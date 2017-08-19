Тройка мечты! Как Ковальчук готовится к старту сезона КХЛ

Стильный кэп «Нефтехимика»

С отличным настроением к старту сезона подходит команда Андрея Назарова. Победы на двух предсезонных турнирах должны придать уверенности хоккеистам. А с таким элегантным капитаном, как Олег Пиганович, «Нефтехимик» точно готов штурмовать все вершины.

Банда в сборе

Илья Ковальчук в отличной компании готовится к старту сезона в КХЛ. Александр Радулов, Евгений Малкин и форвард СКА решили на время отложить клюшки и весело провести время. Получилась просто тройка мечты!

Радулов в «Ак Барсе» — страшный сон Уфы. Переходы, которые не состоялись Фанаты «Салавата Юлаева» вряд ли были бы довольны.

Галимов с чемпионом

Ансель Галимов вовсю осваивается в «Авангарде». В Омск с нападающим перебралась и его семья. «Чемпион на месте», — прокомментировал нападающий фото с сыном.

Падакин гуляет по Петербургу

Несмотря на неудачное выступление «Сочи» на турнире имени Николая Пучкова, хоккеисты всё-таки смогли насладиться летом в Петербурге. Павел Падакин, например, отправился гулять на Дворцовую площадь.

Белов на релаксе

Защитник СКА не прочь поваляться на пляже. Перед олимпийским сезоном надо запасаться силами! «Общество загорелых торсов, в наличии горький и белый шоколад», — такой комментарий оставила Елена Белова под фотографией мужа с собакой.

СКА нет равных дома, а «Локомотиву» — в Риге Завершились турнир памяти Николая Пучкова и Кубок ЛЖД.

Панин с красотками

На Кубке Республики Башкортостан защитник «Салавата» не терял времени даром. За игрой лучше всего наблюдать с трибуны в компании очаровательных дам. Игорь Макаров не будет ревновать?

Нестеров в горах

Защитник ЦСКА продолжает вспоминать неделю в Сочи. Пока Никита играл за олимпийскую сборную, его жена с сыном нежились на черноморском курорте. А в свободный от матчей день Нестеровы всей семьёй выбрались в горы.

Галантный Макаров

Игорь Макаров даже после нескольких лет брака продолжает радовать свою любимую букетами цветов. Лера Кудрявцева, вырвавшись с работы, сразу же полетела к мужу в Уфу. Нападающий «Салавата» к приезду супруги оказался готов.

Магнитогорский пикник

«Металлург» — командна дружная. Каждое лето накануне старта сезона игроки «Магнитки» вместе с семьями собираются на командный пикник. Василий Кошечкин в этот раз взялся учить сына стрелять из винтовки.