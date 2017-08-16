Звёзды, которым нужно вернуться: Флёри, Копитар и другие. Запад

Звёзды, которым нужно вернуться: Овечкин, Стэмкос и другие. Восток После неудачного прошлого сезона некоторым звёздам НХЛ жизненно необходимо вернуть былое величие. Кто входит в их число на Востоке?

Продолжаем рассказ о тех игроках, кому в предстоящем сезоне Национальной хоккейной лиги необходимо вернуться на звёздный небосклон. Сегодня речь пойдёт о хоккеистах, выступающих в Западной конференции.

н. Габриэль Ландеског («Колорадо»)



О кризисе, в котором оказался прославленный клуб из Денвера, можно говорить очень долго. Капитан «лавин» Габриэль Ландеског, возможно, наиболее ярко демонстрирует спад в делах «Эвеланш»: в прошлом сезоне он набрал на 20 очков меньше, чем за год до этого. 33 балла в 72 матчах – это ничтожно мало для такого таланта, как швед, а если вспомнить, что к итогам трёх первых месяцев регулярного чемпионата-2016/17 у него было лишь 12 очков, то ожидания его возвращения становятся всё больше возрастают. Ландеског ещё совсем молод (24 года) и просто слишком хорош для того, чтобы ограничиваться отметками в 30-40 результативных пунктов, даже если «Колорадо» вновь будет в самом низу таблицы.

н. Мэтт Дюшейн («Колорадо»)



Как и Ландеског, Дюшейн провалил прошлый сезон, набрав 41 балл в 77 матчах. Плохая игра команды вкупе с разладившимся взаимопониманием и психологическим спадом привели к тому, что Мэтт стал героем многочисленных слухов об обмене. Возможно, это нанесло дополнительный урон его уверенности, и вероятность смена команды для Дюшейна сохраняется. В любом случае болельщики вправе ожидать от него улучшения статистики, особенно если он перейдёт в более сильный клуб.

н. Анже Копитар («Лос-Анджелес»)



Для центрфорварда-универсала не слишком удачно сложился первый сезон с капитанской нашивкой на груди: Копитар забил лишь 12 голов, ограничившись цифрой в 52 очка за чемпионат. И хотя словенец никогда не был чистым бомбардиром, падение на более чем 20 баллов вынуждает оценить это как не самый удовлетворительный результат. Новый главный тренер «Лос-Анджелеса» Джон Стивенс должен найти подход к форварду, и болельщики калифорнийцев уже предполагают, что «короли» станут играть в куда более атакующем стиле. В этом случае капитан «Кингз» снова станет двусторонним «зверем» и вернётся на уровень в 60-70 очков за сезон.

в. Джонатан Куик («Лос-Анджелес»)



Получить травму в первой же игре «регулярки» — вещь очень неприятная, но именно такая неудача подстерегла Куика в прошлом году. Нелады со здоровьем ограничили пребывание вратаря на льду до 17 матчей за сезон, и при столь небольшой нагрузке голкипер был в состоянии сыграть намного лучше. После длительной реабилитации и лечения Куик должен набрать оптимальные кондиции, которые позволят ему вновь войти в пятёрку лучших стражей ворот лиги, а «Лос-Анджелесу» — проскользнуть в плей-офф и отправиться в поход за новым Кубком Стэнли.

н. Зак Паризе («Миннесота»)



Спад результативности у Паризе не так очевиден, как у многих других представителей рейтинга: в 69 матчах прошлого сезона он набрал 42 очка, что лишь на 11 баллов меньше предыдущего чемпионата. Но если вспомнить, что лет восемь назад в «Нью-Джерси» он набирал по 80-90 очков, то тенденция к снижению становится абсолютно очевидной. Вместе с тем 33-летний форвард по-прежнему быстр, а приход таких партнёров, как Тайлер Эннис или Джоэль Эрикссон Эк, может положительно повлиять на «Миннесоту» в целом. Заодно и сам Зак получит возможность перезагрузить свою игру и вновь стать основным «вкладчиком» в дела «Уайлд».

