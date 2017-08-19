«Очень боимся ЦСКА!». Как прошла презентация состава СКА

19 августа в полдень на стрелке Заячьего острова у стен Петропавловской крепости прошла презентация команды СКА 10-го юбилейного сезона КХЛ. Официальную часть мероприятия открыл полуденный выстрел из петропавловской пушки, который произвели ветераны«армейцев» Игорь Щурков и Павел Козлов — бронзовые призёры чемпионата СССР-1970/71. Затем Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг вручили новые джерси хоккеистам.

СКА нет равных дома, а «Локомотиву» — в Риге Завершились турнир памяти Николая Пучкова и Кубок ЛЖД.

«Буду принимать витаминки, как Заря»

После командной фотографии президент СКА и главный тренер пообщались с прессой.

— Контракт Олега Знарка через год заканчивается? Так у меня тоже, — с улыбкой отмечал Геннадий Николаевич. — Будем отталкиваться от результатов, надеемся на победу на Олимпиаде. КХЛ планирует снижать потолок зарплат. Как СКА с этим будет справляться? Боремся. Снижаем зарплаты, — подытожил Тимченко.

Олег Знарок кажется не слишком горел желанием общаться с прессой.

— Приятно вас видеть, Олег Валерьевич, — заулыбались журналисты.

— А мне-то как приятно! Давно же не видел вас, — иронизировал главный тренер. -Решение расстаться с Хохлачёвым было общим. Ему нужно играть, а в СКА он сидел на лавке. Он может вернуться к нам. Трудно сказать, чем команда отличается от образца предыдущего сезона.

— Как восприняли историю с Зариповым?

— Негативно, конечно. Человек ничего не употреблял. Что вы хотите от меня услышать? Я сочувствую ему. Мы на всех рассчитываем.

— В этом сезоне нас вас ляжет большая нагрузка...

— А в прошлом сезоне у меня что ли маленькая нагрузка была?

— Может, какие-то витаминки будете принимать?

— Да, буду. Как Заря (смеётся).

Кузнецов уже в свитере «Друзей СКА»

На этом хоккейный день в Петербурге не закончился. После обеда в «Ледовом» состоится благотворительный матч «От Чистого Сердца». Средства, собранные в рамках акции, будут направлены на поддержку спортсменов и детей с ограниченными возможностями. По такому случаю в Северную столицу пожаловали Евгений Кузнецов, Александр Радулов, Евгений Малкин, Максим Афиногенов и футболист Дмитрий Торбинский. Форвард «Вашингтона» даже примерил свитер в цветах СКА во время автограф-сессии. Не зря же «армейский» клуб купил летом права на игрока за 150 млн рублей. Примеряет Евгений обновки!

— Свитер СКА станет родным, когда сыграю официальный матч, — заявил в перерыве матча Евгений Кузнецов. — Но таким, как челябинский всё равно никогда не станет. Там мой дом, где я вырос.В понедельник матч открытия будет в КХЛ, интересная игра. А то лето какое-то грустное было, немного было спорта, который мне нравится. Хотелось бы дома посмотреть хоккей, но «Трактор» на выезде начинает. А сюда, в Петербург, нет возможности приехать, жить негде, — грустно вздохнул форвард «Вашингтона».

Посмотреть это видео на «Чемпионате»

Товарищеская игра завершилась крупной победой команды «Друзья СКА» над «Командой Ковальчука» со счётом 11:5.В рамках акции было собрано 10 миллионов рублей. Героем благотворительного матча стал Роман Ротенберг, сделавший покер в ворота команды Ильи. Журналисты сразу спросили у Евгения Малкина, давал ли он уроки вице-президенту СКА.

— Он сам отлично играет в хоккей, мы с ним одним летом вместе на земле тренировались. Роман Борисович всегда в хорошей форме, — усмехнулся нападающий «Питтсбурга». — Кросби работает больше меня? Я работаю, как считаю нужным. Кросби — один из самых трудолюбивых игроков, который делает невероятный объём работы и на земле, и на льду. Трудоголик, который с утра до ночи думает о хоккее. Я немножко другого плана человек. Не знаю, насколько много Сид летом тренируется, но то, что он обожает хоккей, — в этом нет никакого сомнения. Но, считаю, что и таланта у него очень много. Тренируется каждый по-разному, сезон длинный, загонять себя нельзя.

Посмотреть это видео на «Чемпионате»

«Очень боимся ЦСКА!»

После матча слово взял вице-капитан СКА Илья Ковальчук.

— Уже соскучились по серьёзным играм, — признался хоккеист,-Сстарт сезона всегда приятен. Провели хорошую работу во время предсезонки, много тренировались. Подходим к первой игре во всеоружии. Не завидуем ЦСКА, глядя на их усиление. Боимся ли ЦСКА? Очень боимся!

Личные цели на сезон — как можно больше кубком и медалей со СКА и сборной. Новички хорошо вписались в команду, коллектив у нас добрый, поэтому легко прошло. Мы делаем всё возможное, чтобы они чувствовали себя сразу комфортно. Барабанов и в прошлом году здорово играл, надеемся, что он и в этом сезоне будет играть ещё сильнее и стабильнее.

Олег Знарок сказал, что его пугает наша хорошая готовность? Тренерскому штабу виднее, нас пугала предсезонка, а сейчас ждём официальных матчей. Впереди интересный чемпионат. Кто главный фаворит сезона? Нас постоянно считают фаворитами, но выиграть второй год подряд очень трудно. Ещё одна непростая задача для команды. Сезон после первого чемпионства нельзя сравнивать с этим, тогда сменился тренерский штаб и полкоманды ушло. Сейчас этого нет, славу богу, всё осталось на месте. Дадонову и Шипачёву удачи в НХЛ, как можно больше голов и выиграть кубок.