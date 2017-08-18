Вероятность тренерских отставок в КХЛ. Западная конференция

Новый сезон, как и все предыдущие, скорее всего, не обойдётся без тренерских отставок. У некоторых специалистов позиции более прочные, а кто-то может лишиться работы в любой момент. Вслед за прогнозами на «живучесть» тренеров Восточной конференции мы рассмотрели вероятность увольнений на Западе.

Вероятность тренерских отставок в КХЛ. Восточная конференция Доработать сезон до конца наверняка получится не у всех тренеров. Кого-то уволят уже в сентябре-октябре.

Вероятность отставки: 5%



Скорее Земля налетит на небесную ось, чем СКА уволит Олега Знарка. У наставника питерских «армейцев» столько подушек безопасности, сколько нет ни у кого из его коллег. Во-первых, это выигранный всего несколько месяцев назад кубок Гагарина. Во-вторых, совмещение постов в клубе и в сборной. Если Знарок и лишится работы, то одновременно и в СКА, и в национальной команде. Возможен ли такой сценарий? К революции может привести разве что громкий провал на Олимпиаде, но даже в таком случае главному тренеру дадут отработать плей-офф КХЛ и чемпионат мира.

Вероятность отставки: 10%



Когда бывший мэр Нижнего Новгорода, а ныне член правления «Торпедо» Олег Кондрашов заявляет, что постоянные метания в отношении состава негативно влияют на имидж клуба, это должно настораживать. Нетрудно догадаться, что это камень в огород главного тренера, который и является инициатором кардинальных перемен. Однако куда важнее, что доверие Петерису Скудре выразил губернатор области. После очередного вылета на ранней стадии плей-офф Валерий Шанцев развеял все сомнения о перспективах наставника «оленей». Скудра для «Торпедо» по-прежнему больше чем просто тренер. Это и менеджер, и вожак, и лицо клуба. Даже недавний ребрендинг волжан – его инициатива.

Скудра: остаюсь в «Торпедо», а в серии с «Динамо» нас переиграл Ерёменко О разговоре с Шанцевым, продолжении работы в «Торпедо», серии с «Динамо» и прогрессе молодёжи – в интервью с Петерисом Скудрой.

Вероятность отставки: 15%



Руководители «Слована» не витают в облаках, прекрасно понимая, что попадание в восьмёрку для их команды – достижение. Впрочем, Милош Ржига однажды уже обеспечил словакам участие в плей-офф. Яркий специалист — чуть ли не главная звезда «Слована».



Добровольно расставаться со своим фронтменом — значит рубить сук, на котором сидишь.

Вероятность отставки: 20%



Весь прошлый сезон в наставника «Йокерита» летели критические стрелы. Все неудачи финской команды связывали именно с персоной Юкки Ялонена. Насколько справедлива была критика? Ялонена сопоставляли с одним из сильнейших тренеров Европы Эрккой Вестерлундом, а такое сравнение могут выдержать единицы. К тому же состав «Йокерита» заметно ослаб по сравнению с первыми сезонами в КХЛ. В год своего 50-летия «шуты» сделали ряд громких приобретений, что облегчит задачу Ялонену. Финны не склонны к импульсивным решениям, и досрочной отставки главного тренера ждать не стоит.

Вероятность отставки: 20%



В конце регулярного чемпионата и даже по ходу плей-офф ходили разговоры о том, что Алексей Кудашов может покинуть «Локомотив». Назывался даже клуб, который примет специалист. Предполагалось, что Кудашов возглавит московское «Динамо», с которым он в качестве игрока выигрывал Кубок Гагарина. Однако ярославцы сенсационно выбили ЦСКА, после чего вопрос об уходе Кудашова был снят. Можно вспомнить, как Юрий Яковлев цинично рубил головы Шона Симпсона и Кая Суйкканена, но в отношении к нынешнему главному тренеру президент «железнодорожников» подчёркнуто терпелив.

Вероятность отставки: 30%



Прошлым сезоном «Витязь» разрушил сразу несколько стереотипов. Прежде всего о статусе вечного помощника применительно к Валерию Белову. Специалист вышел из тени Зинэтулы Билялетдинова и с ходу показал результат. По-хорошему, приз лучшему тренеру сезона на церемонии закрытия минувшего сезона должен был получить не Олег Знарок, а наставник «Витязя». Выведя подмосковную команду в плей-офф, Белов заработал для себя карт-бланш на следующий сезон. Пошатнуть его позиции могут разве что проблемы «Витязя» с составом. Прежде всего смущают новые легионеры, которые на бумаге выглядят неубедительно.

Вероятность отставки: 30%



В Риге успели забыть, что такое плей-офф. Последние три сезона местное «Динамо» обитает на дне турнирной таблицы. Расплачиваются за это как менеджеры, так и тренеры. Предпосылок к тому, что рижане ворвутся в западную восьмёрку уже в предстоящем сезоне, пока не видно. С любым другим тренером в случае завала никто бы не церемонился, но Сандис Озолиньш – личность для латвийского хоккея знаковая. Поэтому очень сомнительно, что легенду, дебютирующую в роли главного тренера, уволят по ходу сезона.

