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КХЛ
Текст: Дарья Тубольцева
Фото: instagram.com/radulov22

Тройка мечты! Как Ковальчук готовится к старту сезона КХЛ

Как провели прошедшую неделю игроки КХЛ — в нашем обзоре соцсетей.
19 августа 2017, суббота. 10:00 Хоккей

Стильный кэп «Нефтехимика»

С отличным настроением к старту сезона подходит команда Андрея Назарова. Победы на двух предсезонных турнирах должны придать уверенности хоккеистам. А с таким элегантным капитаном, как Олег Пиганович, «Нефтехимик» точно готов штурмовать все вершины.

Банда в сборе

Илья Ковальчук в отличной компании готовится к старту сезона в КХЛ. Александр Радулов, Евгений Малкин и форвард СКА решили на время отложить клюшки и весело провести время. Получилась просто тройка мечты!

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Галимов с чемпионом

Ансель Галимов вовсю осваивается в «Авангарде». В Омск с нападающим перебралась и его семья. «Чемпион на месте», — прокомментировал нападающий фото с сыном.

Падакин гуляет по Петербургу

Несмотря на неудачное выступление «Сочи» на турнире имени Николая Пучкова, хоккеисты всё-таки смогли насладиться летом в Петербурге. Павел Падакин, например, отправился гулять на Дворцовую площадь.

Белов на релаксе

Защитник СКА не прочь поваляться на пляже. Перед олимпийским сезоном надо запасаться силами! «Общество загорелых торсов, в наличии горький и белый шоколад», — такой комментарий оставила Елена Белова под фотографией мужа с собакой.

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Панин с красотками

На Кубке Республики Башкортостан защитник «Салавата» не терял времени даром. За игрой лучше всего наблюдать с трибуны в компании очаровательных дам. Игорь Макаров не будет ревновать?

Нестеров в горах

Защитник ЦСКА продолжает вспоминать неделю в Сочи. Пока Никита играл за олимпийскую сборную, его жена с сыном нежились на черноморском курорте. А в свободный от матчей день Нестеровы всей семьёй выбрались в горы.

Галантный Макаров

Игорь Макаров даже после нескольких лет брака продолжает радовать свою любимую букетами цветов. Лера Кудрявцева, вырвавшись с работы, сразу же полетела к мужу в Уфу. Нападающий «Салавата» к приезду супруги оказался готов.

Магнитогорский пикник

«Металлург» — командна дружная. Каждое лето накануне старта сезона игроки «Магнитки» вместе с семьями собираются на командный пикник. Василий Кошечкин в этот раз взялся учить сына стрелять из винтовки.

Фото: instagram.com/irusikkoshechka/
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Радулов Ансель Галимов Антон Белов Василий Кошечкин Григорий Панин Евгений Малкин Игорь Макаров Илья Ковальчук Фото
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