Рейтинг защитных линий КХЛ. Восточная конференция

Хоккей – игра, которую болельщики любят прежде всего за красивые атаки и заброшенные шайбы. Однако общеизвестный факт, что кубки выигрывает оборона. Мы представляем защитные линии клубов КХЛ и составляем наш рейтинг надёжности оборонительных порядков, оценивая их по десятибалльной шкале. Говорим о Восточной конференции.

14. «Югра» — 5,5

Защитники: Павел Гаврилович, Игорь Гладун, Иван Лекомцев, Александр Макаров, Кирилл Меляков, Сергей Перетягин, Олег Погоришный, Виталий Шулаков, Мартин Штайнох, Александр Угольников, Павел Валентенко, Дмитрий Юшкевич.

13. «Амур» — 6,0

Защитники: Виталий Атюшов, Николай Аверин, Георгий Бердюков, Михал Йордан, Никита Камалов, Ян Колар, Денис Кузьмин, Дмитрий Лютов, Дмитрий Швиденко, Даниил Стальнов, Павел Турбин.

12. «Нефтехимик» — 6,5

Защитники: Владислав Арбузов, Александр Брынцев, Михаил Чурляев, Роман Граборенко, Дмитрий Огурцов, Олег Пиганович, Андрей Сергеев, Дамир Шарипзянов, Алексей Волгин.

11. «Барыс» — 6,5

Защитники: Кевин Даллмэн, Даррен Диц, Георгий Дульнев, Владимир Гребенщиков, Мадьяр Ибрайбеков, Никита Клещенко, Александр Липин, Алексей Маклюков, Кирилл Полохов, Роман Савченко, Максим Семёнов, Егор Шалапов.



При взгляде на состав защитников команд Восточной конференции нетрудно выделить ту оборону, которая может стать самой пропускающей в предстоящем сезоне. Игорю Захаркину в «Югре» предстоит приложить всё своё тренерское мастерство, чтобы держать ханты-мансийцев на плаву. В составе «мамонтов» есть опытные Иван Лекомцев, Павел Валентенко, рассчитывают на легионера Мартина Штайноха, а также защитника с отличным броском Александра Угольникова. Но в остальном уровень обороны «Югры» вряд ли позволит ей быть конкурентоспособной в матчах с большинством команд КХЛ.



Не лучше ситуация и у «Амура», где лидерами обороны станут легионеры Йордан и Колар, кроме того, подобно прогрессу Артёма Зуба в прошлом сезоне, может взойти звезда Никиты Камалова.

«Нефтехимик» и «Барыс», возможно, и не заслуживают столь низкого места в нашем рейтинге, особенно учитывая результаты команд в этом межсезонье, но по именам защитники нижнекамцев и астанчан проигрывают другим восточным клубам. В «Нефтехимике» смотрим за молодым Шарипзяновым, а также Граборенко, который может стать ключевым защитником в команде Андрея Назарова. «Барыс» сохранил Даллмэна, но тот не стал моложе, а Даррен Диц попытается заменить в команде Майка Ландина.

10. «Сибирь» — 7,0

Защитники: Константин Алексеев, Фёдор Беляков, Максим Игнатович, Дмитрий Лукин, Владислав Наумов, Илья Неколенко, Адам Полашек, Иван Верещагин, Кирилл Воробьёв.

Новосибирцы, потерявшие значительную долю атакующего потенциала, будут основываться именно на надёжную игру у своих ворот.

9. «Лада» — 7,0

Защитники: Кирилл Дьяков, Чарльз Дженовей, Ефим Гуркин, Дмитрий Костромитин, Владимир Маленьких, Данил Семёнов, Кристапс Сотниекс, Дмитрий Воробьёв, Денис Ежов, Никита Жлоба.

8. «Адмирал» — 7,0

Защитники: Оскарс Бартулис, Джонатан Блум, Иван Гавриленко, Николай Глухов, Сергей Ильин, Даниил Курашов, Иван Мищенко, Самвел Мнацян, Шон Моррисонн, Антон Волченков, Артём Земчёнок.

7. «Автомобилист» — 7,5

Защитники: Денис Бодров, Михал Чайковски, Роман Кобелев, Дмитрий Корчемкин, Кирилл Лямин, Дмитрий Мегалинский, Георгий Мишарин, Александр Севостьянов, Александр Щемеров, Николай Тимашов, Никита Трямкин, Алексей Василевский, Станислав Егоршев, Егор Журавлёв.

6. «Куньлунь Ред Стар» — 7,5

Защитники: Бретт Беллемор, Джесси Блеккер, Марек Дялога, Ринат Ибрагимов, Брэйден Джоу, Йоонас Ярвинен, Никита Хлыстов, Джефф Кинрейд, Артурс Кулда, Ник Ли, Евгений Рыбницкий, Павел Воробей, Джейсон Йи, Зак Юэнь.



