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Хоккей. Итоги дня 17 августа 2017 года
Текст: Роман Соловьёв
Фото: photo.khl.ru

СКА нет равных дома, а «Локомотиву» — в Риге

Завершились турнир памяти Николая Пучкова и Кубок ЛЖД.
17 августа 2017, четверг. 23:00 Хоккей

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ЦСКА определился с капитаном и не ждёт новичков

Нападающий Сергей Андронов будет капитаном московского ЦСКА в ближайшем сезоне Континентальной хоккейной лиги, заявил главный тренер команды Игорь Никитин. Ассистентами назначены защитник Богдан Киселевич и форвард Грег Скотт.

«В этом году у ЦСКА хорошая «скамейка», мы насчитываем шесть полноценных звеньев. Будем ли с кем-то расставаться или брать новых игроков из других клубов? Сложно предугадать. Сезон длинный, может случиться и травма, и произойти банальное снижение мастерства игрока. В то же время мы надеемся, что смогут проявить себя ребята из фарм-клуба. Что касается доукомплектования, то мы недавно подписали контракт с Марченко и в ближайшее время не планируем брать новых хоккеистов», — рассказал спортивный директор клуба Алмаз Гарифуллин.

«Сибири» поставили цель на сезон

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий на встрече с «Сибирью» назвал попадание в плей-офф задачей клуба на сезон.

«Надежды тысяч любителей новосибирского хоккея команда должна оправдывать самоотдачей в каждой игре. «Сибирь», несмотря на значительное обновление состава и тренерского штаба, должна вернуться в борьбу за самые высокие места! Успешное выступление «Сибири» в юбилейном году станет лучшим подарком нашим новосибирским болельщикам. Из «Сибири» ушли признанные лидеры, но убеждён, что пришли амбициозные игроки, которые жаждут стать новыми лидерами.

Необходимо наладить игру, вернуть тот боевой дух, которым всегда славилась «Сибирь». Правительство Новосибирской области поддерживало и будет поддерживать клуб, но и от команды мы ждём достойной игры и полной самоотдачи. И тогда наши совместные усилия принесут результат. Команда должна вернуться в борьбу за главный приз КХЛ — кубок Гагарина. Пусть новички и опытные игроки прежнего состава сплотятся ради достижения этой цели и вернут новосибирскому хоккею его лидерские позиции! Мы верим в вас и знаем, что эта задача нам по плечу», — приводит слова Городецкого официальный сайт правительства Новосибирской области.

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СКА выиграл домашний турнир

Петербургский СКА стал победителем домашнего турнира памяти Николая Пучкова. В финальной встрече «армейцы» переиграли финский «Йокерит» со счётом 5:1. Шайбами отметились Александр Барабанов, Максим Чудинов, Антон Белов, Егор Яковлев, Максим Карпов, а у «джокеров» — Пекка Йормакка.

Турнир имени Николая Пучкова
17 августа 2017, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
5 : 1 1:0, 3:0, 1:1
Йокерит
Хельсинки
1:0 – Барабанов (Чудинов, Рундблад) – 17:27 (5x5), 2:0 – Чудинов (Гавриков, Широков) – 26:58 (5x5), 3:0 – Белов (Калинин, Гавриков) – 31:19 (5x5), 4:0 – Яковлев (Калинин, Плотников) – 33:55 (5x5), 5:0 – Карпов (Широков, Рундблад) – 46:56 (5x5), 5:1 – Йормакка (Палола, Лепистё) – 50:13 (5x3)

В матче за третье место сборная Канады добилась победы над фарм-клубом СКА — «СКА-Невой» — со счётом 4:0. Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Мэт Робинсон, Ник Петерсен, Эндрю Гордон и Райан Гарбутт. Сухой матч оформил голкипер канадской команды Бен Скривенс, отразивший все 19 бросков по своим воротам.

Турнир имени Николая Пучкова
17 августа 2017, четверг. 14:30 МСК
Канада
4 : 0 1:0, 1:0, 2:0
СКА-Нева
Санкт-Петербург
1:0 – Робинсон (Гарбутт, Петерсен) – 04:00 (5x4), 2:0 – Петерсен – 31:46 (5x4), 3:0 – Гордон (Рой) – 50:12 (5x5), 4:0 – Гарбутт (Гордон, Лалонд) – 55:12 (5x4)
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«Локомотив» выиграл Кубок латвийской «железки»

Ярославский «Локомотив» уверенно обыграл рижское «Динамо» в финале предсезонного Кубка Латвийской железной дороги, встреча завершилась со счётом 3:0. Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать игроки «Локомотива» Павел Коледов, Даниил Апальков и Александр Кадейкин. Сухой матч оформил вратарь команды Алексея Кудашова Алексей Мурыгин.

Кубок Латвийской Железной Дороги
17 августа 2017, четверг. 19:30 МСК
Динамо Р
Рига
0 : 3 0:1, 0:1, 0:1
Локомотив
Ярославль
0:1 – Коледов (Алексеев, Кадейкин) – 02:36 (5x5), 0:2 – Апальков (Аверин) – 30:04 (5x5), 0:3 – Кадейкин (Ильенко, Накладал) – 55:20 (5x5)

Казанский «Ак Барс» в овертайме одолел минское «Динамо» в матче за третье место предсезонного Кубка Латвийской железной дороги, встреча закончилась со счётом 3:2 ОТ. К 24-й минуте встречи минская команда лидировала со счётом 2:0 благодаря заброшенным шайбам Александра Китарова и Сергея Дрозда. «Ак Барс» сумел отыграться, забитые голы на свой счёт записали Станислав Галиев и Джастин Азеведу. В овертайме Азеведу оформил дубль, принеся победу своей команде.

Кубок Латвийской Железной Дороги
17 августа 2017, четверг. 15:30 МСК
Ак Барс
Казань
3 : 2 0:1, 1:1, 1:0, 1:0
Динамо Мн
Минск
0:1 – Китаров (Лингле) – 13:46 (5x5), 0:2 – Дрозд (Хенкель) – 23:33 (5x5), 1:2 – Галиев (Ткачёв) – 32:52 (5x5), 2:2 – Азеведу (Секач) – 43:47 (5x5), 3:2 – Азеведу (Марков) – 62:59 (3x3)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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