Радулов с Кузнецовым — на дерби, Малкин — в бургерной. Соцсети игроков НХЛ

Кессел ел хот-доги из кубка Стэнли, Ягр грустил без работы, Радулов и Кузнецов сходили на футбол, а Малкин объелся фаст-фудом.

Звёзды, которым нужно вернуться: Овечкин, Стэмкос и другие. Восток После неудачного прошлого сезона некоторым звёздам НХЛ жизненно необходимо вернуть былое величие. Кто входит в их число на Востоке?

Хот-доги в кубке Стэнли

Что только не вытворяют хоккеисты с главным кубковым трофеем в мире хоккея! Нападающий «Питтсбурга» Фил Кессел провёл день с кубком Стэнли. Он сходил поиграть в гольф, а на поле поел хот-догов из трофея. «Хот-доги вкуснее, когда ешь их из кубка», — признался Кессел.

Собака и кубок

Ещё более эксцентричным выглядит поступок голкипера «Пингвинз». Мэтт Мюррей решил покормить свою собаку из кубка Стэнли, когда гостил с чашей в родном канадском городе Тандер-Бэй. А ведь кто-то из этого кубка и шампанское пьёт…

Малкин уплетал бургеры

Летом можно позволить себе и фаст-фуд. Именно такого мнения придерживается Евгений Малкин. В Москве форвард «Питтсбурга» заглянул в популярное кафе и объелся бургерами.

Малкин — на Сардинии, а Овечкин приступил к тренировкам Тарасенко тренировал брата, Ковальчук показал жену, Бобровский провёл мастер-класс, а Зайцев устал отдыхать — в обзоре аккаунтов хоккеистов.

Ягр грустит без клуба

Невесело в это межсезонье Яромиру Ягру. Чешский ветеран до сих пор не подписал контракт на новый сезон. «Ведём переговоры с клубами, я не настолько плох, чтобы не мог играть в НХЛ», — говорил пару недель назад Ягр. Что ж, пожелаем хоккеисту терпения!

Радулов с Кузнецовым на дерби

Футбольный матч ЦСКА — «Спартак» никак не могли пропустить Александр Радулов и Евгений Кузнецов. Кажется, хоккеисты остались довольны победой «армейцев» в дерби!

Свадьба Карллсона

Все мы помним, как защитник «Оттавы» сделал предложение своей девушке, положив кольцо в пиццу. Спустя девять месяцев Эрик и Мелинда сыграли роскошную свадьбу. От души поздравляем молодожёнов!

Макдэвид на музыкальном фестивале

Самый дорогой хоккеист мира чередует летние тренировки на льду с тусовками. На днях Коннор вместе со своей девушкой посетил большой музыкальный фестиваль. «Как всегда хорошо провёл время», — написал в «Инстаграме» Макдэвид.

Бобровский в Зальцбурге

Кажется, Сергей забыл, что такое отпуск. Голкипер «Коламбуса» уже давным-давно начал подготовку к новому сезону. Сейчас Бобровский тренируется в академии хоккейного клуба «Ред Булл», а по вечерам наслаждается видами Зальцбурга.

Тренировки на пляже

Никита Сошников решил совместить приятное с полезным и устроил тренировку прямо на пляже. «Работаю над новым скиллом», — написал нападающий «Торонто».