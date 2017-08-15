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Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталз»
Текст: Максим Замятин
Фото: Reuters

Звёзды, которым нужно вернуться: Овечкин, Стэмкос и другие. Восток

После неудачного прошлого сезона некоторым звёздам НХЛ жизненно необходимо вернуть былое величие. Кто входит в их число на Востоке?
15 августа 2017, вторник. 12:05 Хоккей

Помимо молодых талантов, которые каждый год удивляют болельщиков своими прорывами, в Национальной хоккейной лиге постоянно случаются столь желанные фанатами возвращения. Прежние любимцы, чуть потускневшие от хоккейной рутины, внезапно стряхивают пыль и вновь становятся теми, кто будоражит умы поклонников ледовой забавы. Кому-то такое «омоложение» даётся с видимой лёгкостью, а кто-то тратит на это максимум сил и затем снова сникает. Но всеми игроками движет стремление доказать свою профессиональную состоятельность и статус. От кого же стоит ждать подобной прыти в сезоне-2017/18? Начнём с команд Восточной конференции.

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н. Александр Овечкин («Вашингтон»)

В прошлом сезоне капитан «столичных» забросил «только» 33 шайбы – хороший результат для любого игрока, кроме самого Овечкина, который три года подряд выбивал голевой «полтинник». Руководство «Кэпиталз» приняло решение включить режим экономии сил, делая ставку на плей-офф, но такой трюк не оправдался. Россиянин остался и без привычного уровня статистики, и в розыгрыше Кубка Стэнли не продвинулся дальше заколдованного второго раунда, поэтому в этом году мы вправе ожидать от Александра возрождения прежней скорострельности. Мнение о том, что Овечкин уже находится на спаде своей карьеры, вряд ли стоит принимать всерьёз: Великой Восьмёрке лишь 31 год, и на протяжении четырёх-пяти лет он останется на вершине хоккейного небосклона. Самому форварду, без сомнения, также захочется доказать собственную состоятельность хорошими голевыми показателями.

н. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»)

На протяжении нескольких последних сезонов Стэмкоса преследовали травмы, что помешало бомбардиру и сыграть на Олимпиаде в Сочи, и помочь команде в прошлом году попасть в плей-офф. Травма мениска, полученная в минувшем ноябре, разрушила классную игровую связку с Никитой Кучеровым и Владиславом Наместниковым, и в предстоящем сезоне все ждут от Стива и «молний» возвращения к прежним рубежам. Стэмкосу, несмотря на серьёзный послужной список, лишь 27 лет, и если он избежит новых травм, то будет одним из главных претендентов на «Арт Росс Трофи» в сезоне-2017/18.

в. Хенрик Лундквист («Рейнджерс»)

У Короля Хенрика прошлый сезон вышел не просто неудачным, а худшим за всю карьеру в НХЛ: в 57 матчах он отразил лишь 91% бросков, вследствие чего чаще обычного уступал место в воротах своему сменщику Антти Раанте. В межсезонье финн отправился в «Аризону», где будет стараться закрепиться в статусе первого номера, а Лундквисту необходимо собраться с силами и продемонстрировать былую стабильность. Обновление и омоложение состава «Рейнджерс» поможет шведу это сделать, и если не случится травм, то Лундквист вновь будет бороться за титул лучшего вратаря лиги.

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н. Джон Таварес («Айлендерс»)

Для посредственных «островитян» статистика Тавареса в прошлом сезоне была вполне приличной – 28 голов и 38 передач в 77 матчах. Но 66 очков за регулярный чемпионат кажутся откровенной недостачей, когда речь идёт об истинном потенциале канадского центрфорварда. В 26 лет он только выходит на пик своей карьеры, и, судя по отсутствию новостей о новом контракте с «Айлендерс», Джон явно сомневается в необходимости продолжения сотрудничества с этим клубом. Пока неясно, будет ли Таварес ждать от «островитян» огромных денег или предпочтёт обмен, но хорошая статистика в предстоящем сезоне лишь поднимет его ценность – рубеж в 80-85 очков для него вполне достижим.

