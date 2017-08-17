Радулов в «Ак Барсе» — страшный сон Уфы. Переходы, которые не состоялись

Каждый год в межсезонье случается уйма трансферов. Миграция в КХЛ колоссальная. Кто-то меняет команды по своей воле, а кого-то меняют, даже не спросив желания. Однако на каждый состоявшийся переход приходится тот, который сорвался в последний момент или потух в зачатке. Мы выделили горячую десятку сделок, которые могли произойти этим летом, но по тем или иным причинам остались за ширмой истории.

Кирилл Семёнов. «Салават Юлаев»

Этот молодой человек вовсе не звезда КХЛ. Быть может, он никогда ей и не станет, зависнув на уровне крепкого середняка. Однако споров вокруг него и вариаций развития карьеры было больше, чем у иных именитых игроков. Как только стало известно, что «Кузня» со следующего сезона будет выступать в Высшей лиге, за Кирилла Семёнова развернулась бойня. «Металлург» пытался оставить своего лучшего бомбардира, если не для игры в ВХЛ, то для последующей перепродажи. «Авангард» жаждал вернуть своего воспитанника из скрытой аренды, которой де-юре не существует, что, собственно, омичам и удалось. Однако прими арбитраж другое решение, Семёнов мог сейчас тренироваться под руководством финского профессора Эркки Вестерлунда. Именно «Салават» был тем третьим лишним, который пытался вмешаться в разборки двух сибирских клубов.

Спасение для игроков или выгода олигархов? «За» и «против» аренды в КХЛ Конфликт между «Кузней» и «Авангардом», который уже назвали «делом Семёнова», может привести к изменению регламента. Нужна ли в КХЛ аренда?

Могли ли вы представить ещё пару лет назад, что Александр Сёмин будет не востребован не только в НХЛ, но и на родине? Точка в заокеанской карьере нападающего была поставлена, когда он забросил всего одну шайбу в 15 играх за «Монреаль». Станет ли для него чёрной меткой отсутствие голов в 18 матчах розыгрыша Кубка Гагарина в составе «Магнитки»? Пока двукратный чемпион мира по хоккею поступает в магистратуру Сибирского федерального университета, о его дальнейшей карьере ничего не слышано. Однако в начале межсезонья на слуху был вариант с трудоустройством Сёмина в Уфе. Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд хорошо знаком с ним по работе в «Ладе» и «Химике», что делало эту сделку вполне реалистичной. По слухам Александр не доехал до столицы Башкирии из-за непомерно больших требований по контракту.

Совершая оптовые закупки, москвичи вполне могли заполучить Никиту Задорова, который пять лет не надевал форму со звездой на груди.

Один из самых известных силовых форвардов страны и раньше не спешил с выбором команды. Однако в это межсезонье процесс трудоустройства Евгения Артюхина заметно затянулся. Предсезонку он проходил отдельно, а за несколько дней до старта чемпионата остаётся в статусе безработного. Означает ли это, что у Артюхина вообще не было вариантов? Насколько нам известно, наиболее активные разговоры велись с московским «Динамо». Год назад, подписывая контракт с «Сибирью», альтернативным вариантом для Евгения был именно московский клуб. Ещё одной командой, где мог объявиться Артюхин этим летом, было нижегородское «Торпедо». Петерис Скудра питает особые чувства к габаритным парням, умеющим вести силовую борьбу, к которым ветеран цеха, безусловно, относится.

Насколько талантлив этого форвард, настолько же он и проблемный. Несмотря ни на что, каждый год находятся команды, готовые рискнуть. Этим летом таким клубом, вроде бы, должно было стать московское «Динамо». После дворцового переворота состав бело-голубых отнюдь не пестрил громкими фамилиями, а в компанию к Дастину Бойду необходимо было найти классного крайнего форварда. Чем Николай Жердев не идеальный кандидат на эту роль? В «Динамо» не скрывали, что вели переговоры насчёт его приглашения, но всё без подробностей и конкретики. Вместо того чтобы спеться (не путать со «спиться») с Михаилом Анисиным, Жердев проходит предсезонку с любимым тренером новичка «Динамо». Андрей Назаров согласился взять 32-летнего форварда на просмотр, но подпишет ли он полноценный контракт с «Нефтехимиком», пока не ясно.

В поисках форварда. Жердев и ещё 6 нападающих для «Динамо» Московское «Динамо» почти справилось с проблемами комплектования команды. Осталось решить вопрос с нападающими.

Де-юре переход Даниса Зарипова из «Магнитки» в «Ак Барс» состоялся. На правах свободного агента трёхкратный чемпион мира подписал контракт с казанским клубом. Известна даже сумма соглашения – 260 млн рублей на два года. Де-факто же столь долгожданного возвращения легенды «Ак Барса» не произошло. На первый сбор команды в Финляндии он не поехал, а когда основной состав вернулся в Казань, вокруг Даниса уже разгорелся допинговый скандал. В Казани вырисовывалась тройка Галиев – Ткачёв – Зарипов, которая выглядела даже интереснее звена иностранцев. Вместо этого Зинэтула Билялетдинов вынужден латать дыры в составе подручными средствами. Какое-то время «Ак Барс» выступал с заявлениями о том, что до конца будет отстаивать Зарипова, но в начале августа контракт между клубом и опальным игроком был официально расторгнут.

