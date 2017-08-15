10 лучших нападающих нового сезона КХЛ

По ходу текущего межсезонья в КХЛ распалось несколько крайне интересных и самобытных атакующих звеньев, которые некогда определяли лицо лиги. Речь прежде всего о тройках Коваржа, Шипачёва и Доуса. Впрочем, многие из людей, игравших в них, остались в нашем чемпионате и отныне будут искать своё бомбардирское счастье по отдельности. «Чемпионат» составил рейтинг 10 лучших нападающих стартующего сезона КХЛ.

Прошедший сезон получился великолепным для 34-летнего форварда. Илья смог вернуть себе утраченные лидерские позиции в СКА и вновь стал настоящим вожаком команды. Как итог – он привёл её ко второму в истории кубку Гагарина. Ещё до окончания чемпионата в прессе активно начали муссироваться слухи о возвращении Ковальчука в НХЛ. Интрига в этом вопросе держалась долго, сказано было немало, но в конце концов руководство питерских «армейцев» объявило, что нападающий останется в команде как минимум ещё на год, а значит, сможет сыграть на Олимпиаде в Корее. А следующим летом Ковальчуку уже будет 35, что означает для него возможность беспроблемного переезда за океан, без опроса всех клубов НХЛ относительно возражений против этого.

Розыгрыш Кубка Гагарина в прошлом сезоне для именитого нападающего был омрачён травмой, полученной в серии с московским «Динамо». Но это никак не отменяет того, что весь остальной сезон был проведён Павлом на высоком уровне. Да, в отличие от Ковальчука, разговоров о возвращении Дацюка в НХЛ уже не ведётся, но здесь и сейчас он лидер СКА и потенциальный капитан сборной на Олимпиаде. Хоккейный интеллект, чувство партнёра и техника по-прежнему при нём. Совсем недавно Павел сыграл свой первый матч после травмы – в нём он помог своим партнёрам по СКА обыграть «Сочи» в рамках турнира имени Николая Пучкова.

После ухода Шипачёва и Дадонова у тренерского штаба СКА появилась новая головная боль – найти подходящих партнёров для Никиты Гусева, столь ярко солировавшего в прошлом году в сочетании с Вадимом и Евгением. Пока пробуются разные варианты, но, судя по турниру в Сочи, ещё ни один из них в должной мере не сработал. В прошлом сезоне Гусев стал одним из лучших бомбардиров «регулярки». Контракт с Никитой заключён до 2019 года, что позволяет на время отсрочить разговоры о его возможном отъезде в НХЛ.

Вряд ли, даже несмотря на солидный возраст Мозякина, у кого-то могут возникнуть сомнения в том, что и следующий сезон он проведёт на своём высочайшем уровне.

Безусловно, с уходом Зарипова магнитогорская тройка заметно осиротела, но остальные её действующие лица по-прежнему в строю. Сергей Мозякин в прошлом сезоне побил все мыслимые и немыслимые бомбардирские рекорды отечественных чемпионатов, и в этом году он будет их делать всё более недосягаемыми. Можно много говорить, что Мозякин – лицо и герой КХЛ, что это пример для подрастающего поколения, и всё это так и есть. Вряд ли, даже несмотря на солидный возраст Сергея, у кого-то могут возникнуть сомнения в том, что и следующий сезон он проведёт на своём высочайшем уровне.

Марков, Киселевич и ещё шесть лучших защитников нового сезона КХЛ Гавриков улучшит свою игру в Питере, Робинсон и Киселевич станут ведущей парой в ЦСКА, а Марков покажет, почему он так долго играл в НХЛ.

Верный партнёр Мозякина по тройке на протяжении последних нескольких сезонов, Коварж – один из сильнейших легионеров «Магнитки» за всю её историю. С уходом нескольких ключевых лиц, определявших погоду в уральском коллективе, на его с Сергеем плечи упал ещё больший груз ответственности за команду и партнёров, но эти способны его выдержать. Загвоздка для руководителей «Магнитки» состоит в том, что у Яна по действующему контракту остался всего один сезон в клубе и, учитывая возможный интерес к нему со стороны клубов НХЛ, удержать его будет крайне тяжело. Сам Ян также не прочь попробовать свои силы за океаном. «Пока рано говорить об отъезде в НХЛ. У меня действующий контракт с «Магниткой». О том, что произойдёт дальше, остаётся только догадываться. Если будет интересное предложение, почему бы не попробовать себя в НХЛ?» — так оценил перспективы своего отъезда Коварж в интервью “Hokej.cz».

