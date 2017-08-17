Вероятность тренерских отставок в КХЛ. Восточная конференция

Не хочется каркать, но доработать сезон до конца наверняка получится не у всех тренеров. Кого-то уволят уже в сентябре-октябре.

Новый сезон, как и все предыдущие, наверняка не обойдётся без тренерских отставок. У некоторых специалистов позиции более прочные, а кто-то может лишиться работы в любой момент. Рассуждаем о вероятности тренерских увольнений в КХЛ в Восточной конференции.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»

14. Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс»)

Вероятность отставки: 10 процентов.



Если бы в Казани не верили в Билялетдинова и хотели прекратить с ним сотрудничество, то сделали бы это после прошлого сезона, банально не подписывая новый двухлетний контракт. Но в «Ак Барсе» решили, что с Билялетдиновым им и дальше по пути, поэтому шансы на его отставку по ходу сезона минимальны. Ну а сильных провалов для принятия скоропалительных решений от двукратных обладателей кубка Гагарина вряд ли стоит ждать.

Если бы в Казани не верили в Билялетдинова и хотели прекратить с ним сотрудничество, то сделали бы это после прошлого сезона, банально не подписывая новый двухлетний контракт.

13. Илья Воробьёв («Металлург» Магнитогорск)

Вероятность отставки: 20 процентов.



Магнитогорцев ждут тяжёлые времена, об этом нужно говорить открыто. Уже по предсезонным матчам видно, что перестройка в команде серьёзно скажется на её результатах. Давно ли «Магнитка» за раз теряла по три ведущих защитника из двух первых пар и проваливала домашний мемориал Ромазана при безликой игре? Но здесь есть одна оговорка. У главного тренера Ильи Воробьёва полный кредит доверия, а вице-президент по хоккейной деятельности Геннадий Величкин прекрасно понимает, что команде будет очень непросто. Нужно потерпеть, и в «Металлурге» к этому готовы. Давить на Воробьёва станут разве что требовательные болельщики.

12. Майк Кинэн («Куньлунь Ред Стар»)

Вероятность отставки: 20 процентов.



В «Куньлуне» в плане доверия к тренеру ситуация похожа на положение дел в «Металлурге». Там явно дадут поработать Майку Кинэну, который руководит командой первый сезон. «Драконы» провели хорошую трансферную кампанию, мощно выступили на предсезонке, выиграв мемориал Ромазана и готовы снова попасть в плей-офф. Теперь уже с новым тренером. На опыт Кинэна в Китае серьёзно рассчитывают, а для увольнения канадца должно случиться что-то из ряда вон выходящее.

11. Евгений Корешков («Барыс»)

Вероятность отставки: 30 процентов.



В столице Казахстана сделали ставку на Корешкова-младшего, а его родной брат Александр занял пост спортивного директора команды. В Евгения Корешкова верят, он свой человек для казахстанского хоккея. Дополнительной ответственности добавляет тот факт, что Корешкову придётся совмещать посты в клубе и сборной, но главный тренер готов к такой серьёзной нагрузке. Вряд ли руководство «Барыса» станет делать резкие движения по ходу чемпионата. В клубе выстраивается вертикаль.

8 сомнительных трансферов клубов КХЛ в нынешнем межсезонье Взрывоопасный Анисин, ветеран Фролов, неприжившийся Кубалик – в списке сомнительных трансферов клубов КХЛ.

10. Анвар Гатиятулин («Трактор»)

Вероятность отставки: 30 процентов.



В отличие от Андрея Николишина, Гатиятулин правильно поставил себя в челябинском коллективе, не стал ни с кем конфликтовать. Человек Гатиятулин спокойный, но если необходимо, может жёстко высказать претензию к игрокам. В «Тракторе» у него пока всё получается, команда выглядит симпатично и должна бороться не только за попадание в плей-офф, но и за победу в первом раунде. Есть варианты, при которых «Трактор» вообще замахнётся на большее.

9. Андрей Назаров («Нефтехимик»)

Вероятность отставки: 30 процентов.



В Нижнекамске наконец-то нашли своего тренера. Андрей Назаров прекрасно справляется с работой в «Нефтехимике», строит новую молодую команду, особое внимание обращая на физическую подготовку. В клубе прошла оптимизация бюджета, но и к этому тренерский штаб Назарова оказался готов, достойно выйдя из ситуации. Сейчас у нижнекамцев интересная и перспективная команда, а Назаров помогает ей не только добиться желаемого результата, но и раскручивает в медийном плане. В отставку Назарова верится с трудом.

Андрей Назаров прекрасно справляется с работой в «Нефтехимике», строит новую молодую команду, особое внимание обращая на физическую подготовку.

8. Эркка Вестерлунд («Салават Юлаев»)

Вероятность отставки: 40 процентов.



