Из НХЛ в КХЛ. 10 игроков, которые теперь будут играть в России

В текущее межсезонье довольно много россиян решили сменить Северную Америку на родные пенаты. Наибольшую расторопность в этой ситуации проявил столичный ЦСКА, но и другие клубы заключили интересные сделки. Итак, кто же из игроков НХЛ предпочёл провести этот сезон в Континентальной хоккейной лиге?

н. Роман Любимов (ЦСКА), 25 лет

Отъезд Любимова за океан прошлым летом получился довольно неожиданным, ведь к тому моменту молодой форвард только-только заявил о себе в КХЛ и лишь дебютировал в сборной России. Прошедший сезон в «Филадельфии» сложно назвать для Романа однозначно успешным. Были периоды, когда его присутствие в составе «лётчиков» не вызывало сомнений, но случалось, что он оттуда выпадал. В итоге Любимов по истечении контракта решил вернуться домой. По его словам, за прошедший год в Америке он повзрослел. Посмотрим, как игрок проявит себя в обновлённом ЦСКА.

Прошедший сезон в «Филадельфии» сложно назвать для Любимова однозначно успешным. Были периоды, когда его присутствие в составе «лётчиков» не вызывало сомнений, но случалось, что он оттуда выпадал.

н. Михаил Григоренко (ЦСКА), 23 года

Формально предыдущий год можно назвать для Григоренко самым успешным в его энхаэловской карьере хотя бы потому, что ему удалось забросить наибольшее количество шайб за сезон – 10. Но, во-первых, это не ахти какой показатель для форварда, а во-вторых, весь «Колорадо» провёл прошедший чемпионат ужасно. В такой ситуации возвращение домой, в родной клуб – это лучший способ для того, чтобы немного прийти в себя и обрести лучшую форму. Переговоры с «Эвеланш» длились довольно долго, и теперь Михаилу нужно оправдать те усилия, с которыми руководство ЦСКА вернуло его к себе.

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з. Никита Нестеров (ЦСКА), 24 года

Сезон у Нестерова вышел не совсем таким, как он рассчитывал. Он не получал такого количества игрового времени в «Тампе», которое у него было раньше. Уже в середине зимы его агент Дэн Мильштейн заявил, что Никита рассматривает вариант с возвращением в КХЛ. Правда, потом последовал обмен в «Монреаль», где у челябинца игра не пошла, и «Канадиенс» решили не предлагать ему контракт. Тут-то ЦСКА и подсуетился, выкупив у «Трактора» права на защитника и подписав с ним контракт на три года. На сегодняшний день Никита видится стопроцентным защитником первой, в худшем случае второй линии. Впрочем, как мы знаем, задача-максимум ЦСКА — сделать так, чтобы все четыре звена были высочайшего уровня, поэтому точно предсказать, в каком сочетании будет играть Нестеров, сложно.

з. Алексей Марченко (ЦСКА), 25 лет

После сезона-2015/16, когда Марченко удалось закрепиться в стартовом составе «Детройта», казалось, что его позиции в стане «красных крыльев» непоколебимы. Но в середине чемпионата он был выставлен на драфт отказов, откуда его забрал «Торонто». Впрочем, и там Алексею закрепиться не удалось. Теперь Марченко будет защищать цвета родного клуба, получая по 100 млн рублей за сезон.

з. Андрей Марков («Ак Барс»), 38 лет

Пожалуй, среди всех россиян, вернувшихся в этом году на Родину, Марков – наиболее заслуженный человек. 17 лет выступлений за «Монреаль» сделали его легендой клуба, но этим летом руководство клуба не предложило ветерану нового контракта, и это стало причиной его ухода. Примечательно, что вернулся Марков к Зинэтуле Билялетдинову, из чьего «Динамо» он уезжал в 2000 году за океан в статусе свежеиспечённого чемпиона России. Этот факт отметил и сам игрок, заявив, что он вырос как хоккеист именно под его руководством. Воссоединение учителя и ученика обещает быть интересным.

Пожалуй, среди всех россиян, вернувшихся в этом году на Родину, Марков – наиболее заслуженный человек.

3. Филип Ларсен («Салават Юлаев»), 27 лет

В течение нескольких последних лет Ларсен с разной степенью успеха пытался закрепиться в основном составе клуба НХЛ. Пытался он это сделать в «Далласе» и «Эдмонтоне», а его последним на данный момент заокеанским пристанищем стал «Ванкувер». Имеет защитник опыт выступлений и в нашей лиге – с 2014 по 2016 год он играл за «Югру» и «Йокерит». К его плюсам стоит отнести хорошую игру в атаке, из-за чего его часто используют при розыгрыше лишнего. Это же отметил и генеральный менеджер «Салавата» Леонид Вайсфельд, указав эту черту Ларсена в качестве одной из причин его приглашения в Уфу.

н. Сергей Калинин (СКА), 26 лет

За два года выступления в НХЛ Калинин, к сожалению, так и не смог поразить местных болельщиков и специалистов. И если в первом сезоне он играл в основном составе и худо-бедно набирал очки, то во втором дела форварда окончательно расклеились. В итоге – попадание на драфт отказов, откуда, как и в случае с Марченко, его забрал «Торонто». Но Калинину повезло меньше: сразу по прибытии в город на юге Канады он был отправлен в фарм-клуб, откуда так и не был вызван в основную команду. Оставаться там Сергей не захотел, и поэтому он перебрался в СКА, подписав с питерским клубом контракт на три года.

з. Никита Трямкин («Автомобилист»), 22 года

В Екатеринбурге этим летом собирается довольно интересный и боеспособный коллектив, и возвращение Трямкина было одним из главных ходов руководства клуба. Что интересно, в отличие от большинства игроков этого списка, его заокеанский клуб – «Ванкувер Кэнакс» — действительно пытался сохранить игрока, предлагая ему контракт на два года, но Никита выбрал вариант с возвращением домой. Решение, по признанию хоккеиста, было семейным.

«Ванкувер» действительно пытался сохранить Трямкина, предлагая тому контракт на два года, но Никита выбрал вариант с возвращением домой.

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н. Райан Гарбутт («Сочи»), 32 года

Самый опытный легионер в нашем списке. Имеет за плечами несколько сезонов и более 300 игр в НХЛ. Правда, в последние годы его статистика пошла на спад, и в прошедшем сезоне он примерно поровну проводил время в основной команде «Анахайма» и фарм-клубе. По ходу чемпионата его даже выставляли на драфт отказов, откуда его никто не забрал. Тем не менее, если Райану удастся восстановить ту игру, которую он показывал в свои лучшие сезоны, он может стать полезным приобретением для черноморского клуба.



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н. Антон Ландер («Ак Барс»), 26 лет

Несколько сезонов Ландер боролся за то, чтобы окончательно закрепиться в основе «Эдмонтона». Периодически у него это получалось, но затем его снова отправляли в фарм. Долго так продолжаться не могло, и в конце концов швед пербрался в Казань. Специалисты относят к плюсам Ландера грамотное чтение игры и контроль шайбы. Потенциально он способен усилить и разнообразить игру «Ак Барса» в нападении.