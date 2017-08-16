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Игорь Шестёркин, СКА
Текст: Лев Лукин
Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Рейтинг вратарских бригад КХЛ. Западная конференция

«Витязь» надеется на Сапрыкина и Бирюкова, в «Словане» три равных вратаря, а СКА и ЦСКА снова впереди всех.
16 августа 2017, среда. 10:15 Хоккей

До старта 10-го сезона КХЛ остаётся меньше недели, и любители хоккея находятся в предвкушении начала нового чемпионата. Как обычно, хоккеистами, к которым будет приковано особое внимание, станут голкиперы команд. Мы рассказываем, с какими вратарскими бригадами входят клубы в сезон, и составляем наш рейтинг лучших линий голкиперов в КХЛ, оценивая их по десятибалльной шкале. Начинаем с Западной конференции.

13. «Динамо» (Рига) — 5,0
Вратари: Янис Калниньш, Джастин Питерс, Антон Наумов.

12. «Северсталь» — 5,5
Вратари: Юлиус Гудачек, Сергей Магарилов, Алексей Артамкин.

11. «Витязь» — 6,0
Вратари: Михаил Бирюков, Игорь Сапрыкин, Антон Тодыков.

10. «Спартак» — 6,0
Вратари: Никита Беспалов, Маркус Свенссон, Денис Синягин, Александр Трушков.

На дне рейтинга вратарских линий Западной конференции оказались команды, которым, скорее всего, в новом сезоне уготована борьба за плей-офф. «Северсталь», «Витязь», рижское «Динамо» объединяет то, что все они в межсезонье потеряли основного голкипера и не смогли найти ему равноценную замену.

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С кем ещё решат расстаться в «армейских» командах, учитывая явный переизбыток защитников и нападающих?

Так, в Череповце Якуба Коваржа заменил Юлиус Гудачек, который уже пытался пробиться в КХЛ несколько лет назад, но после одного матча за «Сибирь» был отправлен домой. Надеяться на то, что в Череповце словак покажет свой лучший хоккей, конечно, можно, но в прошлом сезоне «Северсталь» не спас даже один из лучших вратарей лиги Коварж.

В Риге Джастин Питерс и Янис Калниньш на пару будут восполнять потерю Якуба Седлачека. Наконец, открытие прошлого сезона «Витязь» расстался с Харри Сятери, и это может стать серьёзным ударом по подмосковной команде. Приглашённый в Подольск Михаил Бирюков должен сильно постараться, чтобы выйти на свой прежний уровень, поэтому основная надежда «Витязя» может быть связана с Игорем Сапрыкиным. В прошлом сезоне этот голкипер оставил прекрасное впечатление, когда выходил на лёд вместо травмированного Сятери. «Спартак» сохранил свою вратарскую линию, но ни Свенссон, ни Беспалов в прошлом сезоне не убедили.

«Северсталь», «Витязь», минское и рижское «Динамо» объединяет то, что все они в межсезонье потеряли основного голкипера и не смогли найти ему равноценную замену.

9. «Динамо» (Минск) – 6,5
Вратари: Юнас Энрот, Степан Горячевских, Михаил Карнаухов

8. ХК «Сочи» — 6,5
Вратари: Константин Барулин, Дмитрий Шикин, Сергей Большаков

7. «Слован» — 7,0
Вратари: Ярослав Янус, Якуб Штепанек, Марек Мазанец

6. «Динамо» (Москва) – 7,5
Вратари: Александр Ерёменко, Александр Шарыченков, Иван Бочаров

5. «Торпедо» — 7,5
Вратари: Станислав Галимов, Иван Лисутин, Андрей Суханов

Следующий блок нашего рейтинга – команды, в составе которых есть не только железный первый номер, но и сменщик достаточно высокого уровня. Небольшим исключением, возможно, является, ХК «Сочи», где на подмене у Барулина не так много игравший на высшем уровне Дмитрий Шикин, но в прошлом сезоне у Шикина уже было достаточно возможностей проявить себя. Примерно такая же ситуация в минском «Динамо», но Юнас Энрот вполне может тащить команду в одиночку.

В том, что Илья Сорокин проведёт очередной сезон на блестящем уровне, мы уверены практически на сто процентов, а вот Ларсу Юханссону ещё только предстоит адаптироваться к новым для себя лиге и клубу.

В «Динамо» по-прежнему будут надеяться на опытного Ерёменко, а заменить часто травмируемого голкипера сможет вернувшийся из скрытой аренды его тёзка Шарыченков и Иван Бочаров, который может стать одним из главных открытий предстоящего сезона. «Торпедо» вступает в сезон с двумя вратарями сопоставимого, хоть и не топового уровня. Станислав Галимов будет доказывать, что его зря списали из «Ак Барса», а Иван Лисутин вернётся в «Торпедо» после командировок в Нижнекамск и Екатеринбург.

Неделя до старта чемпионата КХЛ. Кто станет чемпионом предсезонки?
ЦСКА идёт без поражений и почти не пропускает, «Локомотив» оступился лишь в восьмой игре, «Нефтехимик» выиграл турнир в Астане.

Любопытная ситуация сложилась в «Словане», где в следующем сезоне будет не два, а целых три голкипера, претендующих на позицию основного вратаря. Здесь и Ярослав Янус, вернувшийся в Братиславу спустя два года, и Якуб Штепанек, вновь решивший выступать в КХЛ, и, наконец, Марек Мазанец, ещё в прошлом сезоне несколько раз выходивший на лёд в форме «Нэшвилла». Очень интересно, как Милош Ржига будет распределять игровое время между этими вратарями, учитывая, что каждый из них перешёл в «Слован» этим летом за игровой практикой.

4. «Йокерит» — 7,5
Вратари: Карри Рамо, Райан Запольски, Юхо Ратилайнен

3. «Локомотив» — 8,0
Вратари: Алексей Мурыгин, Александр Судницын

2. ЦСКА – 8,5
Вратари: Илья Сорокин, Ларс Юханссон, Андрей Филоненко

Ворота на замке. Лучшие голкиперы будущего сезона КХЛ
Команды этих голкиперов будут переживать только за заброшенные шайбы.

1. СКА – 9,0
Вратари: Микко Коскинен, Игорь Шестёркин

На вершине нашего рейтинга — команды Запада, имеющие в составе топовых по меркам лиги вратарей, которые уже не первый сезон выступают в своём клубе. Под второй параметр не совсем подходит «Йокерит», который только этим летом пригласил Карри Рамо, но финн, четыре года отыгравший за «Авангард», прекрасно адаптирован к лиге, и если Рамо покажет тот хоккей, который демонстрировал в Омске, то «джокерам» можно будет не переживать за сохранность своих ворот.

В Ярославле второй сезон проведёт надёжная пара вратарей Мурыгин – Судницын, ну а впереди всех на Западе по обычаю последних лет «армейские» клубы и их голкиперы. ЦСКА не приходится сомневаться в способностях Ильи Сорокина, подменять которого вместо Виктора Фаста будет Ларс Юханссон. В Санкт-Петербурге никуда не делась связка Микко Коскинена и Игоря Шестёркина, завоевавшая для СКА в прошлом сезоне кубок Гагарина.

Именно тот факт, что Коскинен и Шестёркин уже второй сезон подряд начнут в тандеме, позволил СКА занять первое место рейтинга вратарей Западной конференции и опередить ЦСКА. Всё-таки в том, что Илья Сорокин проведёт очередной сезон на блестящем уровне, мы уверены практически на сто процентов, а вот Ларсу Юханссону ещё только предстоит адаптироваться к новой для себя лиге и клубу.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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