Рейтинг линий нападения КХЛ. Восточная конференция

14.«Амур» — 5,0

Нападающие: Марек Квапил, Томаш Зогорна, Александр Фролов, Владислав Ушенин, Вячеслав Ушенин, Олег Губин, Богдан Потехин, Семён Бабинцев, Олег Ли, Игорь Руденков, Михаил Железнов, Алексей Бывальцев, Павел Дедунов, Александр Федосеев, Станислав Кацуба, Дмитрий Кириллов, Дмитрий Клопов, Вячеслав Литовченко, Глеб Лушников, Юрий Назаров, Артём Севанькаев, Игорь Величкин, Матвей Заседа, Алексей Закарлюкин.

13.«Лада» — 5,5

Нападающие: Картер Эштон, Иржи Новотны, Игорь Скороходов, Александр Стрельцов, Василий Стрельцов, Никита Филатов, Сергей Соин, Семён Валуйский, Станислав Бочаров, Георгий Белоусов, Даниил Жарков, Денис Зернов, Егор Бабенко, Рафаэль Ахметов, Андрей Рукин, Александр Мастрюков.

12.«Югра» — 5,5

Нападающие: Дмитрий Макаров, Константин Панов, Евгений Скачков, Антон Курьянов, Джереми Морин, Велли-Матти Савинайнен, Павел Варфоломеев, Денис Горбунов, Даниил Ильин, Константин Майоров, Сергей Купцов, Кирилл Кожевников, Егор Иванов, Антон Королёв, Андрей Анкудинов, Кирилл Беляев, Егор Попов, Кирилл Попов, Александр Яремчук, Александр Васильев, Александр Акмальдинов.

11.«Барыс» — 6,0

Нападающие: Найджел Доус, Линден Вей, Кори Тривино, Мартин Сен-Пьер, Роман Старченко, Талгат Жайлауов, Константин Пушкарёв, Никита Михайлис, Павел Аколзин, Нуруслан Белгибаев, Дмитрий Гурков, Артём Лихотников, Владимир Маркелов, Александр Мелихов, Владислав Никулин, Антон Сагадеев, Кирилл Савицкий, Дмитрий Шевченко, Ярослав Евдокимов.

Рейтинг вратарских бригад КХЛ. Западная конференция «Витязь» надеется на Сапрыкина и Бирюкова, в «Словане» три равных вратаря, а СКА и ЦСКА снова впереди всех.

Если убрать за скобки «Кузню», которая была беспросветным аутсайдером и в итоге покинула КХЛ, меньше всего на Востоке в прошлом сезоне забили хоккеисты хабаровского «Амура». За межсезонье мало что поменялось. Дальневосточники отказались от финских легионеров, пригласив Марека Квапила. Есть надежда, что оберёт вторую молодость Александр Фролов, но вряд ли обилие перелётов пойдёт на пользу возрастному форварду. В остальном «тигры» опираются либо на ветеранов, вроде Олега Губина, либо на такую необстрелянную молодёжь, как Матвей Заседа.

У «Югры» и «Лады» дела с нападением обстоят чуть лучше. И те, и другие верят в перезагрузку некогда грозных бомбардиров: в Ханты-Мансийске делают ставку на Евгения Скачкова, а в Тольятти — на Игоря Скороходова. Оба клуба располагают двумя форвардами-легионерами, но никто из них до сих пор не проявил себя топ-снайпером на уровне КХЛ. Велли-Матти Савинайнен был успешен на родине, но его первая попытка закрепиться в нашей лиге не принесла успеха. Волжане, помимо помощи от легионеров, вправе ожидать, что на уровне прошлого сезона сыграет Никита Филатов. А в составе «мамонтов» любопытно понаблюдать, продолжится ли прогресс Павла Варфоломеева. Кроме того, оба клуба получают какую-никакую подпитку от своих школ.

Отдельно стоит сказать о «Барысе». Все последние годы астанинцы являлись одной из самых результативных команд Востока. Прежде всего, за счёт первой тройки нападения Доус – Бойд – Боченски. За одно межсезонье казахстанский клуб потерял не только Бойда с Боченски, но и статус команды, атаки которой стоит бояться. Вей, Тривино и Сен-Пьер не ровня новичку «Динамо» и экс-капитану «Барыса», а из казахстанских хоккеистов только Роман Старченко способен потянуть игру в ведущих звеньях. Главная беда «Барыса» в оглушительной разнице в классе между легионерами и доморощенными форвардами.

