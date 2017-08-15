Марченко получит 300 млн рублей за три года в ЦСКА

Алексей Марченко перейдёт в ЦСКА, Сергей Соин сыграет в новом сезоне за «Ладу», а в Москве стартовал Кубок мэра.

Марченко подпишет трёхлетний контракт с ЦСКА на 300 млн рублей

Как стало известно «Чемпионату», защитник Алексей Марченко заключит контракт на три года с ЦСКА на сумму 300 млн рублей. Хоккеист является воспитанником ЦСКА и выступал за него до 2013 года.

Ранее агент игрока Дэн Мильштейн сообщил, что россиянин, который был выставлен «Торонто Мэйпл Лифс» на драфт отказов, решил вернуться в Россию. 25-летний Марченко прошедший сезон начинал в «Детройт Ред Уингз», а затем перешёл в «Торонто». Всего в регулярном чемпионате он провёл 41 матч и отметился 8 (1+7) баллами за результативность. В плей-офф участия не принимал. У россиянина остаётся год по двухлетнему контракту с зарплатой $ 1,45 млн.

Защитник Алексей Марченко продолжит карьеру в ЦСКА, он заключит с клубом трёхлетний контракт на сумму 300 млн Хоккеист является воспитанником ЦСКА и выступал за него до 2013 года.

Кубок мэра: «Динамо» обыграло «Витязь», «Спартак» уступил ЦСКА

В Москве стартовал традиционный предсезонный турнир – Кубок мэра. Как и всегда, он объединил под своими знамёнами четыре команды, выступающих в столичном регионе – «Витязь», «Динамо», «Спартак» и ЦСКА. В первом матче турнира скрестили клюшки «Динамо» и «Витязь».



Счёт в матче открыл Яакко Риссанен, на третьей минуте первого периода реализовавший большинство «Витязя». Ещё до перерыва бело-голубые смогли отыграться и выйти вперёд, дважды наказав соперника за удаления. Отличились Юусо Хиетанен и Мартиньш Карсумс. Во второй двадцатиминутке Дастин Бойд сделал счёт 3:1, забив в меньшинстве. В третьем игровом отрезке Роман Горак сократил отставание, но вскоре Дмитрий Сидляров забросил четвёртую шайбу в ворота Игоря Сапрыкина. Ессе Манкинен сделал счёт 3:4, но перевести игру в овертайм «Витязь» не сумел.

А во втором матче дня между собой сошлись ЦСКА и «Спартак». Уже в самом начале поединка «армейцев» вперёд вывел Роман Любимов. Довольно долгое время команды не могли поразить ворота друг друга. Отличную возможность для этого имел Валерий Ничушкин, но он не смог в конце второго периода реализовать буллит. А в начале заключительной трети матча Кирилл Петров удвоил преимущество своей команды. Окончательно «Спартак» добил автогол Провольнева. Шайбу в итоге записали на Бурдасова.

«Авангард» уверенно переиграл «Югру»

«Авангард» одержал уверенную победу над «Югрой» на мемориале Виктора Блинова. Встреча, проходившая в Омске, завершилась со счётом 4:1, нападающий Александр Пережогин набрал 2 (1+1) очка.



Валентин Пьянов вывел «Авангард» вперёд на первой минуте, а Николай Лемтюгов вскоре удвоил преимущество. Евгений Скачков быстро отыграл одну шайбу, но в концовке первого периода Александр Пережогин и Михаил Фисенко довели счёт до 4:1. Оставшееся время матча прошло без заброшенных шайб.

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«Куньлунь» оказался сильнее «Трактора», а «Сибирь» — «Магнитки»

«Куньлунь» обыграл «Трактор» в очередном матче мемориала Ромазана. Ранее китайская команда уступила «Магнитке» (2:3) и переиграла «Сибирь» (4:2). Челябинцы ранее на турнире уступили «Сибири» (1:2 ОТ) и одолели «Магнитку» (4:1).

Кори Кейн вывел китайскую команду вперёд на 10-й минуте матча. На 34-й минуте встречи Александр Шаров сравнял счёт. Третий период голов не принёс, как и овертайм. В серии буллитов победу вырвала китайская команда. «Трактор» набирает очки в каждом матче турнира.

Второе подряд поражение на домашнем турнире потерпел магнитогорский «Металлург». На сей раз подопечные Ильи Воробьёва уступили «Сибири». Первые два периода в матче прошли без заброшенных шайб, а вот третья двадцатиминутка решила всё в пользу сибиряков. Счёт в матче на 44-й минуте открыл недавно вернувшийся в команду Кирилл Воробьёв, а за 55 секунд до финальной сирены Земченко поразил пустые ворота хозяев, тем самым поставив точку в матче.

«Сочи» потерпел поражение от сборной Канады

Самая крупная победа дня состоялась в Санкт-Петербурге, на турнире имени Николая Пучкова. Сборная Канады со счётом 5:1 переиграла «Сочи».



После первого периода канадцы вели со счётом 2:0 благодаря голам Тейлора Бека и Шона Коллинза. Во второй двадцатиминутке Илья Хохлов реализовал большинство «Сочи», однако вскоре южане пропустили две шайбы за 39 секунд, авторами голов стали Тейлор Бек и Джонатан Мацумото. В заключительной трети Джейкоб Микфликер установил окончательный результат.

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«Нефтехимик» превзошёл «Ладу», «Салават» обыграл «Адмирал» на турнире в Уфе

Ещё один предсезонный турнир стартовал сегодня в столице Башкортостана. В первом матче Кубка президента Республики Башкортостан нижнекамский «Нефтехимик» переиграл тольяттинскую «Ладу».

На 11-й минуте встречи Илья Аркалов вывел «Нефтехимик» вперёд. На 28-й минуте матча Денис Зернов счёт сравнял, но ещё до второго перерыва нижнекамцы забросили две шайбы стараниями Олега Пигановича и Романа Граборенко. Команды провели ещё овертайм продолжительностью 5 минут в формате «3 на 3». «Лада» забросила две безответных шайбы, в воротах «Нефтехимика» Илью Ежова сменил Александр Макаров.

А во втором матче дня перед своими зрителями сверкнули хоккеисты «Салавата». Подопечные Игоря Захаркина оказались сильнее «Адмирала» со счётом 4:1.



После первого периода уфимцы вели со счётом 2:0 благодаря голам Дениса Куляша и Филипа Ларсена. В концовке второй двадцатиминутки команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала Станислав Гареев сделал счёт 3:0, а затем Павел Махновский сократил отставание. В заключительной трети окончательный результат установил Энвер Лисин.

Сергей Соин перешёл в «Ладу»

Тольяттинская «Лада» заключила однолетний контракт с нападающим Сергеем Соиным. Это произошло после того, как он прошёл предсезонный просмотр, и его кандидатура была утверждена тренерским штабом.

Тольяттинская «Лада» заключила однолетний контракт с нападающим Сергеем Соиным.

35-летний Соин в прошедшем сезоне выступал за «Салават Юлаев». Он провёл семь матчей в регулярном чемпионате и не набрал очков. Соин является двукратным обладателем кубка Гагарина в составе московского «Динамо». В КХЛ он провёл 436 матчей за «Северсталь», «Динамо» и «Салават» и отметился 148 (59+89) результативными баллами при показателе полезности «+25».