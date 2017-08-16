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Хоккей. Итоги дня. 16 августа 2017 года
Текст: Владислав Уткин
Фото: Reuters

Знарок выиграл у Канады, а Драйзайтль получил контракт на $ 68 млн

ЦСКА официально объявил о подписании Марченко, а сразу в нескольких городах состоялся очередной игровой день предсезонных турниров.
16 августа 2017, среда. 22:00 Хоккей

ЦСКА объявил о подписании контракта с Алексеем Марченко

ЦСКА подписал соглашение с защитником Алексеем Марченко. Он заключил с клубом трёхлетний контракт. Хоккеист является воспитанником клуба и выступал за него до 2013 года.

Ранее агент игрока — Дэн Мильштейн — сообщил, что россиянин, который был выставлен «Торонто Мэйпл Лифс» на драфт отказов, решил вернуться в Россию. 25-летний Марченко прошедший сезон начал в «Детройт Ред Уинз», а затем перешёл в «Торонто». В регулярном чемпионате он провёл 41 матч и отметился 8 (1+7) очками за результативность. В плей-офф участия не принимал. У россиянина остаётся год по двухлетнему контракту с зарплатой $ 1,45 млн.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал состоявшуюся сделку следующим образом.

«Мы пришли к соглашению с Алексеем. В данный момент проводится процедура подписания контракта и дальнейшего оформления документов в КХЛ. У Алексея был долгосрочный контракт в НХЛ, но мы внимательно наблюдали за развитием его карьеры. После смены им клуба нам стало ясно, что этот игрок подходит гораздо больше ЦСКА, чем «Торонто». Это разносторонний защитник, с хорошим катанием, великолепным броском и контролем шайбы. Кроме того, Алексей — праворукий и обладает достойными габаритами.

Мы не раз говорили, что в преддверии зимних Олимпийских игр в Корее одним из стратегических направлений развития нашего клуба является задача по возвращению российских игроков из НХЛ как для выступления в ЦСКА, так и в составе олимпийской сборной. Мы считаем, что хоккеист сборной страны, который сильно сыграл на прошедшем Кубке мира, выходя на лёд в первой паре защитников, однозначно усилит нашу команду. Такие игроки, как Марченко, имеющие уже приличный опыт выступления на самом высоком уровне и при этом находящиеся в рассвете сил, продолжат победные традиции ЦСКА.

Алексей составит отличную конкуренцию остальным игрокам защиты. Так было всегда в ЦСКА. В советское время только мощные и сильные защитники могли справиться с таким соперничеством. В нашем клубе выстроена вертикаль, которая объединяет ЦСКА, ХК «Звезда» и молодёжную команду «Красная Армия». Теперь нашим молодым игрокам есть у кого поучиться и набраться опыта. Перед хоккеистами «Звезды» и «Красной Армии», завоевавшей в прошлом сезоне Кубок Харламова, стоят серьёзные задачи на сезон. Думаю, молодёжь получит возможность проявить свои лучшие качества, играя по 20-25 минут в турнирах ВХЛ и МХЛ, а лучшие из них всегда получат шанс проявить себя в основной команде», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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Драйзайтль останется в «Эдмонтоне» ещё на восемь лет

«Эдмонтон Ойлерз» подписали долгосрочный контракт ещё с одним своим лидером. Им стал Леон Драйзайтль. Как сообщается, с хоккеистом заключили соглашение на восемь лет, игрок будет получать около $ 8,5 млн за сезон.

21-летний Драйзайтль в 2016 году принял участие в Кубке мира в составе сборной Европы, в регулярном чемпионате НХЛ он набрал 77 (29+48) очков в 82 матчах, в 13 играх плей-офф отметился 16 (6+10) баллами.

Ранее «нефтяники» подписали восьмилетний контракт с Коннором Макдэвидом на сумму $ 100 млн.

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На турнире в Уфе «Салават» проиграл «Нефтехимику», «Лада» превзошла «Адмирал»

Уфимский «Салават Юлаев» проиграл в серии буллитов нижнекамскому «Нефтехимику» в рамках предсезонного Кубка Республики Башкортостан, встреча завершилась со счётом 2:3 Б.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами: на удачный бросок форварда «Нефтехимика» Чада Ро заброшенной шайбой ответил Игорь Макаров. Во второй 20-минутке Денис Куляш вывел уфимцев вперёд, но второй гол Чада Ро восстановил равновесие в счёте. В овертайме шайб заброшено не было, а в серии буллитов сильнее оказались нижнекамцы — победный бросок на счету Павла Порядина.

Кубок Республики Башкортостан
16 августа 2017, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
2 : 3 1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 – Ро (Секстон) – 05:10 (5x5), 1:1 – Макаров (Бодров, Лисин) – 19:21 (5x5), 2:1 – Куляш (Макаров, Бодров) – 25:10 (5x5), 2:2 – Ро (Ганзл, Секстон) – 31:30 (5x4), 2:3 – Порядин – 65:00 ( ПБ)

А в другом матче игрового дня «Лада» по буллитам переиграла «Адмирал». К десятой минуте матча тольяттинская команда вела со счётом 3:1 — шайбы забросили Чарльз Дженовей, Денис Зернов и Александр Стрельцов, за «Адмирал» забил Виктор Александров. Во втором периоде дальневосточники чуть более чем в течение двух минут сравняли счёт усилиями Дамира Жафярова и Максима Казакова.Тем не менее ещё до второго перерыва Егор Бабенко вновь вывел тольяттинцев вперёд. На 41-й минуте встречи Максим Казаков сравнял счёт. Встреча перетекла в овертайм, победителя не выявивший. В серии буллитов команда из Тольятти вырвала победу.