н. Луи Эрикссон («Ванкувер»)



Летом 2016 года Эрикссон был одним из лучших свободных агентов, доступных для приобретения, и руководство «Кэнакс» решило прикупить шведа в компанию к братьям Седин. Результат получился обескураживающий: форвард, обладающий огромным контрактом, забил всего 11 голов в 65 матчах и был подвергнут массированной критике. После неудачного сезона «Ванкувер» взял жёсткий курс на омоложение и реконструкцию состава, что частично снимает давление за текущие результаты. В такой обстановке 32-летний Эрикссон вполне в состоянии восстановить своё реноме стабильного бомбардира, способного забрасывать по 20-25 шайб за чемпионат.

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н. Энтони Дюклер («Аризона»)



5 голов и 10 передач – таков вклад Дюклера в результативность «койотов» в сезоне-2016/17, и после двух лет с повышением собственной планки форвард стремительно рухнул вниз. Рухнул вплоть до отправки в АХЛ, где ему пришлось провести 16 матчей, восстанавливая уверенность и самообладание. Вернуть их полностью Дюклеру не удалось, а единственным оправданием может послужить травма привычного партнёра Макса Доми, который пропустил 23 встречи. В предстоящем сезоне Энтони может попасть в звено к Дереку Степану, что должно вновь открыть результативные «шлюзы» уроженца Монреаля – все технические навыки у него для этого есть.

Время Василевского. Станет ли Андрей звёздным голкипером? Впервые в своей карьере Андрей Василевский начнёт сезон в роли твёрдого стартёра клуба НХЛ. Подарит ли это ему статус звёздного вратаря?

в. Майк Смит («Калгари»)



«Калгари» называют одним из тех клубов, кто удачно поработал на вратарском рынке и решил застаревшую проблему за счёт приобретения Смита. Но при этом забывается, что прошлый сезон голкипер провёл не слишком успешно, выступая за слабую «Аризону». 19 побед – слишком мало для любого вратаря-стартёра, но повод для оптимизма у Майка есть. «Огоньки» обладают намного более сильной обороной, нежели «койоты», и спасать команду в одиночку у него вряд ли получится с прежней частотой.

н. Райан Строум («Эдмонтон»)



В прошлом сезоне скоростной плеймейкер выступал за «Айлендерс», где стал лишь пятым по количеству набранных очков (13 голов, 17 передач). Несколько лет назад он продемонстрировал потенциал достигать отметки в 50 баллов за чемпионат, но затем в его игре что-то разладилось, и переход в перспективный «Эдмонтон» должен придать его карьере новый импульс. Шанс сыграть вместе с одним из лучших центрфорвардов лиги Коннором Макдэвидом должен прибавить Строуму оптимизма, и, возможно, Райан наконец-то сможет показать, почему его так высоко ценили на молодёжном уровне.

в. Марк-Андре Флёри («Вегас»)

Трогательное прощание с «Пингвинз» и белоснежная улыбка самого звёздного новичка «Вегаса» — это, безусловно, интересно, но не стоит забывать, что прошлый сезон получился для Флёри худшим за последние 11 лет. Статистика у Марка-Андре была не просто плохой, а откровенно разочаровывающей: лишь 90,9% отражённых бросков и 3,02 пропущенных гола в среднем за матч. На результатах «Питтсбурга» это не сказалось благодаря наличию Мэтта Мюррея, но в «Вегасе» Флёри ждет нагрузка в 50-60 матчей за сезон и отсутствие нормальной обороны. Так или иначе, но Марку-Андре предстоит подготовиться к необходимости «воровать» победы для «Голден Найтс» и отражать по 40 бросков за игру.

н. Томаш Гертль («Сан-Хосе»)



Гертль появился в стане «акул» в сезоне-2013/14 и с тех пор неизменно шёл по пути повышения собственной «выработки». Сбой случился в прошлом году, когда после 46 баллов он смог набрать лишь 22 очка и заработать показатель полезности «-8». Серьёзным препятствием к хорошему результату стала травма колена, из-за которой он пропустил почти половину сезона, и удачное восстановление должно вдохнуть в талантливого чеха новые силы. Плюс ко всему Гертль сможет получать больше игрового времени, так как ветеран Патрик Марло ушёл в «Торонто», а связка с Торнтоном или Павелски – мечта для любого молодого нападающего.