Без привычных партнёров, конечно, Доусу будет тяжелее, но он мастеровитый форвард, и ему под силу найти взаимопонимание с новыми партнёрами по тройке.

Также очень интересно будет посмотреть на то, как в наступающем сезоне без своих привычных партнёров – Боченски и Бойда – проявит себя форвард «Барыса» Найджел Доус. И, судя по Кубку президента Республики Казахстан, эта притирка идёт неплохо. В последних трёх сезонах Найджел неизменно забивал более 30 шайб за регулярный сезон. Продолжит ли он и в этом чемпионате эту добрую традицию? Без привычных партнёров, конечно, ему будет тяжелее, но Доус мастеровитый форвард, и ему под силу найти взаимопонимание с новыми партнёрами по тройке.

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Прошлый сезон у Дастина совсем не задался. Причина – перелом ноги, полученный в ходе предсезонного матча с «Куньлунем». Тем не менее до этого на протяжении нескольких лет подряд Бойд был одним из лидеров «Барыса» и составной частью одной из самых интересных и играющих троек нашего чемпионата вместе с Боченски и Доусом. По своему потенциалу Дастин – игрок первого звена в московском «Динамо».

11 друзей Капризова. ЦСКА забыл о жёстком потолке в 2019 году? Кирилл Капризов стал 12-м игроком ЦСКА, чей контракт рассчитан до 2020 года. Как «армейцы» будут соблюдать жёсткий потолок зарплат?

История с подписанием Капризовым контракта с ЦСКА тянулась довольно долго, но теперь последние формальности утрясены, и следующие три годы Кирилл, если не случится ничего непредвиденного, проведёт в «армейской» форме. Для него это прежде всего шанс выиграть первый во взрослый карьере клубный титул. Других задач, кроме как победа в Кубке Гагарина, красно-синие перед собой и не ставят. Впрочем, конкуренция в составе команды Никитина настолько сильна, что Капризов, во всех своих прежних командах игравший в лидирующих сочетаний, выходил в товарищеских матчах за пределами первых двух троек. Понятно, что это пока ещё предсезонка и картина более-менее определится в стартовых играх регулярного чемпионата, но с таким подбором исполнителей, какой сейчас имеется в ЦСКА, Капризову придётся очень сильно постараться, чтобы стать одним из лидеров в команде.

Брендон Козун Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Так называемая легионерская пятёрка в «Локомотиве» образца прошлого сезона было одним из наиболее запоминающихся сочетаний во всём нашем чемпионате. В таком же составе оно сохранилось и к началу текущего сезона, что даёт определённые надежды ярославским болельщикам. Можно сказать, что среди этой мощной группировки Козун – самый креативный и фонтанирующий интересными идеями игрок. Из двух проведённых в КХЛ сезонов прошлый, проведённый в «Локомотиве», выдался для канадца наиболее результативным. В этом году Ярославль так же держит в уме высокие цели, а Козун будет одним из лидеров команды, с помощью которого в первую очередь она будет их достигать.

Имеет давно подтверждённый статус одного из самых умных и изобретательных нападающих в лиге. Прошлый сезон у «Салавата» не задался, но теперь позиции уфимской команды перед стартом сезона выглядят довольно многообещающими. Линус зажигает на площадке, умеет он это делать и вне её – чего только стоят его слова об уничтожении праздника 70-летия отечественного хоккея после победы шведы на московском этапе Евротура в прошлом году! Настроения относительно следующего сезона у Линуса отличные. «Болельщикам нашей команды стоит ожидать успешного сезона, более успешного, чем нынешний. В клуб пришёл отличный тренер, целый штаб финских тренеров, а это значит, что мы будем играть в действительно системный хоккей», — сказал Умарк ещё во время чемпионата мира. Как всё сложится на самом деле – посмотрим по ходу чемпионата.