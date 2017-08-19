Рейтинг линий нападения КХЛ. Западная конференция

«Динамо» Рига – 5,5

Нападающие: Терри Гальядри, Колтон Гиллис, Брэндон Макмиллан, Лукас Лессио, Гинтс Мейя, Микелис Редлихс, Микс Индрашис, Дэнни Кристо, Эдгарс Кулда, Никита Евпалов, Николай Елисеев, Оскарс Батня, Марис Бичевскис, Робертс Блюгерс, Робертс Липсбергс, Гунарс Скворцов, Виталий Павлов, Георгс Головков.

«Динамо» Минск – 6,0

Нападающие: Роб Клинкхаммер, Куинтон Хауден, Джастин Фонтейн, Шарль Лингле, Александр Степанов, Александр Павлович, Александр Матерухин, Александр Кулаков, Александр Китаров, Сергей Дрозд, Артур Гаврус, Дмитрий Аброжейчик, Артём Волков, Данила Карабань.

«Северсталь» — 6,0

Нападающие: Дмитрий Кагарлицкий, Петр Холик, Матей Странски, Максим Рыбин, Юрий Трубачёв, Павел Чернов, Евгений Монс, Александр Бумагин, Алексей Угаров, Максим Трунёв, Сергей Монахов, Руслан Карлин, Николай Казаковцев, Вячеслав Скобелев, Александр Щербина, Владислав Кодола, Сергей Лапин, Дмитрий Моисеев.

«Витязь» — 6,0

Нападающие: Йессе Манкинен, Йакко Риссанен, Максим Афиногенов, Алексей Копейкин, Дмитрий Сёмин, Алексей Макеев, Александр Никулин, Артём Ворошило, Никита Выглазов, Александр Денежкин, Александр Панков, Артём Иванюженков, Александр Кулагин, Иван Петраков, Артём Швец-Роговой, Иван Яценко.

Рейтинг вратарских бригад КХЛ. Восточная конференция «Ак Барс» начнёт сезон только с Гариповым, Салак – главная надежда «Сибири», а Кошечкин поведёт «Магнитку» к очередному финалу.

И ведь не скажешь, что в этом квартете нет игроков, способных взвалить на себя снайперские обязанности. В Минске к Робу Клинкхаммеру присоединились другие крепкие североамериканцы. Особенно стоит присмотреться к Джастину Фонтейну. В Риге, комплектуя нападение, также выбрали североамериканский вектор, но уровень новичков всё-таки несколько ниже. «Северсталь» не только сохранила Дмитрия Кагарлицкого, серьёзно повысив ему зарплату, но и взяла ему в помощь двух чехов. Наконец, в Подольске играет лучший форвард-ветеран лиги Максим Афиногенов.

Впрочем, именно эти четыре команды, на наш взгляд, будут испытывать проблемы с заброшенными шайбами. Состав «Северстали» изменился за межсезонье незначительно, а в прошлом сезоне череповчане генерировали моменты с большим скрипом. Рижане, как мы уже заметили, пригласили легионеров «второго сорта», а у минского «Динамо» при классных иностранцах неубедительно выглядит белорусская прослойка. Как в квартет аутсайдеров попал «Витязь», который в прошлом сезоне забивал на уровне «Локомотива»? Причина в кадровых потерях: атака команды Валерия Белова в основном держалась на тройке Копейкин – Аалтонен – Кемпе, но летом от неё остался один Копейкин, да и тот уже не в том возрасте, чтобы тащить команду в одиночку. Финские новички «Витязя» не выглядят мессиями.

Рижане, как мы уже заметили, пригласили легионеров «второго сорта», а у минского «Динамо» при классных иностранцах неубедительно выглядит белорусская прослойка.

«Слован» — 6,5

Нападающие: Ян Бухтеле, Лукаш Кашпар, Теему Рамстедт, Колби Геноуэй, Михаил Ржепик, Радек Смоленяк, Юрай Микуш, Марек Вьеденски, Михал Глинка, Томаш Грнка, Павол Скалицки, Андрей Штястны.

«Сочи» — 6,5

Нападающие: Шон Коллинз, Райан Гарбутт, Эрик О’Делл, Симон Энеруд, Евгений Лапенков, Андрей Иванов, Алексей Цветков, Иван Захарчук, Никита Точицкий, Павел Падакин, Дмитрий Мальцев, Дмитрий Бойчук, Вадим Щегольков, Артём Томилин, Егор Морозов.

«Динамо» М – 6,5

Нападающие: Дастин Бойд, Михаил Анисин, Мартиньш Карсмус, Михаил Варнаков, Владимир Брюквин, Дмитрий Казионов, Артём Подшендялов, Дмитрий Тарасов, Иван Игумнов, Никита Комаров, Андрей Алексеев, Савва Андреев, Тимур Бешаров, Дмитрий Марковин, Дмитрий Сидляров, Владислав Ефремов.

