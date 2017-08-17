Гарбутт: буду изучать карту России. Владивосток же на Севере?

В межсезонье «Сочи» усилился канадским центральным нападающим Райаном Гарбуттом, который на протяжении шести сезонов выступал в НХЛ. В августе 31-летний хоккеист получил приглашение в сборную Канады на турнир имени Пучкова. В Санкт-Петербурге Гарбутт дал интервью корреспонденту «Чемпионата», в котором рассказал о переезде в Россию, шансе выступить на Олимпиаде и выступлении в НХЛ.

Райан Гарбутт



Родился: 12 августа 1985 г. в Виннипеге. Выступал в «Далласе», «Чикаго» и «Анахайме».



Провёл 318 матчей в НХЛ, в которых набрал 91 (43+48) очков.



3 мая 2017 года заключил однолетнее соглашение с ХК «Сочи». Родился: 12 августа 1985 г. в Виннипеге. Выступал в «Далласе», «Чикаго» и «Анахайме».Провёл 318 матчей в НХЛ, в которых набрал 91 (43+48) очков.3 мая 2017 года заключил однолетнее соглашение с ХК «Сочи».

«Когда понял, что НХЛ не будет на Олимпиаде, решил уехать в КХЛ»

— Вы впервые играете за сборную Канады. Как ощущения?

— Круто! Здорово, что я получил шанс сыграть за свою сборную на турнире в Петербурге. Канадские тренеры — лучшие в мире. Так что большая привилегия — играть под их руководством.



— Олимпийские игры — серьёзная мотивация для вас?

— Конечно. Особенно после того как появилась новость, что игроки из НХЛ не поедут в Корею. Я постараюсь использовать свой шанс и попробую попасть на свою первую Олимпиаду.



— Когда приняли решение играть в КХЛ, держали в голове факт, что энхаэловцы не едут в Корею?

— Я держал это в уме. И когда профсоюз согласился провести Кубок мира, я уже понимал, что скорее всего энхаэловцев не будет на Олимпийских играх в 2018 году. Переезд в Россию после шести сезонов в НХЛ — вызов для меня.

— Войтек Вольски, когда узнал, что игроков НХЛ не будет на Играх, написал в «Твиттере»: «Возьмите меня в сборную Канады». У вас были похожие мысли?

— Да, я видел его твит, вообще просматривал, что пишут на эту тему. Ждал какой-то конкретики от представителей НХЛ, ведь вопрос с Олимпиадой долго находился в подвешенном состоянии. Когда стало понятно, что состав в Корею будет формироваться из игроков из Европы и России, принял решение выступать в КХЛ.



— Кто главный фаворит в Корее — Россия или Канада?

— Думаю, фаворитов много, не только Россия и Канада. Вспоминаю Олимпийские игры 2014 года в Сочи. Там каждая игра для канадцев была сложной, были победы 2:1, 1:0. На Олимпиаде выступают лучшие хоккеисты мира, так что сильных соперников много.

Олимпийская сборная готова к Корее, а Канада — нет? Итоги турнира в Сочи Сборная России обыграла в финале СКА, устроила битву с Канадой и влюбила в себя сочинскую публику — итоги Sochi Hockey Open.

«Сочи больше похож на Сан-Диего, чем на Майами»

— Какие у вас первые впечатления от Сочи и в целом от России?

— Сочи — хороший город. В России я пока мало где был, только в Санкт-Петербурге. Мне предстоит многое увидеть, но пока всё оставляет исключительно положительное впечатление.



— Сколько раз уже купались в Чёрном море?

— Несколько раз, надеюсь, ещё будет время.

— Эрик О’Делл сравнил Сочи с Майами. Согласны с одноклубником?

— Я бы сказал, что Сочи больше похож на Сан-Диего.

— Почему?

— Майами более шумный город. Сочи, наверное, поспокойнее.

— Как вам русская кухня — борщ, шашлык, пельмени?

— Я обожаю борщ! Вообще-то попробовал его ещё в Канаде, мне понравилось.

— Традиционный вопрос про русскую водку. Вам нравится этот напиток?

— Ох (смеётся). Пока не было времени распробовать. Но думаю, после того как мы с «Сочи» одержим пару побед, пойдём вместе пить водку.

«Владивосток же на севере находится?»

— В России не так много людей говорит по-английски. Сталкивались вы с проблемами в магазинах или в других местах?

