Придётся привыкать. Звёздные игроки КХЛ, которые сменили клубные цвета

До старта 10-го юбилейного сезона КХЛ остались считаные дни. Последние предсезонные турниры подходят к концу, и клубы в рамках своей подготовки выходят на финишную прямую. Лето не обошлось без громких переходов звёздных игроков, первую часть сезона вы точно потратите на то, чтобы привыкнуть к их новым клубным цветам. Мы решили облегчить вам эту задачу.



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Владислав Гавриков из «Локомотива» в СКА

Фото: photo.khl.ru

Станислав Чистов из «Автомобилиста» в «Спартак»

Фото: photo.khl.ru

Кирилл Капризов из «Салавата Юлаева» в ЦСКА

Фото: photo.khl.ru

Максим Шалунов и Сергей Шумаков из «Сибири» в ЦСКА

Григорий Панин из ЦСКА в «Салават Юлаев»

Фото: photo.khl.ru

Александр Фролов из «Торпедо» в «Амур»

Фото: photo.khl.ru

Дастин Бойд из «Барыса» в «Динамо» (Москва)

Фото: dynamo.ru

Денис Денисов из ЦСКА в «Металлург» (Магнитогорск)

Фото: photo.khl.ru

Фото: photo.khl.ru

Николай Жердев из «Торпедо» в «Нефтехимик»

Фото: photo.khl.ru

Бен Скривенс из минского «Динамо» в «Салават Юлаев»