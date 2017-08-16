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Рейтинг вратарских бригад Восточной конференции КХЛ в сезоне 2017/18
Текст: Лев Лукин
Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Рейтинг вратарских бригад КХЛ. Восточная конференция

«Ак Барс» начнёт сезон только с Гариповым, Салак – главная надежда «Сибири», а Кошечкин поведёт «Магнитку» к очередному финалу.
16 августа 2017, среда. 17:00 Хоккей
Рейтинг вратарских бригад КХЛ. Западная конференция
«Витязь» надеется на Сапрыкина и Бирюкова, в «Словане» три равных вратаря, а СКА и ЦСКА снова впереди всех.

До старта 10-го сезона КХЛ остаётся меньше недели, и любители хоккея находятся в предвкушении начала нового чемпионата. Как обычно, хоккеистами, к которым будет приковано особое внимание, станут голкиперы команд. Мы рассказываем, с какими вратарскими бригадами входят клубы в сезон, и составляем наш рейтинг лучших линий голкиперов в КХЛ, оценивая их по 10-балльной шкале. На очереди Восточная конференция.

14. «Югра» — 5,0
Вратари: Владислав Фокин, Илья Проскуряков

13. «Куньлунь» — 5,0
Вратари: Дерек Дан, Магнус Хелльберг, Томи Кархунен

12. «Лада» — 5,5
Вратари: Евгений Иванников, Александр Лазушин, Антон Красоткин

11. «Адмирал» — 5,5
Вратари: Игорь Бобков, Иван Налимов, Никита Серебряков, Максим Третьяк

10. «Нефтехимик» — 5,5
Вратари: Андрей Макаров, Илья Ежов

При рассмотрении команд Восточных конференций, вратарские бригады которых мы поставили в конец рейтинга, бросается в глаза тот факт, что основными голкиперами этих клубов станут те, кто безуспешно пытался стать первым номером в других клубах.

Так, в «Югре» попытается перезапустить свою карьеру талантливый, но нестабильный Илья Проскуряков, оказавшийся не нужным в «Торпедо», в Нижнекамске постарается выйти на новый уровень Илья Ежов, не пробившийся в основу СКА, а в «Ладе» за право играть в воротах будут спорить сразу два вечных дублёра – Евгений Иванников и Александр Лазушин.

Казанцы вступают в сезон, по сути с одним Эмилем Гариповым, который совсем недавно стал привыкать к роли основного голкипера

Низкое место в рейтинге получили и вратари «Куньлуня», но во многом потому что мы практически ничего не знаем про голкиперов китайского клуба. Томи Кархунен – один из немногих, кто остался в составе «Куньлуня» после прошлого сезона, но в том чемпионате Томми большую часть времени просидел за спиной Андрея Макарова, хотя в плей-офф играл именно финн.

Наконец, в «Адмирале» на последнем рубеже вновь будет конкуренция между четырьмя голкиперами. Игорь Бобков, Иван Налимов, Никита Серебряков и Максим Третьяк в прошлом сезоне получали шансы сыграть за «моряков», но ни один из них не застолбил за собой железное место в воротах дальневосточников.

9. «Амур» — 6,0
Вратари: Юха Метсола, Евгений Киселёв, Илья Андрюхов, Евгений Аликин

8. «Барыс» — 6,5
Вратари: Хенрик Карлссон, Дмитрий Мальгин, Сергей Кудрявцев

7. «Ак Барс» — 6,0
Вратари: Эмиль Гарипов, Тумир Билялов, Владислав Подъяпольский

6. «Автомобилист» — 6,5
Вратари: Якуб Коварж, Владимир Сохатский, Игорь Устинский

Достаточно неожиданно видеть в середине рейтинга «Ак Барс», постоянного фаворита как минимум Восточной конференции, но против фактов идти нельзя. Казанцы вступают в сезон по сути с одним Эмилем Гариповым, который совсем недавно стал привыкать к роли основного голкипера. Воспитанник казанского хоккея умеет сыграть надёжно и уверенно, но ему по-прежнему не хватает игровой и эмоциональной стабильности. Глядя на состав «Ак Барса», кажется, что вратарская позиция – слабое место казанцев.

Остальные команды из середины рейтинга будут решать задачи попадания в плей-офф, а возможно и в первую пятёрку Востока, и для этого у них есть отличные первые номера в воротах.

«Амур» третий сезон поведёт за собой Юха Метсола, в Екатеринбург вернулся Якуб Коварж, лучшие сезоны отыгравший именно за «Автомобилист», а в столице Казахстана окончательно освоился Хенрик Карлссон.

5. «Сибирь» — 7,0
Вратари: Александр Салак, Алексей Красиков, Эдуард Рейзвих

4. «Авангард» — 7,0
Вратари: Доминик Фурх, Олег Шилин, Денис Костин

Для разобранной в межсезонье команды из Новосибирска чешский голкипер станет главной надеждой и опорой в предстоящем сезоне и важнейшим аргументом в борьбе «Сибири» за плей-офф.

3. «Трактор» — 8,0
Вратари: Павел Францоуз, Василий Демченко

2. «Салават Юлаев» — 8,0
Вратари: Бен Скривенс, Андрей Кареев, Иван Федотов

1. «Металлург» (Магнитогорск) – 8,5
Вратари: Василий Кошечкин, Илья Самсонов, Артём Загидуллин

Столь высокое место «Сибири» в этом рейтинге – заслуга менеджмента новосибирцев, которому удалось сохранить в команде Александра Салака, одного из лучших голкиперов в лиге. Для разобранной в межсезонье команды из Новосибирска чешский голкипер станет главной надеждой и опорой в предстоящем сезоне и важнейшим аргументом в борьбе «Сибири» за плей-офф.

«Авангард» и «Салават» подходят к сезону в ранге фаворитов Восточной конференции, но имеют в составе только одного, хоть и топового голкипера. Доминик Фурх и Бен Скривенс имеют свои слабые стороны, но в целом способны вести команду к самым высоким целям.

Лучше всего ситуация с вратарями складывается у двух команд из Челябинской области — «Трактора» и магнитогорского «Металлурга». Эти клубы сохранили свои бригады голкиперов, и в будущем сезоне они наверняка выступят на достойном уровне. Павел Францоуз показал блестящие цифры в прошлом сезоне, но при этом здорово себя проявил и Василий Демченко, которого уже нельзя считать молодым дублёром. В Магнитогорске же Василий Кошечкин, выигравший с командой два Кубка Гагарина, продлил контракт с клубом, а Илья Самсонов изо всех сил наступает на пятки Кошечкину, и уже готов к полноценной конкуренции с Василием.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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