«Спартак» — 7,0

Нападающие: Райан Стоа, Лукаш Радил, Бен Максвелл, Александр Кузнецов, Виктор Комаров, Станислав Чистов, Игорь Мирнов, Александр Хохлачёв, Сергей Шмелёв, Вячеслав Лещенко, Анатолий Никонцев, Виктор Бобров, Александр Дельнов, Максим Потапов, Артём Воронин, Александр Комаристый, Денис Толпенко, Арсений Хацей, Дмитрий Черных, Евгений Орлов.

Рейтинг вратарских бригад КХЛ. Западная конференция «Витязь» надеется на Сапрыкина и Бирюкова, в «Словане» три равных вратаря, а СКА и ЦСКА снова впереди всех.

Атака «Спартака» оценивается выше нападения «Динамо»? Да-да, мы не ошиблись. Красно-белые, в отличие от бело-голубых, обладают тремя форвардами-легионерами. И Райана Стоа уместно ставить на одну ступень с Дастином Бойдом. Но главное отличие кроется в глубине состава. Мастеровитых россиян в распоряжении Вадима Епанчинцева не в пример больше, чем у Владимира Воробьёва. Несмотря на то что лучшие годы Станислава Чистова и Игоря Мирнова остались позади, их техническая оснащённость не подвергается сомнению. Владислав Лещенко совсем недавно привлекался в сборную России, а от Сергея Шмелёва спартаковские болельщики вправе ждать перезагрузки. В конце концов, не стоит недооценивать гуманитарную помощь от СКА в лице Александра Хохлачёва и Виктора Комарова. «Динамо» после реструктуризации клуба потеряло ряд важных игроков. Из всех форвардов с российским паспортом как о потенциальном лидере можно говорить только о Михаиле Варнакове.

«Локомотив» даже после ухода Андрея Локтионова обладает хорошей центральной осью, а ударному звену легионеров могут позавидовать СКА и ЦСКА.

Не так уж далеко от москвичей ушли «Слован» и «Сочи». Словаки не обладают длинной «скамейкой», их ресурсы ограничены. Однако средний уровень игроков у Милоша Ржиги приличный. Лукаш Кашпар, Михаил Ржепик, Радек Смоленяк, Ян Бухтеле и Теему Рамстедт были на ведущих ролях в клубах КХЛ. Кто-то выступал более успешно, кто-то — менее, но по своему потенциалу все они – нападающие первых звеньев. Что до «Сочи», то в составе южан смущает возраст российских игроков. Евгений Лапенков, Андрей Иванов, Алексей Цветков – все они уже ветераны, и в противовес опыту идут присущие возрастным игрокам недостатки. Многое в атаке южан будет держаться на квартете легионеров, для половины из которых КХЛ – новая лига.

Рейтинг защитных линий КХЛ. Западная конференция СКА и ЦСКА готовы установить новый рекорд по наименьшему количеству пропущенных шайб за сезон.

«Торпедо» — 8,0

Нападающие: Жига Еглич, Ян Муршак, Каспарс Даугавиньш, Сергей Костицын, Владимир Галузин, Алексей Потапов, Денис Паршин, Геннадий Столяров, Вячеслав Кулёмин, Евгений Грачёв, Егор Дугин, Михаил Жуков, Евгений Мозер, Кирилл Ураков, Даниил Веряев, Кирилл Рассказов, Денис Шураков, Сергей Смуров.

«Йокерит» — 8,5

Нападающие: Петр Регин, Антти Пильстрём, Олли Палола, Пекка Йормакка, Ессе Йоэнсуу, Брайан О’Нилл, Лукас Андерсен, Никлас Йенсен, Джон Норман, Томми Хухтала, Петтери Виртанен, Марко Анттила, Мика Ниеми, Эли Толванен, Маси Марьямяки, Юлиус Рантаескола, Атте Мякинен, Миро Мякинен, Хенри Иконен, Франк Гюмер.

«Локомотив» — 8,5

Нападающие: Максим Тальбо, Петри Контиола, Брэндон Козун, Павел Красковский, Александр Полунин, Егор Коршков, Егор Аверин, Даниил Апальков, Александр Кадейкин, Дмитрий Лугин, Денис Мосалёв, Владислав Картаев, Денис Алексеев, Артём Ильенко, Кирилл Капустин, Артур Каюмов.

Рейтинг защитных линий КХЛ. Восточная конференция Лучшее, что есть у «Ак Барса». Теперь с Марковым.

