175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
КХЛ
Текст: Роман Соловьёв
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

ЦСКА внушает страх. Не боится только СКА?

ЦСКА выиграл всё даже на предсезонке.
18 августа 2017, пятница. 22:30 Хоккей

«Нефтехимик» выиграл турнир в Уфе

Нижнекамский «Нефтехимик» оказался сильнее «Адмирала» из Владивостока в очередном матче Кубка Республики Башкортостан. Ранее нижнекамцы переиграли «Ладу» (3:1) и «Салават Юлаев» (3:2 Б). Дальневосточники проиграли «Салавату Юлаеву» (1:4) и «Ладе» (4:5 Б).

В первой двадцатиминутке Джонатон Блум вывел «Адмирал» вперёд. Во второй трети матча «Нефтехимик» забросил три шайбы стараниями Робина Ганзла (дубль) и Александра Авцина, в составе «Адмирала» отличился Роберт Саболич. Третий период голов не принёс. Итог — победа нижнекамской команды со счётом 3:2. «Нефтехимик» идёт на турнире без поражений. Нижнекамцы, таким образом, выиграли предсезонный турнир. Ранее нижнекамцы выиграли предсезонный турнир в Астане.

Кубок Республики Башкортостан
18 августа 2017, пятница. 11:00 МСК
Адмирал
Владивосток
2 : 3 1:0, 1:3, 0:0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 – Блум (Александров) – 04:31 (5x5), 1:1 – Ганзл (Ро, Секстон) – 24:13 (5x5), 2:1 – Саболич (Ткачёв, Блум) – 26:16 (5x4), 2:2 – Ганзл (Сергеев, Ро) – 28:10 (5x4), 2:3 – Авцин (Нестрашил) – 38:46 (5x5)

«Салават Юлаев» в заключительной встрече уступил «Ладе» со счётом 1:2 по буллитам. Егор Бабенко открыл счёт во втором периоде, реализовав большинство тольяттинцев. «Салават» смог отыграться на последней минуте основного времени благодаря голу Теему Хартикайнена. Победитель определился в серии буллитов, решающий гол забил Георгий Белоусов.

Кубок Республики Башкортостан
18 августа 2017, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
1 : 2 0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1
Лада
Тольятти
0:1 – Бабенко (Белоусов, Гуркин) – 37:33 (5x4), 1:1 – Хартикайнен (Логинов, Кемппайнен) – 59:33 (6x5), 1:2 – Белоусов – 65:00 ( ПБ)

«Нефтехимики» теперь волки

Рейтинг защитных линий КХЛ. Восточная конференция
Лучшее, что есть у «Ак Барса». Теперь с Марковым.

«Нефтехимик» изменил логотип, поместив на него волка и добавив красный цвет. Ребрендинг связан с новой системой оценок клубов КХЛ. По итогам сезона лигу должны покинуть три клуба. 19 августа планируется официально представить новую эмблему «Нефтехимика». Также будет изменена и форма команды — добавлен красный цвет.

«Мы учли требование КХЛ, что нужно больше креатива в работе с болельщиками, и этому компоненту необходимо уделять больше внимания. Символизм ребрендинга ещё в том, что это новая страница в истории клуба. Идёт полная перезагрузка после неудач прошлых сезонов. Волки пленных не берут, падалью не питаются. Мы хотели что-то новое, изучали опыт других команд.

Есть барсы, есть лисы, есть белые медведи, леопард, у «Торпедо» – олень. Хотим привлечь молодую и активную аудиторию», – отметил директор клуба Раиль Якупов.

Фото: Бизнес Online

Хохлачёв вернулся в «Спартак»

СКА и «Спартак» провели обмен игроками. В московскую команду перешёл форвард Александр Хохлачёв, а взамен питерцы получили права на защитника Ярослава Дыбленко. Хохлачёв является воспитанником красно-белых, он выступал в КХЛ за московскую команду в сезоне-2012/13. В сезоне-2016/17 нападающий провёл за СКА 25 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав в них 10 (5+5) очков. В 11 матчах плей-офф на счету игрока 1 (0+1) очко. Хохлачёв является обладателем кубка Гагарина.

«Подумаем, как будем использовать Хохлачёва. Он фланговый игрок, только в «Бостоне» его поставили в центре, думаю, что с краю начнёт», — сказал главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев.

ЦСКА выиграл Кубок мэра

Рейтинг защитных линий КХЛ. Западная конференция
СКА и ЦСКА готовы установить новый рекорд по наименьшему количеству пропущенных шайб за сезон.

«Спартак» одержал победу над «Витязем» на Кубке мэра Москвы. Встреча завершилась со счётом 2:1. В первом периоде Анатолий Никонцев вывел красно-белых вперёд, действуя в меньшинстве. Во второй двадцатиминутке «Витязь» наказал соперника за удаление — отличился Ессе Манкинен, однако вскоре Александр Комаристый сделал счёт 2:1. В третьей двадцатиминутке шайб заброшено не было. Для «Спартака» эта победа стала второй в трёх матчах на турнире, подмосковная команда потерпела третье поражение подряд.

Кубок мэра Москвы
18 августа 2017, пятница. 16:00 МСК
Спартак
Москва
2 : 1 1:0, 1:1, 0:0
Витязь
Московская область
1:0 – Никонцев (Воронин) – 14:06 (4x5), 1:1 – Манкинен (Горак, Риссанен) – 26:45 (5x4), 2:1 – Комаристый (Провольнев) – 35:41 (5x5)

ЦСКА одержал победу над московским «Динамо» и занял первое место на Кубке мэра Москвы. Встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ. Джефф Плэтт вывел «армейцев» вперёд на 12-й минуте матча, однако во втором периоде бело-голубые отличились трижды — шайбы забросили Дмитрий Марковин, Дмитрий Сидляров и Никита Комаров. Александр Попов сократил отставание до минимума, а в третьей двадцатиминутке Константин Окулов сравнял счёт. В овертайме Окулов оформил дубль и принёс победу ЦСКА. Второе место на турнире занял «Спартак», «Динамо» — третье. «Витязь» стал последним.