— Действительно, в Сочи обнаружил, что достаточно мало кто говорит по-английски, по сравнению, например, с Санкт-Петербургом. Мне попадались русские, которые пытались мне на русском же что-то втолковать. Полчаса втолковывали, и я так ничего и не понял (смеётся).



— Не было мыслей начать учить русский язык?

— Я знаю пару фраз. Посмотрим, на сколько я задержусь в России. Возможно, в будущем возьмусь за язык плотнее.



— Знаете такие города, как Владивосток и Хабаровск? Где они находятся на карте?

— Владивосток, кажется, находится на Севере России. Правильно же?



— Скорее на Востоке.

— А, да? Ещё не совсем хорошо изучил карту России (улыбается).



— Готовы к девятичасовым перелётам на матчи?

— До этого мой самый долгий путь на игру — пять часов на самолёте. Так что для меня это будет новый опыт. Будет тяжело, но я готов ко всему.

«Драки? Не очень полезно для здоровья постоянно получать удары в голову»

— Какие вообще различия успели заметить между НХЛ и КХЛ. Имею в виду тренировочный процесс, быт команд.

— Тренировки немного другие. Здесь мы фокусируемая на беговой работе, в Америке в тренировочных лагерях работа проделывается несколько другая. В остальном особых различий не заметила. Думаю, после того как отыграю сезон в «Сочи», смогу точнее сказать.



— Расскажите о вашей учёбе в университете Брауна (один из наиболее престижных частных университетов США. — Прим. «Чемпионата»).

— Изучал социологию, бизнес, даже уроки русского брал. Я классно провёл время в колледже, это действительно крутой опыт.



— Интересен вам бизнес?

— Да, конечно. Но сейчас всё-таки на первом месте у меня хоккей.



— Вы пошли в университет, чтобы учиться или чтобы в первую очередь играть в хоккей?

— На первом месте был хоккей, а учёба уже на втором плане.



— Какие у вас планы по завершению карьеры?

— Хотел бы создать компанию вместе с моими друзьями. Что-то хочется делать своё, но пока играю, не хочу загадывать. Посмотрим, как всё сложится.



— Высшее образование вообще помогает вам в хоккее?

— Думаю, что да. В сборной Канаде много умных ребят, и они играют в умный хоккей. Интеллект определённо помогает на льду.



— Хоккеисты из студенческих игр редко пробиваются в НХЛ. Как вам это удалось сделать всего за два года?

— У меня были отличные тренеры, друзья, которые помогли мне добиться всего этого. Они верили в меня и не давали опускать руки. Так что секрет прост.

— В Центральной хоккейной лиге у вас было восемь драк за один сезон, а в НХЛ за шесть сезонов всего одна. Почему?

— В АХЛ мне как-то надо было пробивать дорогу в НХЛ, поэтому я больше дрался. Когда я попал в НХЛ, решил, что с драками пора завязывать. Во-первых, в НХЛ есть ребята, которые делают эту работу лучше меня, а во-вторых, не очень полезно для здоровья постоянно получать удары в голову (улыбается).



— Кори Перри, с которым вы играли в «Анахайме», хоккеист, которого чуть ли больше всех ненавидят в НХЛ. Как он взобрался на вершину такого рейтинга?

— Кори — просто потрясающий игрок, поэтому, видимо, люди и ненавидят его. Он один из лучших хоккеистов в мире, и я был счастлив играть с ним в одной команде. Кори ещё и отличный человек.



— С партнёрами по команде Перри вёл себя так же, как и с соперниками?

— Нет, вы что. Он отличный командный игрок, который всегда готов прийти на помощь.



— Знаете, что главный тренер «Сочи» Сергей Зубов выступал, как и вы, за «Даллас»? Обсуждали с ним НХЛ?

— Пока не было возможности, когда я приехал в Сочи, сразу же начались тренировки. Может быть, когда я вернусь из сборной, у нас будет на это время. Дела «Далласа» я бы с удовольствием обсудил.

Первая сочинская революция. Вернёт ли Зубов «леопардов» в плей-офф? «Сочи» вступает в 10-й сезон КХЛ с новым тренером, составом и задачами. Главное, чтобы не помешали старые проблемы.

— Вы провели в НХЛ шесть лет. В какой команде было лучше всего?

— Я не могу выделить ни один сезон. Я играл в трёх клубах НХЛ, и все они для меня дороги, может быть, выделил бы «Даллас».

— В прошлом сезоне вы пропустили почти полгода. Что у вас была за травма?

— Мне делали операцию в марте на руку, поэтому надолго выбыл из строя. Но сейчас чувствую себя превосходно, лучше некуда!