В разговоре о вратарях мы упоминали, что голкипер Салак станет главной опорой «Сибири» в следующем сезоне. Ну а сам чешский голкипер в своей команде будет рассчитывать прежде всего на Алексеева, Белякова и Игнатовича, с которыми он будет выступать уже не первый сезон. Стоит назвать ещё и Адама Полашека, и тогда оборона «Сибири» приобретает вполне презентабельный вид. И это неудивительно, ведь новосибирцы, потерявшие значительную долю атакующего потенциала, будут основываться именно на надёжную игру у своих ворот.

Неплохо выглядит и защитная линия «Лады», особенно учитывая приобретение Чарльза Дженовея, который, безусловно, поможет тольяттинцам и в атакующих действиях. «Адмирал» в прошлом сезоне порой выдавал образцовые игры в защите, а за лето оборона «моряков» не потеряла ни одного из своих ключевых бойцов.



В «Автомобилист» пришли опытные российские защитники Мишарин, Лямин, Бодров, Егоршев, вернулся из-за океана Никита Трямкин. Эту линию обороны нельзя назвать звёздной, но на Востоке уральцы вполне могут стать одной из самых малопропускающих команд. Наконец, совсем неясно, чего ждать от интернационала «Куньлуня», но точно можно сказать, что у Майка Кинэна в руках огромное количество материала. Ещё неизвестно, что знаменитый тренер сможет из него слепить, но в обороне китайской команды есть несколько звучных имён, с которыми смело можно решать поставленные перед клубом задачи.

5. «Металлург» (Магнитогорск) – 8,0

Защитники: Евгений Бирюков, Никита Бобряшов, Александр Будкин, Денис Денисов, Григорий Дронов, Ярослав Хабаров, Ник Шаус, Дмитрий Шуленин, Сергей Терещенко.

4. «Салават Юлаев» — 8,0

Защитники: Захар Арзамасцев, Станислав Гареев, Максим Гончаров, Денис Куляш, Филипп Ларсен, Александр Логинов, Максим Осипов, Григорий Панин.

3. «Трактор» — 8,5

Защитники: Ник Бэйлен, Артём Бородкин, Константин Климонтов, Кирилл Кольцов, Данил Мамаев, Евгений Петриков, Алексей Петров, Александр Шинин, Иван Вишневский, Никита Жульдиков.

2. «Авангард» — 9,0

Защитники: Юнас Анелёв, Максим Березин, Илья Дервук, Эрик Густафссон, Никита Лисов, Егор Мартынов, Евгений Медведев, Виталий Меньшиков, Максим Минеев, Александр Осипов.

1. «Ак Барс» — 9,5

Защитники: Роман Абросимов, Рафаэль Батыршин, Никита Лямкин, Андрей Марков, Дамир Мусин, Атте Охтамаа, Михаил Сидоров, Василий Токранов, Альберт Яруллин, Степан Захарчук.



Самый стабильный и надёжный в обороне клуб Востока последних лет потерял трёх ключевых хоккеистов и сразу же скатился на пятое место нашего рейтинга. Речь о «Магнитке», которая закрыла потери Антипина, Ли и Береглазова Денисовым и Шаусом, но по-прежнему остаётся открытым вопрос, смогут ли новички обеспечивать такое же спокойствие у своих ворот и наводить панику при игре в большинстве в зоне соперника, как ушедшие игроки.

«Салават Юлаев» занимает такое высокое место в нашем рейтинге прежде всего из-за фигуры главного тренера. Эркка Вестерлунд умеет построить оборонительную систему, и можно даже не смотреть на фамилии защитников его команды. Впрочем, «Салавату» ещё явно потребуется усиление по ходу сезона, потому что провести весь чемпионат с восемью игроками защиты попросту нереально.



«Трактор» в межсезонье усилил оборону Бэйленом и Иваном Вишневским, и теперь у челябинцев, возможно, самый большой атакующий потенциал среди защитников на Востоке. «Авангард» сохранил практически всю линию обороны по сравнению с прошлым сезоном, а рокировка Никита Никитин – Максим Березин пока явно идёт на пользу омскому клубу.

Мусин, Яруллин, Абросимов, Токранов обещают стать для «Ак Барса» новыми лидерами обороны на долгие годы.

Наконец, в лидерах рейтинга защитников Востока казанский «Ак Барс». Зинэтула Билялетдинов любит и умеет играть от обороны, и у него в распоряжении отличный набор хоккеистов. Мусин, Яруллин, Абросимов, Токранов обещают стать для «Ак Барса» новыми лидерами обороны на долгие годы, а легендарный Андрей Марков, вне всяких сомнений, будет одним из самых ярких защитников в КХЛ в следующем сезоне.