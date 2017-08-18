Тест. Что ты знаешь о новом сезоне КХЛ?

Кого поменяли, где сократили и что нас ждёт в юбилейном сезоне?

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10-й, юбилейный, сезон КХЛ стартует уже в ближайший понедельник, 21 августа, матчем за кубок Открытия между действующим обладателем кубка Гагарина петербургским СКА и победителем прошлого регулярного чемпионата московским ЦСКА. Лига уже объявила о специальных мероприятиях в рамках нового сезона, а ещё весной о некоторых кадровых решениях. Время проверить, как хорошо ты готов к новому сезону.

Если тест не открывается, его можно пройти, перейдя по ссылке.