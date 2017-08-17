175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
КХЛ
Текст: Павел Панышев
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Вероятность тренерских отставок в КХЛ. Восточная конференция

Не хочется каркать, но доработать сезон до конца наверняка получится не у всех тренеров. Кого-то уволят уже в сентябре-октябре.
17 августа 2017, четверг. 16:15 Хоккей

Новый сезон, как и все предыдущие, наверняка не обойдётся без тренерских отставок. У некоторых специалистов позиции более прочные, а кто-то может лишиться работы в любой момент. Рассуждаем о вероятности тренерских увольнений в КХЛ в Восточной конференции.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»

14. Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс»)

Вероятность отставки: 10 процентов.

Если бы в Казани не верили в Билялетдинова и хотели прекратить с ним сотрудничество, то сделали бы это после прошлого сезона, банально не подписывая новый двухлетний контракт. Но в «Ак Барсе» решили, что с Билялетдиновым им и дальше по пути, поэтому шансы на его отставку по ходу сезона минимальны. Ну а сильных провалов для принятия скоропалительных решений от двукратных обладателей кубка Гагарина вряд ли стоит ждать.

Если бы в Казани не верили в Билялетдинова и хотели прекратить с ним сотрудничество, то сделали бы это после прошлого сезона, банально не подписывая новый двухлетний контракт.

13. Илья Воробьёв («Металлург» Магнитогорск)

Вероятность отставки: 20 процентов.

Магнитогорцев ждут тяжёлые времена, об этом нужно говорить открыто. Уже по предсезонным матчам видно, что перестройка в команде серьёзно скажется на её результатах. Давно ли «Магнитка» за раз теряла по три ведущих защитника из двух первых пар и проваливала домашний мемориал Ромазана при безликой игре? Но здесь есть одна оговорка. У главного тренера Ильи Воробьёва полный кредит доверия, а вице-президент по хоккейной деятельности Геннадий Величкин прекрасно понимает, что команде будет очень непросто. Нужно потерпеть, и в «Металлурге» к этому готовы. Давить на Воробьёва станут разве что требовательные болельщики.

12. Майк Кинэн («Куньлунь Ред Стар»)

Вероятность отставки: 20 процентов.

В «Куньлуне» в плане доверия к тренеру ситуация похожа на положение дел в «Металлурге». Там явно дадут поработать Майку Кинэну, который руководит командой первый сезон. «Драконы» провели хорошую трансферную кампанию, мощно выступили на предсезонке, выиграв мемориал Ромазана и готовы снова попасть в плей-офф. Теперь уже с новым тренером. На опыт Кинэна в Китае серьёзно рассчитывают, а для увольнения канадца должно случиться что-то из ряда вон выходящее.

11. Евгений Корешков («Барыс»)

Вероятность отставки: 30 процентов.

В столице Казахстана сделали ставку на Корешкова-младшего, а его родной брат Александр занял пост спортивного директора команды. В Евгения Корешкова верят, он свой человек для казахстанского хоккея. Дополнительной ответственности добавляет тот факт, что Корешкову придётся совмещать посты в клубе и сборной, но главный тренер готов к такой серьёзной нагрузке. Вряд ли руководство «Барыса» станет делать резкие движения по ходу чемпионата. В клубе выстраивается вертикаль.

8 сомнительных трансферов клубов КХЛ в нынешнем межсезонье
Взрывоопасный Анисин, ветеран Фролов, неприжившийся Кубалик – в списке сомнительных трансферов клубов КХЛ.

10. Анвар Гатиятулин («Трактор»)

Вероятность отставки: 30 процентов.

В отличие от Андрея Николишина, Гатиятулин правильно поставил себя в челябинском коллективе, не стал ни с кем конфликтовать. Человек Гатиятулин спокойный, но если необходимо, может жёстко высказать претензию к игрокам. В «Тракторе» у него пока всё получается, команда выглядит симпатично и должна бороться не только за попадание в плей-офф, но и за победу в первом раунде. Есть варианты, при которых «Трактор» вообще замахнётся на большее.

9. Андрей Назаров («Нефтехимик»)

Вероятность отставки: 30 процентов.

В Нижнекамске наконец-то нашли своего тренера. Андрей Назаров прекрасно справляется с работой в «Нефтехимике», строит новую молодую команду, особое внимание обращая на физическую подготовку. В клубе прошла оптимизация бюджета, но и к этому тренерский штаб Назарова оказался готов, достойно выйдя из ситуации. Сейчас у нижнекамцев интересная и перспективная команда, а Назаров помогает ей не только добиться желаемого результата, но и раскручивает в медийном плане. В отставку Назарова верится с трудом.

Андрей Назаров прекрасно справляется с работой в «Нефтехимике», строит новую молодую команду, особое внимание обращая на физическую подготовку.

8. Эркка Вестерлунд («Салават Юлаев»)

Вероятность отставки: 40 процентов.

