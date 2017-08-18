Дуайер: опыт в «Медвешчаке» поможет мне в «Динамо» и сборной Канаде

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер рассказал «Чемпионату» о давлении, с которым сталкиваются тренеры, ожиданиях от сезона и своей работе со сборной Канады.

«Медвешчак» был моим трамплином в КХЛ»

— Что вы знали о КХЛ перед тем, как стать главным тренером «Медвешчака»?

— Я следил за лигой, тут играли мои друзья. Кроме того, популярность КХЛ растёт и в Северной Америке, у многих она считается второй сильнейшей лигой в мире, особенно сейчас, когда тут столько олимпийцев. Если ты интересуешься хоккеем, то игнорировать КХЛ невозможно.

— Вашей первой командой в КХЛ был «Медвешчак». В чём разница между ним и минским Динамо?

— Всегда есть разница между командами, которые ты тренируешь. «Медвешчак» был трамплином для меня, возможностью попасть в КХЛ, и два года в этой команде подготовили меня к тому, чтобы продолжить свой путь в лиге. В Минске я оказался в необычной ситуации, поскольку большая часть команды — это белорусы, которые в быту разговаривают на русском.



— Языковой барьер присутствует?

— У меня есть помощники, которые помогают в случае необходимости. Тем более и в сборной Беларуси на чемпионате мира, и в минском «Динамо» в прошлом сезоне руководили англоговорящие тренеры, поэтому игроки уже привыкли. Язык не проблема, иногда о смысле сказанного мной можно догадаться по жестам и интонациям. Но, конечно, мне важно убедиться, что игроки действительно поняли мою мысль.



— Расскажите о работе в швейцарском клубе «Амбри-Пиотта».

— Швейцария — это было что-то новое. Мне предложили возглавить команду, которая находилась в не очень хорошем состоянии. Нам предстояло бороться за возможность остаться в NLA. Это команда с историей, поэтому было очень большое давление со всех сторон. Интерес ко мне они начали проявлять после Кубка Шпенглера. Это был новый вызов, который я принял. Приятно, что цель была достигнута и мы не вылетели.



— Ждали предложений из КХЛ или были готовы остаться в Швейцарии?

— КХЛ была моим приоритетом, но надо понимать, что до этого я тренировал только «Медвешчак» и у меня не было репутации успешного тренера в этой лиге. Я был благодарен Швейцарии за возможность продолжить тренировать, но был готов вернуться в КХЛ в любой момент, поэтому тут же согласился на предложение «Динамо».

Справка «Чемпионата»



Горди Дуайер, канадский хоккеист и тренер



Родился 25 января 1978 г. в Дальхузи провинции Нью-Брансуик Канады.



В качестве игрока провёл 108 матчей в НХЛ за «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Монреаль Канадиенс». Также играл в АХЛ, Швеции и Германии.



В сезонах-2015/16 и 16/17 работал в КХЛ главным тренером «Медвешчака» (Загреб) и был ассистентом главного тренера сборной Канады на Кубке Шпенглера — 2016. В конце сезона-2016/17 возглавлял швейцарский клуб «Амбри-Пиотта».



4 июля 2017 года был назначен главным тренером минского «Динамо». Родился 25 января 1978 г. в Дальхузи провинции Нью-Брансуик Канады.В качестве игрока провёл 108 матчей в НХЛ за «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Монреаль Канадиенс». Также играл в АХЛ, Швеции и Германии.В сезонах-2015/16 и 16/17 работал в КХЛ главным тренером «Медвешчака» (Загреб) и был ассистентом главного тренера сборной Канады на Кубке Шпенглера — 2016. В конце сезона-2016/17 возглавлял швейцарский клуб «Амбри-Пиотта».4 июля 2017 года был назначен главным тренером минского «Динамо».

«У нас есть задание – развивать белорусских игроков»

— До начала регулярного сезона осталось меньше недели.

— Предсезонка в КХЛ длиннее, чем в Северной Америке. У нас было много времени, чтобы подготовиться и физически, и тактически, но многие уже ждут, когда чемпионат начнётся.



— Всего семь игр в предсезонке с двухнедельным перерывом между ними – достаточно ли этого?

— Конечно, из-за маленького количества матчей нельзя было проверить некоторые вещи в игровых ситуациях. График игр был составлен ещё до моего прибытия, поэтому повлиять на него я никак не мог, расписание осталось таким, каким оно было. Но мы использовали наше время с умом, фокусировались на подготовке к сезону. Чемпионат будет напряжённым для всех команд, и я уверен, что хорошая физическая подготовка поможет нам достичь хорошего результата.