Вероятность отставки: 40%



Беспрецедентная трансферная кампания ЦСКА – это не только подспорье для тренера, но и головная боль. Как распределить игровое время так, чтобы не породить группировку недовольных? Как справиться с давлением, которое непременно обрушится на главного тренера команды, обладающей двумя составами? Всё это предстоит пережить Игорю Никитину, который, кажется, сам не в восторге от переизбытка игроков. Экс-помощник Дмитрия Квартальнова давно не работал главным тренером и сложно предсказать, как он справится с огромной ответственностью. Не поддаётся прогнозированию и поведение боссов ЦСКА, которые в случае пробуксовки могут поменять коней на переправе. Больно уж высоки ставки.

Два состава нового ЦСКА. Награда или наказание для Никитина? ЦСКА провёл масштабную трансферную кампанию, собрав почти два равноценных состава. Как распорядится богатством Игорь Никитин?

Вероятность отставки: 50%



С одной стороны, сочинское руководство не склонно к скоропалительным решениям. Вячеслав Буцаев отработал на берегу Чёрного моря три сезона. Почему же его преемник не может рассчитывать хотя бы на один полный цикл? Однако мы до сих пор не знаем, какой из Сергея Зубова тренер. Какое-то время он трудился помощником, после чего возглавил СКА. Да только оценивать специалиста по работе с самым укомплектованным клубом страны занятие бессмысленное. Истинный уровень проявляется в работе с такими середняками как «Сочи».

Первая сочинская революция. Вернёт ли Зубов «леопардов» в плей-офф? «Сочи» вступает в 10-й сезон КХЛ с новым тренером, составом и задачами. Главное, чтобы не помешали старые проблемы.

Вероятность отставки: 60%



С точки зрения результата период, проведённый Горди Дуайером во главе «Медвешчака», сложно назвать успешным. Тем не менее этот канадец зарекомендовал себя с наилучшей стороны. При нём хорватской клуб кусался с лидерами, демонстрировал боевой характер, а низкое место в таблице обусловлено скорее политикой руководства «медведей». Поможет ли Дуайеру его репутация в Минске? Он менее конфликтный тренер, чем Крэйг Вудкрофт, так что разногласий с игроками и боссами клуба ждать вряд ли стоит. Проблема в том, что при том бардаке, что творится во всём белорусском хоккее, никто не может быть спокоен за своё будущее. Главный тренер главного клуба страны – тем более.

Вероятность отставки: 60%

В том, что Владимир Воробьёв один из самых перспективных тренеров, ещё не заявивших о себе, сомнений нет. Поговаривают, что прошлогоднее «Динамо» — это во многом его рук дело, тогда как Сергей Орешкин был главным скорее номинально. Однако прочными позиции дебютанта не могут быть по определению. Тем более в сегодняшнем «Динамо», где слишком много неизвестных. Воробьёв готовит команду с очевидными дырами в составе, а мы совершенно не знаем, кто после бело-голубой революции принимает в клубе решения. Если от Андрея Сафронова мы хотя бы примерно понимали, чего ожидать, то новое руководство совершенно непредсказуемо.

2. Вадим Епанчинцев («Спартак»)

Вероятность отставки: 70%



Новый рулевой «Спартака» — единственный тренер, пришедший в КХЛ в это межсезонье из Высшей лиги. В этом плане напрашиваются параллели с Андреем Разиным и Александром Гулявцевым. Дебют на новом уровне у предшественников Епанчинцева складывался по-разному, но уместнее его всё-таки сравнивать с главным тренером «Северстали». Если Разин доводил скромную «Ижсталь» до финала розыгрыша Братины, то Гулявцев, обладая репутацией «молодого и перспективного», не мог похвастать каким-то достижениями даже в масштабах Высшей лиги. Вот и Епанчинцев с хорошо укомплектованной и сытой «Сарыаркой» завалился уже в четвертьфинале. Рассчитывать на тренерский гений «Спартаку» не приходится, да и состав у москвичей такой, что проблемы по ходу сезона неизбежны. Епанчинцева вполне может постигнуть судьба Германа Титова.

Александр Гулявцев всю свою тренерскую карьеру провёл в ВХЛ и пока не доказал, что способен добиваться результата на высшем уровне.

Вероятность отставки: 75%



Когда ваша команда меньше чем за неделю до старта сезона проигрывает команде Высшей лиги, это даже не звоночек, а звон в колокол. Впрочем, так ли много удивительного в поражении «Северстали» от «СКА-Нева»? Александр Гулявцев всю свою тренерскую карьеру провёл в ВХЛ и пока не доказал, что способен добиваться результата на высшем уровне. Да и ряд игроков, имеющихся в расположении Гулявцева, скорее годятся для второй по силе лиге страны. Руководство череповецкой команды не стало увольнять тренера по ходу прошлого сезона, дав ему доработать до конца. Не последовало смены рулевого и в межсезонье, хотя перемены напрашивались. Зато теперь, если «Северсталь» пустится в свободное падение по турнирной таблице, Гулявцев первым отправится на биржу труда.