Вестерлунд – сильный и многое повидавший тренер. Проблемы у него могут возникнуть разве что в плане непривычного быта. Эркка никогда не работал в России, Башкортостан для него – новое и неизведанное место. Получится ли у Вестерлунда привыкнуть к новым реалиям и стать частью «Салавата»? От этого и будет зависеть его дальнейшая судьба. Ну а к профессионализму финна нет никаких вопросов.

7. Александр Андриевский («Адмирал»)

Вероятность отставки: 40 процентов.

В «Адмирале» привыкли работать на перспективу и не разбрасываются тренерами направо и налево. Во Владивостоке любят стабильность. В 2015 году после серии поражений Андриевский пытался уйти с поста главного тренера, однако в клубе его отставку не приняли. Белорусский специалист продолжил работать с командой, в которой трудится до сих пор. Прогресс «моряков» виден, правда, зачастую не хватает индивидуального мастерства, о чём сам тренер регулярно повторяет.

6. Андрей Скабелка («Авангард»)

Вероятность отставки: 50 процентов.

В Омске пока не всё гладко. «Авангард» — команда специфическая, а тренера там могут уволить в любой момент, особо не заморачиваясь и не раздумывая. Андрею Скабелке нужно об этом помнить. По предсезонным турнирам омичи оставляют тяжеловатое впечатление: не хватает сыгранности, есть проблемы в обороне. Всё это можно наверстать, но главное – грамотно выстроить отношения в коллективе. Что с тяжёлым характером белорусского специалиста часто бывает проблематично. Мы помним, как он уходил из «Сибири».

«Авангард» — команда специфическая, а тренера там могут уволить в любой момент, особо не заморачиваясь и не раздумывая. Андрею Скабелке нужно об этом помнить.

5. Игорь Захаркин («Югра»)

Вероятность отставки: 50 процентов.

После ухода из «Салавата Юлаева» тренерский тандем Захаркин – Борщевский обосновался в Ханты-Мансийске. У Захаркина есть полномочия полностью выстраивать под себя состав, в «Югре» по его просьбе сняли табу на приглашение легионеров, но общий уровень команды не слишком высок. Однако и такого давления, как в Уфе, здесь не будет. Теперь всё зависит только от самого тренера, чаша весов может склониться в любую сторону.

Рейтинг вратарских бригад КХЛ. Восточная конференция
«Ак Барс» начнёт сезон только с Гариповым, Салак – главная надежда «Сибири», а Кошечкин поведёт «Магнитку» к очередному финалу.

4. Павел Зубов («Сибирь»)

Вероятность отставки: 50 процентов.

В случае с «Сибирью» есть две стороны монеты. С одной стороны, тренер явно не самый сильный и неавторитетный. Генменеджер Кирилл Фастовский долго искал более подходящую кандидатуру, но так и не нашёл. С другой, всё тот же Фастовский не любит увольнять тренеров по ходу сезона, даже в самых тяжёлых ситуациях. Поэтому ситуация с Зубовым патовая, может случиться всё, что угодно. Зубову, как и Илье Воробьёву в «Металлурге», предстоит строить новую команду.

3. Артис Аболс («Лада»)

Вероятность отставки: 60 процентов.

В прошлом сезоне «Лада» не попала в первую восьмёрку на Востоке, а над Аболсом и руководством клуба постепенно сгущались тучи. Артиса едва не уволили. В итоге латвийскому тренеру всё же удалось усидеть в своём кресле, однако тот звоночек мог стать последним. Если «автозаводцы» и в грядущем сезоне не выполнят поставленную перед ними задачу, песня Аболса в клубе может закончиться досрочно.

2. Владимир Крикунов («Автомобилист»)

Вероятность отставки: 70 процентов.

Ветеран тренерского цеха заявил, что нынешний сезон уже абсолютно точно станет для него последним в роли главного тренера. Видимо, Владимир Васильевич собрался на покой, расслабляться на любимой даче в Раменском. Но ведь есть вероятность, что весь сезон в «Автомобилисте» он не проработает. На место Крикунова активно сватают нынче безработного Дмитрия Квартальнова. А от екатеринбургского клуба, в котором нынче появились серьёзные деньги, будут требовать серьёзного результата.

1. Андрей Мартемьянов («Амур»)

Вероятность отставки: 70 процентов.

