Тройка мечты! Как Ковальчук готовится к старту сезона КХЛ

Стильный кэп «Нефтехимика»
С отличным настроением к старту сезона подходит команда Андрея Назарова. Победы на двух предсезонных турнирах должны придать уверенности хоккеистам. А с таким элегантным капитаном, как Олег Пиганович, «Нефтехимик» точно готов штурмовать все вершины.
Банда в сборе
Илья Ковальчук в отличной компании готовится к старту сезона в КХЛ. Александр Радулов, Евгений Малкин и форвард СКА решили на время отложить клюшки и весело провести время. Получилась просто тройка мечты!
Галимов с чемпионом
Ансель Галимов вовсю осваивается в «Авангарде». В Омск с нападающим перебралась и его семья. «Чемпион на месте», — прокомментировал нападающий фото с сыном.
Падакин гуляет по Петербургу
Несмотря на неудачное выступление «Сочи» на турнире имени Николая Пучкова, хоккеисты всё-таки смогли насладиться летом в Петербурге. Павел Падакин, например, отправился гулять на Дворцовую площадь.
Белов на релаксе
Защитник СКА не прочь поваляться на пляже. Перед олимпийским сезоном надо запасаться силами! «Общество загорелых торсов, в наличии горький и белый шоколад», — такой комментарий оставила Елена Белова под фотографией мужа с собакой.
Панин с красотками
На Кубке Республики Башкортостан защитник «Салавата» не терял времени даром. За игрой лучше всего наблюдать с трибуны в компании очаровательных дам. Игорь Макаров не будет ревновать?
Нестеров в горах
Защитник ЦСКА продолжает вспоминать неделю в Сочи. Пока Никита играл за олимпийскую сборную, его жена с сыном нежились на черноморском курорте. А в свободный от матчей день Нестеровы всей семьёй выбрались в горы.
Галантный Макаров
Игорь Макаров даже после нескольких лет брака продолжает радовать свою любимую букетами цветов. Лера Кудрявцева, вырвавшись с работы, сразу же полетела к мужу в Уфу. Нападающий «Салавата» к приезду супруги оказался готов.
Магнитогорский пикник
«Металлург» — командна дружная. Каждое лето накануне старта сезона игроки «Магнитки» вместе с семьями собираются на командный пикник. Василий Кошечкин в этот раз взялся учить сына стрелять из винтовки.