Зарипов попался на допинге. Конец карьеры легенды? Данис Зарипов и ещё два игрока попались на допинге. Двухлетняя дисквалификация может поставить точку в карьере легенды КХЛ.

В межсезонье «Авангард» провернул сделку, в результате которой за Антона Бурдасова омичи получили сразу двух игроков — Дмитрия Кугрышева и Семёна Кошелева. У Бурдасова истекал контракт, и в Омске понимали, что почти не имея шансов сохранить ведущего форварда, нужно выжимать из ситуации максимум. В итоге «ястребы» провернули обмен с ЦСКА, но первоначально рассматривался вариант договора с другим «армейским» клубом. Ради того, чтобы вернуть Бурдасова, СКА был готов отдать всё тех же двух нападающих. Только вместо Кугрышева и Кошелева в качестве фигурантов сделки значились Прохоркин и Хохлачёв. Любопытно, что некоторое время «Авангарду» даже принадлежали права на Александра Хохлачёва, но когда тот решил вернуться в Россию, они технично перешли другой команде, спонсируемой «Газпромом».

Никита Задоров. ЦСКА

Эти летом ЦСКА настолько активно взялся за возвращение собственных воспитанников, что забыл о существовании потолка зарплат, лимита на количество игроков в заявке и, кажется, даже о том, кто является «армейцев» по крови, а кто – нет. Совершая оптовые закупки, москвичи вполне могли заполучить Никиту Задорова, который пять лет не надевал форму со звездой на груди. У почти двухметрового защитника возникли проблемы с подписанием нового контракта с «Колорадо». Задоров просил $3 млн., а «Колорадо» настаивал на $2 млн. По последней информации Никита всё-таки согласится на условия клуба и вот-вот поставит подпись под контрактом. Однако в прогрессе переговоров сам игрок рассказал, что имеет предварительную договорённость с ЦСКА. Учитывая, что Алексей Марченко, вернувшись из-за океана, получил стомиллионный контракт, москвичи без особого напряга могли удовлетворить требования Задорова. О разнице налогов в Москве и Денвере говорить и вовсе не приходится.

Дмитрий Орлов. ЦСКА

Опытные менеджеры редко называют фамилии игроков и погружают общественность в подробности переговоров до тех пор, пока стороны не ударят по рукам. Президенту ЦСКА Игорю Есмантовичу в опыте точно не откажешь, но он среди прочих потенциальных новичков, которые в итоге подписали контракт с «армейцами», упоминал Дмитрия Орлова. Никто не скрывал, что между защитником и клубом ведутся переговоры. К тому же, если Кузнецов вероятность своего возвращение в Россию оценил как минимальную, сопроводив исчерпывающей формулировкой «если буду никому не нужен в НХЛ», то Орлов подобных заявлений не делал. Дмитрий мог составить компанию Никите Нестерову и Алексею Марченко, с которыми он вместе выступал на Кубке мира, но вместо этого решил остаться в «Вашингтоне». Когда ты получаешь $30 млн. на шесть лет, на второй план отходит даже олимпийский фактор.

Евгений Кузнецов. СКА

Вернув из-за океана Сергея Калинина, в основном СКА этим летом сосредоточился на массовой скупке прав. Здесь вам и Наиль Якупов, и Никита Кучеров, а последним эту виртуальную коллекцию пополнил Евгений Кузнецов. Сколько петербуржцы заплатили «Трактору» за права на его звёздного воспитанника доподлинно неизвестно, суммы варьируются в диапазоне 50-150 млн.рублей. Ясно лишь одно: сделку команда из Санкт-Петербурга оформила до того, как Кузнецов договорился о новом контракте с «Вашингтоном». Трактовать это можно так, что в славном клубе на берегах Невы действительно надеялся перетащить к себе о челябинца, а не работали исключительно на перспективу. Карты «армейцам» спутал менеджмент «Вашингтона» и его удивительная щедрость. После того как Кузнецов с контрактом на $7,8 млн. в год стал одним из самых высокооплачиваемых центров НХЛ, аргументы закончились даже у СКА.

После того как Кузнецов с контрактом на $7,8 млн. в год стал одним из самых высокооплачиваемых центров НХЛ, аргументы закончились даже у СКА.

«Тасманский дьявол» прошлый сезон отыграл за «Монреаль», а до этого ещё четыре года провёл в ЦСКА. Но мы-то с вами знаем, что куда больше красного Радулову идёт зелёный цвет. «Салават Юлаев», теперь «Даллас»…А ведь всё могло обернуться так, что-то Александр примерил бы зелёную форму другой команды. Кумир Башкирии вполне мог готовиться к предстоящему сезону в Татарстане. Во время долгих переговоров Радулова с «Монреалем» то и дело всплывала информация о загадочном предложении из КХЛ. Мало у кого есть лишние 400-500 млн.рублей в год, но «Ак Барс» готов был изыскать столь внушительную сумму. Если Радулов и вернулся бы этим летом в Россию, то только ради того, чтобы стать казанским «барсом». Кого-кого, а его, изрядно поигравшего в сборной под руководством Зинэтулы Билялетдинова, прагматичным тренером не запугать. Открытым остаётся вопрос, как уфимские фанаты встретили бы бывшего кумира на первом «Зелёном дерби».