— Готова ли команда к чемпионату?

— Почти. Сейчас мы на стадии улучшения командной игры и пока ещё имеем возможность проверять всех игроков. Главная задача сейчас это объединить вместе легионеров и белорусскую молодёжь.



— Какой хоккей вы хотите видеть в исполнении «Динамо»?

— Многие белорусские игроки хорошо проявили себя в прошлом сезоне, и я жду, что они останутся на этом же уровне, хотя для них это может оказаться сложным вызовом. У команды есть задание – развивать белорусских игроков и тренеров, поэтому мы будем давать шанс молодёжи, в то же время не забывая о результате. Рассчитываю, что каждый будет играть на своём максимуме.



— Кого видите лидерами команды?

— У нас есть несколько человек с большим опытом в КХЛ, тот же Денисов, про которого можно сказать, что он реальный боец, тот же Павлович. Есть несколько ветеранов, но есть и молодёжь, на которую я рассчитываю – 19-летний Шарангович, 20-летний Буйницкий. Получится отличная смесь из молодости и опыта.



— Был кто-то, приятно удививший вас?

— Я немного следил за «Динамо» и знал, кто на что способен, поэтому не сказал бы, чтобы кто-то прямо удивил. Шарангович выглядит очень хорошо, но мы знали, на что он способен.

«Всегда готов рассказать своё виденье игры»

— Вы в курсе, что «Динамо» никогда не проходило во второй раунд плей-офф?

— Да, это я знаю. Мне сложно комментировать то, что было здесь до меня. Могу говорить за себя – я привёз с собой своё виденье, у нас стало больше белорусских игроков, которым понадобится поддержка легионеров. Давление будет большое, в этом я не сомневаюсь, но и для парней это отличный шанс доказать, что они способны бороться и быть на вершине КХЛ.



— Состав уже сформирован или ещё возможны пополнения?

— Мы обсуждаем эту тему в команде, идёт постоянная оценка игроков, чтобы понять, нужен ли нам кто-то ещё. В составе ещё возможны изменения.



— Читаете ли прессу о себе и о команде?

— Обычно у меня нет такой возможности, так как я целиком сконцентрирован на работе. Моя голова забита командой, но я понимаю, что у журналистов своя работа, у всех есть мнение, что и как должно происходить. Я открыт для журналистов и всегда готов рассказать им своё видение. Закрыться от журналистов? Вряд ли. Не собираюсь тратить энергию на дискуссии с мнением со стороны, мне больше интересно, что думают люди внутри команды – игроки, тренеры, руководство. Я здесь для того, чтобы делать свою работу, и если у кого-то есть вопросы, я всегда доступен.



— Как у вас дела с изучением русского языка?

— (Смеётся.) Медленнее, чем хотелось бы. Уверенно говорю на английском и французском, третий же язык никак не удаётся выучить. Я провёл какое-то время в Швеции, Германии, Швейцарии, Хорватии, поэтому в голове каша из этих языков. Сейчас я нахожусь в русскоговорящей среде, понимаю кое-какие слова, но конечно, ещё надо очень много работать над этим.

«Сборная Канады не затерялась бы в КХЛ»

— Какие обязанности у вас в штабе сборной Канады?

— Нахожусь в постоянном контакте с тренерами сборной, помогаю им собрать команду, предоставляю информацию об игроках из КХЛ и некоторые инсайды. Сейчас это моя роль.

— Была бы эта сборная Канады конкурентоспособна в КХЛ?

— Посмотрите на результаты турниров с участием команды – думаю, в КХЛ эта команда не затерялась бы. Другое дело, что многие из этих игроков находятся на контракте с другими клубами. Для ребят это уникальная возможность стать частью олимпийской сборной, и именно для этого мы участвуем в различных проверочных турнирах.



— Ваша работа в КХЛ это большой плюс для сборной Канады?

— Да, это определённо полезно для сборной, так как я много знаю о лиге. Было неожиданно, что игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду, но тем самым для многих канадцев в Европе открылась возможность стать частью олимпийского движения, а это большое достижение для любого хоккеиста.



— Поможет ли Олимпиада европейским канадцам вернуться в НХЛ?

— Конечно. Даже без участия НХЛ игры всё равно станут очень крупным и значимым турниром, за которым будут следить скауты клубов НХЛ. Уверен, что Олимпиада откроет нам новых героев, о которых хоккейные болельщики до этого знали не так много.