Рейтинг вратарских бригад КХЛ. Восточная конференция «Ак Барс» начнёт сезон только с Гариповым, Салак – главная надежда «Сибири», а Кошечкин поведёт «Магнитку» к очередному финалу.

10.«Нефтехимик» — 6,5

Нападающие: Чад Ро, Андрей Нестрашил, Ден Секстон, Робин Ганзл, Богдан Якимов, Павел Здунов, Эмиль Галимов, Александр Авцин, Илья Аркалов, Павел Порядин, Марат Хайруллин, Ильдар Шиксатдаров, Александр Торяник, Евгений Соловьёв, Павел Куликов, Рафаэль Бикмуллин, Денис Ляпустин.

9.«Адмирал» — 6,5

Нападающие: Владимир Ткачёв, Роберт Саболич, Евгений Григоренко, Максим Казаков, Дамир Жафяров, Джеймс Райт, Дмитрий Саюстов, Вадим Краснослободцев, Владимир Бутузов, Виктор Александров, Кирилл Воронин, Егор Яковлев, Илья Иванов, Александр Горшков, Максим Кицын, Роман Крикуненко, Павел Махановский, Тигран Манукян.

8.«Сибирь» — 6,5

Нападающие: Александр Бергстрём, Патрик Закриссон, Йонас Энлунд, Степан Санников, Вячеслав Основин, Игорь Левицкий, Андрей Сигарёв, Илья Шипов, Алексей Сопин, Сергей Барбашёв, Сергей Коньков, Александр Шаров, Владимир Первушин, Игнат Земченко, Глеб Зырянов, Алексей Яковлев, Семён Иванов, Артём Артёмов, Павел Ткаченко, Станислав Бутузов.

За одно межсезонье казахстанский клуб потерял не только Бойда с Боченски, но и статус команды, атаки которой стоит бояться.

Как и у предыдущей группы команд, у этой троицы нет в составе суперзвёзд. Даже такого форварда, как Найджел Доус, не сыскать. Зато что «Сибирь», что «Нефтехимик» максимально насытили линию атаки легионерами. В Новосибирске выступают два шведа и блудный финн Йонас Энлунд, а в «Нефтехимике» Андрей Назаров собрал двух чехов, канадца и американца. В «Адмирале» ситуация несколько иная, но и там Роберт Саболич с Джеймсом Райтом играют важную роль в команде. Более того, словенец был лучшим бомбардиром дальневосточников в прошлом сезоне.

Так в чём же разница между «Амуром» и «Адмиралом», «Югрой» и «Сибирью», «Ладой» и «Нефтехимиком»? Прежде всего, в глубине состава. У «моряков» в четвёртом звене играет чемпион мира среди молодёжи Максим Кицын. В «Сибири» не проходит в состав второй бомбардир «Кузни» образца прошлого сезона Игнат Земченко. Там же, в Новосибирске, не имеют прочного места экс-форварды российской «молодёжки» Сергей Барбашёв и Андрей Сигарёв. То же самое можно сказать про «Нефтехимик», где есть как минимум три любопытных звена, каждое из которых будет доставлять немало хлопот защитникам.

Что объединяет эти три команды, так это запредельное количество перспективной, но уже окрепшей молодёжи. Здесь вам и «сибиряки» Вячеслав Основин, Игорь Левицкий, и всё тот же Андрей Сигарёв. У Назарова как на дрожжах растёт Павел Порядин и наконец-то выходят на ожидаемый уровень Ильдар Шиксатдаров с Богданом Якимовым. Во Владивостоке собралась целая поросль стремительно прогрессирующих форвардов во главе с омичами Владимиром Ткачёвым и Максимом Казаковым.

Рейтинг защитных линий КХЛ. Восточная конференция Лучшее, что есть у «Ак Барса». Теперь с Марковым.