Среди «земных» команд Западной конференции именно у этой троицы нападение выглядит наиболее мощно. «Локомотив» даже после ухода Андрея Локтионова обладает хорошей центральной осью, а ударному звену легионеров могут позавидовать СКА и ЦСКА. По сравнению с прошлым сезоном атака «железнодорожников» почти не претерпела изменений, зато многочисленная молодёжь стала на год старше. В возрасте Егора Коршкова и Павла Красковского за год можно совершить заметный прорыв в развитии. В предстоящем сезоне к уже привычным лицам должны добавиться проспект «Чикаго» Артур Каюмов и Денис Алексеев, прошедший обкатку в «Адмирале».

«Торпедо» не располагает таким первым звеном, как «Локомотив». Смогут ли словенцы Жига Еглич и Ян Муршак тащить на себе команду так, как ярославские легионеры, пока большой вопрос. Нижегородцы берут другим. Петерис Скудра обладает достаточной глубиной состава, чтобы не зависеть от одной тройки. Несмотря на репутацию боевой команды, в колоде Скудры есть те, кому не чужд креатив. Это как хорошо знакомые главному тренеру Денис Паршин с Сергеем Костицыным, так и молодой Денис Шураков. В общем, атака без звёзд, но с исполнителями на любой вкус и разные случаи жизни.

В распоряжении Никитина полно молодых парней, уже играющих за сборную России, но сколько среди них чемпионов мира?

Ну и, наконец, «Йокерит». Финны приучили к тому, что в их составе есть как минимум одна тройка, ради которой можно купить билет или включить трансляцию матча с их участием. Сначала это было звено Умарк – Коукал – Мозес, а чуть позже на «Хартвалл Арене» взошла звезда Брэндона Козуна. После невнятного прошлого сезона «шуты» заметно укрепились, в частности заманили Олли Палолу, Никласа Йенсена и молодого Эли Толванена. При этом никуда не делся лидер и капитан «Йокерита» Петер Регин.

СКА – 9,5

Нападающие: Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Сергей Плотников, Никита Гусев, Ярно Коскиранта, Сергей Широков, Александр Барабанов, Евгений Кетов, Николай Прохоркин, Максим Карпов, Виктор Тихонов, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Александр Дергачёв, Данила Квартальнов, Архип Неколенко.

ЦСКА – 10,0

Нападающие: Максим Шалунов, Сергей Шумаков, Константин Окулов, Кирилл Капризов, Кирилл Петров, Валерий Ничушкин, Александр Попов, Грэг Скотт, Джефф Плэтт, Антон Бурдасов, Андрей Светлаков, Андрей Кузьменко, Иван Телегин, Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Роман Любимов, Павел Карнаухов, Владимир Жарков.

Рейтинг линий нападения КХЛ. Восточная конференция У «Ак Барса» лучшая на Востоке не только оборона, но и атака?

Во всей КХЛ нет клубов, которые могли бы встать на одну ступень с ЦСКА и СКА. Столичные и петербургские «армейцы» обладают настолько мощным составом, что стоят особняком. Не является исключением и подбор нападающих. Чемпиону мира Виктору Тихонову приходится бороться за место в составе СКА, а Евгений Кетов, который в «Северстали» считался снайпером, вынужден мириться с ролью чернорабочего. Константин Окулов, феноменально проводя межсезонье, героически выбирается из шестого звена ЦСКА, хотя в родной «Сибири» наверняка выходил бы в первом. Позиции Кирилла Петрова и Александра Попова, ставших лучшими бомбардирами москвичей в прошлом сезоне, отнюдь не выглядят непоколебимыми. Конкуренция в СКА и ЦСКА зашкаливает.

Нельзя сказать, что в СКА или ЦСКА есть перекос в сторону креативных нападающих. Как правило, переизбыток «прим» может аукнуться в решающих матчах сезона. Эта история точно не про «армейцев». У Игоря Никитина есть Иван Телегин и Сергей Андронов, которые на форчекинге буквально собаку съели. Да и другие форварды, оставшиеся в наследство от Дмитрия Квартальнова, приучены бить и бороться. СКА тоже не испытывает недостатка в трудягах. Благо Олег Знарок знает толк в таких игроках со времён «Динамо». Сергей Калинин, Илья Каблуков и Ярно Коскиранта без труда закроют необходимый фронт работ, пока звёзды хоккейного Петербурга будут плести кружева.

Разница между линиями нападения СКА и ЦСКА, безусловно, имеется. Прежде всего, в титулованности и опыте. В распоряжении Никитина полно молодых форвардов, уже играющих за сборную России, но сколько среди них чемпионов мира? Один Александр Попов, да и только. На Олимпиаде играл Валерий Ничушкин, на Кубке мира — Иван Телегин, но в целом матёрых нападающих с огромным багажом больших турниров в СКА больше. Чего только Илья Ковальчук с Павлом Дацюком стоят. Впрочем, недостаток опыта – это единственное слабое место сумасшедшего нападения ЦСКА, которое пусть немного, но талантливее и разнообразнее атаки действующих чемпионов.