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Майк Грин
Текст: Максим Замятин
Фото: Reuters

Время собирать чемодан. 5 игроков НХЛ, которых наверняка обменяют

Потолок зарплат в НХЛ просто безжалостен. Даже хорошая игра может стать причиной обмена.
19 августа 2017, суббота. 11:45 Хоккей

Кадровый рынок в Национальной хоккейной лиге переживает «мёртвый сезон», поскольку все главные переходы и сделки уже заключены, и лишь изредка спокойствие нарушает продление контрактов с кем-то из известных героев. Весенний дедлайн также получился достаточно скупым на события, поэтому многие болельщики ожидают, что клубы будут более активны на трансферном рынке уже по ходу регулярного чемпионата. О шансах обменять лидеров «Колорадо» Габриэля Ландескога и Мэтта Дюшейна было сказано уже достаточно много, поэтому этих игроков пока можно вынести за скобки. Кто же из хорошо знакомых нам хоккейных персон должен иметь в виду возможность потенциального обмена?

з. Майк Грин, «Детройт»

Времена, когда праворукий защитник набирал по 70 очков за сезон, похоже, ушли в прошлое. За последние семь чемпионатов Грин лишь однажды превзошёл отметку в 40 результативных баллов, что крайне мало для человека, зарабатывающего $ 6 млн в год. Контракт 31-летнего оборонца подходит к концу, и генеральному менеджеру «Детройта» Кену Холланду всерьёз стоит подумать о том, чтобы уговорить Майка отказаться от пункта, запрещающего обмен, и выручить за него хоть какую-то компенсацию. Но остатки хоккейного «бензина» у Грина ещё сохранились, и он может принести пользу тем командам, которые нуждаются в оборонце для спецбригады большинства. Конечно, 6-миллионный оклад будет очень большим препятствием, но ближе к концу сезона, когда основная часть зарплаты будет выплачена, сделка может состояться. В новом клубе защитник сможет рассчитывать на контракт сроком на 1-2 года и на зарплату от $ 4 до 5 млн.
«Без Грина защитная линия «Детройта» станет совсем беспомощной, но его будущее зависит от успеха команды. Если «Красные крылья» не смогут попасть в плей-офф, то имеет смысл обменять Майка на раунд драфта», — отметила обозреватель Detroit Free Press Хелен Сент-Джеймс.

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з. Джейкоб Троуба, «Виннипег»

До подписания двухлетнего контракта с «Джетс» в ноябре прошлого года Троуба имел достаточно напряжённые отношения с руководством клуба. 23-летний защитник даже требовал обмена в другую команду, считая, что тренерский штаб даёт ему слишком мало игрового времени, а кроме этого, он выходит на непривычном для себя левом фланге обороны. Пару месяцев спустя он отозвал свою просьбу об обмене и подписал двухлетнее соглашение с «реактивщиками» на сумму $ 2,8 млн за сезон.

Первый год по этому договору получился для американца очень удачным: он сыграл за сборную молодых звёзд Северной Америки на Кубке мира, набрал 33 очка в 60 матчах за «Виннипег» и съездил на чемпионат мира в Кёльн. Если его результативность и общий вклад в дела «Джетс» (почти 25 минут игрового времени в среднем за матч) останутся на прежнем уровне, Троуба может стать «реактивщикам» не по карману. У клуба уже есть четыре «туза» в обороне (Бафлин, Энстрём, Майерс и Куликов), на которых уходит более $ 23 млн в год, и ещё один дорогой защитник может нарушить хрупкое финансовое равновесие и взаимоотношения в команде.

Впрочем, есть законная вероятность, что на трансфер будет выставлен 32-летний Энстрём, но для этого нужно уговорить его отказаться от пункта, запрещающего любые перемещения.

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н. Джеймс Нил, «Вегас»

Бывший соратник Малкина по «Питтсбургу» стал одним из самых известных хоккеистов, которых в июне смог заполучить новый клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс». Но у перспективы долгосрочного сотрудничества Нила и «Золотых рыцарей» есть достаточно много препятствий, первое из которых – заканчивающийся контракт. В июле 2018 года форвард может стать неограниченно свободным агентом, и захочет ли 30-летний хоккеист, привыкший много играть в плей-офф, оставаться в стане аутсайдера – большой вопрос. Возможность много заработать в «Вегасе» также представляется несколько сомнительной, поскольку основным курсом команды является строительство молодого коллектива на будущее, и возрастной форвард рискует не вписаться в эти планы.

Попасть в розыгрыш Кубка Стэнли в первый же сезон «Вегас» вряд ли сможет, поэтому Нил, вероятно, предпочтёт не продлевать контракт, а захочет выйти на рынок. В этой ситуации генеральный менеджер Джордж Макфи будет вынужден обменять нападающего, чтобы команда получила компенсацию.

н. Джеймс Ван Римсдайк, «Торонто»

Предстоящий сезон станет для Ван Римсдайка уже шестым в составе «Мэйпл Лифс», что по меркам очень молодого коллектива выглядит солидным достижением. Никаких проблем с продуктивностью американца у «Торонто» нет: в прошлом сезоне Джеймс установил личный рекорд по очкам (62) и почти добрался до классической отметки в 30 голов. 28-летний «голландец», как его называют болельщики, находится в расцвете сил, но 1 июля 2018 года может стать неограниченно свободным агентом, а его новый договор наверняка окажется намного более солидным, чем нынешние $ 4,2 млн за сезон.

В свете того что «кленовым листьям» нужно будет подписывать новые недешёвые контракты с Остоном Мэттьюсом, Вильямом Нюландером и Митчем Марнером, договор Ван Римсдайка может быть принесён в жертву потолку зарплат. Многое прояснится ближе к новому году, когда перспективы «Торонто» на попадание в плей-офф будут видны более явно, и знаменитый Лу Ламорелло начнёт планировать бюджет на будущее.

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н. Эвандер Кейн, «Баффало»

Слухи о возможном обмене Кейна ходили весь прошлый сезон, и, вероятно, будут циркулировать и дальше. 26-летний форвард обладает непростым характером и не отличается большой стабильностью, но вместе с этим он является признанным талантом. 28 голов, забитых в сезоне-2016/17, увеличили его рыночную стоимость, а заканчивающийся контракт ещё сильнее подогревает интерес потенциальных покупателей.

Предполагалось, что «Баффало» уже нынешним летом обменяет Кейна на необходимого команде защитника, но Марка Сканделлу «клинки» приобрели без участия форварда. «Слухи об обмене Кейна наверняка возобновятся после начала сезона», — заявил в радиоэфире аналитик TSN Даррен Дрегер, добавив, что очень многое будет зависеть от статистики самого нападающего в нынешнем регулярном чемпионате.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Баффало Сэйбрз Виннипег Джетс Детройт Ред Уингз Торонто Мэйпл Лифс Вегас Голден Найтс Эвандер Кейн
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