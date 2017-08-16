Рейтинг вратарских бригад КХЛ. Западная конференция

До старта 10-го сезона КХЛ остаётся меньше недели, и любители хоккея находятся в предвкушении начала нового чемпионата. Как обычно, хоккеистами, к которым будет приковано особое внимание, станут голкиперы команд. Мы рассказываем, с какими вратарскими бригадами входят клубы в сезон, и составляем наш рейтинг лучших линий голкиперов в КХЛ, оценивая их по десятибалльной шкале. Начинаем с Западной конференции.
13. «Динамо» (Рига) — 5,0
Вратари: Янис Калниньш, Джастин Питерс, Антон Наумов.
12. «Северсталь» — 5,5
Вратари: Юлиус Гудачек, Сергей Магарилов, Алексей Артамкин.
11. «Витязь» — 6,0
Вратари: Михаил Бирюков, Игорь Сапрыкин, Антон Тодыков.
10. «Спартак» — 6,0
Вратари: Никита Беспалов, Маркус Свенссон, Денис Синягин, Александр Трушков.
На дне рейтинга вратарских линий Западной конференции оказались команды, которым, скорее всего, в новом сезоне уготована борьба за плей-офф. «Северсталь», «Витязь», рижское «Динамо» объединяет то, что все они в межсезонье потеряли основного голкипера и не смогли найти ему равноценную замену.
Так, в Череповце Якуба Коваржа заменил Юлиус Гудачек, который уже пытался пробиться в КХЛ несколько лет назад, но после одного матча за «Сибирь» был отправлен домой. Надеяться на то, что в Череповце словак покажет свой лучший хоккей, конечно, можно, но в прошлом сезоне «Северсталь» не спас даже один из лучших вратарей лиги Коварж.
В Риге Джастин Питерс и Янис Калниньш на пару будут восполнять потерю Якуба Седлачека. Наконец, открытие прошлого сезона «Витязь» расстался с Харри Сятери, и это может стать серьёзным ударом по подмосковной команде. Приглашённый в Подольск Михаил Бирюков должен сильно постараться, чтобы выйти на свой прежний уровень, поэтому основная надежда «Витязя» может быть связана с Игорем Сапрыкиным. В прошлом сезоне этот голкипер оставил прекрасное впечатление, когда выходил на лёд вместо травмированного Сятери. «Спартак» сохранил свою вратарскую линию, но ни Свенссон, ни Беспалов в прошлом сезоне не убедили.
«Северсталь», «Витязь», минское и рижское «Динамо» объединяет то, что все они в межсезонье потеряли основного голкипера и не смогли найти ему равноценную замену.
9. «Динамо» (Минск) – 6,5
Вратари: Юнас Энрот, Степан Горячевских, Михаил Карнаухов
8. ХК «Сочи» — 6,5
Вратари: Константин Барулин, Дмитрий Шикин, Сергей Большаков
7. «Слован» — 7,0
Вратари: Ярослав Янус, Якуб Штепанек, Марек Мазанец
6. «Динамо» (Москва) – 7,5
Вратари: Александр Ерёменко, Александр Шарыченков, Иван Бочаров
5. «Торпедо» — 7,5
Вратари: Станислав Галимов, Иван Лисутин, Андрей Суханов
Следующий блок нашего рейтинга – команды, в составе которых есть не только железный первый номер, но и сменщик достаточно высокого уровня. Небольшим исключением, возможно, является, ХК «Сочи», где на подмене у Барулина не так много игравший на высшем уровне Дмитрий Шикин, но в прошлом сезоне у Шикина уже было достаточно возможностей проявить себя. Примерно такая же ситуация в минском «Динамо», но Юнас Энрот вполне может тащить команду в одиночку.
В том, что Илья Сорокин проведёт очередной сезон на блестящем уровне, мы уверены практически на сто процентов, а вот Ларсу Юханссону ещё только предстоит адаптироваться к новым для себя лиге и клубу.
В «Динамо» по-прежнему будут надеяться на опытного Ерёменко, а заменить часто травмируемого голкипера сможет вернувшийся из скрытой аренды его тёзка Шарыченков и Иван Бочаров, который может стать одним из главных открытий предстоящего сезона. «Торпедо» вступает в сезон с двумя вратарями сопоставимого, хоть и не топового уровня. Станислав Галимов будет доказывать, что его зря списали из «Ак Барса», а Иван Лисутин вернётся в «Торпедо» после командировок в Нижнекамск и Екатеринбург.
Любопытная ситуация сложилась в «Словане», где в следующем сезоне будет не два, а целых три голкипера, претендующих на позицию основного вратаря. Здесь и Ярослав Янус, вернувшийся в Братиславу спустя два года, и Якуб Штепанек, вновь решивший выступать в КХЛ, и, наконец, Марек Мазанец, ещё в прошлом сезоне несколько раз выходивший на лёд в форме «Нэшвилла». Очень интересно, как Милош Ржига будет распределять игровое время между этими вратарями, учитывая, что каждый из них перешёл в «Слован» этим летом за игровой практикой.
4. «Йокерит» — 7,5
Вратари: Карри Рамо, Райан Запольски, Юхо Ратилайнен
3. «Локомотив» — 8,0
Вратари: Алексей Мурыгин, Александр Судницын
2. ЦСКА – 8,5
Вратари: Илья Сорокин, Ларс Юханссон, Андрей Филоненко
1. СКА – 9,0
Вратари: Микко Коскинен, Игорь Шестёркин
На вершине нашего рейтинга — команды Запада, имеющие в составе топовых по меркам лиги вратарей, которые уже не первый сезон выступают в своём клубе. Под второй параметр не совсем подходит «Йокерит», который только этим летом пригласил Карри Рамо, но финн, четыре года отыгравший за «Авангард», прекрасно адаптирован к лиге, и если Рамо покажет тот хоккей, который демонстрировал в Омске, то «джокерам» можно будет не переживать за сохранность своих ворот.
В Ярославле второй сезон проведёт надёжная пара вратарей Мурыгин – Судницын, ну а впереди всех на Западе по обычаю последних лет «армейские» клубы и их голкиперы. ЦСКА не приходится сомневаться в способностях Ильи Сорокина, подменять которого вместо Виктора Фаста будет Ларс Юханссон. В Санкт-Петербурге никуда не делась связка Микко Коскинена и Игоря Шестёркина, завоевавшая для СКА в прошлом сезоне кубок Гагарина.
Именно тот факт, что Коскинен и Шестёркин уже второй сезон подряд начнут в тандеме, позволил СКА занять первое место рейтинга вратарей Западной конференции и опередить ЦСКА. Всё-таки в том, что Илья Сорокин проведёт очередной сезон на блестящем уровне, мы уверены практически на сто процентов, а вот Ларсу Юханссону ещё только предстоит адаптироваться к новой для себя лиге и клубу.