Кубок мэра Москвы
18 августа 2017, пятница. 19:15 МСК
Динамо М
Москва
3 : 4 0:1, 3:1, 0:1, 0:1
ЦСКА
Москва
0:1 – Плэтт (Окулов) – 11 (5x5), 1:1 – Марковин – 24 (5x4), 2:1 – Сидляров – 26, 3:1 – Комаров – 29, 3:2 – Попов – 30, 3:3 – Окулов – 52, 3:4 – Окулов – 61 (3x3)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 1
Теги
ХК Динамо Москва ХК Нефтехимик ХК Салават Юлаев ХК Спартак ХК ЦСКА Александр Хохлачёв Итоги дня КХЛ
Новости. Хоккей
19 августа 2017, суббота
01:05 Гюнцель: не вижу причин, почему «Питтсбург» не может выиграть третий кубок
00:32 Паризе: Каллен прольёт свет на то, что нужно делать, чтобы выиграть кубок
00:22 П. Зубов: Энлунд сам попросился в «Сибирь», такими игроками не разбрасываются
18 августа 2017, пятница
23:46 «Слован» заключил полноценные контракты с Козаком, Гецлом и Слободой
23:43 Дубль Кулёмина помог «Торпедо» обыграть «Тургау» в товарищеском матче
23:15 Марченко: с Киселевичем никогда раньше не играл, впечатления хорошие
23:14 Андриевский: «Адмирал» подойдёт к чемпионату во всеоружии
22:49 «Югра» расторгла контракт с нападающим Артёмом Булянским
22:48 Трофей ЦСКА, новый дизайн шлемов вратарей и другие фото с матча «Динамо» — ЦСКА
22:45 Андронов: ЦСКА готов к сезону, нам по силам выиграть кубок Гагарина
22:36 В. Воробьёв: молодёжь «Динамо» неплохо выглядела, у Бицадзе возможно сотрясение
22:28 Никитин: Марченко неплохо себя показал в первой игре, ничего лишнего не делал
22:18 СКА на новых условиях подписал двусторонний контракт с Максимом Чудиновым
21:50 ЦСКА обыграл московское «Динамо» и занял первое место на Кубке мэра Москвы
21:37 Бартулис: команда у «Адмирала» складывается, у нас дружный коллектив
21:21 Аболс: «Лада» функционально готова к сезону, задача — выигрывать каждый матч
20:44 Симаков: «Автомобилист» больше держал шайбу, но не сумел извлечь из этого выгоды
20:41 Скабелка: нравится самоотдача «Авангарда», то, как все друг друга поддерживают
20:29 Вестерлунд: «Салават» готов к сезону, единственное, чего не хватает, — голы
20:01 Крикунов: «Автомобилист» больше владел преимуществом, но толку от этого…
19:59 Соин: буду доказывать, что меня зря списали
19:50 Кугрышев: Жукенов прекрасно понимает игру, мне комфортно с ним в звене
19:41 «Салават» отыгрался на последней минуте, но уступил «Ладе» на турнире в Уфе
19:39 Благотворительный аукцион Meet For Charity разыграет встречу с Радуловым
19:26 Защитник «Вегаса» Шмидт получил травму лодыжки на тренировке
19:18 Семёнов: на Кубке мэра у «Витязя» хромала реализация моментов
19:00 Варицкий: планируем переезд «молодёжки» «Витязя» из Чехова в Подольск
18:58 Семёнов: когда сезон начнётся, нашивки НХЛ на шортах не будет
18:40 Белов: у новых легионеров «Витязя» не многое получалось, ждём от них большего
18:40 Епанчинцев: Хохлачёв – фланговый игрок, только в «Бостоне» его поставили в центр
18:28 Воронин: надеюсь, Хохлачёв «Спартаку» поможет, если Питеру не совсем помог
18:26 «Сухарь» Фурха помог «Авангарду» победить «Автомобилист» на мемориале Блинова
18:14 «Витязь» проиграл третий матч подряд на Кубке мэра Москвы, уступив «Спартаку»
18:10 Нападающие Евпалов и Мисюс подписали полноценные контракты с рижским «Динамо»
17:55 Алексей Емелин будет выступать в «Нэшвилле» под 25-м номером
17:38 Фролов: «Амур» должен следовать своей системе игры и быть как единый кулак
17:19 Губин: две победы на мемориале Блинова придадут «Амуру» уверенности в сезоне
16:50 Полохов: игра равных соперников, но где-то больше повезло «Амуру»
16:45 Мартемьянов: игроки «Амура» начали бросать, закрывать вратаря
16:18 Е. Корешков: «Барыс» опять пропустил две ненужные шайбы
16:17 Виталий Вишневский подписал полноценный контракт с «Северсталью»
15:46 «Спартак» и «Витязь» назвали составы на матч Кубка мэра Москвы
15:46 «Авангард» и «Автомобилист» назвали составы на матч мемориала Блинова
15:07 20 августа состоится фестиваль «Severstal family»
15:01 Бадюков: Хохлачёву не было места в СКА, но вряд ли клуб кого-то ещё отпустит
Все новости RSS
Партнерский контент