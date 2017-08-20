По стопам Бобровского. 10 кандидатов на «Везину»

«Везина Трофи» — один из самых главных и престижных индивидуальных призов НХЛ, который в прошедшем сезоне заслуженно достался Сергею Бобровскому. Россиянин стал двукратным обладателем этого трофея, обойдя главных конкурентов – Кэри Прайса и Брэйдена Холтби. В новом сезоне эта троица вновь сразится за звание лучшего голкипера, но в их спор вполне могут вмешаться и другие претенденты, тем более что в лиге дозрели до серьёзных успехов многие молодые вратари. Кто входит в десятку основных кандидатов?

«Заплати цену и живи спокойно» — таким мотивом руководствовался генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен, вручая вратарю с говорящей фамилией 8-летний контракт на $ 10,5 млн за сезон. В прошлом сезоне у Прайса была худшая статистика за пять лет (92,3% отражённых бросков) и не самая стабильная игра, но даже при этом он был весьма близок к «Везине». В равных составах его цифры стали лучшими в лиге, а общее впечатление внешней лёгкости, спокойствия и правильного выбора позиции в «рамке» никуда не делись.



Потенциально выиграть «Везину» в сезоне-2017/18 Прайсу будет сложнее, чем раньше, – виной тому значительно изменённая оборона «Канадиенс». Привычные партнёры Марков, Емелин и Болье ушли, а их места заняли Алзнер, Шлемко и Марк Штрайт. Тем не менее Прайс вполне ясно доказал, что его списывать со счетов не стоит при любом раскладе.

Брэйден Холтби («Вашингтон»)

Холтби – одна из самых безопасных ставок, если говорить о трёх возможных номинантах на «Везину». Голкипер «столичных» является практически бессменным первым номером своей команды, умеет играть очень стабильно и надёжно. Правда, от нынешнего «Вашингтона» можно ожидать всего, поскольку команда потеряла защитников Алзнера, Шаттенкирка и Шмидта, а также нападающих Уильямса и Бураковски. Есть вероятность, что в первой половине чемпионата хоккеистам «Кэпиталз» придётся потратить время на нахождение нужного взаимопонимания, и общая надёжность игры в своей зоне будет ниже привычной.



Однако это понижение вряд ли будет слишком значительным – даже с учётом всех потерь состав «Вашингтона» весьма конкурентоспособен, а лидеры обороны Нисканен и Карлсон всегда готовы взять на себя дополнительные игровые минуты в случае необходимости. Дополнительный бонус Холтби заключён и в игровой системе Барри Тротца, который, несмотря на все старания, пока не стал апологетом атакующего хоккея.

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В прошлом сезоне у Бобровского был настоящий триумф: он возглавлял лигу по проценту отражённых бросков и пропущенным в среднем голам, за что получил 25 из 30 первых мест в голосовании за «Везину». Сергей смог вернуться на свой высочайший уровень после пары неудачных лет, но этот «форсаж» может сработать и против него. Борьба с последствиями травмы паха, изменение тренировочного режима и большая зависимость команды от его игры – всё это может забрать у Бобровского слишком много сил. Впрочем, талант Бобровского, доверие руководства и неплохая работа «Блю Джекетс» в межсезонье может помочь россиянину стать обладателем «Везины» второй год подряд. Главное, чтобы обошлось без травм и нервных потрясений со стороны главного тренера Джона Тортореллы.

Мэтт Мюррей («Питтсбург»)

Два последних года Мюррей мучился от травм, залечивая пах и сломанную руку, поэтому Мэтт является достаточно рискованным выбором. В то же время двукратному обладателю Кубка Стэнли всего-то 23 года, и называть его «стеклянным» пока явно рано. Два первых регулярных чемпионата в стане «Пингвинз» дали ему нагрузку в 62 матча – это тот объём, с которым сталкивается стартёр, поэтому уход Флёри не принесёт Мюррею особых трудностей.



По проценту отражённых бросков в равных составах Мюррей в прошлом сезоне поделил первенство с Прайсом, что автоматически возводит его в ранг претендентов на самые высокие награды, а молодой возраст говорит о том, что Мэтт может ещё прибавить. Кроме того, не стоит забывать, что он играет в лучшей команде в лиге.