з. Крис Летанг («Питтсбург»)

Лучший атакующий защитник «Пингвинз» измучен травмами, но даже с неважным здоровьем его эффективность способна впечатлить. В 41 матче прошлого сезона он набрал 34 очка, но в феврале был вынужден досрочно отправиться в отпуск из-за межпозвоночной грыжи. В апреле Летангу была сделана операция, и времени для восстановления и отдыха у него было вполне достаточно, чтобы с новыми силами ринуться в бой. По словам менеджмента «пингвинов», защитник должен быть на сто процентов готов к предстоящему чемпионату, в котором он способен превзойти отметку в 50 результативных баллов.

н. Патрик Марло («Торонто»)

37-летний ветеран по-доброму расстался с родным «Сан-Хосе», чтобы присоединиться к симпатичному «Торонто», но на протяжении двух последних сезонов продуктивность Марло заметно снизилась. Он не добирался до отметки в 50 очков за регулярный чемпионат, хотя его снайперская активность оставалась на весьма приличном уровне (25 и 27 голов соответственно). Талантливая молодёжь «кленовых листьев» во главе с Остоном Мэттьюсом должна помочь опытному форварду обрести второе дыхание, тем более, что годы не сделали его медленнее. Карьера Марло постепенно близится к завершению, но выбить 60 баллов за регулярный чемпионат он сможет без особых проблем.

н. Тейлор Холл («Нью-Джерси»)

Первый сезон после перехода из «Эдмонтона» в «Дэвилз» получился у Холла средним по уровню результативности: форвард набрал 53 очка, что меньше привычного уровня, и едва добрался до цифры в 20 заброшенных шайб. Всё это можно было бы списать на серость нынешнего «Нью-Джерси», но история самого Тейлора показывает, что в составе схожих по качеству «нефтяников» он был способен набирать 80 очков. После прихода в стан «дьяволов» Маркуса Юханссона и Нико Хишира Холлу должно стать повеселее, и вместе с квалифицированными партнёрами он сможет вернуться на прежний уровень.

н. Клод Жиру («Филадельфия»)

В сезоне-2016/17 Жиру смог провести без травм все 82 матча регулярного чемпионата, но забросил лишь 14 шайб (5 голов в последних 43 встречах), не добрался до отметки в 60 очков, а его показатель полезности и вовсе обескуражил (-15). За свою карьеру Клод пять раз выбивал голевую «двадцатку», достигал отметки в 93 результативных балла, так что прошлогодние показатели находятся явно ниже истинного уровня его таланта. «Лётчики» стараются омолодить свой состав, и если Жиру сможет удачно поддержать молодёжь, его статистика вернётся к привычным цифрам.

н. Дэвид Бэйкс («Бостон»)

Летом 2016 года Бэйкс подписал огромный пятилетний контракт с «Брюинз», и в первый же сезон за «Бостон» стал одним из главных разочарований. 33-летний форвард не смог набрать даже 40 очков, что объяснялось необходимостью привыкнуть к новому стилю игры – Бэйкс впервые в карьере перешёл в команду из Восточной конференции. Нападающего нельзя назвать бомбардиром, но если тренерский штаб «Бостона» продолжит использовать Дэвида на фланге в тройке с Бержероном и Маршаном, то с такими партнёрами он должен набирать по 50-60 баллов за чемпионат.

н. Брендан Галлахер («Монреаль»)

После трёх сезонов подряд, в которых нападающий «канадцев» успешно преодолевал отметку в 40 очков, прошлый чемпионат оставил не самое приятное впечатление: 10 голов и 19 передач в 64 матчах можно расценивать как явную неудачу. В январе Галлахер получил очень неприятную травму, сломав два пальца на руке, блокируя выстрел соперника. И хотя форвард смог вернуться в строй через месяц, повреждение сильно повлияло на его игру. Галлахер не выглядел, готовым на все сто процентов, слабо помог «Монреалю» в плей-офф, где его команда была уничтожена «Рейнджерс» в первом же раунде. Если Галлахеру удалось восстановиться и вернуть уверенность в своих силах, то он вновь должен выдать привычные 40-45 очков за регулярный чемпионат.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Овечкин Джон Таварес Дэвид Бэйкс Клод Жиру Крис Летанг Патрик Марло Стивен Стэмкос Тейлор Холл Хенрик Лундквист
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