Вестерлунд – сильный и многое повидавший тренер. Проблемы у него могут возникнуть разве что в плане непривычного быта. Эркка никогда не работал в России, Башкортостан для него – новое и неизведанное место. Получится ли у Вестерлунда привыкнуть к новым реалиям и стать частью «Салавата»? От этого и будет зависеть его дальнейшая судьба. Ну а к профессионализму финна нет никаких вопросов.

7. Александр Андриевский («Адмирал»)

Вероятность отставки: 40 процентов.



В «Адмирале» привыкли работать на перспективу и не разбрасываются тренерами направо и налево. Во Владивостоке любят стабильность. В 2015 году после серии поражений Андриевский пытался уйти с поста главного тренера, однако в клубе его отставку не приняли. Белорусский специалист продолжил работать с командой, в которой трудится до сих пор. Прогресс «моряков» виден, правда, зачастую не хватает индивидуального мастерства, о чём сам тренер регулярно повторяет.

6. Андрей Скабелка («Авангард»)

Вероятность отставки: 50 процентов.



В Омске пока не всё гладко. «Авангард» — команда специфическая, а тренера там могут уволить в любой момент, особо не заморачиваясь и не раздумывая. Андрею Скабелке нужно об этом помнить. По предсезонным турнирам омичи оставляют тяжеловатое впечатление: не хватает сыгранности, есть проблемы в обороне. Всё это можно наверстать, но главное – грамотно выстроить отношения в коллективе. Что с тяжёлым характером белорусского специалиста часто бывает проблематично. Мы помним, как он уходил из «Сибири».

«Авангард» — команда специфическая, а тренера там могут уволить в любой момент, особо не заморачиваясь и не раздумывая. Андрею Скабелке нужно об этом помнить.

5. Игорь Захаркин («Югра»)

Вероятность отставки: 50 процентов.



После ухода из «Салавата Юлаева» тренерский тандем Захаркин – Борщевский обосновался в Ханты-Мансийске. У Захаркина есть полномочия полностью выстраивать под себя состав, в «Югре» по его просьбе сняли табу на приглашение легионеров, но общий уровень команды не слишком высок. Однако и такого давления, как в Уфе, здесь не будет. Теперь всё зависит только от самого тренера, чаша весов может склониться в любую сторону.

Рейтинг вратарских бригад КХЛ. Восточная конференция «Ак Барс» начнёт сезон только с Гариповым, Салак – главная надежда «Сибири», а Кошечкин поведёт «Магнитку» к очередному финалу.

4. Павел Зубов («Сибирь»)

Вероятность отставки: 50 процентов.



В случае с «Сибирью» есть две стороны монеты. С одной стороны, тренер явно не самый сильный и неавторитетный. Генменеджер Кирилл Фастовский долго искал более подходящую кандидатуру, но так и не нашёл. С другой, всё тот же Фастовский не любит увольнять тренеров по ходу сезона, даже в самых тяжёлых ситуациях. Поэтому ситуация с Зубовым патовая, может случиться всё, что угодно. Зубову, как и Илье Воробьёву в «Металлурге», предстоит строить новую команду.

3. Артис Аболс («Лада»)

Вероятность отставки: 60 процентов.



В прошлом сезоне «Лада» не попала в первую восьмёрку на Востоке, а над Аболсом и руководством клуба постепенно сгущались тучи. Артиса едва не уволили. В итоге латвийскому тренеру всё же удалось усидеть в своём кресле, однако тот звоночек мог стать последним. Если «автозаводцы» и в грядущем сезоне не выполнят поставленную перед ними задачу, песня Аболса в клубе может закончиться досрочно.

2. Владимир Крикунов («Автомобилист»)

Вероятность отставки: 70 процентов.



Ветеран тренерского цеха заявил, что нынешний сезон уже абсолютно точно станет для него последним в роли главного тренера. Видимо, Владимир Васильевич собрался на покой, расслабляться на любимой даче в Раменском. Но ведь есть вероятность, что весь сезон в «Автомобилисте» он не проработает. На место Крикунова активно сватают нынче безработного Дмитрия Квартальнова. А от екатеринбургского клуба, в котором нынче появились серьёзные деньги, будут требовать серьёзного результата.

1. Андрей Мартемьянов («Амур»)

Вероятность отставки: 70 процентов.



Главный тренер «Амура» — это всегда риск. Предыдущие наставники хабаровчан не дадут соврать. Работа Андрея Мартемьянова будет зависеть сразу от нескольких факторов, главный из которых – результат. От него в Хабаровске давно отвыкли, поэтому хотят наверстать упущенное. Важную роль будет играть финансирование и мотивация хоккеистов. Ранее с этим тоже возникали серьёзные проблемы. Думается, что Мартемьянов не доработает до конца регулярного чемпионата.