Рейтинг защитных линий КХЛ. Западная конференция

Рейтинг защитных линий КХЛ. Восточная конференция Лучшее, что есть у «Ак Барса». Теперь с Марковым.

13. «Динамо» (Рига) – 5,5

Защитники: Нериус Алисаускас, Ювис Янис Балинскис, Гунтис Галвиньш, Роландс Гританс, Александр Ерофеев, Ренарс Карклс, Георгий Пуяц, Кришьянис Редлихс, Эрик Шевченко, Карл Столлери, Вильям Вренн, Кристапс Зиль.

12. «Северсталь» — 6,0

Защитники: Станислав Калашников, Константин Корнеев, Вадим Кудако, Адам Мазур, Николай Стасенко, Валерий Васильев, Виталий Вишневский, Александр Евсеенков.

11. «Динамо» (Минск) – 6,5

Защитники: Владимир Денисов, Роман Дюков, Марк-Андре Граньяни, Кристиан Хенкель, Дмитрий Коробов, Евгений Лисовец, Илья Шинкевич, Никита Устиненко, Дмитрий Захаренко.



У команд, находящихся внизу рейтинга на Западе, в предстоящем сезоне наверняка будут периодически возникать проблемы в обороне, ведь состав защитной линии, скажем прямо, не впечатляет.



В Риге почти половину защитников составляют новички команды, имена которых вряд ли известны широкой хоккейной общественности. Лидером обороны рижан выглядят разве что Кришьянис Редлихс да Георгий Пуяц, но и их нельзя назвать образцом надёжности.



В «Северстали» второй год проведёт интересный защитник Адам Мазур, но в прошлом сезоне швед запомнился скорее атакующими действиями, чем надёжной игрой у своих ворот. Любопытно будет посмотреть на игру Виталия Вишневского, который вернётся в большой хоккей спустя два года.



Наконец, «Динамо» из Минска, разумеется, выиграло от приобретения жёсткого оборонца Владимира Денисова, а Марк-Андре Граньяни, умеющий сыграть в атаке, также остался в клубе, но в остальном белорусскому клубу придётся надеяться на местных защитников, чей уровень не всегда соответствует требованиям клуба КХЛ.

10. ХК «Сочи» — 7,0

Защитники: Юрий Александров, Илья Хохлов, Вадим Хомицкий, Сергей Кузнецов, Артём Мальцев, Михаил Мамкин, Руслан Педан, Никита Щитов, Андрей Шефер, Александр Титов, Иван Воробьёв.

9. «Спартак» — 7,0

Защитники: Алексей Бондарев, Дмитрий Калинин, Алексей Кириллов, Евгений Кулик, Вилле Лаюнен, Алексей Пепеляев, Владислав Провольнев, Юрий Сергиенко, Дмитрий Синицын, Всеволод Сорокин, Кирилл Свиязов, Дмитрий Юдин.

8. «Витязь» — 7,5

Защитники: Антон Буханко, Никлас Бурстрём, Сергей Гимаев, Игорь Головков, Евгений Катичев, Павел Лукин, Войтех Мозик, Михаил Орлов, Юрий Паутов, Станислав Романов, Алексей Семёнов, Егор Воронков, Михаил Епишин.

7. «Слован» — 7,5

Защитники: Патрик Басик, Томас Черны, Ник Эберт, Лукаш Козак, Андрей Мезарош, Михал Серсен, Иван Шварны, Томми Тайми, Томаш Ворачек.

6. «Динамо» (Москва) – 8,0

Защитники: Сергей Алексеев, Данил Долгушкин, Юусо Хиетанен, Глеб Корягин, Андрей Кутейкин, Илья Никулин, Егор Орлов, Яков Рылов, Максим Соловьёв, Дмитрий Вишневский, Артём Волков, Егор Зайцев.

5. «Торпедо» — 8,0

Зашитники: Артём Аляев, Виктор Балдаев, Денис Баранцев, Тимур Фаткуллин, Михаил Григорьев, Томаш Кундратек, Евгений Курбатов, Ренат Мамашев, Павел Медведев, Андрей Ермаков, Григорий Желдаков.



