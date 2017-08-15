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Александр Пережогин, «Авангард»
Текст: Роман Соловьёв
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

5 ветеранов КХЛ, которым нельзя провалить этот сезон

«Авангард» может расстаться с Пережогиным, станет ли Куляш лидером «Салавата», сдержит ли Дацюк обещание?
15 августа 2017, вторник. 14:00 Хоккей

21 августа стартует регулярный чемпионат КХЛ, постепенно лига молодеет, и спрос на возрастных хоккеистов падает. Для игроков с опытом каждый сезон становится борьбой за то, чтобы заслужить право играть в лиге или в команде, которая борется за самые высокие места. Присмотримся к ветеранам, выступающим в топ-клубах, для которых ближайший сезон будет очень важным.

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Александр Попов, ЦСКА, 36 лет

Почти всю свою карьеру Попов выступал за родной омский «Авангард», но в прошлом сезоне клуб решил расстаться с ним, и он подписал контракт с ЦСКА. Первый сезон в составе «армейцев» получился довольно удачным – Попов набрал 33 (13+20) очка в регулярном чемпионате. Этим летом руководство клуба затеяло громадную перестройку, подписав уйму молодых и талантливых хоккеистов.

Средний возраст команды заметно омолодился, Попов сейчас самый возрастной игрок ЦСКА. Сможет ли он выдержать конкуренцию за место в составе, когда у команды шесть звеньев, а на лёд могут выходить лишь четыре? Но всё же команда получилась довольно молодая, далеко не у всех за плечами участие в решающих матчах, а опыт — одна из важнейших составляющих успеха команды. Впрочем, не стоит исключать, что клуб в ходе сезона решит расстаться с ним, посчитав уже сейчас лишним игроком.

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Павел Дацюк, СКА, 39 лет

Первый полноценный сезон Дацюка в России не получился образцово-показательным. Возможно, причиной этого стала травма, полученная на Кубке мира, из-за чего он пропустил часть матчей «регулярки». Ну а во время плей-офф Павел получил очередное повреждение в серии с московским «Динамо» и за решающими играми смотрел с трибун.

Ближайший сезон важен для Дацюка не столько с точки зрения выступления за клуб, а в плане сборной и карьеры в целом. На ближайшей Олимпиаде в Пхёнчхане у Дацюка и всей сборной России есть реальная возможность выиграть хоккейное золото, что позволит ему стать первым россиянином с 2000 года, который войдёт в Тройной золотой клуб. После этого сезона контракт со СКА закончится, и очень многие любители хоккея ждут, что Дацюк выполнит обещание: перейдёт в «Автомобилист», где и завершит карьеру.

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Александр Пережогин, «Авангард», 34 года

Положение Александра Пережогина в омском «Авангарде» завидным нынче не назовёшь. Клуб с приходом Андрея Скабелки начал зачистку состава: клуб покинули Максим Пестушко, Михаил Юньков, было решено не продлевать соглашение с Никитой Никитиным. Следующим в этом списке должен стать Пережогин, который приносит своей команде всё меньше и меньше пользы.

При этом в «Авангарде» не планируют расставаться с ним, как с Александром Поповым сезоном ранее, а намерены просто уменьшить его зарплату. Контракт игрока с клубом будет длиться ещё один год, который станет решающим для Пережогина. Если они с «Авангардом» не смогут сделать качественный шаг вперёд, то ещё одного расставания с легендой в Омске не избежать.

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Денис Куляш, «Салават Юлаев», 34 года

Второй сезон Куляша в уфимском «Салавате Юлаеве» может стать самым важным в его карьере. Дело в том, что команду возглавил финский специалист Эркка Вестерлунд — для «Салавата» сейчас важно хорошо играть в обороне и стараться по максимуму использовать шансы при игре в большинстве. В неравных составах Денис всегда был полезен, благодаря своему мощному броску.

Куляш — самый возрастной хоккеист нынешнего «Салавата», в ближайшем сезоне ему необходимо стать неформальным лидером коллектива, сплотить группу россиян и легионеров, иметь контакт с финским тренерским штабом. Если это сложится, то Денис легко получит новый контракт с уфимцами, а самое главное, команде будет вполне по силам сыграть в финале Кубка Гагарина.

Денис Денисов, «Металлург» Магнитогорск, 35 лет

В это межсезонье Денис Денисов в какой-то степени неожиданно подписал двухлетний контракт с магнитогорским «Металлургом». Это решение было удивительно и с точки зрения самого игрока, который в последнем сезоне был просто незаменим в ЦСКА, и с точки зрения нового клуба. Потеряв Криса Ли, Алексея Береглазова и Виктора Антипина, «Металлург» подписал возрастного защитника на длительный контракт.

Для Денисова будет очень важен первый год в новой команде. Во-первых, смена обстановки: последние 10 лет Денис выступал за московские «Динамо» и ЦСКА, а также за петербургский СКА. Во-вторых, «Металлург» переживает перестройку и показывать себя нужно с первых же матчей, но это не должно стать проблемой для опытного защитника.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Пережогин Александр Попов - хоккей Денис Денисов Денис Куляш Павел Дацюк
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