7.«Автомобилист» — 7,0

Нападающие: Тэйлор Бэк, Дуайт Кинг, Францис Паре, Рок Тичар, Анатолий Голышев, Алексей Симаков, Егор Миловзоров, Илья Крикунов, Дмитрий Пестунов, Артём Гареев, Евгений Чесалин, Александр Кучерявенко, Александр Торченюк, Алексей Михнов, Владимир Ионин, Андрей Чванчиков, Максим Рассейкин, Виталий Попов, Константин Пархоменко, Денис Мингалеев, Евгений Митякин, Кирилл Пилипенко, Владимир Кузнецов, Роман Ивашов.

6.«Трактор» — 7,0

Нападающие: Максим Якуценя, Линус Виделль, Пол Щехура, Жильбер Брюле, Алексей Кручинин, Юрий Петров, Александр Черников, Александр Рыбаков, Игорь Полыгалов, Артём Пеньковский, Виталий Кравцов, Денис Мошаров, Данил Губарев, Илья Зиновьев, Александр Тридчиков, Александр Шаров, Марсель Шолохов, Сергей Сентюрин, Семён Афонасьевский.

5.«Куньлунь» — 7,5

Нападающие: Войтек Вольски, Андрей Костицын, Андреас Турессон, Кайл Чепчура, Рикард Йюнге, Ярослав Альшевский, Коди Брэдли, Брэндон Дефацио, Брэндон Ип, Кори Кейн, Лукас Локхарт, Константин Макаров, Михаил Мокин, Матиас Мюттюнен, Алексей Поникаровский, Грег Сквайрз, Хан Ли, Тяньсян Ся, Сюйдун Сян, Мэттью Фрэттин, Ян Ху, Карол Чаньи, Ли Чень, Цзэцэнь Чжан, Александр Шибаев.

У Зинэтулы Билялетдинова, пожалуй, сильнейшая центральная линия если не во всей лиге, то на Востоке – точно.

Ещё одну группу команд объединяет ставка на североамериканцев. В Челябинске таких форвардов двое, в Екатеринбурге трое, а в Пекине и вовсе больше десятка. Гарантировать, что все они заиграют, разумеется, нельзя. Особенно это касается многочисленных новобранцев «Куньлуня». Если челябинцы Пол Щехура и Жильбер Брюле выступают в КХЛ, то в расположении Майка Кинэна игроков с опытом игры в нашей лиге раз-два и обчёлся. Только вопрос адаптации не позволяет считать атаку китайских «драконов» одной из лучших в Восточной конференции.

«Автомобилист», «Трактор» и «Куньлунь» мы поставили выше предыдущей троицы из-за опыта. В составе уральских команд и наших китайских друзей есть перспективная молодёжь, чего только стоят Виталий Кравцов и Кирилл Пилипенко, но основное их отличие — в зрелом костяке. Если «Адмирал», «Сибирь» и «Нефтехимик» смотрят в завтрашний день, не имея гарантии, что молодёжь выстрелит здесь и сейчас, то эта троица опирается на стабильных мастеров.

У Владимира Крикунова, помимо легионеров, есть такое опасное оружие, как Анатолий Голышев. В прошлом сезоне сумел себя проявить Артём Гареев, а Илья Крикунов, Егор Миловзоров и Дмитрий Пестунов были лидерами в своих предыдущих клубах. Что уж говорить о ветеране «Автомобилиста» Алексее Симакове? В «Тракторе» к таким игрокам стоит отнести Александра Рыбакова, вернувшегося в Челябинск после годовой московской командировки, Игоря Полыгалова и связку Петров – Черников. Алексей Кручинин хоть и моложе их всех, уже не первый год показывает стабильную игру.

4.«Металлург» — 8,0

Нападающие: Сергей Мозякин, Ян Коварж, Томаш Филиппи, Мэтт Эллисон, Ярослав Косов, Оскар Осала, Денис Казионов, Денис Платонов, Евгений Тимкин, Антон Шенфельд, Игорь Швырёв, Артур Болтанов, Илья Берестенников, Артём Железков, Никита Сироткин.

3.«Салават Юлаев» — 8,5

Нападающие: Линус Умарк, Доминик Кубалик, Теему Хартикайнен, Йоонас Кемппайнен, Илья Зубов, Энвер Лисин, Игорь Макаров, Артём Фёдоров, Денис Кокарев, Степан Хрипунов, Антон Лазарев, Максим Майоров, Вячеслав Солодухин, Евгений Бодров, Эдуард Гиматов, Евгений Коротков, Илья Баранов, Георгий Бусаров, Михаил Котляревский.