У следующей группы команд отмечаем хорошую глубину оборонительной линии, при которой потеря одного-двух защитников не станет большой проблемой, а также наличие как минимум двух пар оборонцев, чей уровень не вызывает сомнений.



В ХК «Сочи» будет интересно понаблюдать, как построит систему игры в обороне один из лучших в прошлом российских защитников Сергей Зубов, в распоряжении которого есть неплохой материал в лице Михаила Мамкина, Юрия Александрова, Никиты Щитова иАндрея Шефера.



В «Спартаке» рассчитывают на опытных Калинина, Пепеляева, легионера Лаюнена, а также местную молодёжь: Провольнева, Синицына, Сорокина и перешедшего за игровой практикой из СКА Дмитрия Юдина. «Витязь» укрепил оборону двумя легионерами, и во многом их игра предопределит надёжность команды Валерия Белова в следующем сезоне. Помимо Бурстрёма и Мозика у подмосковной команды есть Алексей Семёнов и Сергей Гимаев, которым нет равных при зачистке своего пятачка.



«Слован» собрал практически новую линию защиты, и она выглядит весьма перспективной, главной удачей «Динамо» стало сохранение Юусо Хиетанена, а в «Торпедо» в распоряжении Петериса Скудры полтора десятка защитников, конкуренция среди которых должна пойти на пользу нижегородской команде.

В «Торпедо» в распоряжении Петериса Скудры полтора десятка защитников, конкуренция среди которых должна пойти на пользу нижегородской команде.

4. «Йокерит» — 8,5

Защитники: Мэтт Гилрой, Йоонас Ялванти, Йеспер Йенсен, Томми Кивисто, Оливер Лауридсен, Сами Леписто, Майк Ландин, Нико Нурмиканта, Юхо Раутанен, Расмус Риссанен.

3. «Локомотив» — 9,0

Защитники: Никита Черепанов, Павел Коледов, Стафан Кронвалл, Илья Любушкин, Роман Манухов, Якуб Накладал, Денис Осипов, Рушан Рафиков, Александр Елесин.

2. СКА – 10,0

Защитники: Антон Белов, Максим Чудинов, Владислав Гавриков, Патрик Херсли, Динар Хафизуллин, Роман Рукавишников, Давид Рундблад, Егор Рыков, Вячеслав Войнов, Егор Яковлев, Артём Зуб, Андрей Зубарев.

1. ЦСКА – 10,0

Защитники: Артём Блажиевский, Артём Чмыхов, Богдан Киселевич, Алексей Марченко, Игорь Мясищев, Михаил Науменков, Никита Нестеров, Игорь Ожиганов, Михаил Пашнин, Никита Пивцакин, Мэтт Робинсон, Артём Сергеев.



На вершине рейтинга защитников всё те же команды, которые лидировали в соревновании вратарей, но в этом нет ничего удивительного, ведь сильная оборона – это связка надёжного голкипера и мастеровитых оборонцев.

«Йокерит» в следующем сезоне явно собирается поднять свои позиции по сравнению с предыдущим чемпионатом, и для этих целей в команде из Финляндии собрали очень интересный состав. Среди защитников выделяем Мэтта Гилроя, Сами Леписто и Майка Ландина, зарекомендовавших себя в других клубах КХЛ.



«Локомотив» уже приучил к тому, что оборона этой команды традиционно является сильным местом. Потеря Гаврикова не должна сильно сказаться на надёжности ярославцев, тем более, что под руководством Кудашова наверняка до уровня Владислава дорастут Илья Любушкин, Павел Коледов и Рушан Рафиков.



На привычных первых местах западного рейтинга находятся «армейские» коллективы. ЦСКА укрепил и так не слабую оборону Никитой Нестеровым, Алексеем Марченко, Михаилом Пашниным и Мэттом Робинсоном, и теперь немного непонятно, как Игорь Никитин распределит игровое время между всеми своими оборонцами.



В защите у СКА остался чемпионский костяк, который ещё сильнее сделали Владислав Гавриков и Давид Рундблад. Очевидно, забросить в ворота обоих «армейских» клубов станет ещё труднее в предстоящем сезоне.

Очевидно, забросить в ворота обоих «армейских» клубов станет ещё труднее в предстоящем сезоне.