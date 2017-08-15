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Хоккей. Итоги дня. 15 августа 2017 года
Текст: Владислав Уткин
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Марченко получит 300 млн рублей за три года в ЦСКА

Алексей Марченко перейдёт в ЦСКА, Сергей Соин сыграет в новом сезоне за «Ладу», а в Москве стартовал Кубок мэра.
15 августа 2017, вторник. 23:11 Хоккей

Марченко подпишет трёхлетний контракт с ЦСКА на 300 млн рублей

Как стало известно «Чемпионату», защитник Алексей Марченко заключит контракт на три года с ЦСКА на сумму 300 млн рублей. Хоккеист является воспитанником ЦСКА и выступал за него до 2013 года.

Ранее агент игрока Дэн Мильштейн сообщил, что россиянин, который был выставлен «Торонто Мэйпл Лифс» на драфт отказов, решил вернуться в Россию. 25-летний Марченко прошедший сезон начинал в «Детройт Ред Уингз», а затем перешёл в «Торонто». Всего в регулярном чемпионате он провёл 41 матч и отметился 8 (1+7) баллами за результативность. В плей-офф участия не принимал. У россиянина остаётся год по двухлетнему контракту с зарплатой $ 1,45 млн.

Защитник Алексей Марченко продолжит карьеру в ЦСКА, он заключит с клубом трёхлетний контракт на сумму 300 млн Хоккеист является воспитанником ЦСКА и выступал за него до 2013 года.

Кубок мэра: «Динамо» обыграло «Витязь», «Спартак» уступил ЦСКА

В Москве стартовал традиционный предсезонный турнир – Кубок мэра. Как и всегда, он объединил под своими знамёнами четыре команды, выступающих в столичном регионе – «Витязь», «Динамо», «Спартак» и ЦСКА. В первом матче турнира скрестили клюшки «Динамо» и «Витязь».

Счёт в матче открыл Яакко Риссанен, на третьей минуте первого периода реализовавший большинство «Витязя». Ещё до перерыва бело-голубые смогли отыграться и выйти вперёд, дважды наказав соперника за удаления. Отличились Юусо Хиетанен и Мартиньш Карсумс. Во второй двадцатиминутке Дастин Бойд сделал счёт 3:1, забив в меньшинстве. В третьем игровом отрезке Роман Горак сократил отставание, но вскоре Дмитрий Сидляров забросил четвёртую шайбу в ворота Игоря Сапрыкина. Ессе Манкинен сделал счёт 3:4, но перевести игру в овертайм «Витязь» не сумел.

Кубок мэра Москвы
15 августа 2017, вторник. 15:30 МСК
Динамо М
Москва
4 : 3 2:1, 1:0, 1:2
Витязь
Московская область
0:1 – Риссанен (Горак) – 02:30 (5x4), 1:1 – Хиетанен (Брюквин) – 07:30 (5x4), 2:1 – Карсумс (Вишневский) – 12:30 (5x4), 3:1 – Бойд – 33:30 (4x5), 3:2 – Горак – 47:04 (5x5), 4:2 – Сидляров – 49:30 (5x5), 4:3 – Манкинен (Копейкин) – 52:21 (5x5)

А во втором матче дня между собой сошлись ЦСКА и «Спартак». Уже в самом начале поединка «армейцев» вперёд вывел Роман Любимов. Довольно долгое время команды не могли поразить ворота друг друга. Отличную возможность для этого имел Валерий Ничушкин, но он не смог в конце второго периода реализовать буллит. А в начале заключительной трети матча Кирилл Петров удвоил преимущество своей команды. Окончательно «Спартак» добил автогол Провольнева. Шайбу в итоге записали на Бурдасова.

Кубок мэра Москвы
15 августа 2017, вторник. 19:15 МСК
Спартак
Москва
0 : 3 0:1, 0:0, 0:2
ЦСКА
Москва
0:1 – Любимов – 04:18 (4x5), 0:2 – Петров (Шумаков, Ожиганов) – 42:40 (5x5), 0:3 – Бурдасов – 53:11 (5x5)

«Авангард» уверенно переиграл «Югру»

«Авангард» одержал уверенную победу над «Югрой» на мемориале Виктора Блинова. Встреча, проходившая в Омске, завершилась со счётом 4:1, нападающий Александр Пережогин набрал 2 (1+1) очка.

Валентин Пьянов вывел «Авангард» вперёд на первой минуте, а Николай Лемтюгов вскоре удвоил преимущество. Евгений Скачков быстро отыграл одну шайбу, но в концовке первого периода Александр Пережогин и Михаил Фисенко довели счёт до 4:1. Оставшееся время матча прошло без заброшенных шайб.

Мемориал Виктора Блинова
15 августа 2017, вторник. 16:00 МСК
Авангард
Омская область
4 : 1 4:1, 0:0, 0:0
Югра
Ханты-Мансийск
1:0 – Пьянов (Кошелев, Михеев) – 00:43 (5x5), 2:0 – Лемтюгов (Березин, Стась) – 03:38 (5x5), 2:1 – Скачков (Лекомцев) – 04:23 (5x5), 3:1 – Пережогин (Кугрышев) – 16:57 (5x4), 4:1 – Фисенко (Пережогин, Кугрышев) – 19:58 (5x5)
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«Куньлунь» оказался сильнее «Трактора», а «Сибирь» — «Магнитки»

«Куньлунь» обыграл «Трактор» в очередном матче мемориала Ромазана. Ранее китайская команда уступила «Магнитке» (2:3) и переиграла «Сибирь» (4:2). Челябинцы ранее на турнире уступили «Сибири» (1:2 ОТ) и одолели «Магнитку» (4:1).

