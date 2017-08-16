Радулов с Кузнецовым — на дерби, Малкин — в бургерной. Соцсети игроков НХЛ

Хот-доги в кубке Стэнли
Что только не вытворяют хоккеисты с главным кубковым трофеем в мире хоккея! Нападающий «Питтсбурга» Фил Кессел провёл день с кубком Стэнли. Он сходил поиграть в гольф, а на поле поел хот-догов из трофея. «Хот-доги вкуснее, когда ешь их из кубка», — признался Кессел.
Собака и кубок
Ещё более эксцентричным выглядит поступок голкипера «Пингвинз». Мэтт Мюррей решил покормить свою собаку из кубка Стэнли, когда гостил с чашей в родном канадском городе Тандер-Бэй. А ведь кто-то из этого кубка и шампанское пьёт…
Малкин уплетал бургеры
Летом можно позволить себе и фаст-фуд. Именно такого мнения придерживается Евгений Малкин. В Москве форвард «Питтсбурга» заглянул в популярное кафе и объелся бургерами.
Ягр грустит без клуба
Невесело в это межсезонье Яромиру Ягру. Чешский ветеран до сих пор не подписал контракт на новый сезон. «Ведём переговоры с клубами, я не настолько плох, чтобы не мог играть в НХЛ», — говорил пару недель назад Ягр. Что ж, пожелаем хоккеисту терпения!
Радулов с Кузнецовым на дерби
Футбольный матч ЦСКА — «Спартак» никак не могли пропустить Александр Радулов и Евгений Кузнецов. Кажется, хоккеисты остались довольны победой «армейцев» в дерби!
Свадьба Карллсона
Все мы помним, как защитник «Оттавы» сделал предложение своей девушке, положив кольцо в пиццу. Спустя девять месяцев Эрик и Мелинда сыграли роскошную свадьбу. От души поздравляем молодожёнов!
Макдэвид на музыкальном фестивале
Самый дорогой хоккеист мира чередует летние тренировки на льду с тусовками. На днях Коннор вместе со своей девушкой посетил большой музыкальный фестиваль. «Как всегда хорошо провёл время», — написал в «Инстаграме» Макдэвид.
Бобровский в Зальцбурге
Кажется, Сергей забыл, что такое отпуск. Голкипер «Коламбуса» уже давным-давно начал подготовку к новому сезону. Сейчас Бобровский тренируется в академии хоккейного клуба «Ред Булл», а по вечерам наслаждается видами Зальцбурга.
Тренировки на пляже
Никита Сошников решил совместить приятное с полезным и устроил тренировку прямо на пляже. «Работаю над новым скиллом», — написал нападающий «Торонто».