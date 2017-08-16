8 сомнительных трансферов клубов КХЛ в нынешнем межсезонье

В середине августа почти все клубы КХЛ продолжают трансферную кампанию, не прекращая поиска новых хоккеистов и расставаясь с теми, кто оказался лишним. Есть и сомнительные приобретения, вызывающие серьёзные вопросы или же связанные с различными рисками.

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н. Михаил Анисин, 29 лет («Динамо» Москва)

Подписание контракта с Михаилом Анисиным – это уже давно риск. В «Динамо» предоставили скандальному форварду ещё один шанс, помня о его былых заслугах перед командой. Но после памятного чемпионского плей-офф образца 2012 года, в котором Михаил стал лучшим снайпером Кубка Гагарина, утекло много воды, и совсем не часто о нём говорили в восторженных тонах. Последним местом работы Анисина стала «Кузня», однако и оттуда его попросили. Получится ли закрепиться в «Динамо»? Посмотрим, но пока серьёзным препятствием для этого стало то, что Михаил уже успел травмироваться и выбыть на неопределённый срок.

н. Александр Фролов, 35 лет («Амур»)

Фролов должен был играть в «Кузне», но перевод «Металлурга» в ВХЛ заставил Александра и его агента искать хоккеисту новый клуб. В итоге возрастной хоккеист, в прошлом сезоне защищавший цвета «Торпедо», отправился на Дальний Восток. Усиление более чем сомнительное. С одной стороны, хабаровчанам может пригодиться опыт Фролова, но с другой — его скорость и травматичность почти наверняка дадут о себе знать. «Амур» явно рискнул.

Александр Фролов Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

н. Александр Кузнецов, 25 лет («Спартак»)

В «Спартаке» за последнее время перебывало немало сомнительных игроков. Подписали ещё одного. Александр Кузнецов никак не проявил себя в «Адмирале», да и в московском «Динамо», куда отправился затем, тоже ничего не показал: почти все показатели по нулям. В «Спартаке» с ним заключили двусторонний контракт, надеясь, что Кузнецов составит конкуренцию для центров третьего и четвёртого звеньев красно-белых. Ну и глубина состава москвичам необходима.

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з. Туукка Мянтюля, 36 лет («Югра)

Игорь Захаркин зачем-то позвал в Ханты-Мансийск финского ветерана Туукку Мянтюля, который толком не успел поиграть за новую команду, вскоре покинув её по семейным обстоятельствам. Мянтюля может закрыть большинство, но медлителен, не успевает возвращаться назад, а его лучшие годы в хоккее давно позади. Так что уход Мянтюля в большей степени положительный момент для «Югры».

н. Доминик Кубалик («Салават Юлаев»), 21 год

У лучшего снайпера чемпионата Чехии прошлого сезона пока не клеятся дела в Уфе. Всё межсезонье ходят разговоры, что с форвардом могут расторгнуть соглашение, действующее до 2019 года. Кубалик является шестым легионером «Салавата Юлаева», не вписывается в игровую манеру Эркки Вестерлунда и, скорее всего, в ближайшее время покинет башкортостанскую команду.

в. Ярослав Янус («Слован»), 27 лет

По всей видимости, Янус станет третьим лишним вратарём для «Слована». В команде уже есть опытный Якуб Штепанек и Марек Мазанец, а вернувшийся в Братиславу после года отсутствия Янус выглядит странным приобретением «орлов». Надёжностью он не отличается, а во время предсезонных сборов был замечен в Англии за просмотром первого тура АПЛ вместе с игроками НХЛ Петром Мразеком и Томашем Татаром. Совершенно непонятный трансфер менеджеров «Слована».

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н. Станислав Чистов, 34 года («Спартак»)

Возрастной нападающий за последнее время сменил немало команд. Теперь ему дали шанс в «Спартаке». Причём пока главный тренер команды Вадим Епанчинцев использует Чистова в первых двух звеньях. Многие знают о проблемах Чистова в плане соблюдения режима, но, по словам некоторых специалистов, они позади. Что ж, пожелаем нападающему удачи в составе москвичей, однако его подписание – довольно серьёзный риск.

н. Жильбер Брюле, 30 лет («Трактор»)

С Брюле не стали работать в «Нефтехимике». Его отправили на дополнительное медобследование во время финского сбора команды, зарплата у форварда высокая, а мысли североамериканца – о сборной Канады и поездке на Олимпиаду 2018 года. Вместо Брюле нижнекамцы взяли Граборенко, Нестрашила, ещё и сэкономить удалось. Ну а Жильбера пристроили в «Трактор», челябинцы видят в нём центра первого-второго звена. Посмотрим, станет ли этот ход оправданным.