Кори Кроуфорд («Чикаго»)

После четырёх блестящих сезонов за «Блэкхоукс» игра Кроуфорда в прошлом году несколько потускнела, но это выразилось лишь в небольшом статистическом спаде (91,8% отражённых бросков против 92,2% за упомянутый период). Кори постоянно находится рядом с пьедесталом, но даже на третью ступеньку голосования никогда не поднимался, его рекорд – пятое место. Кроуфорд привык дозировать свою нагрузку, никогда не играя больше 60 матчей за чемпионат, и в 33 года говорить о внезапном всплеске его талантов достаточно сложно. Многочисленные потери в обороне (Яльмарссон, Кэмпбелл, Одуйя, Ван Римсдайк) также наводят на мысль о том, что «Чикаго» ждёт непростой сезон, но боссы «чёрных ястребов» полны желания вернуться в число фаворитов, ради чего была предпринята серьёзная перестройка состава. Если расчёт окажется верным, игра «Чикаго» значительно поможет Кроуфорду забраться на вратарскую вершину.

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Джон Гибсон («Анахайм»)

Гибсон уже много лет возглавляет различные предсезонные рейтинги, но оправдать авансы ему всякий раз мешали травмы. Прошлогодние 52 матча позволяют надеяться, что склонность к повреждениям может быть преодолена, а подстраховка в лице опытнейшего Райана Миллера позволит переводить дух и брать паузу. Гибсон сможет претендовать на «Везину», даже если не доберётся до отметки в 60 встреч: в прошлом сезоне он отразил 92,4% бросков, пропуская по 2,22 гола за матч, хотя большинство защитников «Дакс» были очень молоды и неопытны.

Кэм Тальбо («Эдмонтон»)

Страж ворот «Ойлерз» занял четвёртое место в прошлогоднем голосовании – это было признание голкипера, который столкнулся с наибольшим количеством бросков за регулярный чемпионат. Нельзя исключать вероятность того, что сезон-2016/17 был пиком карьеры Тальбо, которому исполнилось уже 30 лет и из них он считается стартовым вратарём лишь последние пару чемпионатов. Другое дело, что «эпоха Макдэвида» в НХЛ только начинается, и Тальбо остаётся членом очень перспективной команды: лидерство в лиге по победам ему захватить вполне по силам.

Деван Дубник («Миннесота»)

В послужном списке Дубника было бы уже несколько «Везин», если бы сезон заканчивался перерывом на Матч всех звёзд. В двух последних чемпионатах его надёжность резко падала начиная с февраля, что вызывало большое удивление у болельщиков. Так, в прошлом году он поехал на «Олл стар гейм» с великолепной статистикой (1,88 гола за матч, 93,6% отражённых бросков), но потом откровенно сдулся и устал. Поскольку подобный сценарий действует уже два сезона подряд, есть основания полагать, что и нынче мы увидим нечто подобное, но Дубник наверняка полон желания исправить этот недостаток.

Фредерик Андерсен («Торонто»)

В «Анахайме» он никогда не был твёрдым первым номером, и неудачный старт за «Торонто» позволил критикам поднять на смех и самого датчанина, и руководство «кленовых листьев», расщедрившееся на 25-миллионный пятилетний контракт. Но постепенно Андерсен освоился и в последовавших 60 матчах отразил 92,3% бросков, что, учитывая слабую оборону «Торонто», можно признать серьёзным достижением. Без сомнения, для прорыва в список элитных голкиперов Андерсену потребуется помощь со стороны молодых талантов «Мэйпл Лифс». Но умение достойно играть при нестабильной защите, склонной к частым ошибкам, может стать его козырем.

Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)

Про голкипера «молний» мы говорили уже достаточно много. Для Андрея лично и для «Тампы» в целом предстоящий сезон будет чрезвычайно сложным и ответственным: команда должна вернуться в круг главных претендентов на Кубок Стэнли, а сам россиянин – доказать свои претензии на попадание во вратарскую элиту. Задача сложная, но вполне выполнимая, учитывая хороший состав «Лайтнинг», наличие лидеров во всех линиях, очень грамотного тренера, разумное руководство и талант самого Василевского.