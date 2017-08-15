6 кандидатов на выход. С кем расстанутся в СКА и ЦСКА по ходу сезона?

Составы СКА и ЦСКА позволяют обеим командам отдавать хоккеистов в скрытые аренды и производить различные обмены. Так, «армейцы» с берегов Невы уже отправили в «Спартак» защитника Дмитрия Юдина и нападающего Виктора Комарова, а вратарь Евгений Иванников перебрался в «Ладу». Москвичи делегировали в «Сибирь» защитника Кирилла Воробьёва и нападающего Вячеслава Основина. Кто ещё из «армейских» игроков может сменить прописку?

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ЦСКА

з. Артём Сергеев, 24 года

В ближайшее время состав красно-синих пополнится ещё одним сильным защитником. Об этом журналистам не так давно говорил президент клуба Игорь Есмантович, однако имени новичка не назвал. По всей видимости, новобранцем команды станет Алексей Марченко, помещённый «Торонто» в список отказов. В КХЛ права на Марченко принадлежат ЦСКА. В этой связи кто-то из игроков обороны наверняка покинет столичный коллектив. Скорее всего, одним из лишних может стать Артём Сергеев. По крайней мере, такой вариант развития событий читается.

У Хохлачёва не заладилось в НХЛ, но для КХЛ этот игрок вполне подходит. Просто нужно перейти в клуб поскромнее.

з. Никита Пивцакин, 26 лет

Может не найтись места в составе и уроженцу Омска Никите Пивцакину. К защитникам с приходом в тренерский штаб ЦСКА Дмитрия Юшкевича будет повышенное требование. В нынешнее межсезонье контракт с Пивцакиным был продлён на один год, но его вполне могут отправить в скрытую аренду, как это случилось с Воробьёвым и долгое время было с Огурцовым, окончательно перешедшим в «Нефтехимик». Конкуренция в оборонительной линии москвичей очень серьёзная.

По всей видимости, новичком команды станет Алексей Марченко, помещённый «Торонто» в список отказов.

н. Александр Попов, 36 лет

В последнее время в КХЛ стало модно брать курс на омоложение состава. Контракт ЦСКА с нападающим Александром Поповым действует до 30 апреля 2018 года, но, учитывая жёсткую конкуренцию, с Поповым могут распрощаться и по ходу чемпионата. Зарплата у него немаленькая, скорость и выносливость всё меньше, в концепцию нового тренерского штаба Попов может не вписаться. Да и центральных нападающих в распоряжении Игоря Никитина предостаточно. Так что удивления подобный ход руководства команды не вызовет.

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СКА

з. Максим Чудинов, 27 лет

Прошлый сезон получился для Чудинова неудачным. Максим потерял доверие Олега Знарка, перестал регулярно проходить в состав и выглядел бледной тенью себя самого, а ведь раньше был ключевым игроком в обороне. И это при отличном броске и умении выбрать позицию. Кажется, Чудинову пора сменить обстановку и попробовать себя в новом клубе. В нынешнее межсезонье он уже успел напомнить о себе: выступая за олимпийскую сборную России на турнире в Сочи, Чудинов забил в меньшинстве из своей зоны не кому-нибудь, а СКА, ворота которого защищал Микко Коскинен. Но вряд ли эта во многом случайная шайба произвела большое впечатление на Олега Знарка. Чудинов – один из главных кандидатов на скрытую аренду.

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з. Егор Яковлев, 25 лет

Контракт Яковлева, как и Чудинова, заканчивается 30 апреля 2018 года. Егор на два года моложе партнёра, но с приходом в СКА Гаврикова и Рундблада тоже может потерять место в составе. Конкуренция в защите петербуржцев не меньше, чем в ЦСКА, а потому с кем-то, помимо уже ушедшего Юдина, наверняка придётся прощаться. Яковлев, переходя из «Локомотива» в СКА, являлся лидером обороны «армейцев», но сейчас такое сказать нельзя. Егор перестал вызываться в сборную России, что для хоккеиста СКА с российским паспортом уже не лучшая характеристика.

н. Александр Хохлачёв, 23 года

Форвард Александр Хохлачёв – типичный представитель третьего-четвёртого звена СКА, да и то по большим праздникам. Разумеется, это далеко не то игровое время, которое хочет получать 23-летний нападающий. У Хохлачёва не заладилось в НХЛ, но для КХЛ этот игрок вполне подходит. Просто нужно перейти в клуб поскромнее, где нападающему дадут стабильное место в составе. Это наверняка понимает и сам хоккеист, которому в ближайшем будущем постараются подыскать новый коллектив для получения игровой практики. Не прощается Хохлачёв и с мыслями о сборной, но опять же, нужно как можно больше играть и набираться опыта.