Кори Кейн вывел китайскую команду вперёд на 10-й минуте матча. На 34-й минуте встречи Александр Шаров сравнял счёт. Третий период голов не принёс, как и овертайм. В серии буллитов победу вырвала китайская команда. «Трактор» набирает очки в каждом матче турнира.

Мемориал имени Ивана Ромазана
15 августа 2017, вторник. 09:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
2 : 1 1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0
Трактор
Челябинск
1:0 – Кейн (Беллемор) – 09:01 (5x5), 1:1 – Шаров (Якуценя, Вишневский) – 33:11 (5x5), 2:1 – Кинрейд – 65:00 ( ПБ)

Второе подряд поражение на домашнем турнире потерпел магнитогорский «Металлург». На сей раз подопечные Ильи Воробьёва уступили «Сибири». Первые два периода в матче прошли без заброшенных шайб, а вот третья двадцатиминутка решила всё в пользу сибиряков. Счёт в матче на 44-й минуте открыл недавно вернувшийся в команду Кирилл Воробьёв, а за 55 секунд до финальной сирены Земченко поразил пустые ворота хозяев, тем самым поставив точку в матче.

Мемориал имени Ивана Ромазана
15 августа 2017, вторник. 17:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
2 : 0 0:0, 0:0, 2:0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 – Воробьёв (Бергстрём, Игнатович) – 43:35 (5x5), 2:0 – Земченко (Первушин) – 59:05 (en)

«Сочи» потерпел поражение от сборной Канады

Самая крупная победа дня состоялась в Санкт-Петербурге, на турнире имени Николая Пучкова. Сборная Канады со счётом 5:1 переиграла «Сочи».

После первого периода канадцы вели со счётом 2:0 благодаря голам Тейлора Бека и Шона Коллинза. Во второй двадцатиминутке Илья Хохлов реализовал большинство «Сочи», однако вскоре южане пропустили две шайбы за 39 секунд, авторами голов стали Тейлор Бек и Джонатан Мацумото. В заключительной трети Джейкоб Микфликер установил окончательный результат.

Турнир имени Николая Пучкова
15 августа 2017, вторник. 15:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
1 : 5 0:2, 1:2, 0:1
Канада
0:1 – Бек – 06:38 (5x5), 0:2 – Коллинз (Мацумото, Пуйо) – 10:01 (5x5), 1:2 – Хохлов (Морозов, Лапенков) – 33:20 (5x4), 1:3 – Бек – 36:08 (4x3), 1:4 – Мацумото (Робинсон, Коллинз) – 36:57 (5x4), 1:5 – Микфликер (Граньяни, Бек) – 45:02 (5x4)

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«Нефтехимик» превзошёл «Ладу», «Салават» обыграл «Адмирал» на турнире в Уфе

Ещё один предсезонный турнир стартовал сегодня в столице Башкортостана. В первом матче Кубка президента Республики Башкортостан нижнекамский «Нефтехимик» переиграл тольяттинскую «Ладу».

На 11-й минуте встречи Илья Аркалов вывел «Нефтехимик» вперёд. На 28-й минуте матча Денис Зернов счёт сравнял, но ещё до второго перерыва нижнекамцы забросили две шайбы стараниями Олега Пигановича и Романа Граборенко. Команды провели ещё овертайм продолжительностью 5 минут в формате «3 на 3». «Лада» забросила две безответных шайбы, в воротах «Нефтехимика» Илью Ежова сменил Александр Макаров.

Кубок Республики Башкортостан
15 августа 2017, вторник. 13:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
3 : 1 1:0, 2:1, 0:0
Лада
Тольятти
1:0 – Аркалов (Хайруллин) – 10:59 (5x5), 1:1 – Зернов – 27:12 (5x5), 2:1 – Пиганович (Порядин, Авцин) – 32:10 (5x4), 3:1 – Граборенко – 32:49 (5x5)

А во втором матче дня перед своими зрителями сверкнули хоккеисты «Салавата». Подопечные Игоря Захаркина оказались сильнее «Адмирала» со счётом 4:1.

После первого периода уфимцы вели со счётом 2:0 благодаря голам Дениса Куляша и Филипа Ларсена. В концовке второй двадцатиминутки команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала Станислав Гареев сделал счёт 3:0, а затем Павел Махновский сократил отставание. В заключительной трети окончательный результат установил Энвер Лисин.

Кубок Республики Башкортостан
15 августа 2017, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
4 : 1 2:0, 1:1, 1:0
Адмирал
Владивосток
1:0 – Куляш (Бодров, Макаров) – 16:01 (5x5), 2:0 – Ларсен (Хартикайнен, Умарк) – 17:59 (5x4), 3:0 – Гареев (Макаров) – 38:14 (5x5), 3:1 – Махановский (Бутузов) – 39:19 (5x5), 4:1 – Лисин (Логинов, Бодров) – 53:22 (5x5)

Сергей Соин перешёл в «Ладу»

Тольяттинская «Лада» заключила однолетний контракт с нападающим Сергеем Соиным. Это произошло после того, как он прошёл предсезонный просмотр, и его кандидатура была утверждена тренерским штабом.

Тольяттинская «Лада» заключила однолетний контракт с нападающим Сергеем Соиным.

35-летний Соин в прошедшем сезоне выступал за «Салават Юлаев». Он провёл семь матчей в регулярном чемпионате и не набрал очков. Соин является двукратным обладателем кубка Гагарина в составе московского «Динамо». В КХЛ он провёл 436 матчей за «Северсталь», «Динамо» и «Салават» и отметился 148 (59+89) результативными баллами при показателе полезности «+25».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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