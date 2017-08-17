Придётся привыкать. Звёздные игроки КХЛ, которые сменили клубные цвета

До старта 10-го юбилейного сезона КХЛ остались считаные дни. Последние предсезонные турниры подходят к концу, и клубы в рамках своей подготовки выходят на финишную прямую. Лето не обошлось без громких переходов звёздных игроков, первую часть сезона вы точно потратите на то, чтобы привыкнуть к их новым клубным цветам. Мы решили облегчить вам эту задачу.
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Владислав Гавриков из «Локомотива» в СКА
Фото: photo.khl.ru
Станислав Чистов из «Автомобилиста» в «Спартак»
Фото: photo.khl.ru
Кирилл Капризов из «Салавата Юлаева» в ЦСКА
Фото: photo.khl.ru
Максим Шалунов и Сергей Шумаков из «Сибири» в ЦСКА
Григорий Панин из ЦСКА в «Салават Юлаев»
Фото: photo.khl.ru
Александр Фролов из «Торпедо» в «Амур»
Фото: photo.khl.ru
Дастин Бойд из «Барыса» в «Динамо» (Москва)
Фото: dynamo.ru
Денис Денисов из ЦСКА в «Металлург» (Магнитогорск)
Фото: photo.khl.ru
Виталий Вишневский, «Северсталь»
Фото: photo.khl.ru
Николай Жердев из «Торпедо» в «Нефтехимик»
Фото: photo.khl.ru
Бен Скривенс из минского «Динамо» в «Салават Юлаев»
Фото: photo.khl.ru