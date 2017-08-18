ЦСКА внушает страх. Не боится только СКА?

«Нефтехимик» выиграл турнир в Уфе

Нижнекамский «Нефтехимик» оказался сильнее «Адмирала» из Владивостока в очередном матче Кубка Республики Башкортостан. Ранее нижнекамцы переиграли «Ладу» (3:1) и «Салават Юлаев» (3:2 Б). Дальневосточники проиграли «Салавату Юлаеву» (1:4) и «Ладе» (4:5 Б).

В первой двадцатиминутке Джонатон Блум вывел «Адмирал» вперёд. Во второй трети матча «Нефтехимик» забросил три шайбы стараниями Робина Ганзла (дубль) и Александра Авцина, в составе «Адмирала» отличился Роберт Саболич. Третий период голов не принёс. Итог — победа нижнекамской команды со счётом 3:2. «Нефтехимик» идёт на турнире без поражений. Нижнекамцы, таким образом, выиграли предсезонный турнир. Ранее нижнекамцы выиграли предсезонный турнир в Астане.

«Салават Юлаев» в заключительной встрече уступил «Ладе» со счётом 1:2 по буллитам. Егор Бабенко открыл счёт во втором периоде, реализовав большинство тольяттинцев. «Салават» смог отыграться на последней минуте основного времени благодаря голу Теему Хартикайнена. Победитель определился в серии буллитов, решающий гол забил Георгий Белоусов.

«Нефтехимики» теперь волки

Рейтинг защитных линий КХЛ. Восточная конференция Лучшее, что есть у «Ак Барса». Теперь с Марковым.

«Нефтехимик» изменил логотип, поместив на него волка и добавив красный цвет. Ребрендинг связан с новой системой оценок клубов КХЛ. По итогам сезона лигу должны покинуть три клуба. 19 августа планируется официально представить новую эмблему «Нефтехимика». Также будет изменена и форма команды — добавлен красный цвет.

«Мы учли требование КХЛ, что нужно больше креатива в работе с болельщиками, и этому компоненту необходимо уделять больше внимания. Символизм ребрендинга ещё в том, что это новая страница в истории клуба. Идёт полная перезагрузка после неудач прошлых сезонов. Волки пленных не берут, падалью не питаются. Мы хотели что-то новое, изучали опыт других команд.



Есть барсы, есть лисы, есть белые медведи, леопард, у «Торпедо» – олень. Хотим привлечь молодую и активную аудиторию», – отметил директор клуба Раиль Якупов.

Фото: Бизнес Online

Хохлачёв вернулся в «Спартак»

СКА и «Спартак» провели обмен игроками. В московскую команду перешёл форвард Александр Хохлачёв, а взамен питерцы получили права на защитника Ярослава Дыбленко. Хохлачёв является воспитанником красно-белых, он выступал в КХЛ за московскую команду в сезоне-2012/13. В сезоне-2016/17 нападающий провёл за СКА 25 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав в них 10 (5+5) очков. В 11 матчах плей-офф на счету игрока 1 (0+1) очко. Хохлачёв является обладателем кубка Гагарина.



«Подумаем, как будем использовать Хохлачёва. Он фланговый игрок, только в «Бостоне» его поставили в центре, думаю, что с краю начнёт», — сказал главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев.

ЦСКА выиграл Кубок мэра

Рейтинг защитных линий КХЛ. Западная конференция СКА и ЦСКА готовы установить новый рекорд по наименьшему количеству пропущенных шайб за сезон.

«Спартак» одержал победу над «Витязем» на Кубке мэра Москвы. Встреча завершилась со счётом 2:1. В первом периоде Анатолий Никонцев вывел красно-белых вперёд, действуя в меньшинстве. Во второй двадцатиминутке «Витязь» наказал соперника за удаление — отличился Ессе Манкинен, однако вскоре Александр Комаристый сделал счёт 2:1. В третьей двадцатиминутке шайб заброшено не было. Для «Спартака» эта победа стала второй в трёх матчах на турнире, подмосковная команда потерпела третье поражение подряд.

ЦСКА одержал победу над московским «Динамо» и занял первое место на Кубке мэра Москвы. Встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ. Джефф Плэтт вывел «армейцев» вперёд на 12-й минуте матча, однако во втором периоде бело-голубые отличились трижды — шайбы забросили Дмитрий Марковин, Дмитрий Сидляров и Никита Комаров. Александр Попов сократил отставание до минимума, а в третьей двадцатиминутке Константин Окулов сравнял счёт. В овертайме Окулов оформил дубль и принёс победу ЦСКА. Второе место на турнире занял «Спартак», «Динамо» — третье. «Витязь» стал последним.