По сути, от середняков, вроде «Трактора» и «Куньлуня», двукратные обладатели кубка Гагарина отличаются наличием Сергея Мозякина.

2.«Авангард» — 8,5

Нападающие: Деннис Эверберг, Юхан Сундстрём, Андре Петерссон, Дмитрий Кугрышев, Николай Лемтюгов, Михаил Фисенко, Александр Пережогин, Ансель Галимов, Семён Кошелев, Валентин Пьянов, Илья Михеев, Андрей Стась, Пётр Хохряков, Артур Лаута, Иван Фищенко, Никита Самохвалов, Данил Файзуллин, Кирилл Семёнов, Дмитрий Жукенов.

1.«Ак Барс» — 8,5

Нападающие: Джастин Азеведу, Антон Ландер, Иржи Секач, Владимир Ткачёв, Станислав Галиев, Фёдор Малыхин, Артём Лукоянов, Александр Свитов, Артём Михеев, Дмитрий Обухов, Михаил Глухов, Антон Глинкин, Андрей Попов, Андрей Чибисов, Максим Лазарев, Денис Голубев, Артур Тянулин, Никита Язьков, Дмитрий Архипов, Андрей Караваев.

И вот мы подошли к четвёрке команд, обладающих, по нашему мнению, топовым нападением. Этот квартет традиционно считается лидирующим на Востоке, и не удивительно, что именно эти команды обладают наиболее мощным подбором исполнителей в атаке. На полбалла меньше мы поставили разве что «Магнитке».

Рейтинг защитных линий КХЛ. Западная конференция СКА и ЦСКА готовы установить новый рекорд по наименьшему количеству пропущенных шайб за сезон.

Казалось бы, уральцы имеют в своём составе лучшего форварда лиги в лице Сергея Мозякина, но глубины состава им явно недостаёт. Эта проблема существовала и в прошлые сезоны, а после ухода Даниса Зарипова, Войтека Вольски, Александра Сёмина и Дмитрия Казионова — и подавно. Насколько ограничены ресурсы «Металлурга», стало особенно заметно после того, как Илья Воробьёв перевёл Томаша Филиппи в первое звено. Во второй бригаде большинства теперь вынуждены выходить Оскар Осала, Евгений Тимкин и Денис Казионов – форварды крепкие, самоотверженные, но отнюдь не креативные.

По сути, от середняков, вроде «Трактора» и «Куньлуня», двукратные обладатели кубка Гагарина отличаются наличием Сергея Мозякина. Убери из состава «Магнитки» капитана, и атаку уральцев уже нельзя будет назвать элитной. У конкурентов магнитогорской команды дела обстоят куда лучше. Быть может, у Андрея Скабелки в «Авангарде» и нет такой суперзвезды, как Мозякин, зато выбору нападающих могут позавидовать многие коллеги. Здесь вам и шведское звено, и связка Пьянов – Михеев, хорошо зарекомендовавшая себя в прошлом сезоне, и опытные Пережогин с Лемтюговым, и новичок команды Дмитрий Кугрышев. «Авангард» обладает как креативщиками, так и работягами, как опытными форвардами, так и талантливыми «лимитчиками».

На уровне омского нападения находятся линии атаки у «Ак Барса» и «Салавата Юлаева». Любопытно, что все три восточных топ-клуба наигрывают легионерские звенья. Так сразу и не скажешь, какая тройка выглядит опаснее: Эверберг – Сундстрём – Петерссон, Умарк – Кемппайнен – Хартикайнен или Азеведу – Ландер – Секач. «Салават» также располагает хорошей подборкой крайних форвардов: от Энвера Лисина до Дениса Кокарева и Игоря Макарова. А у Зинэтулы Билялетдинова, пожалуй, сильнейшая центральная линия если не во всей лиге, то на Востоке – точно. И омичи, и казанцы, и уфимцы без проблем собирают четыре пятёрки без кадровых проплешин. Занятно, что на бумаге «Ак Барс» с иностранцами, а также с Владимиром Ткачёвым, Антоном Глинкиным и Станиславом Галиевым в кои-то веки выглядит креативнее «Салавата Юлаева».