Главный тренер «Амура» — это всегда риск. Предыдущие наставники хабаровчан не дадут соврать. Работа Андрея Мартемьянова будет зависеть сразу от нескольких факторов, главный из которых – результат. От него в Хабаровске давно отвыкли, поэтому хотят наверстать упущенное. Важную роль будет играть финансирование и мотивация хоккеистов. Ранее с этим тоже возникали серьёзные проблемы. Думается, что Мартемьянов не доработает до конца регулярного чемпионата.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 9
Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Авангард ХК Автомобилист ХК Адмирал ХК Ак Барс ХК Амур ХК Барыс ХК Лада ХК Металлург Мг ХК Нефтехимик ХК Салават Юлаев ХК Сибирь ХК Трактор ХК Югра
Новости. Хоккей
17 августа 2017, четверг
16:32 Яндач: если Элиаш будет играть, может попасть в расширенный состав сборной Чехии
16:07 Бельгибаев: рад заброшенной шайбе, но лучше бы «Барыс» праздновал победу
15:57 «Северсталь» обыграла «Сочи» в матче за пятое место на турнире Пучкова
15:46 25 августа в Москве пройдёт конференция региональных представителей Ночной лиги
15:31 Корешков: «Барыс» проспал начало, пропустил три гола, но не расклеился
15:23 Крикунов: «Автомобилист» хорошо начал матч, а во втором периоде команда встала
15:17 Состав «Кузни» могут пополнить обладатели Кубка Гагарина Счастливый и Чернов
12:21 Губернатор Новосибирской области поставил «Сибири» задачу попасть в плей-офф
12:01 Чемпион мира—2002 Ян Лашак завершил карьеру и будет работать в сборной Словакии
11:44 Экс-нападающий «Оттавы» Дзиурзински подписал контракт с «Кузней»
11:31 Энрот: жду встречи с Ковальчуком и Дацюком, это будет тестом для меня
11:24 Главным арбитром Ночной лиги в Ярославле стал судивший финал КХЛ в 2010-м Сердюк
11:09 Ржига: «Слован» не может сохранить трёх вратарей, это было бы роскошью
10:45 Бафлин: «Виннипег» может только идти вперёд, постараемся попасть в плей-офф
10:24 «Колорадо» подписал контракт новичка с форвардом из NCAA Тонинато
10:00 Гарбутт: когда понял, что НХЛ не будет на Олимпиаде, решил уехать в КХЛ
09:46 Драйзайтль: «Эдмонтон» готов сделать шаг вперёд, я рад, что остался
09:29 Зимин: надеюсь, с новыми тренерами «Спартак» начнёт играть более комбинационно
09:12 КХЛ перенесла матч «Локомотив» — «Витязь» с августа на декабрь
02:31 Малкин: приложу все усилия, чтобы поехать на ОИ-2018, поговорю с Кросби и Лемье
00:58 Каллен: хотя «Миннесота» — мой дом, с «Питтсбургом» тяжело прощаться
00:37 Кучеров: рост для хоккеиста сейчас не имеет значения, есть другие козыри
00:20 Осипов: с «Нефтехимиком» было тяжело, первая моя полноценная игра летом
16 августа 2017, среда
23:53 Мортс: хотел поработать в КХЛ, но руководство клуба было против иностранцев
23:22 Озолиньш: игрокам следует работать над собой, чтобы не получать больших штрафов
23:15 Кудашов: концовка у «Локомотива» вышла смазанной, но там больше молодёжь играла
23:05 Кинг: перед матчем со СКА канадцы разминались, как к матчу Кубка Стэнли
22:45 Тихонов: всегда хочется проявить себя в таких матчах, как со сборной Канады
22:26 Знарок: на руку ли сборной России, что НХЛ не едет на ОИ-2018? Двоякий вопрос
22:15 «Локомотив» подтвердил обмен Эмиля Галимова в «Нефтехимик»
22:13 Федотов: «Салават» начал неважно, но потом ни в чём не уступал сопернику
21:57 СКА одолел сборную Канады и вышел в финал турнира имени Пучкова
21:48 «Локомотив» уверенно обыграл рижское «Динамо» на Кубке ЛЖД
21:33 Мэтт Каллен подписал контракт с «Миннесотой Уайлд» на $ 1 млн
21:24 Секач: у Билялова слегка странный стиль, но он хорош и спокоен
21:08 Леон Драйзайтль подписал с «Эдмонтоном» восьмилетний контракт на $ 68 млн
20:53 Крикунов: это мой последний сезон в качестве тренера, теперь точно решено
20:42 «Динамо» Р подписало контракты с Алишаускасом и Батней, «Слован» — с Ворачеком
20:35 Михеев: «Авангард» набирает ход с каждой игрой, понимаем тренерские требования
20:34 Дуайер: «Динамо» совершило камбэк против такой прекрасной команды, как «Ак Барс»
20:10 Меньшиков: тренеры «Авангарда» сделали нам утреннюю раскатку в режиме «лайт»
19:51 Гатиятулин: не всегда получается действовать в стиле, который мы хотим
19:32 «Салават Юлаев» потерпел поражение от «Нефтехимика» на домашнем турнире
19:30 Степанов: победа над «Ак Барсом» важна, чтобы обрести уверенность перед сезоном
19:12 Фролов: «Амур» подвёл быстрый гол в третьем периоде, после него отдали игру
Все новости RSS
Партнерский контент