Алексея Марченко на драфт отказов
19:32 Дуайер: несколько индивидуальных ошибок минского «Динамо» привели к поражению
19:29 Кравчук: отправил Вайсфельду смс, на этом контакты с «Салаватом» закончились
19:28 Матерухин: «Динамо» Мн само виновато, пропустило два гола за 10 минут
Все новости RSS
Партнерский контент