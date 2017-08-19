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Хоккей. Итоги дня. 19 августа 2017 года
Текст: Владислав Уткин
Фото: fhu.com.ua

«Обязуюсь вернуть деньги в размере $ 30 тыс». Скандал в украинском хоккее

Хоккеисты сборной Украины хотели сдать матч.
19 августа 2017, суббота. 23:00 Хоккей

Пётр Воробьёв заменит Олега Знарка в СКА на время ОИ-2018

Пётр Воробьёв заменит Олега Знарка на посту главного тренера петербургского СКА на время Олимпийских игр — 2018, сообщили на презентации ХК СКА в Санкт-Петербурге. Олег Знарок совмещает должность главного тренера СКА с аналогичным постом в сборной России, поэтому ему будет нужна замена на время проведения ОИ-2018.

Напомним, Пётр Воробьёв уже заменял Олега Знарка во время проведения Кубка мира — 2016, на котором сборная России выбыла в полуфинале. Олимпиада — 2018 пройдёт в Южной Корее.

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«Авангард» победил на мемориале Блинова

В Омске завершился мемориал имени Виктора Блинова. В первом матче финального дня сошлись «Автомобилист» и «Югра». Встреча завершилась со счётом 4:3.

После первого периода «Югра» выигрывала со счётом 2:0 — забитыми голами отметились Вели-Матти Савинайнен и Сергей Купцов. Во второй 20-минутке «Автомобилист» благодаря дублю Тейлора Бека отыгрался, но «Югра» вновь вышла вперёд — шайбу на свой счёт записал Иван Лекомцев. В третьем периоде голы Алексея Михнова и Анатолия Голышева принесли «Автомобилисту» победу.

А в последней, определяющей игре турнира встретились «Авангард» и «Барыс». Омичи победили со счётом 3:1. Таким образом, команда Андрея Скабелки заняла первое место на домашнем турнире.

Счёт в матче был открыт во втором периоде — Омск вышел вперёд благодаря шайбе Николая Лемтюгова. На 44-й минуте Найджел Доус восстановил равновесие, но гол Данила Файзулина и ещё одна шайба Лемтюгова принесли «Авангарду» итоговую победу.

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«Торпедо» обыграло «Швеннингер», на счету Пашнина — хет-трик

«Торпедо» одержало уверенную победу над «Швеннингер Уайлд Уингз» в товарищеском матче. Встреча, проходившая в швейцарском Кройцлингене, завершилась со счётом 3:0.

Все шайбы нижегородцев забросил Денис Паршин, оформивший хет-трик. По три ассистентских балла набрали Ренат Мамашев и Геннадий Столяров. Один гол был забит в меньшинстве, один — при двойном численном преимуществе и один — в равных составах. Голкипер Станислав Галимов провёл сухой матч.

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Игроки сборной Украины признались в сдаче матча с Южной Кореей на ЧМ-2017

В международном хоккее грянул скандал. Хоккеисты сборной Украины Эдуард Захарченко и Владимир Варивода заявили, что сдали игру чемпионата мира — 2017 с командой Южной Кореи. Их расписки с обязательствами вернуть по 30 тысяч долларов, в случае если украинцы не проиграют сопернику с разницей в две и более шайбы. Такая разница требовалась для соответствующих ставок у букмекеров.

«Я попросил поставить за меня деньги и не выполнил свои условия, что мы проиграем матч с Кореей более чем в две шайбы. Обязуюсь вернуть деньги в размере $ 30 тыс.», — указано в расписке Вариводы.

Матч состоялся 28 апреля, украинцы уступили со счётом 1:2 в серии буллитов. На тот момент уже было ясно, что сборная Украины вылетит во второй дивизион.

Сообщается, что одним из организаторов преступной схемы является бывший главный тренер харьковского «Витязя» Алексей Лазаренко. Заседание Федерации хоккея Украины относительно случившегося состоится 21 августа.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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