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Кубок Республики Башкортостан
16 августа 2017, среда. 13:00 МСК
Лада
Тольятти
5 : 4 3:1, 1:2, 0:1, 0:0, 1:0
Адмирал
Владивосток
1:0 – Дженовей (Филатов) – 01:49 (5x4), 2:0 – Зернов (Гуркин) – 04:03 (5x5), 2:1 – Александров (Яковлев) – 06:05 (5x5), 3:1 – Стрельцов (Ахметов) – 09:03 (5x5), 3:2 – Жафяров (Казаков) – 23:15 (4x5), 3:3 – Казаков (Саюстов) – 25:33 (5x4), 4:3 – Бабенко (Белоусов) – 31:49 (5x4), 4:4 – Казаков (Гавриленко) – 40:44 (5x3), 5:4 – Филатов – 65:00 ( ПБ)

«Барыс» переиграл «Югру», а «Авангард» справился с «Амуром»

На мемориале Виктора Блинова в Омске состоялись две игры, и в первой из них «Барыс» оказался сильнее «Югры». Ранее югорчане на данном предсезонном турнире уступили омскому «Авангарду» со счётом 1:4.

Астанинская команда вышла вперёд на 10-й минуте матча — отличился Владимир Маркелов. Ключевой стала вторая двадцатиминутка, в которой «Барыс» забросил ещё три шайбы стараниями Найджела Доуса, Дмитрия Шевченко и Мартина Сен-Пьера. В заключительной трети матча «Югра» забила две шайбы усилиями Александра Угольникова и Даниила Ильина. Как итог — победа «Барыса» со счётом 4:2. Для хантымансийцев это поражение стало вторым подряд на турнире.

Мемориал Виктора Блинова
16 августа 2017, среда. 12:00 МСК
Барыс
Астана
4 : 2 1:0, 3:0, 0:2
Югра
Ханты-Мансийск
1:0 – Маркелов (Пушкарёв, Тривино) – 09:36 (5x5), 2:0 – Доус (Вей, Даллмэн) – 22:52 (5x3), 3:0 – Шевченко (Савченко, Михайлис) – 23:32 (5x4), 4:0 – Сен-Пьер (Вей) – 30:37 (5x5), 4:1 – Угольников (Васильев, Варфоломеев) – 52:52 (5x4), 4:2 – Ильин – 55:01 (5x5)

А хозяева турнира – омский «Авангард» — встречались с хабаровским «Амуром». И этот матч увенчался для них победой со счётом 5:2. В составе омской команды заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Виталий Меньшиков, Максим Березин, Илья Михеев, Юхан Сундстрём и Андре Петерссон. Среди подопечных Андрея Мартемьянова голами отметились Никита Камалов и Вячеслав Литовченко.

«Авангард» одержал вторую победу на турнире, хабаровская команда оба проведённых матча проиграла.

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Минское «Динамо» по буллитам переиграло «Ак Барс»

На Кубке Латвийских железных дорог сошлись минские динамовцы и казанский «Ак Барс». Встреча завершилась со счётом 3:2 Б в пользу команды из столицы Беларуси.

К 34-й минуте встречи команда Зинэтулы Билялетдинова лидировала в счёте благодаря голам Иржи Секача и Василия Токранова. Минская команда сумела отыграться — дубль в третьем периоде оформил Евгений Ковыршин. В овертайме заброшенных шайб зрители не увидели, а в серии буллитов сильнее оказались минчане — победный бросок реализовал Роб Клинкхаммер.

Кубок Латвийской Железной Дороги
16 августа 2017, среда. 15:30 МСК
Динамо Мн
Минск
3 : 2 0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0
Ак Барс
Казань
0:1 – Секач (Ландер, Марков) – 09:25 (4x5), 0:2 – Токранов (Глинкин) – 33:24 (5x5), 1:2 – Ковыршин (Клинкхаммер) – 49:48 (5x4), 2:2 – Ковыршин (Лисовец) – 57:27 (5x5), 3:2 – Клинкхаммер – 65:00 ( ПБ)

«Йокерит» уступил «Северстали», Знарок выиграл у Канады

Ещё один неожиданный результат пришёл из Санкт-Петербурга, с турнира имени Николая Пучкова. «Йокерит» проиграл «Северстали» со счётом 1:2.

Уже на 52-й секунде встречи команда из Череповца открыла счёт — гол на счету Матея Странски. Через несколько минут «Йокерит» отыгрался благодаря заброшенной шайбе Никласа Йенсена, но на 8-й минуте игры «Северсталь» вновь вышла вперёд — гол на свой счёт записал Николай Казаковцев.

Турнир имени Николая Пучкова
16 августа 2017, среда. 15:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
1 : 2 1:2, 0:0, 0:0
Северсталь
Череповец
0:1 – Странски (Голик, Рыбин) – 00:51 (5x5), 1:1 – Йенсен (Йенсен) – 03:06 (5x4), 1:2 – Казаковцев (Кодола) – 07:04 (5x5)

Петербургский СКА одержал победу над сборной Канады в рамках турнира имени Николая Пучкова, встреча завершилась со счётом 3:0. Таким образом, команда Олега Знарка вышла в финал турнира, где встретится с финским «Йокеритом». Канадская команда сыграет за третье место с ХК «СКА-Нева».

Заброшенные шайбы на свой счёт записали «армейцы» Патрик Херсли, Никита Гусев и Виктор Тихонов, забивший в пустые ворота. Сухой матч оформил вратарь петербургского клуба Игорь Шестёркин.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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